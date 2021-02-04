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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
186 723 191
Зеленский (16549) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел

Профессор Александр Зеленский, отец президента Владимира Зеленского, говорит, что перестал смотреть каналы Медведчука 3-4 месяца назад. Теперь он смотрит каналы Ахметова и Пинчука.

Об этом Зеленский-старший рассказал пророссийскому изданию "Страна", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Было. Сейчас – меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает "Украина", "Украина 24", СТБ очень люблю, ICTV, много каналов", – рассказал Зеленский.

На вопрос, не считает ли он введенные ограничения "давлением на свободу слова", отец Зеленского ответил, что "ничего не оценивает и занимается своим делом".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу"

"Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, – ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой, помогать, одна грязь льется. Я не занимаюсь этим, мне приносят, посылают мне. Я этим не занимаюсь, но есть очень много сторонников моего сына, они за него беспокоятся и переживают, они мне высылают. Вы хотели мое мнение узнать, я вам ответил", – заявил он.

Также на Цензор.НЕТ: Основные доходы Козак получает с Кипра, телеканалы купил в Беларуси у швейцарских компаний, - декларации

Отец Зеленского отметил, что тоже запретил бы телеканалы, риторика которых не соответствует действительности.

"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась", – подытожил он.

Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.

Читайте также: Каналы Медведчука заблокировали на основании решения ВР и секретной информации из РФ, - Данилов

