Новая структура ВСУ доказала свою эффективность, - главнокомандующий Хомчак
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Новая структура Вооруженных сил Украины и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена международными партнерами Украины.
Так заявил в пятницу в своем обращении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак по случаю годовщины завершения первого этапа реформирования ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Трансформированная струкрура предусматривает четкое разделение полномочий между органами военного управления в соответствии с принципами стран НАТО.
Генерал-полковник напомнил, что 5 февраля 2020 года во исполнение совместной Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ были созданы новые командования - Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование сил логистики и Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ. Трансформированная и апробированная структура предполагает четкое разграничение полномочий между органами военного управления в соответствии с принципами НАТО.
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"Новая структура войска и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена нашими международными партнерами, в частности, во время стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2020". В ходе проведения операции Объединенных сил она проходит испытания на прочность в реальных боевых условиях, обеспечивая надежное сдерживание российского агрессора на востоке нашей страны", - говорится в обращении Хомчака.
"Спасибо личному составу вновь созданных командований за открытость к изменениям, поддержку и устойчивость, принципиальность и ответственность. Ведь это только начало по реализации практических шагов на пути к НАТО, которые я с вами имею честь проходить. Уверен, мы успешно преодолеем, сделав свой вклад в обретение Украиной полноправного членства в Альянсе во имя безопасности и процветания нашего государства", - добавил он.
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Иди, что-ли, восстанови подразделение БПЛА, шо ты в пику Тарану расформировал.