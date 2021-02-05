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Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским

На оккупированной Луганщине бюджетники отказываются прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

Отмечается, что в оккупированных Красном луче, Антраците и Лутугино, зафиксированы первые отказы людей от вакцинации "Спутник V".

"Все отказавшиеся люди, это "бюджетники" - врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники "Народной милиции", работники "городских организаций". Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на тех, кто отказался от вакцинированная администрация учреждений оказывает давление

В частности, для работников медицинской службы - грозят не выплатой премии и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать если вдруг отказавшийся работник заболеет коронавирусом.

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"Для сотрудников "народной милиции" - увольнение, отправка на передовую, для сотрудников местных администраций - увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом", - добавили правозащитники.

Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".

Позже это подтвердил пресс-секретарь прездидента РФ Дмитрий Песков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Терпилы даунбасса и крыма думали, что русский мир - это московские зарплаты и пенсии при украинских ценах и свободах, но в реале оказалось все совсем не так...
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05.02.2021 17:11
+11
отправьте туда медведчука с рабиновичем - очень им кацапская "вакцина" нравится)
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05.02.2021 17:11
+9
Зато не европейские нахлебники и нет бИндер... Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 7932
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05.02.2021 17:07
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Зато не европейские нахлебники и нет бИндер... Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 7932
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05.02.2021 17:07 Ответить
зато в украине можно отказаться от вакцинации, без угрозы быть уволенным
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05.02.2021 17:10 Ответить
Цензор немного лукавит- отказывтся в принципе вакцинироваться, любой вакциной. Да там кроме "Спутника" больше никакой и нету. В Украине тоже так будет, вплоть до увольнения.
Спорю на поллитры.
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05.02.2021 19:52 Ответить
вот какие поллитры могут быть в стране с таким твоим флажком?
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06.02.2021 10:39 Ответить
А в Германии семерых уже уволили.
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05.02.2021 22:50 Ответить
и не удивительно, они же строят нордстрим2, вопреки безопасности на континенте
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06.02.2021 10:38 Ответить
Путін не слухай їх , вводь всім поголовно
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05.02.2021 17:08 Ответить
В голову! Две дозы сразу...
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05.02.2021 17:17 Ответить
...Новичка.
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05.02.2021 20:28 Ответить
Терпилы даунбасса и крыма думали, что русский мир - это московские зарплаты и пенсии при украинских ценах и свободах, но в реале оказалось все совсем не так...
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05.02.2021 17:11 Ответить
Точно, сами себя перехитрили.
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05.02.2021 17:17 Ответить
отправьте туда медведчука с рабиновичем - очень им кацапская "вакцина" нравится)
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05.02.2021 17:11 Ответить
Звали *****,***** прийшов лікувати.
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05.02.2021 17:14 Ответить
С профессором Мориарти....
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05.02.2021 17:19 Ответить
Дилемма - уволиться и жить, или привиться и сдохнуть Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5658
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05.02.2021 17:20 Ответить
самое главное, что "бизбиндер" и танцующий морячок им впридачу!
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05.02.2021 17:23 Ответить
Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 672
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05.02.2021 17:23 Ответить
тут два варианта - или Спутник или Новичёк.
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05.02.2021 17:25 Ответить
Доктор Менгеле
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05.02.2021 17:28 Ответить
...путинвведивакцину
Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 4401
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05.02.2021 17:29 Ответить
Молодцы, нормальный человек не станет вакцинироваться кацапским или китайским шмурдяком
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05.02.2021 17:29 Ответить
Когда тебя будут увольнять с работы, то и ослиной мочой уколешься, не то что кацапским шмурдяком. Это сейчас ты такой грамотный, пока очередь до тебя не дошла.
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05.02.2021 22:53 Ответить
тут я навіть погоджуюсь с кацапами - зі скотом можливо лише як зі скотом.
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05.02.2021 17:31 Ответить
​​Удостоенный наград спинальный хирург и бывший президент Ассоциации американских врачей и хирургов считает, что нынешние «вакцины» от коронавируса - это опасное биологическое оружие, используемое против людей.

Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая после изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса"
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05.02.2021 17:34 Ответить
а про рептилоидов когда?
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05.02.2021 17:48 Ответить
То шо це з привитих людей вийде, мутанти чи не конкурентні овочі ? А як же потомство
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05.02.2021 19:16 Ответить
ДУРАНТИНОФІЛИ,НЕВІДОМО ЯКЕ ВІД ВАС БУДЕ ПОТОМСТВО... Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9861
ГОЛОВНЕ-ВСТИГНІТЬ! Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 6556
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05.02.2021 20:40 Ответить
Такого я раніш не чув, дуже Вам дякую.
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05.02.2021 20:51 Ответить
Даже covid их не пугает.
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05.02.2021 17:38 Ответить
Это почему же? У нас есть один крендель....Мертветчук с резиновой рожей, так тот привился. ....кхе,кхе...так он нам заявляет. Не хотите попробовать?.....а...а...а мы посмотрим на вас. И кулачки за вас подержим. Вы там крепитесь, крепитесь.....
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05.02.2021 18:06 Ответить
Не хочите Супутник !?...А як що Новичок!!!!
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05.02.2021 18:18 Ответить
Вот дурачки, запомните - никакой другой вакцины для вас не будет. От слова "никогда" Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3779
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05.02.2021 18:20 Ответить
Это значит, что они под украинскую юрисдикцию никогда не вернутся?
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05.02.2021 19:41 Ответить
можливо там дійсно, ще є українці? Нормальна людина не буде отим колоться.
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05.02.2021 19:38 Ответить
Тема ведь не раскрыта - они против российского "Спутника" или против вакцинации в принципе. Отказников, полагаю, и у нас будет хватать, когда вакцинация начнется.
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05.02.2021 19:42 Ответить
Навіть "наші люді" відмовляються... Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 563
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05.02.2021 20:11 Ответить
Лікар: Хочете вакцину?

Ізраїльтянин: Ні.

Лікар: Але навіть Бібі Нетаньяху був вакцинований.

Ізраїльтянин: О, я вас прошу... Хто знає, що йому зробили за укол?

Лікар: Так ти не будеш?

Ізраїльтянин: Ні!

Лікар: Так навіть краще. Вакцина закінчується, і її не вистачить на всіх.Навіть У Хайфі мало її залишилося,і то не всім.

Ізраїльтянин: Т-а-а--аа--ак...! Ну, якщо вже не всім ... (Вся сім'я застрибує в машину і їде в Хайфу.)

* * *
Лікар: Хочете вакцину?

Німець: Ні.

Лікар: Це наказ!

Німець: В такому разі, так.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Американець: Ні.

Лікар: А ваш сусід вже привився.

Американець: Правда? Ну тоді так.

***

Доктор: Хотите вакцину?

Русский: Нет.

Доктор: Да тебе просто слабо!

Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Українець: Можна просто довідку? А вакцину вколіть греку і гроші навпіл.

Лікар: Ще потрібно поділитися з головлікарем

Українець: Тоді третину. І довідку.

***

Лікар: Хочете вакцину!

Білорус: Російську? Не хочу.

Лікар: А інший у нас немає.

Білорус: Тим більше не хочу.

Лікар: А якщо навіть Лукашенко нею вакцинується?

Білорус: Хочу. Хочу щоб Лукашенко "Спутником5" вакцинувався. Тоді у нас можливо буде новий президент. І нормальна вакцина.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Японець: Ні в якому разі! Ми пелюстки квітки сакури ...

Лікар: Так не хочете?

Японець: Ні. Не хочу.

Лікар: Але це - справа честі.

Японець: Тоді - хочу. Але я її зроблю сам собі. А коли закінчу, ви відрубаєте мені голову.

3 поширення

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05.02.2021 22:01 Ответить
А зачем им Спутник? Им главный санитарный врач Украины бесплатно вакцинацию обещает приличными вакцинами. Наверное и в первую очередь, им же в окопы потом.
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05.02.2021 20:23 Ответить
Никто не хотел умирать !
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05.02.2021 20:27 Ответить
за винятком...

Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе. Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3769
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05.02.2021 22:45 Ответить
нет уж колитесь, с предателями только так
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05.02.2021 21:39 Ответить
Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с условием, что она будет импортироваться в страну от «сертифицированной стороны». Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 6744
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05.02.2021 22:43 Ответить
Скоро их вакцинацией будет заниматься местное МГБ с помощью специальной дубинки! На кончике которой будет вакцина! Но есть одно но, вакцину нужно вводить внутрь! ))
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05.02.2021 23:01 Ответить
Кремлёвская крыса не просто так кормит подопытных обитателей лугандона....Надо платить за кормёжку - подставляйте жопы, быдло, надо "Спутник" проверять, насколько быстро он убивает....
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06.02.2021 14:29 Ответить
 
 