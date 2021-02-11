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Европарламент утвердил резолюцию с жесткой критикой Украины: "Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европарламент утвердил резолюцию с жесткой критикой Украины: "Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы"

Европейский парламент утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. При этом Украина подверглась жесткой критике, преимущественно из-за коррупции, тормозящей реформы, и отсутствия политической воли обеспечить независимость судебных институций.

Резолюцию поддержали 676 депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Результаты голосования, которое прошло в среду вечером в рамках пленарного заседания Европарламента, были оглашены в четверг утром, так как большинство депутатов в связи с ограничительными мерами, введенными по причине пандемии коронавируса, принимают участие по видеосвязи и голосуют посредством электронной почты. Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер (Германия).

Документ состоит из несколько частей: преамбулы и подразделов. Сама преамбула состоит из 61 пункта, в которых и содержится критика в адрес Киева, доклад же насчитывает 9 разделов, которые включают в себя 137 пунктов.

В частности, в преамбуле констатируется, что "Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 и может подать заявку на вступление в Союз при условии, что она придерживается всех копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинств и поддерживает правило закона".

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Также указано, что 22-й саммит ЕС-Украина признал европейские устремления Украины, приветствовал ее европейский выбор, признал существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, и приветствовал результаты, уже достигнутые в выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и всеохватывающей и углубленной зоны свободной торговли.

Отдельно речь идет о местных выборах, где сказано, что, в соответствии с оценкой гражданского общества и экспертов, местные партийные организации, кандидаты и члены избирательных комиссий не смогли должным образом подготовиться к регистрации кандидатов, поскольку Избирательный кодекс был принят непосредственно перед избирательным процессом, равно как и введение механизмов контроля сверху вниз, закрепляющих принцип императивного мандата, а также привязка партийных списков к минимальному количеству избирателей в 10 тысяч, ослабляет демократический характер выборов.

Докладчик также остановился на анализе работы Верховной Рады: темпы законодательной деятельности, особенно во второй половине 2019 года, для быстрого выполнения реформы, обещанной в ходе избирательных кампаний, были особенно непрерывными, иногда в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качеству законодательства.

Вместе с тем, в резолюции констатируется, что, в то время как Украина добилась значительных успехов в выполнении обязательств, связанных с Соглашением об ассоциации и интеграции с Союзом, необходимо завершить несколько начатых реформ: в сфере верховенства закона, надлежащего управления и борьбы с коррупцией.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы", - утверждает докладчик, добавляя, что "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние", а также необходимо принимать во внимание, что все еще необходимо принять некоторые дополнительные меры, чтобы избежать отката назад, с упором на судебную систему".

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В резолюции утверждается, что весь потенциал проводимых реформ не реализуется из-за динамики процесса реформ и связанных с ними институциональных проблем, а реформы также подрываются внутренней институциональной нестабильностью и противоречиями, отсутствием четких ориентиров, слабым потенциалом, ограниченными ресурсами и внешними факторами, такими, как пандемия COVID-19, а также отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущение избирательного использования правосудия.

Кроме того, констатируется, основываясь на недавнем отчете Офиса Комиссара ООН по вопросам прав человека, что в Украине отсутствует прогресс в уголовном производстве серьезных нарушений прав человека, в частности, задержка и недостаточный прогресс в расследовании преступлений, связанных с Майданом.

Есть ссылка и на недавний отчет Transparency International, в соответствии с которым восприятие коррупции в Украине снизилось до уровня 2017 года.

Вместе с тем, также принимается во внимание тот факт, что поддержка модернизации, деолигархизации, реформ и борьбы с коррупцией все еще очень высока среди украинских граждан, и эти ожидания должны быть оправданы без дальнейших проволочек.

Отдельно зафиксирована общая ситуация в сфере безопасности, которая ухудшает ситуацию в стране в целом. Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также ее способность проводить необходимые экономические и социальные реформы все еще серьезно подрываются целенаправленными кампаниями дезинформации, кибератаками и другими гибридными угрозами, а также из-за неурегулированного конфликта на востоке страны, вызванного продолжающейся российской военной агрессией и оккупацией значительных частей Донецкой и Луганской областей, а также продолжающейся незаконной оккупацией и аннексией Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, которые ухудшают ситуацию с правами человека и представляют собой препятствие на пути повышения благосостояния, стабильности и роста страны.

