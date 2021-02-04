Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK
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Професор Олександр Зеленський, батько президента Володимира Зеленського, каже, що припинив дивитися канали Медведчука 3-4 місяці тому. Тепер він дивиться канали Ахметова і Пінчука.
Про це Зеленський-старший розповів проросійському виданню "Страна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Було. Зараз – менше, перестав. Я зараз дивлюся "Україна 24" та "Україна". Може, я упереджено кажу, я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я цих каналів уже не дивлюся, напевно, місяці три, чотири. Мене влаштовує "Україна", "Україна 24", СТБ дуже люблю, ICTV, багато каналів", – розповів Зеленський.
На запитання, чи не оцінює він запроваджені обмеження як "тиск на свободу слова", батько Зеленського відповів, що "нічого не оцінює і займається своєю справою".
"Я батько. Я на своїх справах трошки знаюся і люблю свою роботу. Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так, як його поливають, – у жодній країні такого немає. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Мені прикро, що в нашій країні замість того, щоб одне одного підтримувати, щоб витягувати цю країну, щоб зробити її багатшою, допомагати... Сам бруд ллють. Я не займаюся цим, мені приносять, надсилають мені. Я цим не займаюся, але є дуже багато прибічників мого сина, вони за нього турбуються і переживають, вони мені висилають. Ви хотіли мою думку дізнатися, я вам відповів", – заявив він.
Батько Зеленського зазначив, що теж заборонив би телеканали, риторика яких не відповідає дійсності.
"От кажуть, корупція зросла в шість разів. А дивишся міжнародні результати – на три сходинки піднялася", – підсумував він.
Олександр Зеленський – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення Криворізького університету економіки і технологій.
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Будь ласка, зачекайте...
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Зовсім не розумію, чому Зєлє стільки філіпок за закриття цих медведчуківських помийок. Два роки Зєля тільки крав і шкодив. А тут Зєля прокинувсь від коксу і зробив зажопам славу гонимих владою. А де посадки? Де депортації в паРашу за антиукраїнську діяльність? Чому Пєця досі не на довічному з конфіскацією? Чому Антоненко за гратами???
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Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить.
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Зєлю геть. Дострокові. Не треба нас дурити, ми знаємо, що таке трактор.
Но виноват в этом Порох. Я тебя правильно понимаю?
Вывод самостоятельно.
Вся семейка такая.
По дебильному юмору ниже пояса.
Кстати,вопрос,а что значит мне приносят,мне присылают??
Это он таким образом теперь берет взятки?
Или это наловый откат по тихому,через папика?
Конченая ******** семейка моральных уродов и врагов Украины.Вспомните как этот полуфабрикат называл протестующих быдлом и все станет на свои места.
Гнать их всех нахрен нужно,вместе с ихним сыночком-нарколыгой.
Что Вова случайный человек на посту президента, которого выбрали по принципу "хуже не будет". Правда, оказалось, что хуже таки бывает, будет и стало. А выгребать страну придется уже после того, как Вова уйдет или его вынесут с занимаемого места, т.к. с ним пытаться выгребать нереально.
Вот честно, Янык&Ko были с сравнении с этой сворой просто ангелочками. За Порошенко и говорить не буду - сравнивать его с Вовой, значит сильно оскорбить и унизить Алексеевича.
То виходить люди сварять по ділу. Аби на три сходинки в низ, то так, це не добре, а як вгору то вибачте все вірно.
Щодо підтримки, скажіть відверто дії Вашого сина відрізняються від дій Голобородька? Чому не засоромили жарти Вашого сина щодо жартів по відношенню до України? Чому пересічний українець, поважаючий свою державу, рідну мову, волю, гімн, герб, вік, має підтримати Вашого сина, який образив його батьківщину порівнявши її з повією?, який співав ПЄРЄМЄН (в.цоя) на сцені а отримали зрадників які зливають інформацію спецслужб, бовдура який заради заради піару преться з фотогрофом на 0 і постить фото наших позицій, того, що пише, що антиснайперські системи не актуальні на фронті, а майже щодня вбивають снайпери ворога? обдурив73% виборців і підняв на 3 сходинки в ГОРУ в рейтингу корупції? Чому?
Нічого на краще для кінцевого працюючої людини, пенсіонера не відбулось, від слова зовсім, стало гірше? Так стало. То це не бруд можливо?
: https://censor.net/ru/n3245895
ZIK(у) та іньших прокацапських каналів. Вистачало на хвилин 5 не більше. Як можна
було допускати таке під час війни? Зараз ці телевізійні гавкали розбігаюься по других
каналах як таргани. Скоро ми іх побачимо на Г+Г, Україна та Україна 24. Вони вже почали розмазувати тему законності закриття каналів та утискання свободи слова.Брехати
глядачу-це свобода слова? Та за таке треба канделябром по голові давати!
"Г+Г" начал пинать Вову только после эпопеи с тупым собачим ртом.
Вырисовывается группа внутренних украинских беняфициаров Бубы криворожского.
Детальніше про це ви зможете прочитати у мемуарах Зе-старшого "Спогади старого ватана".
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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Там (и здесь) его хвалят.
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Всього на три сходинки при чесній владі після режиму шоколадного бариги..як мило..
засираютьзибивають. Але зрозуміти по сей день не можу як таке можна сприймати, щоб вірити що їх приєднають до Ростовської області... Таке за межами мого розуму.
Какой нарид, такие и президенты!
Ватно - сєпарські смаки не міняються