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Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль

На сегодняшний день Украина подготовила всю логистическую инфраструктуру, необходимую для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса. Холодовая цепь позволяет хранить вакцины любого вида от -70 до +8 градусов.

 Это стало определяющим фактором для получения вакцины в рамках механизма COVAX. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что накануне Минздрав получил официальное письмо от глобальной инициативы COVAX с подтверждением поставок в пределах первой волны.

"Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer / BioNTech уже в феврале. Из 72 стран, которые прислали заявки, были отобраны 18, в том числе и Украина", - отмечает Шмыгаль.

"Как я уже отмечал, вакцинация от COVID-19 должна начаться в феврале. В пятницу на заседании государственной комиссии утвердили соответствующий календарный план. Первыми бесплатную вакцину получат врачи на передовой борьбы с коронавирусом и военнослужащие в ООС", - добавил премьер.

Он также напомнил, что в первом полугодим в рамках COVAX Украина также получит от 2,2 до 3,7 млн доз британской вакцины AstraZeneca / Oxford, которая на этой неделе была одобрена в Европейском Союзе.

"Она также будет использоваться для бесплатной вакцинации украинцев в соответствии с утвержденным планом", - подытожил он.

Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться от COVID-19, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3845
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31.01.2021 17:16
+13
Т.е. не готовы абсолютно. Поэтому вакцины и нет от слова "совсем",
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31.01.2021 17:12
+13
Сьогодні у Парубія День Народження.
Вітаю! Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 233
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31.01.2021 17:23
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Страница 2 из 2
Андрюха, быдло, куй там гол, как всегда - штанга! Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9513 Постучись дурной башкой в стенку. Поможет. Ну ты и тупи-день! Где такие только берутся? Сколько в день тебе тут платят?
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31.01.2021 19:01 Ответить
Вали нахер, тупая ты срань.
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31.01.2021 19:41 Ответить
Пойдет вверх, но не такими темпами, как в 2019. Потому что часть уже переболела естественным путем. Некоторые предполагают, что уже больше 30%. Поэтому уже есть хоть какой-то барьер.
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31.01.2021 17:55 Ответить
Как Вы думаете, за уже год пандемии сколько человек заразилось и переболело им?
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31.01.2021 18:07 Ответить
Великий холодильник з температурою в -80 градусів зіграв головну роль в наданні вакцини Україні, інші "зелені боти" не зіграли жодної ролі.
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31.01.2021 17:19 Ответить
Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 659
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31.01.2021 17:21 Ответить
Не сомневаюсь что именно ПЕТЯ выглядит еще хуже. И не из за короновируса, кстати. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7518
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31.01.2021 18:09 Ответить
Меня зовут не Петя. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3514
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31.01.2021 19:15 Ответить
А причем тут Вы? Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9075 Просто Вы написали, что Петя еще хуже выглядит. Может чего не так понял. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7271
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31.01.2021 19:22 Ответить
Меня мало интересует, как выглядит Петя и тем более Зеля. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7087
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31.01.2021 19:35 Ответить
Ну моя реакция біла относительно Вашего поста. Не более. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2784
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31.01.2021 19:39 Ответить
Меня мало интересует, как выглядит Петя

