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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
186 723 191
Зеленський (17450) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився

Професор Олександр Зеленський, батько президента Володимира Зеленського, каже, що припинив дивитися канали Медведчука 3-4 місяці тому. Тепер він дивиться канали Ахметова і Пінчука.

Про це Зеленський-старший розповів проросійському виданню "Страна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Було. Зараз – менше, перестав. Я зараз дивлюся "Україна 24" та "Україна". Може, я упереджено кажу, я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я цих каналів уже не дивлюся, напевно, місяці три, чотири. Мене влаштовує "Україна", "Україна 24", СТБ дуже люблю, ICTV, багато каналів", – розповів Зеленський.

На запитання, чи не оцінює він запроваджені обмеження як "тиск на свободу слова", батько Зеленського відповів, що "нічого не оцінює і займається своєю справою".

Також читайте: Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"

"Я батько. Я на своїх справах трошки знаюся і люблю свою роботу. Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так, як його поливають, – у жодній країні такого немає. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Мені прикро, що в нашій країні замість того, щоб одне одного підтримувати, щоб витягувати цю країну, щоб зробити її багатшою, допомагати... Сам бруд ллють. Я не займаюся цим, мені приносять, надсилають мені. Я цим не займаюся, але є дуже багато прибічників мого сина, вони за нього турбуються і переживають, вони мені висилають. Ви хотіли мою думку дізнатися, я вам відповів", – заявив він.

Також читайте: Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації

Батько Зеленського зазначив, що теж заборонив би телеканали, риторика яких не відповідає дійсності.

"От кажуть, корупція зросла в шість разів. А дивишся міжнародні результати – на три сходинки піднялася", – підсумував він.

