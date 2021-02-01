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МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії

У МЗС Росії заявили, що влада США заохочує несанкціоновані мітинги на її території в рамках американської стратегії стримування РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю, 31 січня, на сторінці відомства в Facebook.

"Валове втручання США у внутрішні справи Росії - це така ж усталена правда, як їхні "підроблені" фейкові новини і заклики до несанкціонованих дій інтернет-платформ, контрольованих Вашингтоном. Підтримка незаконних дій держсекретаря США Антонія Блінкена ще більше підтвердження ролі Вашингтона за лаштунками.

Очевидно, що дії, спрямовані на заохочення протестів, є частиною їхньої стратегії стримування Росії. Держдеп, мабуть, охопив "програму", Корпорації РАНД, яку запропоновала остання в 2019 році (див. Доповідь Перетримування і розбалансування Росії). На жаль, вони пропустили попередження про "великі витрати і ризики" у разі реалізації такої програми.

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Вимагаємо припинити всі втручання у внутрішні справи іноземних держав і нагадати іншим про їхні обов'язки", - сказано в повідомленні.

У постскриптумі поста МЗС РФ підкреслив, що протести в РФ несанкціоновані.

"Адмінам: "Мітинги", про які ви як професійні дипломати так непомітно дбаєте, не "розписані", а несанкціоновані. Всі знають, що відбувається в США в таких випадках - відкривають вогонь і стріляють на ураження. Подвійні стандарти і лицемірство - це ваш девіз?" - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви. Зокрема, Боррель буде говорити про дії Росії в Україні і в сусідніх країнах.

"Недавнє отруєння, затримання та арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть у його порядку денному", - сказано в заяві європейської зовнішньополітичної служби щодо візиту Борреля в РФ.

Також читайте: МЗС РФ викликає керівництво посольства США на "серйозну розмову" через "втручання у внутрішні справи Росії"

Нагадаємо, на акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.

МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Кацапи так істерять наче на них хтось звертає увагу. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 4798
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01.02.2021 09:18
+7
На Раисси на то, чтоб протестовать против тотального грабежа и убийств, нужно дозволение убийц и грабителей.. Запоребрье.
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01.02.2021 09:19
+7
МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7781МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 5133МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 2972МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 3454МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 6665МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 756МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 8396МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 9654
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01.02.2021 09:24
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"Багатьом лікарям не подобаються ліки, якими вони лікують інших...".
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01.02.2021 09:11 Відповісти
Це з серії "Сам дурак".
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01.02.2021 09:12 Відповісти
выпрашивает санкций
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01.02.2021 09:14 Відповісти
Кацапи так істерять наче на них хтось звертає увагу. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 4798
показати весь коментар
01.02.2021 09:18 Відповісти
На Раисси на то, чтоб протестовать против тотального грабежа и убийств, нужно дозволение убийц и грабителей.. Запоребрье.
показати весь коментар
01.02.2021 09:19 Відповісти
МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7781МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 5133МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 2972МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 3454МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 6665МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 756МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 8396МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 9654
показати весь коментар
01.02.2021 09:24 Відповісти
тільки в росії начинають громадяни виходити на мітинги мирні зраду путін все звертае на сша так само як і лукашенко провірена побрехенька для совков
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01.02.2021 09:25 Відповісти
Всё правильно, только одна страна имеет право совать свой пятачок, и в Африке и в Европе и всюду куда дотянуться их копыта.
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01.02.2021 09:26 Відповісти
А разве Россия не вмешивается в дела других стран ? Донбасс это- Украина.Почему Россия вмешалась в дела Украины? ПНХ со своими обвинениями.
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Все абсолютная правда,ну и что вы сделаете? Сегодня наша шмаркля ( по бумажке) прочитала заданный вопрос- почему мы не в НАТО? А могут и положительно на него ответить и базы тут поставить. Правда сначала не помешало бы Саакашвили привести к власти ибо в случае вашей "абиды" на "братский" одиннарод могут прийти ваши ихтамнеты,раньше чем прийдёт НАТО,то чтобы их" угостить" и оказать "соответствующий прием надо сильная экономика,без Саакаша ее НИКТО не сделает.
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Михеил, ты, что ли? Гамарджоба, генацвале! МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 1107
Рад, что ты с нами на Цензоре! И ник подходящий взял. Умничка!
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01.02.2021 09:29 Відповісти
.Кацапы, да чё вы церемонитесь? Да влепите вы, ну я не знаю кому, ну вот хотя бы Псаки санкций таких могучих, ага. Заблокируйте все ее рублевые счета в расее, арестуйте недвижимость, приобретенную на ворованные бабки, запретите ей въезд в Усть-******** и ******** аж до китайской пасхи. Вот это будет ответ! Вот это будет фурор на весь мир! Но вы же так не сделаете. Почему? Потому что в открытую тягаться с Америкой вы яйцами не вышли. Вы только втихаря гадить да из-за угла выстрелить в спину и свалить. Вам смелости не хватает даже признать, что вы своими ********** войсками в Украину влезли. Чмошники, одно слово...
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Та влезли с войсками, то вроде влезли. Почему пленных за 7 лет, 2 ГРУшника (разведчика)?
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01.02.2021 10:44 Відповісти
Байден у ********** захищає англомовних. МИД РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России - Цензор.НЕТ 7453
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01.02.2021 09:28 Відповісти
кремлядь совсем оглупела. даже постоянный контингент секелев-ТВ не с первого раза схавает подобное.
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01.02.2021 09:34 Відповісти
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 8805 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 4833
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01.02.2021 09:49 Відповісти
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 9540
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01.02.2021 09:35 Відповісти
"сенкционированные протесты" - это скрепненько
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01.02.2021 09:38 Відповісти
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 407 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 793
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01.02.2021 09:46 Відповісти
Массовые протесты
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 8485

Нет, это не Россия, это Варшава. Отличить легко: если на фото нет хоровода, значит не Россия.
Второй признак "нероссии" - количество протестующих. В одной Варшаве против запрета абортов вышло больше людей, чем во всей России против власти убийц и воров.Морали не будет. Всё равно ж не поймут.
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01.02.2021 09:48 Відповісти
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 4792 МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 9626
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01.02.2021 09:50 Відповісти
Так и у нас стадо в 2019 году выбрало что-то наподобе правителя.
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01.02.2021 11:01 Відповісти
Что, по версии лапотников, Белый сдом финансировал походы шамана Александра Габышева на Москву? МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 886
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01.02.2021 10:00 Відповісти
Как-то текст по-дебильному написан.)) Узнаётся рука мастера- гугл переводчик. Это само посольство такого качества текст выкладывает или уже СМИ «перевели»?
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01.02.2021 10:08 Відповісти
Why not?
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01.02.2021 10:17 Відповісти
Ну не хотят США связывать санкции с Навальным. Ну не хотят.
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01.02.2021 10:42 Відповісти
МЗС РФ звинуватило США у втручанні у внутрішні справи Росії - Цензор.НЕТ 733
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01.02.2021 10:55 Відповісти
Текст писала Машка Захарова 100%, после шестого стакана.
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01.02.2021 10:57 Відповісти
Если бы не было США, пришлось бы придумывать иное. А так - по накатанной дорожке со времён Союза.
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01.02.2021 10:58 Відповісти
В Мордоре права человека несанкционированы ... хотя "человек" и местные одичалые - это уже две большие разницы
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01.02.2021 11:26 Відповісти
 
 