А зря! Кристально чистый человек, которого никто не посадит!
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31.01.2021 20:10 Ответить
Вот чем отличается зебильё от нормальных людей: им везде Пети мерещатся. Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7234
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31.01.2021 22:27 Ответить
Сьогодні у Парубія День Народження.
Вітаю! Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 233
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31.01.2021 17:23 Ответить
А шо цэ за Козляра, щоб його витаты? Звидкы вин?
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31.01.2021 17:54 Ответить
Звідки ти? Хоч переключись на українську розкладку
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31.01.2021 18:05 Ответить
Это один из лидеров Майдана и лучший спикер ВР за все годы независимости, который к тому же не разбогател за время пребывания на такой должности и не обзавелся недвижимостью и земельными участками в Киеве. А вот ты что такое, что этого не знаешь?
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31.01.2021 18:19 Ответить
Я не знаю, что там из тебя выходит, если ты деньгами пытаешься все мерить. Ну а если с памятью проблемы, то не Парубий в этом виноват. Но факт остается фактом. Рада прошлого созыва принимала больше законов чем сборище бездарей даже в турборежиме. К тому же важных законов, от которых в прямом смысле слова зависела жизнь и развитие страны. В том числе в ассоциации и безвизе заслуга Парубия тоже есть.
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31.01.2021 18:40 Ответить
Ну, с бездаремя в турборежиме я согласен. А вот с остальным не очень, мягко говоря. РАЗВИТИЯ НИ - КА - КО - ГО. Вот потому и не помню. Не запомнился он. Наверное оно не слишком отличалось от нынешних. Как вы считаете?
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31.01.2021 18:53 Ответить
Развивают страну не принятые законы, а люди. И это должен делать каждый на своем месте.
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31.01.2021 20:58 Ответить
Если с учетом, что едва ли не всё, что эти за 1,5 года уже напринимали и что после них придется отменять, не завидую Раде следующего созыва. Хотя.... со способностями нашего электората делать выбор, не уверена, что монобольшинство будет не у мертвечуковской кодлы.
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31.01.2021 20:56 Ответить
Шо, нечем привезти 100 000 флакончиков? Вот дожились со Кловуном. Не слышу громкого ржания зетипиллов по приколу.
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31.01.2021 17:23 Ответить
Можно было бы и на самолете Мрия за один раз привезти.
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31.01.2021 22:34 Ответить
Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8199
Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8669
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31.01.2021 17:30 Ответить
Та чи й не найгіршою. Депутати з провладної партії СН та їхня рідня вже щеплені.
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31.01.2021 17:39 Ответить
Говорят, что брехунам не помогает никакая вакцина, так что СН зря прививались.🙂
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31.01.2021 17:49 Ответить
117 тыс доз вакцины, а крику наделал. 40 миллионов в Украине жителей, а вакцины хватит на 68 тыс. Не пойму что за достижение такое у Шмыгаля. Гнать нужно этот уряд в месте с царем.
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31.01.2021 17:32 Ответить
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины в рамках механизма COVAX, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8069
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31.01.2021 17:39 Ответить
То досягнення - 50 років на вакцинацію населення країни! 50 років!!! 😊
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31.01.2021 19:55 Ответить
в надежде, что большая часть передохнет
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01.02.2021 12:20 Ответить
Шмыга, где 700 лимонов перечисленных на "китайскую" вакцину в Харьков?
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31.01.2021 17:46 Ответить
Да не нужно там особых холодильников.Пфайзер идёт в криогенных контейнерах.Если 2-3 недели хранить и неделю в обычном холодильнике,то ничего не надо.Но министр не в курсе.Не доложили.
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31.01.2021 19:12 Ответить
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ
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31.01.2021 19:27 Ответить
"Она также будет использоваться для бесплатной вакцинации украинцев в соответствии с утвержденным планом"

Неделей раньше, этот фуфлогон сказал, что вакцинировать будут выездные бригады.
-- то есть -- вакцина бесплатно, а за транспортные расходы колись до каблуков...
Я себе представаляю эту наценочку -- с персональным заездом к 17 миллионам человек только в течении этого года.

Это бред в наследство следующему составу кабминовских заробитчан...*)
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31.01.2021 19:35 Ответить
Готовность логистической инфраструктуры стала определяющим фактором для предоставления Украине вакцины

Аферисты всего мира- обьеденяйтесь!...
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31.01.2021 20:05 Ответить
Козлорогие испытывают шмурдяк: Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7848 Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6753
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31.01.2021 20:26 Ответить
Ни хрена не готово - фуфлыжныки на это не способны...Еще 27 декабря прошлого года и ВОЗ и другие указали что для Украины наиболее приемлемым вариантом будет вакцина АстраЗенека - так как она не слишком требовательна к температурному режиму в отличии от других.Использование Пфайзер или Модерна возможно лишь в мелких количествах так как нарушение тех же температурных режимов (более трех суток в размороженном виде до +8) может быть причиной разного рода тяжелых побочных эффектов - вот потому и получим такой мизер - около 68 тысяч доз (колоть надо дважды). Плюс к этому нужен медперсонал для проведения вакцинации,транспорт,вести реестр лиц получивших вакцину - повторно тоже же надо колоть в определенное время,пригодное для хранения место...А у них все готово - вы в это верите? Я не верю...
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31.01.2021 20:43 Ответить
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