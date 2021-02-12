Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военнослужащие.
Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.
Кроме того, Мюллер отметила, что на сегодня в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.
Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".
Позже правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"
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Хотя есть вероятность, что Спутник они используют исключительно на БОМжах и др. малоимущих, а все остальные проколятся нормальной вакциной
Скоро трындеж на закарпатье весьма уменьшится.
-анафилактический шок;
-температура за 40°;
-сыпь.
- превращения в скрепного мышебрата .
ну, вполне закономерно. не удивлюсь, если главный эпидимиолог окажется д-р Менгеле. Объяснить настойчивость, с которой руководство Венгрии навязывает своему народу эту бурду, иначе как лагерным экспериментом в духе 3-го рейха, я не могу.
Почему политики ЕС проявляют интерес к российской вакцине
А пресс-секретарь премьер-министра восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа (Reiner Haseloff) уже даже пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС". Тем самым было официально подтверждено, что эта фирма получила соответствующий запрос из Москвы.
https://www.dw.com/ru/proizvodstvo-sputnik-v-v-frg-moglo-by-nachatsja-letom/a-56500491
https://www.dw.com/RU
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Ничего Венгрия пока не начала - это испытание шмурдяка на добровольцах, оплаченные из бюджета РФ.
Кто продолжит ассоциативный ряд?