Олександр Зеленський – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення Криворізького університету економіки і технологій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+92
вообще не новость
от осинки не родятся апельсинки
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04.02.2021 00:40
+67
Канал - "Наш" надо закрыть еще - помойка русской агентуры!
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04.02.2021 00:40
+50
Вата ватой...
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04.02.2021 00:40
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Торнадівців теж треба на вихід. Хлопці катуються виключно за свій щирий патріотизм.
______________
Зовсім не розумію, чому Зєлє стільки філіпок за закриття цих медведчуківських помийок. Два роки Зєля тільки крав і шкодив. А тут Зєля прокинувсь від коксу і зробив зажопам славу гонимих владою. А де посадки? Де депортації в паРашу за антиукраїнську діяльність? Чому Пєця досі не на довічному з конфіскацією? Чому Антоненко за гратами???
____________
Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить.
___________
Зєлю геть. Дострокові. Не треба нас дурити, ми знаємо, що таке трактор.
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04.02.2021 09:25 Відповісти
Байден нам ничего не должен. Если бы выбрали Трампа, что было бы тогда? По поводу каналов...Я не против закрытия этих помоек. Наоборот, двумя руками за. Но я против НЕ закрытия остальных помоек(1+1, Наш, интер), где присутствует тот же Медведчук. А их клоун не трогает. Вопрос, почему?
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04.02.2021 10:44 Відповісти
Тобто Медведчука заарештувати - нє? Бо він - кум твого Хозяїна? Пєці?))
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04.02.2021 12:45 Відповісти
"Досить. Старенький Байден в перші години свого президентства виправдав своє обрання, підписавши десятки невідкладних указів, які є реальною справою. Зєля за два роки проточив діру в бюджеті на 300 млрд. гр., до влади привів виключно пройдисвітів, патріоти досі катуються по буцегарням, а ЖОДЕН корупціонер і ворог України не сидить."
Но виноват в этом Порох. Я тебя правильно понимаю?
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04.02.2021 12:52 Відповісти
..чуєш ..дурноватий Ванья-брехун! Ти вже всім тут розповідав пр Коболева...племінника Марини Порошенко... Тепер у тебе Мертвечук...кум Пороха...!!! ))) У вас там у прихильників бабки Юльки вже зовсім туго з креативом? Що, Єрмак у гості до Юльки не прийшов?)))
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04.02.2021 21:15 Відповісти
"Ванька", а як же "коаліція"? з "ЗЕлею"? Тебе ж ВАНА "придавить подушкою"!!!
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04.02.2021 17:26 Відповісти
Под личным контролем однако!
Вывод самостоятельно.
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Не удивлюсь, если они их до сих пор и смотрят. Но про коррупцию он сильно. У сыночка достойный паслидовник на сцене квартале может получиться. Очень смешной дядька. И тоже лысый. Будет с кем поржать.
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04.02.2021 08:28 Відповісти
ну еще бы, нет страшнее пархатого рожденного и воспитанного в сесесере.....
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04.02.2021 08:29 Відповісти
Ну ось і весь патріотизм Зелі .
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04.02.2021 08:30 Відповісти
Ватное быдло.
Вся семейка такая.
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04.02.2021 08:32 Відповісти
Это было понятно и 15 лет назад!
По дебильному юмору ниже пояса.
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04.02.2021 09:00 Відповісти
Что у сына безсвязная речь ни о чем,что к этого старого урода,одинаково.
Кстати,вопрос,а что значит мне приносят,мне присылают??
Это он таким образом теперь берет взятки?
Или это наловый откат по тихому,через папика?
Конченая ******** семейка моральных уродов и врагов Украины.Вспомните как этот полуфабрикат называл протестующих быдлом и все станет на свои места.
Гнать их всех нахрен нужно,вместе с ихним сыночком-нарколыгой.
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04.02.2021 08:34 Відповісти
Подписываюсь под каждым Вашим словом. Старый "нелох" не смотрит патриотические украинские каналы. Его тошнит от всего украинского.... Как оно преподаёт в ВУЗе? Чему оно учит молодёжь? Ненависти к своей стране, культуре, языку? И это дерьмо ещё получает пожизненную стипендию за свои антиукраинские взгляды....Как же тошно всё это видеть и не иметь возможности дотянуться до горла этих....
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04.02.2021 13:02 Відповісти
вы братья или просто однофамильцы? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 6349
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04.02.2021 18:15 Відповісти
Я ещё не знаю....Это. как в индийской мелодраме - всё выяснится в конце фильма....Александр может оказаться моим братом, которого выкрала циганка в детстве... Может оказаться моим отцом, который, ищет меня всю жизнь,чтобы сделать наследником несметных богатств...Может оказаться моей дорогой любимой тётушкой, которая поменяла пол и баллотируется в президенты Киевстара.....
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04.02.2021 18:32 Відповісти
То есть отец за закрытие не из-за того что, в них антиукраинские новости, а из-за того что поливают грязью нелоха
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04.02.2021 08:42 Відповісти
Телепузик
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04.02.2021 08:44 Відповісти
у нормального чоловіка тільки рожи на медведчуківських каналах ведуть до нудоти , а воно на таке зазірає ! ото ж не диво ,а ні "пластелиновый вова " ,а ні радощі від спецпенсії батькові .... низеньке , дрібненьке та непорядне ....
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04.02.2021 08:47 Відповісти
а кто тебе сказал что ты нормальный? психиатр?
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04.02.2021 10:22 Відповісти
А кто тут распинался, что не ватник?)))
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04.02.2021 12:22 Відповісти
кто?
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04.02.2021 12:48 Відповісти
Краще б він презирвативом користувався вчасно.... То б не були клоуни при владі
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04.02.2021 08:48 Відповісти
При сэрэсэре гандонов не було, так як сексу в сэрэсэрэ небуло.А в кого був, використовували старі шкарпетки або першотравневі кульки.Вот почему он хрипит.
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04.02.2021 19:45 Відповісти
Як почали мочити його синочка то перестав дивитись, а як вели антиукраїнську, ворожу діяльність це йому подобалось? Ватний пердун.
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04.02.2021 08:53 Відповісти
так вони і квартал дивилися та реготали.
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04.02.2021 10:23 Відповісти
треш...
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04.02.2021 08:54 Відповісти
Ктоб сомневался!
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04.02.2021 08:57 Відповісти
Альцгеймер у ватнике Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2032
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04.02.2021 09:01 Відповісти
Закрив пан Зеленський те медійне лайно наших кокошніків Кремля не тому, що він дбає за цнотливість інформації в Україні, а тому, що недобитки регіоналів, креатури ОПЗЖ підняли такий гучний хай щодо тарифів, що рейтинг Зеленського опинився нижче плінтусу. Тому і прерізав горлянку його політичним конкурентам виключно на царині боротьби за майбутній електорат. Там думою про Україну і не пахне, просто співпали інтереси України і президента та його Слуг упакованого народу . Он і папа у нього такий гарний 112 слухає, щоб кокошнік бодай не скукожився до оселедця козака.
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04.02.2021 09:06 Відповісти
Кроме стыда и омерзения нет других чувств.А как тем кто за это опудало голосовал?
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04.02.2021 09:07 Відповісти
Их тоже тошнит.... Но им стыдно признатьсяя, что они ЛОХИ и ДУРАЧЬЁ....
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04.02.2021 13:08 Відповісти
..Поверьте..им глубоко пох..р..!!!((((( Миска с помойями и тёплая будка с лампочкой и телевизором.... Это вершина надежд большинства!((
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04.02.2021 21:23 Відповісти
А папа не думал о том, что не просто так его Вовочку говном поливают?
Что Вова случайный человек на посту президента, которого выбрали по принципу "хуже не будет". Правда, оказалось, что хуже таки бывает, будет и стало. А выгребать страну придется уже после того, как Вова уйдет или его вынесут с занимаемого места, т.к. с ним пытаться выгребать нереально.
Вот честно, Янык&Ko были с сравнении с этой сворой просто ангелочками. За Порошенко и говорить не буду - сравнивать его с Вовой, значит сильно оскорбить и унизить Алексеевича.
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04.02.2021 09:08 Відповісти
"Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты - на три ступеньки поднялась"
То виходить люди сварять по ділу. Аби на три сходинки в низ, то так, це не добре, а як вгору то вибачте все вірно.
Щодо підтримки, скажіть відверто дії Вашого сина відрізняються від дій Голобородька? Чому не засоромили жарти Вашого сина щодо жартів по відношенню до України? Чому пересічний українець, поважаючий свою державу, рідну мову, волю, гімн, герб, вік, має підтримати Вашого сина, який образив його батьківщину порівнявши її з повією?, який співав ПЄРЄМЄН (в.цоя) на сцені а отримали зрадників які зливають інформацію спецслужб, бовдура який заради заради піару преться з фотогрофом на 0 і постить фото наших позицій, того, що пише, що антиснайперські системи не актуальні на фронті, а майже щодня вбивають снайпери ворога? обдурив73% виборців і підняв на 3 сходинки в ГОРУ в рейтингу корупції? Чому?
Нічого на краще для кінцевого працюючої людини, пенсіонера не відбулось, від слова зовсім, стало гірше? Так стало. То це не бруд можливо?

