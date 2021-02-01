В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ
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"Укравтодор" укрупнял тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения строительных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші гроші".
Журналисты отмечают, что "тенденции в тендерах, финансируемых из средств "ковидного" фонда, аналогичные общим событиям в системе "Укравтодора" - картель руководит крупнейшими закупками".
"По результатам 2020 шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) совместно с фирмой из окружения Игоря Коломойского получили 75% подрядов "Укравтодора" стоимостью 73 млрд грн на средний/капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорог государственного значения (без специализированного ремонта мостов и эксплуатационного содержания дорог, поскольку для этих видов работ есть специализированные компании, которые редко участвуют в борьбе за классические ремонтные подряды). Остальные 25% были распределены между 38 компаниями", - говорится в сообщении.
В 2020 году в госубюджете на расходы Укравтодора планировалось 70 млрд грн. Однако из этой суммы непосредственно на ремонт дорог государственного значения в Дорожном фонде было предусмотрено лишь 38 млрд грн. Остальные средства предназначались на ремонт местных и коммунальных дорог, погашение долгов предыдущих лет и тому подобное. Однако "Укравтодору" удалось выйти на рекордный показатель - 10% государственного бюджета было направлено на дорожную отрасль.
В конце концов "ковидное" финансирование в размере 26 млрд грн составило треть государственных расходов именно на ремонтные работы по дорогам в ведении "Укравтодора" (без учета оплаты долгов за предыдущие периоды, местных дорог и т.д.). "Ковидные" деньги были выделены на ремонт 330 дорожных объектов без особых перекосов в сторону того или иного предприятия, а фактически в зависимости от размеров полученных ими подрядов. То есть чем больше натендерил - больше и получил ковидного финансирования.
Журналисты отмечают, что "Укравтодор" начал укрупнять тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения аналогичных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы".
Кроме того, "Укравтодор" отменял тендеры, в которых нежелательные участники побеждали или могли победить. Поводом для отмены могли стать даже ошибки в тендерной документации, сделанные самим заказчиком, которые он "обнаружил", когда стало понятно, что на торгах возможна конкуренция.
"Основной заточкой сейчас становится именно укрупнение ремонтных участков до такого размера, чтобы ожидаемая стоимость тендеров стала слишком велика для большинства участников рынка из-за их финансовой несостоятельности", - говорится в сообщении.
А переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%. При этом чем больше размер тендера, тем больше переплата за минимизацию конкуренции на торгах. ... Вообще Укравтодор публиковал сметы только в четверти случаев (в 14 тендерах из 50). То есть, по сути, у 75% крупнейших "ковидных" тендеров скрыли цены на строительные материалы. Хотя именно строительные материалы составляют 85% в стоимости ремонта дорог. Зарплаты, налоги, прибыль, оплата работы спецтехники - это лишь 15% от общей стоимости ремонтных тендеров.
В тендерах "Укравтодора" в абсолютном большинстве случаев зафиксированы цены, значительно превышающие данные даже "несовершенного" мониторинга самого Укравтодора.
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Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
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Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
и тогда не сурок сообщит о раннем приходе весны
Никак не уймётся!
Хто зна що таке тодор...