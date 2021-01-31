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Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП

Государственное управление делами отчиталось о передаче целостного имущественного комплекса Национальной академии государственного управления при Президенте Украины из своего управления в сферу управления Министерства образования и науки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, имущество передано вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления.

"Такая передача осуществлена ​​во исполнение Указа Президента от 5 ноября 2020 года № 487 "Об упорядочении использования объектов, находящихся в управлении Государственного управления делами" и в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 29 декабря 2020 года № 1667 "О передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений образования в сферу управления Министерства образования и науки".

Подготовка специалистов в области публичного управления должна осуществляться в рамках современной открытой образовательной системы с применением лучших мировых практик. Потенциал Национальной академии государственного управления будет приумножен благодаря интеграции в лишенный бюрократических ограничений общенациональный образовательный процесс", - говорится в сообщении.

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Предполагается, что заведению присоединят к национальной системе учреждений высшего образования Украины.

"Благодаря этому коллектив работников и слушатели академии, сообщество выпускников будут иметь еще больше возможностей для углубления международного контекста образовательно-научной деятельности, улучшения качества подготовки слушателей и смогут использовать ресурсы и опыт классического исследовательского многопрофильного университета", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная академия государственного управления при президенте Украины была создана в 1995 году. Ее считают главным государственным высшим учебным заведением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

5 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Национальная академия государственного управления при президенте Украины передана в сферу управления Министерства образования и науки.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:10
+3
В Трускавці пришвидшені політичні курси для шпани з підворотень.
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31.01.2021 07:10
+3
Нужно, должньі... Розумний аж страшно. Хто це робитиме коли в країні 73% ідійотів, які обирають таких же ідійотів у владу?
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31.01.2021 07:32
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ерто уже конечный переход или нехай идет себе дальше?
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31.01.2021 02:53 Ответить
Так. И по какому адресу цирковое училище теперь?
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31.01.2021 03:03 Ответить
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:10 Ответить
От перестановки кроватей качество публичного дома не меняется Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 4511
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31.01.2021 05:08 Ответить
За що так плюндрувати поняття АКАДЕМІЯ ПРи сьогоднішньому кловану-зраднику своєї країни, свого народу? Хоча, а що таке для нього МІЙ НАРОД ? Це таке ж далеке поняття для недостойного цих слів індивидуму, як й слово АКАДЕМІЯ!
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31.01.2021 06:34 Ответить
Твій народ black life matter а Україну залишить українцям, які тут живуть.
Як щоб ти жила в Україні, то мабуть знала, що Академію управління при президентові України засновано ще при Кучмі, але воно тобі не потрібно. Йди знайди собі темношкірого і вставай перед ним навколішки.
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31.01.2021 08:31 Ответить
Ну і що це за глобальна образа на нерезонансний пост? А навіщо ображати жінку?
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31.01.2021 08:50 Ответить
Дякую )), навіщо реагувати на ось таке! Мати свою думку мені це не заважає , занадто вже мудра хоча б за не залежних ід мене обставин))
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31.01.2021 16:46 Ответить
Зелень перетасовує карти в замусоленій колоді.
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31.01.2021 06:38 Ответить
Зелена Пліснява - це отвлєкающий маньовр кремля по розвалу України.Тому не треба замінювати акценти .
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31.01.2021 08:12 Ответить
Акаемия это что-то наподобие ПТУ.
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31.01.2021 06:39 Ответить
якщо перетворювати в абсурд усе в країні, яку до сорока двох своїх НЕЛОХІВСЬКИХ висміював цей політичний клован, то чому б й не такий заклад ,як АКАДЕМІЯ ПРи ньому.
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31.01.2021 06:42 Ответить
Странно! Перечислены все региональные институты: Днепропетровский, Львовский, Одесский, Харьковский. А где же Трускавец??? Забыли? Кошмар! И, кстати, почему институт до сих пор Днепропетровский???
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31.01.2021 06:52 Ответить
В Трускавці пришвидшені політичні курси для шпани з підворотень.
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31.01.2021 07:10 Ответить
Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 1007 Да-да... Как вспомню пургу, которая неслась по этому поводу, так реально хренею. Ведь преподносилась эта мерзость как благое деяние! Реальный кошмар!
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31.01.2021 07:20 Ответить
Украине нужно сделать нацию разумную, а для этого нужно, чтобы население училось и расширяло свой ум знаниями. Украине нужно, чтобы весь народ читал много книг. По ТВ нужно сделать научные каналы на которых будут обсуждаться учения книг человечества: - философию, физику, метафизику и метафизику природы, математику, механику, химию, историю, психологию, бизнес, медицину, и т.д. Все каналы должны не приматов кормить развлечениями и делать их дурными, а нужно кормить разум знаниями! Тогда будут появляться выдающиеся люди и не только для Украины, а для всего человечества! Предлагаю закрыть все каналы делающие людей дурными приматами, и открыть вместо них каналы научные!!!
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31.01.2021 07:17 Ответить
Нужно, должньі... Розумний аж страшно. Хто це робитиме коли в країні 73% ідійотів, які обирають таких же ідійотів у владу?
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31.01.2021 07:32 Ответить
Порошенковских ботов и каналы нужно прикрыть! это коллаборанты мимикрирующие под патриотов.
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31.01.2021 07:53 Ответить
Що за комплекси щодо Порошенка? Переїли рошенок свого часу?
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31.01.2021 08:54 Ответить
Медведчука, Порошенко, Ахметова, Мураева - это каналы цели которых распри внутри государства делать. А если государство грязнет в распрях, то это его разваливает! Потому это в полной мере вредители государству!
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31.01.2021 07:55 Ответить
В годы войны средства массовой информации должны подчиняться государству, а не олигархам, которые торгуют "КАКАЯ РАЗНИЦА" с Лугадонией или с Мацквой, или с Украиной Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 3095
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31.01.2021 08:12 Ответить
Тобі що П'ятого кАНАЛУ, Прямого Кривого і Еспресо не вистачає?
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31.01.2021 08:33 Ответить
Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 1624
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31.01.2021 08:46 Ответить
Дивися свої green lives 1+1 matter і не кидайся лайном тут.
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31.01.2021 08:53 Ответить
Я зомбоящик неделями не включаю
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31.01.2021 13:58 Ответить
Твою философичку уже уволили! Туда ее дорога.Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП - Цензор.НЕТ 4875
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31.01.2021 13:30 Ответить
Нужно и ОП перевести в сферу управления Минобразования, Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 9956
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31.01.2021 08:06 Ответить
АкДеприПре вірно, що перевели від клоуністів до освітчених в Міносвіти. В ОПУ вже школа зовншньої розвідки РФ плідно працює. Тож Академія це не їх профіль.
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31.01.2021 11:00 Ответить
 
 