В этой связи также напоминается и о позиции ЕС, который решительно осудил продолжающуюся агрессию России против Украины, включая незаконную аннексию Крыма и Севастополя в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, установил и будет продолжать политику их непризнания и продолжает применять ограничительные меры против физических и юридических лиц, причастных к этому нарушению международного права.

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В резолюции также напомнили о сбитом "в контексте усилий России по подрыву территориальной целостности Украины" МН17, в отношении которого Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила, что рейс MH17 был сбит с помощью ракеты класса "земля-воздух", поставленной базирующейся в Курске 53-й зенитной бригадой Сухопутных войск России.

Также в резолюции детально речь идет о войне на востоке Украины, с упоминанием количества убитых, временно перемещенных, содержащихся в тюрьмах украинцев, о гуманитарном кризисе, об ухудшении ситуации с правами человека как на востоке, так и на Крымском полуострове, преследовании крымских татар по политическим мотивам.

Упоминается также ситуация со свободой прессы, необходимостью "ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления насилия против журналистов".

"ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как Миротворец, которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств", - говорится в резолюции.

Кроме того, затронуты ситуации с гендерным равноправием, ЛГБТИ и ромами. "Реализация Соглашения об ассоциации в социальной сфере остается неудовлетворительной, поскольку Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их", - подчеркивается в документе.

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Топ комментарии
+64
пока не будут уничтожены Каломойский и Ахметов, их бизнесы, и их механизмы влияния, развития в стране не будет!.. потому что эти два урода есть высшим проявлением коррупции!
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11.02.2021 10:35
+45
Зезеденту вспомнили все, и корупцию, и идиотский турборежим, в результате которого принимаются законы сомнительного качества и не вовремя.
Гундосиками нормальных людей не обманешь, лохторат - да.
ХавайТе.
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11.02.2021 10:38
+30
К сожалению, украинское общество в основной массе абсолютно аморально, раздуваем щёки на форумах, а в реальной жизни взятки даём и берём, врём, предаём, завидуем и ненавидим друг друга.
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11.02.2021 10:43
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Страница 3 из 3
Нет, просто уже открытым текстом сказали избирателям, кто у нас у власти и кого они выбрали. До этого полтора года только намекали, а так как намеков наш народ не понимает, выдали в лоб.
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11.02.2021 22:03 Ответить
думаю что зеленский своей нерешительностью и даже трусостью, а также невыполнением обещаний даных 73% дятлов, сам подписал себе приговор. нельзя быть всем добрым и сидеть на двух стульях..... он же всех боится а больше всего каломыйского и ко и особенно нациков-патриотов!
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11.02.2021 23:06 Ответить
шмаркля, дєрьмак, вся зебiльна шобла, що, сволото, дохазяювались?

шмаркля та дерьмак, збирайтесь манатки, на вихiд!


Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4633



Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 3835




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11.02.2021 21:29 Ответить
Так прокакать все, что было сделано во внешней политике, это надо было суметь.......... Ауууу, зеленые, вспомните, чтобы хоть раз Украину так мордой возили по полу на протяжении пяти лет при Порошенко, в стенах Европарламента. Спасибо большое от всех вменяемых людей страны за ваш выбор.
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11.02.2021 22:00 Ответить
НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ:
Європейський парламент затвердив резолюцію із сильною критикою України:
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11.02.2021 22:04 Ответить
ЦРУ давно могла провести операцию в тихую и убрать всю эту нечисть. Так нет, это говорит о том, что высший эшелон и есть очаг коррупции.
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11.02.2021 22:56 Ответить
а на миротворец они какого х* наехали?? если б не миротворец, сколько б кацапского го*на здесь всплыло б....
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11.02.2021 23:04 Ответить
Разглашение личных данных - преступление во всем цивилизованном мире.
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11.02.2021 23:08 Ответить
я вас умоляю. Мне недавно европейцы форварднули внутреннее письмо компании, где указаны личные данные евр. граждан, ФИО, адреса, даты рождения и т.п.
По чистой случайности не форварднул дальше.