: https://censor.net/ru/n3245895
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04.02.2021 09:19 Відповісти
Мене ніколи не покидало відчуття огиди коли бачив роботу паскудних журнашлюх
ZIK(у) та іньших прокацапських каналів. Вистачало на хвилин 5 не більше. Як можна
було допускати таке під час війни? Зараз ці телевізійні гавкали розбігаюься по других
каналах як таргани. Скоро ми іх побачимо на Г+Г, Україна та Україна 24. Вони вже почали розмазувати тему законності закриття каналів та утискання свободи слова.Брехати
глядачу-це свобода слова? Та за таке треба канделябром по голові давати!
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04.02.2021 14:09 Відповісти
так прально, эти каналы только пенсы и пожилые совки смотрели
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04.02.2021 09:22 Відповісти
Да все их смотрели. Душка Спивак, только его и смотрел. А что поделаешь, если остальные каналы тупые и их ведущие малопрофессиональные, выдают одно и тоже по всем каналам в унисон
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04.02.2021 09:23 Відповісти
Кто все? Все умственно неполноценные? Да, эти смотрели.
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04.02.2021 12:09 Відповісти
Папа сейчас предпочитает смотреть каналы, которые меньше всего критикуют его Вову, ахметовский "Украина", "Украина24" Садового и пинчуковский ICTV.
"Г+Г" начал пинать Вову только после эпопеи с тупым собачим ртом.

