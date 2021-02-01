РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7909 посетителей онлайн
Новости Общество
22 214 43
дороги (2498) Укравтодор (661)

В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

В системе

"Укравтодор" укрупнял тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения строительных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наші гроші".

Журналисты отмечают, что "тенденции в тендерах, финансируемых из средств "ковидного" фонда, аналогичные общим событиям в системе "Укравтодора" - картель руководит крупнейшими закупками".

"По результатам 2020 шесть фирм из Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) совместно с фирмой из окружения Игоря Коломойского получили 75% подрядов "Укравтодора" стоимостью 73 млрд грн на средний/капитальный ремонт, реконструкцию и строительство дорог государственного значения (без специализированного ремонта мостов и эксплуатационного содержания дорог, поскольку для этих видов работ есть специализированные компании, которые редко участвуют в борьбе за классические ремонтные подряды). Остальные 25% были распределены между 38 компаниями", - говорится в сообщении.

В системе Укравтодора функционирует картель, руководящий самыми большими закупками, - СМИ 01

В 2020 году в госубюджете на расходы Укравтодора планировалось 70 млрд грн. Однако из этой суммы непосредственно на ремонт дорог государственного значения в Дорожном фонде было предусмотрено лишь 38 млрд грн. Остальные средства предназначались на ремонт местных и коммунальных дорог, погашение долгов предыдущих лет и тому подобное. Однако "Укравтодору" удалось выйти на рекордный показатель - 10% государственного бюджета было направлено на дорожную отрасль.

Читайте также: Укравтодор планирует в 2021 году привлекать финансирование с внешних рынков, – Кубраков

В конце концов "ковидное" финансирование в размере 26 млрд грн составило треть государственных расходов именно на ремонтные работы по дорогам в ведении "Укравтодора" (без учета оплаты долгов за предыдущие периоды, местных дорог и т.д.). "Ковидные" деньги были выделены на ремонт 330 дорожных объектов без особых перекосов в сторону того или иного предприятия, а фактически в зависимости от размеров полученных ими подрядов. То есть чем больше натендерил - больше и получил ковидного финансирования.

Журналисты отмечают, что "Укравтодор" начал укрупнять тендеры, искусственно увеличивая порог опыта выполнения аналогичных работ. Так из крупнейших тендеров были отсечены фактически все те, кто не относился к фаворитам "Укравтодора" в последние годы".

Кроме того, "Укравтодор" отменял тендеры, в которых нежелательные участники побеждали или могли победить. Поводом для отмены могли стать даже ошибки в тендерной документации, сделанные самим заказчиком, которые он "обнаружил", когда стало понятно, что на торгах возможна конкуренция.

Также читайте: В 2021 году в Украине запустят 60 систем взвешивания автомобилей в движении, - Азархина

"Основной заточкой сейчас становится именно укрупнение ремонтных участков до такого размера, чтобы ожидаемая стоимость тендеров стала слишком велика для большинства участников рынка из-за их финансовой несостоятельности", - говорится в сообщении.

А переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%. При этом чем больше размер тендера, тем больше переплата за минимизацию конкуренции на торгах. ... Вообще Укравтодор публиковал сметы только в четверти случаев (в 14 тендерах из 50). То есть, по сути, у 75% крупнейших "ковидных" тендеров скрыли цены на строительные материалы. Хотя именно строительные материалы составляют 85% в стоимости ремонта дорог. Зарплаты, налоги, прибыль, оплата работы спецтехники - это лишь 15% от общей стоимости ремонтных тендеров.

