УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12564 відвідувача онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас Коронавірус і карантин
3 785 44
вакцина (3528) карантин (16095) окупація (5847) Донбас (21733) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група"

Новини Цензор.НЕТ Події

Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським

На окупованій Луганщині бюджетники відмовляються робити щеплення проти коронавірусу російською вакциною "Спутнік V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Зазначається, що в окупованому Червоному Лучі, Антрациті та Лутугиному, зафіксовано перші відмови людей від вакцинації "Спутнік V".

"Всі люди, які відмовилися, це "бюджетники" - лікарі швидкої допомоги, медсестри, співробітники "Народної міліції", працівники "міських організацій". Загалом станом на 04.02.2020 таких є 27 осіб (але цифра постійно збільшується)", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

Крім того, на тих, хто відмовився від вакцинації, адміністрація установ тисне

Зокрема, для працівників медичної служби - погрожують не виплатити премії та надбавки за роботу з COVID-19, а також обіцяють не госпіталізувати, якщо раптом працівник, який відмовився, захворіє на коронавірус.

"Для співробітників "народної міліції" - звільнення, відправка на передову, для співробітників місцевих адміністрацій - звільнення, не оплата лікарняного листа в разі захворювання на коронавірус", - додали правозахисники.

Нагадаємо, раніше в підтримуваному Москвою незаконному збройному формуванні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутник V", використання якої в Україні не схвалено. 31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Пізніше це підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Терпилы даунбасса и крыма думали, что русский мир - это московские зарплаты и пенсии при украинских ценах и свободах, но в реале оказалось все совсем не так...
показати весь коментар
05.02.2021 17:11
+11
отправьте туда медведчука с рабиновичем - очень им кацапская "вакцина" нравится)
показати весь коментар
05.02.2021 17:11
+9
Зато не европейские нахлебники и нет бИндер... Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 7932
показати весь коментар
05.02.2021 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато не европейские нахлебники и нет бИндер... Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 7932
показати весь коментар
05.02.2021 17:07 Відповісти
зато в украине можно отказаться от вакцинации, без угрозы быть уволенным
показати весь коментар
05.02.2021 17:10 Відповісти
Цензор немного лукавит- отказывтся в принципе вакцинироваться, любой вакциной. Да там кроме "Спутника" больше никакой и нету. В Украине тоже так будет, вплоть до увольнения.
Спорю на поллитры.
показати весь коментар
05.02.2021 19:52 Відповісти
вот какие поллитры могут быть в стране с таким твоим флажком?
показати весь коментар
06.02.2021 10:39 Відповісти
А в Германии семерых уже уволили.
показати весь коментар
05.02.2021 22:50 Відповісти
и не удивительно, они же строят нордстрим2, вопреки безопасности на континенте
показати весь коментар
06.02.2021 10:38 Відповісти
Путін не слухай їх , вводь всім поголовно
показати весь коментар
05.02.2021 17:08 Відповісти
В голову! Две дозы сразу...
показати весь коментар
05.02.2021 17:17 Відповісти
...Новичка.
показати весь коментар
05.02.2021 20:28 Відповісти
Терпилы даунбасса и крыма думали, что русский мир - это московские зарплаты и пенсии при украинских ценах и свободах, но в реале оказалось все совсем не так...
показати весь коментар
05.02.2021 17:11 Відповісти
Точно, сами себя перехитрили.
показати весь коментар
05.02.2021 17:17 Відповісти
отправьте туда медведчука с рабиновичем - очень им кацапская "вакцина" нравится)
показати весь коментар
05.02.2021 17:11 Відповісти
Звали *****,***** прийшов лікувати.
показати весь коментар
05.02.2021 17:14 Відповісти
С профессором Мориарти....
показати весь коментар
05.02.2021 17:19 Відповісти
Дилемма - уволиться и жить, или привиться и сдохнуть Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5658
показати весь коментар
05.02.2021 17:20 Відповісти
самое главное, что "бизбиндер" и танцующий морячок им впридачу!
показати весь коментар
05.02.2021 17:23 Відповісти
Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 672
показати весь коментар
05.02.2021 17:23 Відповісти
тут два варианта - или Спутник или Новичёк.
показати весь коментар
05.02.2021 17:25 Відповісти
Доктор Менгеле
показати весь коментар
05.02.2021 17:28 Відповісти
...путинвведивакцину
Жители оккупированной Луганщины отказываются от вакцинации российским "Спутником V", им угрожают увольнением, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 4401
показати весь коментар
05.02.2021 17:29 Відповісти
Молодцы, нормальный человек не станет вакцинироваться кацапским или китайским шмурдяком
показати весь коментар
05.02.2021 17:29 Відповісти
Когда тебя будут увольнять с работы, то и ослиной мочой уколешься, не то что кацапским шмурдяком. Это сейчас ты такой грамотный, пока очередь до тебя не дошла.
показати весь коментар
05.02.2021 22:53 Відповісти
тут я навіть погоджуюсь с кацапами - зі скотом можливо лише як зі скотом.
показати весь коментар
05.02.2021 17:31 Відповісти
​​Удостоенный наград спинальный хирург и бывший президент Ассоциации американских врачей и хирургов считает, что нынешние «вакцины» от коронавируса - это опасное биологическое оружие, используемое против людей.

