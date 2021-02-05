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Нова структура ЗСУ довела свою ефективність, - головнокомандувач Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нова структура ЗСУ довела свою ефективність, - головнокомандувач Хомчак

Нова структура Збройних сил України та системи управління довела свою ефективність і була високо відзначена міжнародними партнерами України.

Так заявив у п'ятницю у своєму зверненні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак з нагоди річниці завершення першого етапу реформування ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Трансформована структура передбачає чіткий розподіл повноважень між органами військового управління відповідно до принципів країн НАТО.

Генерал-полковник нагадав, що 5 лютого 2020 року на виконання спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ були створені нові командування - Командування об'єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування сил логістики та Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Трансформована та апробована структура передбачає чітке розмежування повноважень між органами військового управління відповідно до принципів країн НАТО.

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"Нова структура війська та системи управління довела свою ефективність та була високо відзначена нашими міжнародними партнерами, зокрема, під час стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2020". У ході проведення операції Об’єднаних сил вона проходить випробування на міцність у реальних бойових умовах, забезпечуючи надійне стримування російського агресора на сході нашої країни", - йдеться у зверненні Хомчака.

"Дякую особовому складу новостворених командувань за відкритість до змін, підтримку і стійкість, принциповість і відповідальність. Адже це тільки початок з реалізації практичних кроків на шляху до НАТО, які я з вами маю честь проходити.

Упевнений, ми успішно його подолаємо, зробивши свій внесок у набуття Україною повноправного членства в Альянсі в ім’я безпеки і процвітання нашої держави", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Таран на удаленке в Индии это концепция новой структуры???? Во мы глупые, а мы то уж подумали что имел он нас всех в виду и просто наслаждается жизнью!
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05.02.2021 11:21
+7
тем что посоздавали отдельные "командования" ? командиров много не бывает..да?
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05.02.2021 11:26
+6
Нет, резко улучшившимся материальным положением высшего командования.
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05.02.2021 11:25
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Таран на удаленке в Индии это концепция новой структуры???? Во мы глупые, а мы то уж подумали что имел он нас всех в виду и просто наслаждается жизнью!
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05.02.2021 11:21 Відповісти
А що ти побачив негативного в тому, що Таран поїхав до Індії?
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06.02.2021 11:13 Відповісти
Негативное то что за него топят долб...бы, значит это не совсем верный путь...
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06.02.2021 11:18 Відповісти
А якщо до України завітає якийсь там міністр, то як це сприймати?
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06.02.2021 12:13 Відповісти
ОФИЦИАЛЬНЫЕ визиты вполне нормально... на то они и министры, что бы ездить во благо страны а не камасутру изучать.
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06.02.2021 12:39 Відповісти
А тебе посвятили в програму візиту? Чи це твої припущення?
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06.02.2021 16:18 Відповісти
Чим довела? ******* відведенням вглиб країни ЗСУ і залишеннням ними облаштованих позицій?
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05.02.2021 11:22 Відповісти
Нет, резко улучшившимся материальным положением высшего командования.
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05.02.2021 11:25 Відповісти
Новая структура ВСУ доказала свою эффективность/ Таки да -соглашается Пинчук. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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05.02.2021 11:23 Відповісти
тем что посоздавали отдельные "командования" ? командиров много не бывает..да?
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05.02.2021 11:26 Відповісти
забыл создать Командование командованием
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05.02.2021 11:28 Відповісти
"Харе Кришна", то бишь Аминь.
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05.02.2021 11:30 Відповісти
Поржал)
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05.02.2021 11:34 Відповісти
Гомчак, а в НАТО тоже НачГШ назначают удравших и бросивших своих солдат?
Иди, что-ли, восстанови подразделение БПЛА, шо ты в пику Тарану расформировал.
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05.02.2021 11:37 Відповісти
оставить рацию в бронированном бусе, бросить войска в бойню и с тепловизором геройски удрать к своим тыл - новая стратегия управления войсками от хомчака
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05.02.2021 11:37 Відповісти
Командування дезертирських і колаборантських сил, оце є.
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06.02.2021 08:36 Відповісти
Звільнення окупованих територій - ось найкращий доказ ефективності.
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05.02.2021 12:00 Відповісти
поц тоже из Индии строчит?
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05.02.2021 12:17 Відповісти
Пока министр Таран в Индии на казённый счёт "Ай эм э диско данзе" отплясывает, обзавёвшийся молодой курочкой, уже снёшсей ему яичко, прыстаркуватый Шантеклер Хомчак нашёл стратегический ресурс, с которого можно дэбэло "нахомячить" в гнёздышко курочки - в структуре ВСУ понасоздавал дохрена уютных мест для благостного прогревания жоп и теперь будет за дорого продавать их всем платёжеспособным желающим.
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06.02.2021 11:34 Відповісти
 
 