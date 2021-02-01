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МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

В МИД России заявили, что власти США поощряют несанкционированные митинги на ее территории в рамках американской стратегии сдерживания РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 31 января, на странице ведомства в Facebook.

"Валовое вмешательство США во внутренние дела России - это такая же устоявшаяся правда, как их "поддельные" фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном. Поддержка незаконных действий госсекретаря США Антония Блинкена еще больше подтверждений роли Вашингтона в закулисье.

Очевидно, что действия, направленные на поощрение протестов, являются частью их стратегии сдерживания России. Госдеп, видимо, охватил "программу", Корпорации РАНД, которую предложена последняя в 2019 году (см. доклад Передержка и разбалансировка России). К сожалению, они пропустили предупреждение о "больших затратах и рисках" при реализации такой программы.

Требуем прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств и напомнить другим об их обязанностях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ вызывает руководство посольства США на "серьезный разговор" из-за "вмешательства во внутренние дела России"

В постскриптуме поста МИД РФ подчеркнул, что протесты в РФ несанкционированные.

"Админам: "Митинги", о которых вы как профессиональные дипломаты так незаметно заботитесь, не "расписаны", а не санкционированы. Все знают, что происходит в США в таких случаях - открывают огонь и стреляют на убийство. Двойные стандарты и лицемерие, это ваш девиз?" - сказано в сообщении.

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву. В частности, Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы относительно повестки визита Борреля в РФ.

Напомним, на акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека.

МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России 01
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Топ комментарии
+8
Кацапи так істерять наче на них хтось звертає увагу. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 4798
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01.02.2021 09:18
+7
На Раисси на то, чтоб протестовать против тотального грабежа и убийств, нужно дозволение убийц и грабителей.. Запоребрье.
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01.02.2021 09:19
+7
МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7781МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 5133МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 2972МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 3454МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 6665МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 756МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 8396МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 9654
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01.02.2021 09:24
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"Багатьом лікарям не подобаються ліки, якими вони лікують інших...".
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01.02.2021 09:11 Ответить
Це з серії "Сам дурак".
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01.02.2021 09:12 Ответить
выпрашивает санкций
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01.02.2021 09:14 Ответить
Кацапи так істерять наче на них хтось звертає увагу. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 4798
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01.02.2021 09:18 Ответить
На Раисси на то, чтоб протестовать против тотального грабежа и убийств, нужно дозволение убийц и грабителей.. Запоребрье.
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01.02.2021 09:19 Ответить
МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7781МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 5133МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 2972МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 3454МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 6665МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 756МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 8396МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 9654
показать весь комментарий
01.02.2021 09:24 Ответить
тільки в росії начинають громадяни виходити на мітинги мирні зраду путін все звертае на сша так само як і лукашенко провірена побрехенька для совков
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01.02.2021 09:25 Ответить
Всё правильно, только одна страна имеет право совать свой пятачок, и в Африке и в Европе и всюду куда дотянуться их копыта.
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01.02.2021 09:26 Ответить
А разве Россия не вмешивается в дела других стран ? Донбасс это- Украина.Почему Россия вмешалась в дела Украины? ПНХ со своими обвинениями.
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01.02.2021 09:26 Ответить
Все абсолютная правда,ну и что вы сделаете? Сегодня наша шмаркля ( по бумажке) прочитала заданный вопрос- почему мы не в НАТО? А могут и положительно на него ответить и базы тут поставить. Правда сначала не помешало бы Саакашвили привести к власти ибо в случае вашей "абиды" на "братский" одиннарод могут прийти ваши ихтамнеты,раньше чем прийдёт НАТО,то чтобы их" угостить" и оказать "соответствующий прием надо сильная экономика,без Саакаша ее НИКТО не сделает.
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01.02.2021 09:26 Ответить
Михеил, ты, что ли? Гамарджоба, генацвале! МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107
Рад, что ты с нами на Цензоре! И ник подходящий взял. Умничка!
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01.02.2021 09:29 Ответить
.Кацапы, да чё вы церемонитесь? Да влепите вы, ну я не знаю кому, ну вот хотя бы Псаки санкций таких могучих, ага. Заблокируйте все ее рублевые счета в расее, арестуйте недвижимость, приобретенную на ворованные бабки, запретите ей въезд в Усть-******** и ******** аж до китайской пасхи. Вот это будет ответ! Вот это будет фурор на весь мир! Но вы же так не сделаете. Почему? Потому что в открытую тягаться с Америкой вы яйцами не вышли. Вы только втихаря гадить да из-за угла выстрелить в спину и свалить. Вам смелости не хватает даже признать, что вы своими ********** войсками в Украину влезли. Чмошники, одно слово...
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01.02.2021 09:26 Ответить
Та влезли с войсками, то вроде влезли. Почему пленных за 7 лет, 2 ГРУшника (разведчика)?
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01.02.2021 10:44 Ответить
Байден у ********** захищає англомовних. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7453
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01.02.2021 09:28 Ответить
кремлядь совсем оглупела. даже постоянный контингент секелев-ТВ не с первого раза схавает подобное.
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01.02.2021 09:34 Ответить
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 8805 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 4833
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01.02.2021 09:49 Ответить
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 9540
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01.02.2021 09:35 Ответить
"сенкционированные протесты" - это скрепненько
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01.02.2021 09:38 Ответить
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 407 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 793
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01.02.2021 09:46 Ответить
Массовые протесты
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 8485

Нет, это не Россия, это Варшава. Отличить легко: если на фото нет хоровода, значит не Россия.
Второй признак "нероссии" - количество протестующих. В одной Варшаве против запрета абортов вышло больше людей, чем во всей России против власти убийц и воров.Морали не будет. Всё равно ж не поймут.
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01.02.2021 09:48 Ответить
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 4792 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 9626
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01.02.2021 09:50 Ответить
Так и у нас стадо в 2019 году выбрало что-то наподобе правителя.
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01.02.2021 11:01 Ответить
Что, по версии лапотников, Белый сдом финансировал походы шамана Александра Габышева на Москву? МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 886
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01.02.2021 10:00 Ответить
Как-то текст по-дебильному написан.)) Узнаётся рука мастера- гугл переводчик. Это само посольство такого качества текст выкладывает или уже СМИ «перевели»?
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01.02.2021 10:08 Ответить
Why not?
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01.02.2021 10:17 Ответить
Ну не хотят США связывать санкции с Навальным. Ну не хотят.
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01.02.2021 10:42 Ответить
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 733
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01.02.2021 10:55 Ответить
Текст писала Машка Захарова 100%, после шестого стакана.
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01.02.2021 10:57 Ответить
Если бы не было США, пришлось бы придумывать иное. А так - по накатанной дорожке со времён Союза.
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01.02.2021 10:58 Ответить
В Мордоре права человека несанкционированы ... хотя "человек" и местные одичалые - это уже две большие разницы
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01.02.2021 11:26 Ответить
 
 