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+92
вообще не новость
от осинки не родятся апельсинки
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04.02.2021 00:40
+67
Канал - "Наш" надо закрыть еще - помойка русской агентуры!
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04.02.2021 00:40
+50
Вата ватой...
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04.02.2021 00:40
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Страница 2 из 2
Торнадівців теж треба на вихід. Хлопці катуються виключно за свій щирий патріотизм.
______________
Зовсім не розумію, чому Зєлє стільки філіпок за закриття цих медведчуківських помийок. Два роки Зєля тільки крав і шкодив. А тут Зєля прокинувсь від коксу і зробив зажопам славу гонимих владою. А де посадки? Де депортації в паРашу за антиукраїнську діяльність? Чому Пєця досі не на довічному з конфіскацією? Чому Антоненко за гратами???
____________
Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить.
___________
Зєлю геть. Дострокові. Не треба нас дурити, ми знаємо, що таке трактор.
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04.02.2021 09:25 Ответить
Байден нам ничего не должен. Если бы выбрали Трампа, что было бы тогда? По поводу каналов...Я не против закрытия этих помоек. Наоборот, двумя руками за. Но я против НЕ закрытия остальных помоек(1+1, Наш, интер), где присутствует тот же Медведчук. А их клоун не трогает. Вопрос, почему?
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04.02.2021 10:44 Ответить
Тобто Медведчука заарештувати - нє? Бо він - кум твого Хозяїна? Пєці?))
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04.02.2021 12:45 Ответить
"Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить."
Но виноват в этом Порох. Я тебя правильно понимаю?
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04.02.2021 12:52 Ответить
..чуєш ..дурноватий Ванья-брехун! Ти вже всім тут розповідав пр Коболева...племінника Марини Порошенко... Тепер у тебе Мертвечук...кум Пороха...!!! ))) У вас там у прихильників бабки Юльки вже зовсім туго з креативом? Що, Єрмак у гості до Юльки не прийшов?)))
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04.02.2021 21:15 Ответить
"Ванька", а як же "коаліція"? з "ЗЕлею"? Тебе ж ВАНА "придавить подушкою"!!!
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04.02.2021 17:26 Ответить
Под личным контролем однако!
Вывод самостоятельно.
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04.02.2021 09:02 Ответить
Не удивлюсь, если они их до сих пор и смотрят. Но про коррупцию он сильно. У сыночка достойный паслидовник на сцене квартале может получиться. Очень смешной дядька. И тоже лысый. Будет с кем поржать.
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04.02.2021 08:28 Ответить
ну еще бы, нет страшнее пархатого рожденного и воспитанного в сесесере.....
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04.02.2021 08:29 Ответить
Ну ось і весь патріотизм Зелі .
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04.02.2021 08:30 Ответить
Ватное быдло.
Вся семейка такая.
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04.02.2021 08:32 Ответить
Это было понятно и 15 лет назад!
По дебильному юмору ниже пояса.
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04.02.2021 09:00 Ответить
Что у сына безсвязная речь ни о чем,что к этого старого урода,одинаково.
Кстати,вопрос,а что значит мне приносят,мне присылают??
Это он таким образом теперь берет взятки?
Или это наловый откат по тихому,через папика?
Конченая ******** семейка моральных уродов и врагов Украины.Вспомните как этот полуфабрикат называл протестующих быдлом и все станет на свои места.
Гнать их всех нахрен нужно,вместе с ихним сыночком-нарколыгой.
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04.02.2021 08:34 Ответить
Подписываюсь под каждым Вашим словом. Старый "нелох" не смотрит патриотические украинские каналы. Его тошнит от всего украинского.... Как оно преподаёт в ВУЗе? Чему оно учит молодёжь? Ненависти к своей стране, культуре, языку? И это дерьмо ещё получает пожизненную стипендию за свои антиукраинские взгляды....Как же тошно всё это видеть и не иметь возможности дотянуться до горла этих....
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04.02.2021 13:02 Ответить
вы братья или просто однофамильцы? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 6349
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04.02.2021 18:15 Ответить
Я ещё не знаю....Это. как в индийской мелодраме - всё выяснится в конце фильма....Александр может оказаться моим братом, которого выкрала циганка в детстве... Может оказаться моим отцом, который, ищет меня всю жизнь,чтобы сделать наследником несметных богатств...Может оказаться моей дорогой любимой тётушкой, которая поменяла пол и баллотируется в президенты Киевстара.....
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04.02.2021 18:32 Ответить
То есть отец за закрытие не из-за того что, в них антиукраинские новости, а из-за того что поливают грязью нелоха
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04.02.2021 08:42 Ответить
Телепузик
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04.02.2021 08:44 Ответить
у нормального чоловіка тільки рожи на медведчуківських каналах ведуть до нудоти , а воно на таке зазірає ! ото ж не диво ,а ні "пластелиновый вова " ,а ні радощі від спецпенсії батькові .... низеньке , дрібненьке та непорядне ....
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04.02.2021 08:47 Ответить
а кто тебе сказал что ты нормальный? психиатр?
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04.02.2021 10:22 Ответить
А кто тут распинался, что не ватник?)))
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04.02.2021 12:22 Ответить
кто?
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04.02.2021 12:48 Ответить
Краще б він презирвативом користувався вчасно.... То б не були клоуни при владі
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04.02.2021 08:48 Ответить
При сэрэсэре гандонов не було, так як сексу в сэрэсэрэ небуло.А в кого був, використовували старі шкарпетки або першотравневі кульки.Вот почему он хрипит.
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04.02.2021 19:45 Ответить
Як почали мочити його синочка то перестав дивитись, а як вели антиукраїнську, ворожу діяльність це йому подобалось? Ватний пердун.
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04.02.2021 08:53 Ответить
так вони і квартал дивилися та реготали.
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04.02.2021 10:23 Ответить
треш...
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04.02.2021 08:54 Ответить
Ктоб сомневался!
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04.02.2021 08:57 Ответить
Альцгеймер у ватнике Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2032
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04.02.2021 09:01 Ответить
Закрив пан Зеленський те медійне лайно наших кокошніків Кремля не тому, що він дбає за цнотливість інформації в Україні, а тому, що недобитки регіоналів, креатури ОПЗЖ підняли такий гучний хай щодо тарифів, що рейтинг Зеленського опинився нижче плінтусу. Тому і прерізав горлянку його політичним конкурентам виключно на царині боротьби за майбутній електорат. Там думою про Україну і не пахне, просто співпали інтереси України і президента та його Слуг упакованого народу . Он і папа у нього такий гарний 112 слухає, щоб кокошнік бодай не скукожився до оселедця козака.
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04.02.2021 09:06 Ответить
Кроме стыда и омерзения нет других чувств.А как тем кто за это опудало голосовал?
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04.02.2021 09:07 Ответить
Их тоже тошнит.... Но им стыдно признатьсяя, что они ЛОХИ и ДУРАЧЬЁ....
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04.02.2021 13:08 Ответить
..Поверьте..им глубоко пох..р..!!!((((( Миска с помойями и тёплая будка с лампочкой и телевизором.... Это вершина надежд большинства!((
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04.02.2021 21:23 Ответить
А папа не думал о том, что не просто так его Вовочку говном поливают?
Что Вова случайный человек на посту президента, которого выбрали по принципу "хуже не будет". Правда, оказалось, что хуже таки бывает, будет и стало. А выгребать страну придется уже после того, как Вова уйдет или его вынесут с занимаемого места, т.к. с ним пытаться выгребать нереально.
Вот честно, Янык&Ko были с сравнении с этой сворой просто ангелочками. За Порошенко и говорить не буду - сравнивать его с Вовой, значит сильно оскорбить и унизить Алексеевича.
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04.02.2021 09:08 Ответить
"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты - на три ступеньки поднялась"
То виходить люди сварять по ділу. Аби на три сходинки в низ, то так, це не добре, а як вгору то вибачте все вірно.
Щодо підтримки, скажіть відверто дії Вашого сина відрізняються від дій Голобородька? Чому не засоромили жарти Вашого сина щодо жартів по відношенню до України? Чому пересічний українець, поважаючий свою державу, рідну мову, волю, гімн, герб, вік, має підтримати Вашого сина, який образив його батьківщину порівнявши її з повією?, який співав ПЄРЄМЄН (в.цоя) на сцені а отримали зрадників які зливають інформацію спецслужб, бовдура який заради заради піару преться з фотогрофом на 0 і постить фото наших позицій, того, що пише, що антиснайперські системи не актуальні на фронті, а майже щодня вбивають снайпери ворога? обдурив73% виборців і підняв на 3 сходинки в ГОРУ в рейтингу корупції? Чому?
Нічого на краще для кінцевого працюючої людини, пенсіонера не відбулось, від слова зовсім, стало гірше? Так стало. То це не бруд можливо?

