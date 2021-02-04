Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK
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Профессор Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, говорит, что перестал смотреть каналы Медведчука 3-4 месяца назад. Теперь он смотрит каналы Ахметова и Пинчука.
Об этом Зеленский-старший рассказал пророссийскому изданию "Страна", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Было. Сейчас – меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", СТБ очень люблю, ICTV, много каналов", – рассказал Зеленский.
На вопрос, не считает ли он введенные ограничения "давлением на свободу слова", отец Зеленского ответил, что "ничего не оценивает и занимается своим делом".
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"Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, – ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой, помогать, одна грязь льется. Я не занимаюсь этим, мне приносят, посылают мне. Я этим не занимаюсь, но есть очень много сторонников моего сына, они за него беспокоятся и переживают, они мне высылают. Вы хотели мое мнение узнать, я вам ответил", – заявил он.
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Отец Зеленского отметил, что тоже запретил бы телеканалы, риторика которых не соответствует действительности.
"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась", – подытожил он.
Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.
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Пожалуйста, подождите...
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Зовсім не розумію, чому Зєлє стільки філіпок за закриття цих медведчуківських помийок. Два роки Зєля тільки крав і шкодив. А тут Зєля прокинувсь від коксу і зробив зажопам славу гонимих владою. А де посадки? Де депортації в паРашу за антиукраїнську діяльність? Чому Пєця досі не на довічному з конфіскацією? Чому Антоненко за гратами???
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Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить.
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Зєлю геть. Дострокові. Не треба нас дурити, ми знаємо, що таке трактор.
Но виноват в этом Порох. Я тебя правильно понимаю?
Вывод самостоятельно.
Вся семейка такая.
По дебильному юмору ниже пояса.
Кстати,вопрос,а что значит мне приносят,мне присылают??
Это он таким образом теперь берет взятки?
Или это наловый откат по тихому,через папика?
Конченая ******** семейка моральных уродов и врагов Украины.Вспомните как этот полуфабрикат называл протестующих быдлом и все станет на свои места.
Гнать их всех нахрен нужно,вместе с ихним сыночком-нарколыгой.
Что Вова случайный человек на посту президента, которого выбрали по принципу "хуже не будет". Правда, оказалось, что хуже таки бывает, будет и стало. А выгребать страну придется уже после того, как Вова уйдет или его вынесут с занимаемого места, т.к. с ним пытаться выгребать нереально.
Вот честно, Янык&Ko были с сравнении с этой сворой просто ангелочками. За Порошенко и говорить не буду - сравнивать его с Вовой, значит сильно оскорбить и унизить Алексеевича.
То виходить люди сварять по ділу. Аби на три сходинки в низ, то так, це не добре, а як вгору то вибачте все вірно.
Щодо підтримки, скажіть відверто дії Вашого сина відрізняються від дій Голобородька? Чому не засоромили жарти Вашого сина щодо жартів по відношенню до України? Чому пересічний українець, поважаючий свою державу, рідну мову, волю, гімн, герб, вік, має підтримати Вашого сина, який образив його батьківщину порівнявши її з повією?, який співав ПЄРЄМЄН (в.цоя) на сцені а отримали зрадників які зливають інформацію спецслужб, бовдура який заради заради піару преться з фотогрофом на 0 і постить фото наших позицій, того, що пише, що антиснайперські системи не актуальні на фронті, а майже щодня вбивають снайпери ворога? обдурив73% виборців і підняв на 3 сходинки в ГОРУ в рейтингу корупції? Чому?
Нічого на краще для кінцевого працюючої людини, пенсіонера не відбулось, від слова зовсім, стало гірше? Так стало. То це не бруд можливо?
: https://censor.net/ru/n3245895
ZIK(у) та іньших прокацапських каналів. Вистачало на хвилин 5 не більше. Як можна
було допускати таке під час війни? Зараз ці телевізійні гавкали розбігаюься по других
каналах як таргани. Скоро ми іх побачимо на Г+Г, Україна та Україна 24. Вони вже почали розмазувати тему законності закриття каналів та утискання свободи слова.Брехати
глядачу-це свобода слова? Та за таке треба канделябром по голові давати!
"Г+Г" начал пинать Вову только после эпопеи с тупым собачим ртом.
Вырисовывается группа внутренних украинских беняфициаров Бубы криворожского.
Детальніше про це ви зможете прочитати у мемуарах Зе-старшого "Спогади старого ватана".
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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Там (и здесь) его хвалят.
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Всього на три сходинки при чесній владі після режиму шоколадного бариги..як мило..
засираютьзибивають. Але зрозуміти по сей день не можу як таке можна сприймати, щоб вірити що їх приєднають до Ростовської області... Таке за межами мого розуму.
Какой нарид, такие и президенты!
Ватно - сєпарські смаки не міняються