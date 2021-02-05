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Новая структура ВСУ доказала свою эффективность, - главнокомандующий Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новая структура ВСУ доказала свою эффективность, - главнокомандующий Хомчак

Новая структура Вооруженных сил Украины и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена международными партнерами Украины.

Так заявил в пятницу в своем обращении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак по случаю годовщины завершения первого этапа реформирования ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Трансформированная струкрура предусматривает четкое разделение полномочий между органами военного управления в соответствии с принципами стран НАТО.

Генерал-полковник напомнил, что 5 февраля 2020 года во исполнение совместной Директивы Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ были созданы новые командования - Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование сил логистики и Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ. Трансформированная и апробированная структура предполагает четкое разграничение полномочий между органами военного управления в соответствии с принципами НАТО.

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"Новая структура войска и системы управления доказала свою эффективность и была высоко отмечена нашими международными партнерами, в частности, во время стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2020". В ходе проведения операции Объединенных сил она проходит испытания на прочность в реальных боевых условиях, обеспечивая надежное сдерживание российского агрессора на востоке нашей страны", - говорится в обращении Хомчака.

"Спасибо личному составу вновь созданных командований за открытость к изменениям, поддержку и устойчивость, принципиальность и ответственность. Ведь это только начало по реализации практических шагов на пути к НАТО, которые я с вами имею честь проходить. Уверен, мы успешно преодолеем, сделав свой вклад в обретение Украиной полноправного членства в Альянсе во имя безопасности и процветания нашего государства", - добавил он.

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Топ комментарии
+9
Таран на удаленке в Индии это концепция новой структуры???? Во мы глупые, а мы то уж подумали что имел он нас всех в виду и просто наслаждается жизнью!
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05.02.2021 11:21
+7
тем что посоздавали отдельные "командования" ? командиров много не бывает..да?
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05.02.2021 11:26
+6
Нет, резко улучшившимся материальным положением высшего командования.
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05.02.2021 11:25
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Таран на удаленке в Индии это концепция новой структуры???? Во мы глупые, а мы то уж подумали что имел он нас всех в виду и просто наслаждается жизнью!
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05.02.2021 11:21 Ответить
А що ти побачив негативного в тому, що Таран поїхав до Індії?
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06.02.2021 11:13 Ответить
Негативное то что за него топят долб...бы, значит это не совсем верный путь...
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06.02.2021 11:18 Ответить
А якщо до України завітає якийсь там міністр, то як це сприймати?
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06.02.2021 12:13 Ответить
ОФИЦИАЛЬНЫЕ визиты вполне нормально... на то они и министры, что бы ездить во благо страны а не камасутру изучать.
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06.02.2021 12:39 Ответить
А тебе посвятили в програму візиту? Чи це твої припущення?
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06.02.2021 16:18 Ответить
Чим довела? ******* відведенням вглиб країни ЗСУ і залишеннням ними облаштованих позицій?
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05.02.2021 11:22 Ответить
Нет, резко улучшившимся материальным положением высшего командования.
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05.02.2021 11:25 Ответить
Новая структура ВСУ доказала свою эффективность/ Таки да -соглашается Пинчук. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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05.02.2021 11:23 Ответить
тем что посоздавали отдельные "командования" ? командиров много не бывает..да?
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05.02.2021 11:26 Ответить
забыл создать Командование командованием
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05.02.2021 11:28 Ответить
"Харе Кришна", то бишь Аминь.
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05.02.2021 11:30 Ответить
Поржал)
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05.02.2021 11:34 Ответить
Гомчак, а в НАТО тоже НачГШ назначают удравших и бросивших своих солдат?
Иди, что-ли, восстанови подразделение БПЛА, шо ты в пику Тарану расформировал.
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05.02.2021 11:37 Ответить
оставить рацию в бронированном бусе, бросить войска в бойню и с тепловизором геройски удрать к своим тыл - новая стратегия управления войсками от хомчака
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05.02.2021 11:37 Ответить
Командування дезертирських і колаборантських сил, оце є.
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06.02.2021 08:36 Ответить
Звільнення окупованих територій - ось найкращий доказ ефективності.
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05.02.2021 12:00 Ответить
поц тоже из Индии строчит?
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05.02.2021 12:17 Ответить
Пока министр Таран в Индии на казённый счёт "Ай эм э диско данзе" отплясывает, обзавёвшийся молодой курочкой, уже снёшсей ему яичко, прыстаркуватый Шантеклер Хомчак нашёл стратегический ресурс, с которого можно дэбэло "нахомячить" в гнёздышко курочки - в структуре ВСУ понасоздавал дохрена уютных мест для благостного прогревания жоп и теперь будет за дорого продавать их всем платёжеспособным желающим.
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06.02.2021 11:34 Ответить
 
 