: https://censor.net/ru/n3245895
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04.02.2021 09:19 Ответить
Мене ніколи не покидало відчуття огиди коли бачив роботу паскудних журнашлюх
ZIK(у) та іньших прокацапських каналів. Вистачало на хвилин 5 не більше. Як можна
було допускати таке під час війни? Зараз ці телевізійні гавкали розбігаюься по других
каналах як таргани. Скоро ми іх побачимо на Г+Г, Україна та Україна 24. Вони вже почали розмазувати тему законності закриття каналів та утискання свободи слова.Брехати
глядачу-це свобода слова? Та за таке треба канделябром по голові давати!
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04.02.2021 14:09 Ответить
так прально, эти каналы только пенсы и пожилые совки смотрели
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04.02.2021 09:22 Ответить
Да все их смотрели. Душка Спивак, только его и смотрел. А что поделаешь, если остальные каналы тупые и их ведущие малопрофессиональные, выдают одно и тоже по всем каналам в унисон
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04.02.2021 09:23 Ответить
Кто все? Все умственно неполноценные? Да, эти смотрели.
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04.02.2021 12:09 Ответить
Папа сейчас предпочитает смотреть каналы, которые меньше всего критикуют его Вову, ахметовский "Украина", "Украина24" Садового и пинчуковский ICTV.
"Г+Г" начал пинать Вову только после эпопеи с тупым собачим ртом.