Вырисовывается группа внутренних украинских беняфициаров Бубы криворожского.
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04.02.2021 09:26 Відповісти
Садового, просто 24 канал, "Украина 24" это тоже ахметовский.
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04.02.2021 20:10 Відповісти
Ок
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04.02.2021 20:17 Відповісти
Подписан на Воля-кабель, кроме этих трех каналов еще мультики для детей. Рад бы смотреть другие украинские, но ничего кроме тошноты они не вызывают. Плачу 260 грн в месяц. За что? Наверное со следующего месяца отпишусь. Запишу мультики на флешку и пусть дети смотрят. А 260 грн буду тратить на ЮТюб и другие скоростные Интернет каналы. И пусть Зеленский отключает что хочет.
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04.02.2021 09:30 Відповісти
Лучше мультики смотри, может поумнеешь.
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04.02.2021 12:10 Відповісти
Зеленскому нужно было идти в партию ОПЗЖ, по примеру родителей.
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04.02.2021 09:39 Відповісти
В названии их партии З есть, а буквы Е не хватает. Вот поэтому не пошел...
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04.02.2021 20:12 Відповісти
Гадский Папа вместо гыцать на Гадской Маме в апреле 77-го мог бы вздрочнуть по-тихому, и это был бы тот редчайший случай, когда онанизм возымел бы немалую общественно-политическую пользу. А так за настолько падлючую брехню придётся ответить по-взрослому. Так что вместо лить крокодильи слёзы по забаненным телеканалам, про всяк случай прикупил бы тапок белых пар несколько да полотенечного - проотвечавшемуся петушилле ЗЕлёносопельному БлаЗЕню может понадобиться.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
Удружил сынок. Папа удавить его должен, следуя примеру Тараса Бульбы, за то, что лишил его права пользоваться родным русским языком (или он теперь точно на мове в русскоязычном Кривом Роге преподаёт?), а теперь еще и возможности смотреть те телеканалы, которые он предпочитал. Не сынок, а Павлик Морозов.
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04.02.2021 09:50 Відповісти
Ватная башка, со званием профессор... "Прямой" канал не пробовал смотреть???
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04.02.2021 09:51 Відповісти
"Отец Зеленского рассказал, что регулярно смотрел "112 Украина", NewsOne и ZIK." ©
Детальніше про це ви зможете прочитати у мемуарах Зе-старшого "Спогади старого ватана".
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 1098
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04.02.2021 09:52 Відповісти


.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.


