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У системі "Укравтодору" функціонує "картель", що керує найбільшими закупівлями, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У системі

"Укравтодор" укрупнював тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання будівельних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".

Журналісти зазначають, що "тенденції в тендерах, що фінансуються з коштів "ковідного" фонду, аналогічні загальним подіям у системі "Укравтодору" - картель керує найбільшими закупівлями".

"За результатами 2020 року шість фірм з Національної асоціації дорожників України (НАДУ) разом з фірмою з оточення Ігоря Коломойського отримали 75% підрядів "Укравтодору" вартістю 73 млрд грн на середній/капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво доріг державного значення (без спеціалізованого ремонту мостів та експлуатаційного утримання доріг, оскільки для цих видів робіт є спеціалізовані компанії, що рідко беруть участь у боротьбі за класичні ремонтні підряди). Решта 25% була розподілена між 38 компаніями", - йдеться в повідомленні.

У системі Укравтодору функціонує картель, що керує найбільшими закупівлями, - ЗМІ 01

У 2020 році у державному бюджеті на видатки "Укравтодору" планувалося 70 млрд грн. Однак з цієї суми безпосередньо на ремонт доріг державного значення у Дорожньому фонді було передбачено лише 38 млрд грн. Решта коштів призначалася на ремонт місцевих і комунальних доріг, погашення боргів попередніх років тощо. Однак "Укравтодору" вдалося вийти на рекордний показник – 10% державного бюджету було спрямовано на дорожню галузь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" спростував, що дороги "Великого будівництва" стануть платними: В Україні немає жодної побудованої за кошти приватних інвесторів траси

Зрештою "ковідне" фінансування у розмірі 26 млрд грн становить третину державних видатків саме на ремонтні роботи по дорогам у віданні "Укравтодору" (без урахування оплати боргів за попередні періоди, місцевих доріг, тощо). "Ковідні" гроші було виділено на ремонт 330 дорожніх об’єктів без особливих перекосів у бік того чи іншого суб’єкта господарювання, а фактично залежно від розмірів отриманих ними підрядів. Тобто чим більше натендерив – більше і отримав ковідного фінансування.

Журналісти зазначають, що "Укравтодор" почав укрупнювати тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання аналогічних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками".

Крім того, "Укравтодор" скасовував тендери, в яких небажані учасники перемагали або могли перемогти. Приводом для скасування могли стати навіть помилки в тендерній документації, зроблені самим замовником, які він "виявив", коли стало зрозуміло, що на торгах можлива конкуренція.

Також читайте: У 2021 році в Україні запустять 60 систем зважування авто в русі, - Азархіна

"Основною заточкою зараз стає саме укрупнення ремонтних ділянок до такого розміру, щоб очікувана вартість тендерів стала завеликою для більшості учасників ринку через їхню фінансову неспроможність", - йдеться в повідомленні.

А переплата на тендерах "Укравтодору" становить від 10 до 40%. При цьому чим більший розмір тендера, тим більшою є переплата за мінімізацію конкуренції на торгах. ... Взагалі "Укравтодор" публікував кошториси лише у чверті випадків (у 14 тендерах із 50). Тобто, по суті, у 75% найбільших "ковідних" тендерів приховали ціни на будівельні матеріали. Хоча саме будівельні матеріали складають 85% у вартості ремонту доріг. Зарплати, податки, прибуток, оплата роботи спецтехніки – це лише 15% від загальної вартості ремонтних тендерів.

