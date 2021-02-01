МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії

У МЗС Росії заявили, що влада США заохочує несанкціоновані мітинги на її території в рамках американської стратегії стримування РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю, 31 січня, на сторінці відомства в Facebook.

"Валове втручання США у внутрішні справи Росії - це така ж усталена правда, як їхні "підроблені" фейкові новини і заклики до несанкціонованих дій інтернет-платформ, контрольованих Вашингтоном. Підтримка незаконних дій держсекретаря США Антонія Блінкена ще більше підтвердження ролі Вашингтона за лаштунками.

Очевидно, що дії, спрямовані на заохочення протестів, є частиною їхньої стратегії стримування Росії. Держдеп, мабуть, охопив "програму", Корпорації РАНД, яку запропоновала остання в 2019 році (див. Доповідь Перетримування і розбалансування Росії). На жаль, вони пропустили попередження про "великі витрати і ризики" у разі реалізації такої програми.

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Вимагаємо припинити всі втручання у внутрішні справи іноземних держав і нагадати іншим про їхні обов'язки", - сказано в повідомленні.

У постскриптумі поста МЗС РФ підкреслив, що протести в РФ несанкціоновані.

"Адмінам: "Мітинги", про які ви як професійні дипломати так непомітно дбаєте, не "розписані", а несанкціоновані. Всі знають, що відбувається в США в таких випадках - відкривають вогонь і стріляють на ураження. Подвійні стандарти і лицемірство - це ваш девіз?" - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви. Зокрема, Боррель буде говорити про дії Росії в Україні і в сусідніх країнах.

"Недавнє отруєння, затримання та арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть у його порядку денному", - сказано в заяві європейської зовнішньополітичної служби щодо візиту Борреля в РФ.

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Нагадаємо, на акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.