Вырисовывается группа внутренних украинских беняфициаров Бубы криворожского.
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04.02.2021 09:26 Ответить
Садового, просто 24 канал, "Украина 24" это тоже ахметовский.
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04.02.2021 20:10 Ответить
Ок
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04.02.2021 20:17 Ответить
Подписан на Воля-кабель, кроме этих трех каналов еще мультики для детей. Рад бы смотреть другие украинские, но ничего кроме тошноты они не вызывают. Плачу 260 грн в месяц. За что? Наверное со следующего месяца отпишусь. Запишу мультики на флешку и пусть дети смотрят. А 260 грн буду тратить на ЮТюб и другие скоростные Интернет каналы. И пусть Зеленский отключает что хочет.
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04.02.2021 09:30 Ответить
Лучше мультики смотри, может поумнеешь.
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04.02.2021 12:10 Ответить
Зеленскому нужно было идти в партию ОПЗЖ, по примеру родителей.
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04.02.2021 09:39 Ответить
В названии их партии З есть, а буквы Е не хватает. Вот поэтому не пошел...
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04.02.2021 20:12 Ответить
Гадский Папа вместо гыцать на Гадской Маме в апреле 77-го мог бы вздрочнуть по-тихому, и это был бы тот редчайший случай, когда онанизм возымел бы немалую общественно-политическую пользу. А так за настолько падлючую брехню придётся ответить по-взрослому. Так что вместо лить крокодильи слёзы по забаненным телеканалам, про всяк случай прикупил бы тапок белых пар несколько да полотенечного - проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню может понадобиться.
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04.02.2021 09:50 Ответить
Удружил сынок. Папа удавить его должен, следуя примеру Тараса Бульбы, за то, что лишил его права пользоваться родным русским языком (или он теперь точно на мове в русскоязычном Кривом Роге преподаёт?), а теперь еще и возможности смотреть те телеканалы, которые он предпочитал. Не сынок, а Павлик Морозов.
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04.02.2021 09:50 Ответить
Ватная башка, со званием профессор... "Прямой" канал не пробовал смотреть???
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04.02.2021 09:51 Ответить
"Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK." ©
Детальніше про це ви зможете прочитати у мемуарах Зе-старшого "Спогади старого ватана".
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 1098
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04.02.2021 09:52 Ответить


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.


