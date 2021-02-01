В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ

"Укравтодор" укрупнял тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения строительных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші гроші".

Журналисты отмечают, что "тенденции в тендерах, финансируемых из средств "ковидного" фонда, аналогичные общим событиям в системе "Укравтодора" - картель руководит крупнейшими закупками".

"По результатам 2020 шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) совместно с фирмой из окружения Игоря Коломойского получили 75% подрядов "Укравтодора" стоимостью 73 млрд грн на средний/капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорог государственного значения (без специализированного ремонта мостов и эксплуатационного содержания дорог, поскольку для этих видов работ есть специализированные компании, которые редко участвуют в борьбе за классические ремонтные подряды). Остальные 25% были распределены между 38 компаниями", - говорится в сообщении.

В 2020 году в госубюджете на расходы Укравтодора планировалось 70 млрд грн. Однако из этой суммы непосредственно на ремонт дорог государственного значения в Дорожном фонде было предусмотрено лишь 38 млрд грн. Остальные средства предназначались на ремонт местных и коммунальных дорог, погашение долгов предыдущих лет и тому подобное. Однако "Укравтодору" удалось выйти на рекордный показатель - 10% государственного бюджета было направлено на дорожную отрасль.

Читайте также: Укравтодор планирует в 2021 году привлекать финансирование с внешних рынков, – Кубраков

В конце концов "ковидное" финансирование в размере 26 млрд грн составило треть государственных расходов именно на ремонтные работы по дорогам в ведении "Укравтодора" (без учета оплаты долгов за предыдущие периоды, местных дорог и т.д.). "Ковидные" деньги были выделены на ремонт 330 дорожных объектов без особых перекосов в сторону того или иного предприятия, а фактически в зависимости от размеров полученных ими подрядов. То есть чем больше натендерил - больше и получил ковидного финансирования.

Журналисты отмечают, что "Укравтодор" начал укрупнять тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения аналогичных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы".

Кроме того, "Укравтодор" отменял тендеры, в которых нежелательные участники побеждали или могли победить. Поводом для отмены могли стать даже ошибки в тендерной документации, сделанные самим заказчиком, которые он "обнаружил", когда стало понятно, что на торгах возможна конкуренция.

Также читайте: В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина

"Основной заточкой сейчас становится именно укрупнение ремонтных участков до такого размера, чтобы ожидаемая стоимость тендеров стала слишком велика для большинства участников рынка из-за их финансовой несостоятельности", - говорится в сообщении.

А переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%. При этом чем больше размер тендера, тем больше переплата за минимизацию конкуренции на торгах. ... Вообще Укравтодор публиковал сметы только в четверти случаев (в 14 тендерах из 50). То есть, по сути, у 75% крупнейших "ковидных" тендеров скрыли цены на строительные материалы. Хотя именно строительные материалы составляют 85% в стоимости ремонта дорог. Зарплаты, налоги, прибыль, оплата работы спецтехники - это лишь 15% от общей стоимости ремонтных тендеров.

В тендерах "Укравтодора" в абсолютном большинстве случаев зафиксированы цены, значительно превышающие данные даже "несовершенного" мониторинга самого Укравтодора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году