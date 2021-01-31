Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Государственное управление делами отчиталось о передаче целостного имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при Президенте Украины из своего управления в сферу управления Министерства образования и науки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, имущество передано вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления.
"Такая передача осуществлена во исполнение Указа Президента от 5 ноября 2020 года № 487 "Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами" и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 29 декабря 2020 года № 1667 "О передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений образования в сферу управления Министерства образования и науки".
Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в рамках современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик. Потенциал Национальной академии государственного управления будет приумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс", - говорится в сообщении.
Предполагается, что заведению присоединят к национальной системе учреждений высшего образования Украины.
"Благодаря этому коллектив работников и слушатели академии, сообщество выпускников будут иметь еще больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей и смогут использовать ресурсы и опыт классического исследовательского многопрофильного университета", - говорится в сообщении.
Напомним, Национальная академия государственного управления при президенте Украины была создана в 1995 году. Ее считают главным государственным высшим учебным заведением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.
5 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Национальная академия государственного управления при президенте Украины передана в сферу управления Министерства образования и науки.
Пожалуйста, подождите...
https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
Як щоб ти жила в Україні, то мабуть знала, що Академію управління при президентові України засновано ще при Кучмі, але воно тобі не потрібно. Йди знайди собі темношкірого і вставай перед ним навколішки.
ПрямогоКривого і Еспресо не вистачає?