...
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04.02.2021 09:55 Відповісти
Тупа вата.
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04.02.2021 10:11 Відповісти
Ему нужно читать политические форумы!
Там (и здесь) его хвалят. Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2299
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04.02.2021 10:18 Відповісти
каналы медведчука смотрели только конченные совки и любители халявы. человек с мозгами и 10 минут не выдерживал ихнего бреда про гражданскую войну, коммуналку, и нищенские з.п ))) типа при яныке или кучме люди в золоте купались а сейчас последний хрен без соли доедают.
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04.02.2021 10:24 Відповісти
украина 24 тоже полусепарский канал, сейчас все дерьмо с зика и 112го окажется на ахметовском канале
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04.02.2021 10:26 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл, бл###ь.
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04.02.2021 10:32 Відповісти
Звісно він дивився ці канали коли валили Порошенка, а як тільки почали валити його зеленого виродка, то шось цьому ватному довбойобу різко не сподобалось і він припинив їх дивитись. Обидва зелені потвори.
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04.02.2021 10:45 Відповісти
"От кажуть, корупція зросла в шість разів. А дивишся міжнародні результати - на три сходинки піднялася", - підсумував він.
----------------
Всього на три сходинки при чесній владі після режиму шоколадного бариги..як мило..
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04.02.2021 10:49 Відповісти
да уж, красноречив отец фашистского дьявола
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04.02.2021 11:00 Відповісти
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 6750 Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 5010
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04.02.2021 19:40 Відповісти
Какая разница,что он смотрит?Зачем нам это озвучивают?Один раз дал интервью и все с ним,и его сыной ясно.Профессор смотрит эти каналы,что бы еще больше ненавидеть Украину,.После профессора януковича,и последней профессорки,проститутка,звучит благороднее..А еще ходили слухи,что он за шкарлета просил,захотел 112 в освите.
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04.02.2021 11:23 Відповісти
Дивляться ватні канали у родинному колі. І що ви хочете після цього від преЗедента?
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04.02.2021 12:00 Відповісти
Все ясно((((
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04.02.2021 12:13 Відповісти
А я також дивилася. Правда не завжди надовго вистачало терпіння. Голос ворога треба також слухати, а потім порівнювати правду і "правду". Головне висновки правильні робити.
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04.02.2021 13:10 Відповісти
У мене не вистачило б сечі таке дивитися, це суцільні борошна для психіки.
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04.02.2021 14:54 Відповісти
У мене майже вся рідня, на жаль, в окупації... Хотілось почути чим їм мізки засирають зибивають. Але зрозуміти по сей день не можу як таке можна сприймати, щоб вірити що їх приєднають до Ростовської області... Таке за межами мого розуму.
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04.02.2021 15:37 Відповісти
скорее Судеты присоединят к Ростовской области, чем ордилу
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06.02.2021 11:50 Відповісти
Вони не порівнювали, а просто свято вірили. По Вові видно.
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04.02.2021 19:39 Відповісти
Пророссийские жиды Зеленские, всегда смотрят то во что свято верят!!
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04.02.2021 13:22 Відповісти
Цель Коломойского и Медведчука одна-гешефты с где то Шаломовым: у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир /Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется. Буратине Коломойского на антиукраинскую пропаганду Медведчука наплевать.Он обиделся на Медведчука. Шибздик возомнил себя царём Украины.А цар должен быть один. 18 июля (2019 г.) Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./ Тюрьма за переговоры с Россией: в Кабмине прояснили судьбу Медведчука . 05 августа 2019, 19:01 .- Будущий народный депутат от партии Слуга народа Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией.
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04.02.2021 13:47 Відповісти
ну и нормально: ктото помои смотрит, а ктото в футболке фоткается с кацапской тряпкой на груди, ыгыж?? ой, реглане, да?? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2811 обои патриоты Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 7628
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04.02.2021 14:00 Відповісти
Здивував, а є хтось, хто це не розумів? Тому він і ватник
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04.02.2021 15:23 Відповісти
Ватник ..****))
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04.02.2021 15:38 Відповісти
и не в три раза коррупция выросла, а всего на 3 ступеньки, но скоро мой сынок ее окончательно поборет))
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04.02.2021 16:28 Відповісти
Оно и видно...)))
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04.02.2021 16:44 Відповісти
Іноді зєлю просто шкода стає - той старий поц не вміє тримати язика за зубами.
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04.02.2021 17:10 Відповісти
Це добре, а то там патріоти в повітря шапки кидають: Зеля став бандеровцем і патріотом.
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04.02.2021 19:36 Відповісти
Вова может и не лучший президент, хотя если сравнивать с другими, которые все ниже плитуса, начиная с Кравчука - Ющер, Бандюкович, Кондитер-ворюга, так и не худший. А зелины папа, мама вполне приличная интеллигентная семья. Из Криворожского универа мне никто ничего плохого о них не говорил. А то что эти каналы смотрят, так это их право. Не 5й же канал смотреть. Тем более за свои деньги.
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04.02.2021 17:47 Відповісти
Ты бы еще ***** вспомнил!
Какой нарид, такие и президенты!
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04.02.2021 18:15 Відповісти
Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 47 ти так нічого і не зрозумів. Ви що, там всі криворагулі?
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04.02.2021 19:34 Відповісти
..там выше Вам советовали смотреть мультики побольше. Есть ещё и фильмы-сказки... ))).... а есть ещё и сказочники!!)))
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04.02.2021 21:30 Відповісти
Похоже, в Кривом Роге мало кто может связно высказывать свои мысли
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06.02.2021 11:52 Відповісти
Почему-то даже неудивительно ))) какой папа, такой и янелох оманский.
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04.02.2021 18:13 Відповісти
Это и так понятно было. Что - мы его интервью ватных не читали, что ли ?
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04.02.2021 18:24 Відповісти
Ми тільки здогадувалися, а тут науково доведено.
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04.02.2021 19:33 Відповісти
По тому що дивиться це старий ватан можна скласти рейтинг антиукраїнських каналів.
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04.02.2021 18:24 Відповісти
І "закладку" в синулю, жолудь від дуба недалеко падає.
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04.02.2021 19:31 Відповісти
Было. Сейчас - меньше, перестал. Я сейчас смотрю "Украина 24" и "Украина". Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Источник: https://censor.net/ru/n3245895

Ватно - сєпарські смаки не міняються Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 4600
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04.02.2021 18:44 Відповісти
Оце зашквар. Так наш Вова прямо Павлік Морозов: пішов проти батьків. Якщо серйозно : папа-професор, схоже, тупіший від сина, навіть не розуміє, Що він шкодить синулі.
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04.02.2021 19:30 Відповісти
нук дык дык прахвэсыр околовсяческих наук...
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04.02.2021 20:45 Відповісти
Получается, Зеля плюнул в душу собственному папе? Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK - Цензор.НЕТ 2753
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05.02.2021 00:37 Відповісти
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