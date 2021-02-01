У системі "Укравтодору" функціонує "картель", що керує найбільшими закупівлями, - ЗМІ
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"Укравтодор" укрупнював тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання будівельних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Наші гроші".
Журналісти зазначають, що "тенденції в тендерах, що фінансуються з коштів "ковідного" фонду, аналогічні загальним подіям у системі "Укравтодору" - картель керує найбільшими закупівлями".
"За результатами 2020 року шість фірм з Національної асоціації дорожників України (НАДУ) разом з фірмою з оточення Ігоря Коломойського отримали 75% підрядів "Укравтодору" вартістю 73 млрд грн на середній/капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво доріг державного значення (без спеціалізованого ремонту мостів та експлуатаційного утримання доріг, оскільки для цих видів робіт є спеціалізовані компанії, що рідко беруть участь у боротьбі за класичні ремонтні підряди). Решта 25% була розподілена між 38 компаніями", - йдеться в повідомленні.
У 2020 році у державному бюджеті на видатки "Укравтодору" планувалося 70 млрд грн. Однак з цієї суми безпосередньо на ремонт доріг державного значення у Дорожньому фонді було передбачено лише 38 млрд грн. Решта коштів призначалася на ремонт місцевих і комунальних доріг, погашення боргів попередніх років тощо. Однак "Укравтодору" вдалося вийти на рекордний показник – 10% державного бюджету було спрямовано на дорожню галузь.
Зрештою "ковідне" фінансування у розмірі 26 млрд грн становить третину державних видатків саме на ремонтні роботи по дорогам у віданні "Укравтодору" (без урахування оплати боргів за попередні періоди, місцевих доріг, тощо). "Ковідні" гроші було виділено на ремонт 330 дорожніх об’єктів без особливих перекосів у бік того чи іншого суб’єкта господарювання, а фактично залежно від розмірів отриманих ними підрядів. Тобто чим більше натендерив – більше і отримав ковідного фінансування.
Журналісти зазначають, що "Укравтодор" почав укрупнювати тендери, штучно збільшуючи поріг досвіду виконання аналогічних робіт. Так з найбільших тендерів були відсічені фактично всі ті, хто не належав до фаворитів "Укравтодору" останніми роками".
Крім того, "Укравтодор" скасовував тендери, в яких небажані учасники перемагали або могли перемогти. Приводом для скасування могли стати навіть помилки в тендерній документації, зроблені самим замовником, які він "виявив", коли стало зрозуміло, що на торгах можлива конкуренція.
"Основною заточкою зараз стає саме укрупнення ремонтних ділянок до такого розміру, щоб очікувана вартість тендерів стала завеликою для більшості учасників ринку через їхню фінансову неспроможність", - йдеться в повідомленні.
А переплата на тендерах "Укравтодору" становить від 10 до 40%. При цьому чим більший розмір тендера, тим більшою є переплата за мінімізацію конкуренції на торгах. ... Взагалі "Укравтодор" публікував кошториси лише у чверті випадків (у 14 тендерах із 50). Тобто, по суті, у 75% найбільших "ковідних" тендерів приховали ціни на будівельні матеріали. Хоча саме будівельні матеріали складають 85% у вартості ремонту доріг. Зарплати, податки, прибуток, оплата роботи спецтехніки – це лише 15% від загальної вартості ремонтних тендерів.
У тендерах "Укравтодору" в абсолютній більшості випадків зафіксовані ціни, що значно перевищують дані навіть "недосконалого" моніторингу самого "Укравтодору".
Будь ласка, зачекайте...
Журналісти Deutsche Welle дослідили президентський проект "Велике Будівництво", і дійшли до шокуючих висновків.
За даними видання, всього за 1 рік президенства Зеленського, збудували утричі менше доріг за вдвічі вищими цінами, аніж це було за Порошенка.
За весь минулий рік "Великого Крадівництва", на ремонт та будівництво 3 357 км доріг було вбахано 120 млрд грн.
Для порівняння: за Порошенка, було відновлено та збудовано 9 250 км за 115 млрд грн.
Різниця в 6 тис. км вражає чи не так?
За даними Мінфіну, 28 млрд грн з коронавірусного фонду були ганебно закатані в асфальт, а 104 млн грн були тупо відібрані в онкохворих дітей на ремонт доріг у Львівській області.
Зрештою, ті дороги, про які говорив Зеленський, завершенні у верхньому шарі. Переважно, це не здані в експлуатацію автошляхи, а всього лише два шари асфальту, на яких ще треба робити узбіччя, встановлювати відбійники, знаки, розмітку, освітлення.
Проте, кого це цікавить? Головне ж - пропіаритись та розпилити гроші на відкатах...
Ира Прокопова
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Кирило Тимошенко, заступник Голови Офіса преЗЕдента, який командує «Великим крадівництвом», недавно купив величезний особняк під Києвом - за 10 000 000 грн.
Не за зарплату ж чиновника оця гнида так прибарахлилася, правда?
и тогда не сурок сообщит о раннем приходе весны
Никак не уймётся!
Хто зна що таке тодор...