В тендерах "Укравтодора" в абсолютном большинстве случаев зафиксированы цены, значительно превышающие данные даже "несовершенного" мониторинга самого Укравтодора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4000 км дорог и 100 мостов: в Укравтодоре отчитались о сделанном в 2020 году

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 1870
показать весь комментарий
01.02.2021 13:07
+5
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:07
+4
Брехня. Зелох вже давно знищив корупцію.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
....переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%.... вот вам и ответ почему вава похерил медицину.....
показать весь комментарий
01.02.2021 13:06 Ответить
какой картеж, - подумала зеля. это слово звучало как то не так, но она не знала, как его поправить В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 3927
показать весь комментарий
01.02.2021 13:06 Ответить
А його ж так голосно реформували- що ж пішло не так?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:06 Ответить
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 1870
показать весь комментарий
01.02.2021 13:07 Ответить
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:07 Ответить
голосуй, они отмстят за все и за дорогие дороги тоже
показать весь комментарий
01.02.2021 13:19 Ответить
Это троль....
показать весь комментарий
01.02.2021 13:26 Ответить
и?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:32 Ответить
так держать...ухо вострО и нос по ветрУ...
и тогда не сурок сообщит о раннем приходе весны
показать весь комментарий
01.02.2021 15:07 Ответить
Не переживайте 28 млрд грн с "ковидного фонда" в асфальт никто не закатал! Есть Журналистское расследование по поводу того самого "картеля" на строительстве дорог. Суть в том, что те фирмы которые сейчас получают тендеры от укравтодора сами ничего не строят, а передают работы в субподряд с "дисконтом" и как раз разница между тем что пошло из бюджета и суммой подряда составляет те самые 28 ярдов (в расследовании насчитали 32 ярда). И все это под четким руководством Коли Тищенко
показать весь комментарий
01.02.2021 14:16 Ответить
Ну если по правде, так это за весь срок Порошенко (У Зе прощла только половина). А если совсем по правде, то от Зелиных 3357 км можно смело отминусовать половину, поскольку в "большую стройку" новые объекты не включались, включались только объекты с готовность (не ниже 80-90%). Так что по факту, Зе сдавал в эксплуатацию дороги (и др. объекты) построенные Порошенко, местными властями (за их же деньги) и т.п.
показать весь комментарий
01.02.2021 14:23 Ответить
Брехня. Зелох вже давно знищив корупцію.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:08 Ответить
Почему ЗЕлох ? ЗЕ не ЛОХ ! ))
показать весь комментарий
01.02.2021 16:20 Ответить
Как по мне то дороги строятся быстро и качественно......Мы уже проходиди когда мелкие фирмы с одним катком и самосвалом( в наличии) арендуя другую технику "закатывала" деньги в асфальт...Наши деньги...Или прокладки "фирмочки" заключали контракт,а строить нанимали совсем другие организации уже за другие деньги.....Я считаю что со стройкой дорог в Украине все налажено и все движится в правильном направлении....
показать весь комментарий
01.02.2021 13:09 Ответить
А когда Вы оценили качество дорог???? Про это еще рано говорить... И не факт что то что движется в правильном направлении не будет требовать ремонта уже через каких то 5 лет. То что новая дорога ровная это не значит что она такой будет и завтра а львиная доля денег выводится как раз за счет нарушения технологии строительства...
показать весь комментарий
01.02.2021 13:20 Ответить
Так все прозрачно.....И качество работ проверяет польская фирма.Не наши- и слава Богу....Технология поменяна...Три слоя асфальтобетона ...Множество взвешивающих фуры в движении станций запускается....Мне нравитса работа Укравтодора....Недавно ехал - мост строят и зимою - техника вся имтортная .....Как по мне нечего туда лезть - там все нормально....
показать весь комментарий
01.02.2021 13:34 Ответить
Вы идиот или троль???? Какое отношение имеет какая то польская фирма к работам укравтодора? Что Вы вообще несете? Я не отношусь к 73%...