У тендерах "Укравтодору" в абсолютній більшості випадків зафіксовані ціни, що значно перевищують дані навіть "недосконалого" моніторингу самого "Укравтодору".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4000 км доріг і 100 мостів: в Укравтодорі відзвітували про зроблене в 2020 році

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 1870
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01.02.2021 13:07
+5
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
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01.02.2021 13:07
+4
Брехня. Зелох вже давно знищив корупцію.
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01.02.2021 13:08
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....переплата на тендерах "Укравтодора" составляет от 10 до 40%.... вот вам и ответ почему вава похерил медицину.....
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01.02.2021 13:06 Відповісти
какой картеж, - подумала зеля. это слово звучало как то не так, но она не знала, как его поправить В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 3927
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01.02.2021 13:06 Відповісти
А його ж так голосно реформували- що ж пішло не так?
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01.02.2021 13:06 Відповісти
"Велике крадівництво" ЗЕленої банди
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 1870
показати весь коментар
01.02.2021 13:07 Відповісти
Також нагадуємо, що частина грошей на проект президента була віджата з коронавірусного фонду та з бюджету, виділеного на лікування онкохворих дітей.
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
_______________________
Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
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01.02.2021 13:07 Відповісти
голосуй, они отмстят за все и за дорогие дороги тоже
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01.02.2021 13:19 Відповісти
Это троль....
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01.02.2021 13:26 Відповісти
и?
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01.02.2021 13:32 Відповісти
так держать...ухо вострО и нос по ветрУ...
и тогда не сурок сообщит о раннем приходе весны
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01.02.2021 15:07 Відповісти
Не переживайте 28 млрд грн с "ковидного фонда" в асфальт никто не закатал! Есть Журналистское расследование по поводу того самого "картеля" на строительстве дорог. Суть в том, что те фирмы которые сейчас получают тендеры от укравтодора сами ничего не строят, а передают работы в субподряд с "дисконтом" и как раз разница между тем что пошло из бюджета и суммой подряда составляет те самые 28 ярдов (в расследовании насчитали 32 ярда). И все это под четким руководством Коли Тищенко
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01.02.2021 14:16 Відповісти
Ну если по правде, так это за весь срок Порошенко (У Зе прощла только половина). А если совсем по правде, то от Зелиных 3357 км можно смело отминусовать половину, поскольку в "большую стройку" новые объекты не включались, включались только объекты с готовность (не ниже 80-90%). Так что по факту, Зе сдавал в эксплуатацию дороги (и др. объекты) построенные Порошенко, местными властями (за их же деньги) и т.п.
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01.02.2021 14:23 Відповісти
Брехня. Зелох вже давно знищив корупцію.
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01.02.2021 13:08 Відповісти
Почему ЗЕлох ? ЗЕ не ЛОХ ! ))
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01.02.2021 16:20 Відповісти
Как по мне то дороги строятся быстро и качественно......Мы уже проходиди когда мелкие фирмы с одним катком и самосвалом( в наличии) арендуя другую технику "закатывала" деньги в асфальт...Наши деньги...Или прокладки "фирмочки" заключали контракт,а строить нанимали совсем другие организации уже за другие деньги.....Я считаю что со стройкой дорог в Украине все налажено и все движится в правильном направлении....
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01.02.2021 13:09 Відповісти
А когда Вы оценили качество дорог???? Про это еще рано говорить... И не факт что то что движется в правильном направлении не будет требовать ремонта уже через каких то 5 лет. То что новая дорога ровная это не значит что она такой будет и завтра а львиная доля денег выводится как раз за счет нарушения технологии строительства...
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01.02.2021 13:20 Відповісти
Так все прозрачно.....И качество работ проверяет польская фирма.Не наши- и слава Богу....Технология поменяна...Три слоя асфальтобетона ...Множество взвешивающих фуры в движении станций запускается....Мне нравитса работа Укравтодора....Недавно ехал - мост строят и зимою - техника вся имтортная .....Как по мне нечего туда лезть - там все нормально....
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01.02.2021 13:34 Відповісти
