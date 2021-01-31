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Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП

Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при президентові України зі свого управління у сферу управління Міністерства освіти та науки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, майно передано разом із Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління.

Така передача здійснена на виконання указу президента від 5 листопада 2020 року №487 "Про впорядкування використання об'єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2020 року №1667 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки".

Підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Потенціал Національної академії державного управління буде примножено завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

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Передбачається, що заклад приєднають до національної системи закладів вищої освіти України.

"Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна академія державного управління при президентові України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

5 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти та науки.

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Топ коментарі
+3
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:10
+3
В Трускавці пришвидшені політичні курси для шпани з підворотень.
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31.01.2021 07:10
+3
Нужно, должньі... Розумний аж страшно. Хто це робитиме коли в країні 73% ідійотів, які обирають таких же ідійотів у владу?
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31.01.2021 07:32
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ерто уже конечный переход или нехай идет себе дальше?
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31.01.2021 02:53 Відповісти
Так. И по какому адресу цирковое училище теперь?
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31.01.2021 03:03 Відповісти
В Эстонии русский язык назвали "бесперспективным"

https://korrespondent.net/world/4322064-v-estonyy-russkyi-yazyk-nazvaly-besperspektyvnym
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31.01.2021 03:10 Відповісти
От перестановки кроватей качество публичного дома не меняется Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 4511
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31.01.2021 05:08 Відповісти
За що так плюндрувати поняття АКАДЕМІЯ ПРи сьогоднішньому кловану-зраднику своєї країни, свого народу? Хоча, а що таке для нього МІЙ НАРОД ? Це таке ж далеке поняття для недостойного цих слів індивидуму, як й слово АКАДЕМІЯ!
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31.01.2021 06:34 Відповісти
Твій народ black life matter а Україну залишить українцям, які тут живуть.
Як щоб ти жила в Україні, то мабуть знала, що Академію управління при президентові України засновано ще при Кучмі, але воно тобі не потрібно. Йди знайди собі темношкірого і вставай перед ним навколішки.
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31.01.2021 08:31 Відповісти
Ну і що це за глобальна образа на нерезонансний пост? А навіщо ображати жінку?
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31.01.2021 08:50 Відповісти
Дякую )), навіщо реагувати на ось таке! Мати свою думку мені це не заважає , занадто вже мудра хоча б за не залежних ід мене обставин))
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31.01.2021 16:46 Відповісти
Зелень перетасовує карти в замусоленій колоді.
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31.01.2021 06:38 Відповісти
Зелена Пліснява - це отвлєкающий маньовр кремля по розвалу України.Тому не треба замінювати акценти .
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31.01.2021 08:12 Відповісти
Акаемия это что-то наподобие ПТУ.
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31.01.2021 06:39 Відповісти
якщо перетворювати в абсурд усе в країні, яку до сорока двох своїх НЕЛОХІВСЬКИХ висміював цей політичний клован, то чому б й не такий заклад ,як АКАДЕМІЯ ПРи ньому.
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31.01.2021 06:42 Відповісти
Странно! Перечислены все региональные институты: Днепропетровский, Львовский, Одесский, Харьковский. А где же Трускавец??? Забыли? Кошмар! И, кстати, почему институт до сих пор Днепропетровский???
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31.01.2021 06:52 Відповісти
В Трускавці пришвидшені політичні курси для шпани з підворотень.
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31.01.2021 07:10 Відповісти
Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 1007 Да-да... Как вспомню пургу, которая неслась по этому поводу, так реально хренею. Ведь преподносилась эта мерзость как благое деяние! Реальный кошмар!
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31.01.2021 07:20 Відповісти
Украине нужно сделать нацию разумную, а для этого нужно, чтобы население училось и расширяло свой ум знаниями. Украине нужно, чтобы весь народ читал много книг. По ТВ нужно сделать научные каналы на которых будут обсуждаться учения книг человечества: - философию, физику, метафизику и метафизику природы, математику, механику, химию, историю, психологию, бизнес, медицину, и т.д. Все каналы должны не приматов кормить развлечениями и делать их дурными, а нужно кормить разум знаниями! Тогда будут появляться выдающиеся люди и не только для Украины, а для всего человечества! Предлагаю закрыть все каналы делающие людей дурными приматами, и открыть вместо них каналы научные!!!
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31.01.2021 07:17 Відповісти
Нужно, должньі... Розумний аж страшно. Хто це робитиме коли в країні 73% ідійотів, які обирають таких же ідійотів у владу?
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31.01.2021 07:32 Відповісти
Порошенковских ботов и каналы нужно прикрыть! это коллаборанты мимикрирующие под патриотов.
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31.01.2021 07:53 Відповісти
Що за комплекси щодо Порошенка? Переїли рошенок свого часу?
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31.01.2021 08:54 Відповісти
Медведчука, Порошенко, Ахметова, Мураева - это каналы цели которых распри внутри государства делать. А если государство грязнет в распрях, то это его разваливает! Потому это в полной мере вредители государству!
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31.01.2021 07:55 Відповісти
В годы войны средства массовой информации должны подчиняться государству, а не олигархам, которые торгуют "КАКАЯ РАЗНИЦА" с Лугадонией или с Мацквой, или с Украиной Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 3095
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31.01.2021 08:12 Відповісти
Тобі що П'ятого кАНАЛУ, Прямого Кривого і Еспресо не вистачає?
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31.01.2021 08:33 Відповісти
Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 1624
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31.01.2021 08:46 Відповісти
Дивися свої green lives 1+1 matter і не кидайся лайном тут.
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31.01.2021 08:53 Відповісти
Я зомбоящик неделями не включаю
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31.01.2021 13:58 Відповісти
Твою философичку уже уволили! Туда ее дорога.Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП - Цензор.НЕТ 4875
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31.01.2021 13:30 Відповісти
Нужно и ОП перевести в сферу управления Минобразования, Академия госуправления при президенте перешла в сферу управления Минобразования, - ОП - Цензор.НЕТ 9956
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31.01.2021 08:06 Відповісти
АкДеприПре вірно, що перевели від клоуністів до освітчених в Міносвіти. В ОПУ вже школа зовншньої розвідки РФ плідно працює. Тож Академія це не їх профіль.
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31.01.2021 11:00 Відповісти
 
 