Доктор Ли Меррит, ранее изучала биологическое оружие, работая хирургом-ортопедом в ВМС США в течение 9 лет, входила в правление Медицинской ассоциации Аризоны и опубликовала множество рецензируемых статей. Она считает, что мРНК-изменяющие коронавирусные уколы, распространяемые в настоящее время в США, переписывают генетический код человека, чтобы впоследствии сделать нас уязвимыми для второго вируса:
«В начале февраля я сказала, что это управляемое биологическое оружие, но в тот момент данные, указывающие на это, были подвергнуты цензуре», - сказала она в интервью в прошлом месяце The New America.
Moderna признает: уколы мРНК - это «операционная система», предназначенная для программирования людей.
Основываясь на исследованиях биологического оружия, доктор Мерритт считает, что мы живем в эпоху «войны пятого поколения», когда вместо использования оружия на поле боя наиболее эффективны тайные биологические агенты, экономическая война и пропаганда.
«За эти годы у нас было много биологического оружия, и меня очень волновала оспа. Но большую часть этого биологического оружия либо трудно распространять, либо от него требовалось лечение», - сказала она.
«Я думаю, что существует множество доказательств того, что коронавирус - это естественный очень доброкачественный вирус, который даже не вызывает у большинства людей простуду, но в лучшем случае да, это простуда».
По ее словам, вакцины наиболее эффективны при использовании против неизлечимого и смертельного вируса.
«Если мы ведем биологическую войну прямо сейчас как часть этой многомерной войны, если у вас есть лекарство в заднем кармане, они не могут терроризировать вас вирусами, и это важно, потому что вакцина не предотвращает передачу вируса», - говорит доктор Ли Мерритт.
Хотя профилактика и лечение уменьшают потребность в вакцине, такая информация регулярно подвергается цензуре со стороны компаний, работающих в социальных сетях, и демонизируется основными СМИ.
Шарил Аткиссон, бывшая журналистка CBS, удалила один из своих репортажей с YouTube за передачу информации, которая противоречила официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«У нас есть вакцины, потому что у нас не было лечения от оспы, а это была очень смертельная болезнь. В этом случае был смысл иметь вакцину. У нас не было лечения от полиомиелита, поэтому имело смысл сделать вакцину, но это? Даже без каких-либо действий эта болезнь имеет шанс выживания 99,991% в отличие от стандартного сезона вирусного гриппа 99,992%» - заявляет доктор Ли Мерритт.
Число коронавирусов широко оспаривается, однако десятки врачей и ученых большую часть года говорили о непропорционально большом вреде, нанесенном блокировками и принудительным ношением масок.
По оценкам одного канадского исследователя, долгосрочные издержки блокировок намного превысят стоимость самого вируса в десять раз.
Мерритт объясняет разницу между вакцинами против коронавируса и обычными прививками:
«Вакцины против коронавируса не передают вам патоген, а программируют мРНК. мРНК похожа на ДНК, но это РНК-мессенджер. Это то, что создаёт белки в организме. Это похоже на компьютерную микросхему, которую вы вставляете в 3D-принтер, а затем говорите ему, что вы хотите, чтобы он сделал, и он распечатывает это. У нас это есть в технике, и это биологический эквивалент. Что ж, в данном случае они сделали часть этой мРНК, чтобы создать в каждой клетке вашего тела этот пиковый белок (или, по крайней мере, его часть), и вы фактически создаете патоген в своем теле».
Когда вы идете делать вакцину от коронавируса, вы фактически не получаете вакцину в том виде, в каком мы всегда её знали.
Вместо этого в ваше тело вводится информационная РНК, которая после изменяет ваш генетический код, чтобы начать производство собственной модифицированной версии коронавируса"
показати весь коментар
05.02.2021 17:34 Відповісти
а про рептилоидов когда?
показати весь коментар
05.02.2021 17:48 Відповісти
То шо це з привитих людей вийде, мутанти чи не конкурентні овочі ? А як же потомство
показати весь коментар
05.02.2021 19:16 Відповісти
ДУРАНТИНОФІЛИ,НЕВІДОМО ЯКЕ ВІД ВАС БУДЕ ПОТОМСТВО... Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9861
ГОЛОВНЕ-ВСТИГНІТЬ! Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 6556
показати весь коментар
05.02.2021 20:40 Відповісти
Такого я раніш не чув, дуже Вам дякую.
показати весь коментар
05.02.2021 20:51 Відповісти
Даже covid их не пугает.
показати весь коментар
05.02.2021 17:38 Відповісти
Это почему же? У нас есть один крендель....Мертветчук с резиновой рожей, так тот привился. ....кхе,кхе...так он нам заявляет. Не хотите попробовать?.....а...а...а мы посмотрим на вас. И кулачки за вас подержим. Вы там крепитесь, крепитесь.....
показати весь коментар
05.02.2021 18:06 Відповісти
Не хочите Супутник !?...А як що Новичок!!!!
показати весь коментар
05.02.2021 18:18 Відповісти
Вот дурачки, запомните - никакой другой вакцины для вас не будет. От слова "никогда" Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3779
показати весь коментар
05.02.2021 18:20 Відповісти
Это значит, что они под украинскую юрисдикцию никогда не вернутся?
показати весь коментар
05.02.2021 19:41 Відповісти
можливо там дійсно, ще є українці? Нормальна людина не буде отим колоться.
показати весь коментар
05.02.2021 19:38 Відповісти
Тема ведь не раскрыта - они против российского "Спутника" или против вакцинации в принципе. Отказников, полагаю, и у нас будет хватать, когда вакцинация начнется.
показати весь коментар
05.02.2021 19:42 Відповісти
Навіть "наші люді" відмовляються... Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 563
показати весь коментар
05.02.2021 20:11 Відповісти
Лікар: Хочете вакцину?