Вы идиот или троль???? Какое отношение имеет какая то польская фирма к работам укравтодора? Что Вы вообще несете? Я не отношусь к 73%...
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01.02.2021 13:37 Відповісти
Почему идиот? У нас строят дороги Китайци,Турки,Беларусы ну и Украинцы немного....А качество работ проверяет независимая Польская фирма....Это реалии - и мне они нравятся....А все те что наезжают на "Укравтодор" просто не дорвались до кормушки.....Ну на всех не хватает - тендер прозрачен - выигрывайте....Кто вам не дает?....Ах да у ВАС же нету чем дороги строить,вы хотите одним катком все построить....а точнее украсть деньги и ничего не сделать как это раньше было....
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01.02.2021 13:49 Відповісти
Иди на...й отсюда, троль!
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01.02.2021 13:52 Відповісти
А смысл лезть туда где все нормально? Дороги ,мосты ,переходы в Украине строятся .......Помню когда за год в Украине было построено 29 км новых дорог.Сейчас все совсем по другому....Такими темпами как сейчас через 5 лет дороги в Украине будут на высоком уровне....Я бы послал всех кто поднимает эту тему куда подальше - ИДИТЕ ВСЕ НАХЕР....Займитесь чем угодно токо не дорогами - тут все нормально.Сами идите отсюда.
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01.02.2021 14:03 Відповісти
Каждый год ремонтируют Северный (Московский) мост в Киеве. В этом году и полгода не прошло, а уже просто необходимо!
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01.02.2021 17:47 Відповісти
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками. БОЛЬШОЕ ОТКРІТИЕ! Наверное все уверены что в НАК НафтоГаз Украины, или Укрзалізниці, или.... и далее везде не функционируют "картели", руководящие самыми большими закупками? КАРТЕЛИ! А в судах.... и далее везде? https://censor.net/ru/news/3245268/v_sisteme_ukravtodora_funktsioniruet_kartel_rukovodyaschiyi_samymi_bolshimi_zakupkami_smi
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01.02.2021 13:12 Відповісти
"Картель" - это когда предприниматели между собой договариваются. А когда "Укравтодор" организовывает, диктует и получает откаты, то это по другому называется.
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01.02.2021 13:12 Відповісти
Новиє літса на марші. Зустрічайте! В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 4412
В системе "Укравтодора" функционирует "картель", руководящий самыми большими закупками, - СМИ - Цензор.НЕТ 783
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01.02.2021 13:15 Відповісти
Где в это время был отряд автоматчиков?
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01.02.2021 15:30 Відповісти
А кто такие росдорстрой?
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01.02.2021 13:44 Відповісти
Це підприємство, яке займається будівництвом дороги Київ-Ростов, судячи з його назви.
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01.02.2021 15:11 Відповісти
Нужная компания, чем лучше будет туда дорога , тем быстрее поедут наши кзлы в Ростов
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01.02.2021 16:32 Відповісти
Труднее найти систему, в которой не существует картельного сговора!
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01.02.2021 13:44 Відповісти
А карательна система геть прогнивша.
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01.02.2021 15:12 Відповісти
"укравтодор" это и есть один большой картель в котором пилят бюджетное бабло несколько олигархов, отстегивая в общак положенный процент.
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01.02.2021 13:55 Відповісти
Зеленский свою долю получает, апи нет?
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01.02.2021 13:56 Відповісти
а что нужно было чтобы в тендерах выигрывали фирмочки с уставным капиталом в 1 тыс гривен с арендованной мебелью и компьютером в каморке в бизнес центре с одним директором-Фуксом и секретуткой ?
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01.02.2021 14:06 Відповісти
Оно не під Коломойским - просто Коломойський на ньому! Це інша справа!!
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01.02.2021 14:28 Відповісти
а если говорить простым языком главный аферист страны и хозяин ЗЕБенчика беня!!!!
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Коррупция в дорожной отрасли это вообще классика жанра!))
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01.02.2021 16:21 Відповісти
Вот же ж проклятый Порошенко!
Никак не уймётся!
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01.02.2021 16:30 Відповісти
УКРАВ ТОДОР

Хто зна що таке тодор...
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01.02.2021 17:16 Відповісти
Назовите ка хоть одного руководителя этой Зебанды, появившегося после 2019 года.
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01.02.2021 17:45 Відповісти
Росдорстрой? Кацапи?
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01.02.2021 18:35 Відповісти
 
 