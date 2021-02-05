Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа"
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На оккупированной Луганщине бюджетники отказываются прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".
Отмечается, что в оккупированных Красном луче, Антраците и Лутугино, зафиксированы первые отказы людей от вакцинации "Спутник V".
"Все отказавшиеся люди, это "бюджетники" - врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники "Народной милиции", работники "городских организаций". Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)", - говорится в сообщении.
Кроме того, на тех, кто отказался от вакцинированная администрация учреждений оказывает давление
В частности, для работников медицинской службы - грозят не выплатой премии и надбавок за работу с COVID-19, а также обещают не госпитализировать если вдруг отказавшийся работник заболеет коронавирусом.
"Для сотрудников "народной милиции" - увольнение, отправка на передовую, для сотрудников местных администраций - увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом", - добавили правозащитники.
Напомним, ранее в поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено. 31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР".
Позже это подтвердил пресс-секретарь прездидента РФ Дмитрий Песков.
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Спорю на поллитры.
Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая после изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса"
ГОЛОВНЕ-ВСТИГНІТЬ!
Ізраїльтянин: Ні.
Лікар: Але навіть Бібі Нетаньяху був вакцинований.
Ізраїльтянин: О, я вас прошу... Хто знає, що йому зробили за укол?
Лікар: Так ти не будеш?
Ізраїльтянин: Ні!
Лікар: Так навіть краще. Вакцина закінчується, і її не вистачить на всіх.Навіть У Хайфі мало її залишилося,і то не всім.
Ізраїльтянин: Т-а-а--аа--ак...! Ну, якщо вже не всім ... (Вся сім'я застрибує в машину і їде в Хайфу.)
* * *
Лікар: Хочете вакцину?
Німець: Ні.
Лікар: Це наказ!
Німець: В такому разі, так.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Американець: Ні.
Лікар: А ваш сусід вже привився.
Американець: Правда? Ну тоді так.
***
Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо!
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Українець: Можна просто довідку? А вакцину вколіть греку і гроші навпіл.
Лікар: Ще потрібно поділитися з головлікарем
Українець: Тоді третину. І довідку.
***
Лікар: Хочете вакцину!
Білорус: Російську? Не хочу.
Лікар: А інший у нас немає.
Білорус: Тим більше не хочу.
Лікар: А якщо навіть Лукашенко нею вакцинується?
Білорус: Хочу. Хочу щоб Лукашенко "Спутником5" вакцинувався. Тоді у нас можливо буде новий президент. І нормальна вакцина.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Японець: Ні в якому разі! Ми пелюстки квітки сакури ...
Лікар: Так не хочете?
Японець: Ні. Не хочу.
Лікар: Але це - справа честі.
Японець: Тоді - хочу. Але я її зроблю сам собі. А коли закінчу, ви відрубаєте мені голову.
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Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.