Ізраїльтянин: Ні.

Лікар: Але навіть Бібі Нетаньяху був вакцинований.

Ізраїльтянин: О, я вас прошу... Хто знає, що йому зробили за укол?

Лікар: Так ти не будеш?

Ізраїльтянин: Ні!

Лікар: Так навіть краще. Вакцина закінчується, і її не вистачить на всіх.Навіть У Хайфі мало її залишилося,і то не всім.

Ізраїльтянин: Т-а-а--аа--ак...! Ну, якщо вже не всім ... (Вся сім'я застрибує в машину і їде в Хайфу.)

* * *
Лікар: Хочете вакцину?

Німець: Ні.

Лікар: Це наказ!

Німець: В такому разі, так.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Американець: Ні.

Лікар: А ваш сусід вже привився.

Американець: Правда? Ну тоді так.

***

Доктор: Хотите вакцину?

Русский: Нет.

Доктор: Да тебе просто слабо!

Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Українець: Можна просто довідку? А вакцину вколіть греку і гроші навпіл.

Лікар: Ще потрібно поділитися з головлікарем

Українець: Тоді третину. І довідку.

***

Лікар: Хочете вакцину!

Білорус: Російську? Не хочу.

Лікар: А інший у нас немає.

Білорус: Тим більше не хочу.

Лікар: А якщо навіть Лукашенко нею вакцинується?

Білорус: Хочу. Хочу щоб Лукашенко "Спутником5" вакцинувався. Тоді у нас можливо буде новий президент. І нормальна вакцина.

***

Лікар: Хочете вакцину?

Японець: Ні в якому разі! Ми пелюстки квітки сакури ...

Лікар: Так не хочете?

Японець: Ні. Не хочу.

Лікар: Але це - справа честі.

Японець: Тоді - хочу. Але я її зроблю сам собі. А коли закінчу, ви відрубаєте мені голову.

3 поширення

Подобається

Коментувати

Поширити
показати весь коментар
05.02.2021 22:01 Відповісти
А зачем им Спутник? Им главный санитарный врач Украины бесплатно вакцинацию обещает приличными вакцинами. Наверное и в первую очередь, им же в окопы потом.
показати весь коментар
05.02.2021 20:23 Відповісти
Никто не хотел умирать !
показати весь коментар
05.02.2021 20:27 Відповісти
за винятком...

Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе. Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 3769
показати весь коментар
05.02.2021 22:45 Відповісти
нет уж колитесь, с предателями только так
показати весь коментар
05.02.2021 21:39 Відповісти
Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с условием, что она будет импортироваться в страну от «сертифицированной стороны». Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 6744
показати весь коментар
05.02.2021 22:43 Відповісти
Скоро их вакцинацией будет заниматься местное МГБ с помощью специальной дубинки! На кончике которой будет вакцина! Но есть одно но, вакцину нужно вводить внутрь! ))
показати весь коментар
05.02.2021 23:01 Відповісти
Кремлёвская крыса не просто так кормит подопытных обитателей лугандона....Надо платить за кормёжку - подставляйте жопы, быдло, надо "Спутник" проверять, насколько быстро он убивает....
показати весь коментар
06.02.2021 14:29 Відповісти
 
 