Так что не надо ля-ля...
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11.02.2021 23:12 Ответить
ля-ля это ты. В Европе тебя в больнице не будут обслуживать если не подпишешь бумагу что разрешаешь использование личных данных.
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13.02.2021 14:23 Ответить
а потом эти данные благополучно сливают левым людям из Украины Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 6891
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13.02.2021 15:05 Ответить
Бенядиктова всех посадит.... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 7540
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12.02.2021 00:02 Ответить
Короче - Европарламент потренировался в написании черновика "приговора" всей "Зе-команде"!...
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12.02.2021 00:21 Ответить
В ЛЮБОМ СЛУЧАИ УКРАИНА ДОЛЖНА ДУМАТЬ О ЛИКВИДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВРАГА !!! ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ ОБ ЭТОМ НЕ ДУМАЕТ, ТО ЯВЛЯЕТСЯ СОУЧАСТНИКОМ УБИЙСТВ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ !!!
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12.02.2021 00:27 Ответить
Та ви шо! А зебильониш в своей голове уже всех победил.
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12.02.2021 00:47 Ответить
одвічне філософське питання: крадуть, бо бідні? чи бідні, бо крадуть?? Найбідніша країна Європи......
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12.02.2021 01:57 Ответить
Коррупция и предательство Родины не разделимы, у нас чё страна предателей, гоните с Украины московских попов, это от них пошло московко ордынское КУМОВСТВО, которое к ДУХОВНОСТИ не имеет никакого отношения.
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12.02.2021 03:47 Ответить
Европарламент введет санкции против РАБссии,потому что она не коррумпировала европарламент... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4305 Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 4305Льоха Насральный зна шо робе...,Володька Салавьев назвал Насрального бандеровцем... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 1270
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12.02.2021 04:37 Ответить
ты иногда метешь пургу....
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12.02.2021 04:53 Ответить
хромосома у тебя лишняя выскочила, перевоткни, перелогинься и будешь настоящий кацапский пиндюк...
а пока нихто...
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12.02.2021 05:53 Ответить
гуляй, кацоптица, за неумением летать, ну ползи хоть шо ли, когтями за асфальт цепляясь....
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12.02.2021 06:14 Ответить
пот кацапский изподмышечный - тут еще свое лосино-островское хлебало считает нужным высветить...
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12.02.2021 06:11 Ответить
Да, это я погорячился, начал общение с холуем. Нужно заканчивать.... Європарламент затвердив резолюцію із жорсткою критикою України: "Дуже поширена корупція продовжує гальмувати реформи" - Цензор.НЕТ 5081
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12.02.2021 06:15 Ответить
ты погарячился гораздо раньше, когда с лишней хромосомой родился...
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12.02.2021 08:11 Ответить
с этой коррупцией кто только не боролся жюлька -сердешная боролась . боролась. пока ..проффесор.. ее суку не посадил и наборола себе маеток чуть поменьше чем у дружбана ***** . А уж кучма выродок как боролся --- за 10 лет роздал все заводы . фабрики . телеканалы . газеты и пароходы ахмету . мохнорылому . фирташу . и зятька своего пинчука не обделил . пчеловод тоже боролся . хряк донецкий был умнее он корррупцию возглавил чтобы страусов было чем кормить . ПОРОХУ некогда было бороться --- он от ***** еле страну спас --- но при нем тоже много тырили из казны --- а вот вова-зеленый ..вырок наш конченный.. уж точно ее поборет еще три года и киздец коррупции --- если конечно эти три года вова досидит на банковой .........
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12.02.2021 06:35 Ответить
А чого ж ти за Саакашвили промовчав ? Він же ж , теж боровся -поки ПОРОХ -йому мішок на голову не надів ... позбавивши громадянства !!!
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12.02.2021 07:47 Ответить
І я не розумію - чому тут більшість патріотів ,а пишуть на мові агресора ?
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12.02.2021 07:51 Ответить
владимир --- на донбасе в окопах 70 проц говорят на русском --- и это не мешает им любить УКРАИНУ и воевать за ее независимость .......
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12.02.2021 17:24 Ответить
Зе домовлявся з Медведчуком, щоб його не критикували, Зе купує дешевих арестовичей, щоб його не критикували, Зе збирає змі оффрекордз де просить його не критикувати.
Він ладен з ким завгодно говорити, аби його тонку душевну конституцію ніхто не образив .
А як воно мочило інших?
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12.02.2021 08:01 Ответить
Ну, утвердили резолюцию, ну ква ....
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12.02.2021 11:06 Ответить
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