...
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04.02.2021 09:55 Ответить
Тупа вата.
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04.02.2021 10:11 Ответить
Ему нужно читать политические форумы!
Там (и здесь) его хвалят. Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2299
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04.02.2021 10:18 Ответить
каналы медведчука смотрели только конченные совки и любители халявы. человек с мозгами и 10 минут не выдерживал ихнего бреда про гражданскую войну, коммуналку, и нищенские з.п ))) типа при яныке или кучме люди в золоте купались а сейчас последний хрен без соли доедают.
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04.02.2021 10:24 Ответить
украина 24 тоже полусепарский канал, сейчас все дерьмо с зика и 112го окажется на ахметовском канале
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04.02.2021 10:26 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл, бл###ь.
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04.02.2021 10:32 Ответить
Звісно він дивився ці канали коли валили Порошенка, а як тільки почали валити його зеленого виродка, то шось цьому ватному довбойобу різко не сподобалось і він припинив їх дивитись. Обидва зелені потвори.
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04.02.2021 10:45 Ответить
"От кажуть, корупція зросла в шість разів. А дивишся міжнародні результати - на три сходинки піднялася", - підсумував він.
----------------
Всього на три сходинки при чесній владі після режиму шоколадного бариги..як мило..
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04.02.2021 10:49 Ответить
да уж, красноречив отец фашистского дьявола
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04.02.2021 11:00 Ответить
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 6750 Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 5010
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04.02.2021 19:40 Ответить
Какая разница,что он смотрит?Зачем нам это озвучивают?Один раз дал интервью и все с ним,и его сыной ясно.Профессор смотрит эти каналы,что бы еще больше ненавидеть Украину,.После профессора януковича,и последней профессорки,проститутка,звучит благороднее..А еще ходили слухи,что он за шкарлета просил,захотел 112 в освите.
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04.02.2021 11:23 Ответить
Дивляться ватні канали у родинному колі. І що ви хочете після цього від преЗедента?
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04.02.2021 12:00 Ответить
Все ясно((((
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04.02.2021 12:13 Ответить
А я також дивилася. Правда не завжди надовго вистачало терпіння. Голос ворога треба також слухати, а потім порівнювати правду і "правду". Головне висновки правильні робити.
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04.02.2021 13:10 Ответить
У мене не вистачило б сечі таке дивитися, це суцільні борошна для психіки.
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04.02.2021 14:54 Ответить
У мене майже вся рідня, на жаль, в окупації... Хотілось почути чим їм мізки засирають зибивають. Але зрозуміти по сей день не можу як таке можна сприймати, щоб вірити що їх приєднають до Ростовської області... Таке за межами мого розуму.
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04.02.2021 15:37 Ответить
скорее Судеты присоединят к Ростовской области, чем ордилу
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06.02.2021 11:50 Ответить
Вони не порівнювали, а просто свято вірили. По Вові видно.
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04.02.2021 19:39 Ответить
Пророссийские жиды Зеленские, всегда смотрят то во что свято верят!!
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04.02.2021 13:22 Ответить
Цель Коломойского и Медведчука одна-гешефты с где то Шаломовым: у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. Буратине Коломойского на антиукраинскую пропаганду Медведчука наплевать.Он обиделся на Медведчука. Шибздик возомнил себя царём Украины.А цар должен быть один. 18 июля (2019 г.) Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука . 05 августа 2019, 19:01 .- Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией.
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04.02.2021 13:47 Ответить
ну и нормально: ктото помои смотрит, а ктото в футболке фоткается с кацапской тряпкой на груди, ыгыж?? ой, реглане, да?? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2811 обои патриоты Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 7628
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04.02.2021 14:00 Ответить
Здивував, а є хтось, хто це не розумів? Тому він і ватник
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04.02.2021 15:23 Ответить
Ватник ..****))
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04.02.2021 15:38 Ответить
и не в три раза коррупция выросла, а всего на 3 ступеньки, но скоро мой сынок ее окончательно поборет))
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04.02.2021 16:28 Ответить
Оно и видно...)))
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04.02.2021 16:44 Ответить
Іноді зєлю просто шкода стає - той старий поц не вміє тримати язика за зубами.
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04.02.2021 17:10 Ответить
Це добре, а то там патріоти в повітря шапки кидають: Зеля став бандеровцем і патріотом.
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04.02.2021 19:36 Ответить
Вова может и не лучший президент, хотя если сравнивать с другими, которые все ниже плитуса, начиная с Кравчука - Ющер, Бандюкович, Кондитер-ворюга, так и не худший. А зелины папа, мама вполне приличная интеллигентная семья. Из Криворожского универа мне никто ничего плохого о них не говорил. А то что эти каналы смотрят, так это их право. Не 5й же канал смотреть. Тем более за свои деньги.
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04.02.2021 17:47 Ответить
Ты бы еще ***** вспомнил!
Какой нарид, такие и президенты!
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04.02.2021 18:15 Ответить
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 47 ти так нічого і не зрозумів. Ви що, там всі криворагулі?
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04.02.2021 19:34 Ответить
..там выше Вам советовали смотреть мультики побольше. Есть ещё и фильмы-сказки... ))).... а есть ещё и сказочники!!)))
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04.02.2021 21:30 Ответить
Похоже, в Кривом Роге мало кто может связно высказывать свои мысли
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06.02.2021 11:52 Ответить
Почему-то даже неудивительно ))) какой папа, такой и янелох оманский.
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04.02.2021 18:13 Ответить
Это и так понятно было. Что - мы его интервью ватных не читали, что ли ?
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04.02.2021 18:24 Ответить
Ми тільки здогадувалися, а тут науково доведено.
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04.02.2021 19:33 Ответить
По тому що дивиться це старий ватан можна скласти рейтинг антиукраїнських каналів.
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04.02.2021 18:24 Ответить
І "закладку" в синулю, жолудь від дуба недалеко падає.
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04.02.2021 19:31 Ответить
Было. Сейчас - меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Источник: https://censor.net/ru/n3245895

Ватно - сєпарські смаки не міняються Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 4600
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04.02.2021 18:44 Ответить
Оце зашквар. Так наш Вова прямо Павлік Морозов: пішов проти батьків. Якщо серйозно : папа-професор, схоже, тупіший від сина, навіть не розуміє, Що він шкодить синулі.
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04.02.2021 19:30 Ответить
нук дык дык прахвэсыр околовсяческих наук...
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04.02.2021 20:45 Ответить
Получается, Зеля плюнул в душу собственному папе? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2753
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05.02.2021 00:37 Ответить
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