показать весь комментарий
01.02.2021 13:37 Ответить
Почему идиот? У нас строят дороги Китайци,Турки,Беларусы ну и Украинцы немного....А качество работ проверяет независимая Польская фирма....Это реалии - и мне они нравятся....А все те что наезжают на "Укравтодор" просто не дорвались до кормушки.....Ну на всех не хватает - тендер прозрачен - выигрывайте....Кто вам не дает?....Ах да у ВАС же нету чем дороги строить,вы хотите одним катком все построить....а точнее украсть деньги и ничего не сделать как это раньше было....
показать весь комментарий
01.02.2021 13:49 Ответить
Иди на...й отсюда, троль!
показать весь комментарий
01.02.2021 13:52 Ответить
А смысл лезть туда где все нормально? Дороги ,мосты ,переходы в Украине строятся .......Помню когда за год в Украине было построено 29 км новых дорог.Сейчас все совсем по другому....Такими темпами как сейчас через 5 лет дороги в Украине будут на высоком уровне....Я бы послал всех кто поднимает эту тему куда подальше - ИДИТЕ ВСЕ НАХЕР....Займитесь чем угодно токо не дорогами - тут все нормально.Сами идите отсюда.
показать весь комментарий
01.02.2021 14:03 Ответить
Каждый год ремонтируют Северный (Московский) мост в Киеве. В этом году и полгода не прошло, а уже просто необходимо!
показать весь комментарий
01.02.2021 17:47 Ответить
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками. БОЛЬШОЕ ОТКРІТИЕ! Наверное все уверены что в НАК НафтоГаз Украины, или Укрзалізниці, или.... и далее везде не функционируют "картели", руководящие самыми большими закупками? КАРТЕЛИ! А в судах.... и далее везде? https://censor.net/ru/news/3245268/v_sisteme_ukravtodora_funktsioniruet_kartel_rukovodyaschiyi_samymi_bolshimi_zakupkami_smi
показать весь комментарий
01.02.2021 13:12 Ответить
"Картель" - это когда предприниматели между собой договариваются. А когда "Укравтодор" организовывает, диктует и получает откаты, то это по другому называется.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:12 Ответить
Новиє літса на марші. Зустрічайте! В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 4412
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 783
показать весь комментарий
01.02.2021 13:15 Ответить
Где в это время был отряд автоматчиков?
показать весь комментарий
01.02.2021 15:30 Ответить
А кто такие росдорстрой?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:44 Ответить
Це підприємство, яке займається будівництвом дороги Київ-Ростов, судячи з його назви.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:11 Ответить
Нужная компания, чем лучше будет туда дорога , тем быстрее поедут наши кзлы в Ростов
показать весь комментарий
01.02.2021 16:32 Ответить
Труднее найти систему, в которой не существует картельного сговора!
показать весь комментарий
01.02.2021 13:44 Ответить
А карательна система геть прогнивша.
показать весь комментарий
01.02.2021 15:12 Ответить
"укравтодор" это и есть один большой картель в котором пилят бюджетное бабло несколько олигархов, отстегивая в общак положенный процент.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:55 Ответить
Зеленский свою долю получает, апи нет?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:56 Ответить
а что нужно было чтобы в тендерах выигрывали фирмочки с уставным капиталом в 1 тыс гривен с арендованной мебелью и компьютером в каморке в бизнес центре с одним директором-Фуксом и секретуткой ?
показать весь комментарий
01.02.2021 14:06 Ответить
Оно не під Коломойским - просто Коломойський на ньому! Це інша справа!!
показать весь комментарий
01.02.2021 14:28 Ответить
а если говорить простым языком главный аферист страны и хозяин ЗЕБенчика беня!!!!
показать весь комментарий
01.02.2021 14:34 Ответить
Коррупция в дорожной отрасли это вообще классика жанра!))
показать весь комментарий
01.02.2021 16:21 Ответить
Вот же ж проклятый Порошенко!
Никак не уймётся!
показать весь комментарий
01.02.2021 16:30 Ответить
УКРАВ ТОДОР

Хто зна що таке тодор...
показать весь комментарий
01.02.2021 17:16 Ответить
Назовите ка хоть одного руководителя этой Зебанды, появившегося после 2019 года.
показать весь комментарий
01.02.2021 17:45 Ответить
Росдорстрой? Кацапи?
показать весь комментарий
01.02.2021 18:35 Ответить
 
 