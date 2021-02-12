РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9081 посетитель онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
5 170 60
вакцина (3815) Венгрия (1532) карантин (16730) Россия (91205) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом

С сегодняшнего дня Венгрия начала вакцинацию от COVID российским препаратом "Спутник V". Эту вакцину на первом этапе получат, в том числе, венгерские военнослужащие.

Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии.

Кроме того, Мюллер отметила, что на сегодня в стране насчитывается до 70 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

Ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто объяснил, почему Венгрия покупает российскую вакцину от COVID-19: Нужно привить как можно больше людей

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

Позже правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
******* почали самоліквідацію Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7807
показать весь комментарий
12.02.2021 15:39
+20
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8434
показать весь комментарий
12.02.2021 15:44
+17
мадяри начнут дохнуть
показать весь комментарий
12.02.2021 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мадяри начнут дохнуть
показать весь комментарий
12.02.2021 15:37 Ответить
Да вряд ли. Но когда они сделали заявление что сертифицировали Спутник у себя (кроме других препаратов) я надеялся что у них хватит ума не доводить до самой вакцинации, лизнули чуток и хватит зачем же лизать в ущерб здоровью. Но похоже я недооценил их упоротость.
Хотя есть вероятность, что Спутник они используют исключительно на БОМжах и др. малоимущих, а все остальные проколятся нормальной вакциной
показать весь комментарий
12.02.2021 17:17 Ответить
Комментарий пана ВЛА про "*******" вызвал взрыв смеха! Респект!Геленджикский «обнуленыш» настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном.
показать весь комментарий
12.02.2021 19:05 Ответить
а када пшайсер или как его там, пшызер привезут? от него уже столько загнулось, печально. Вот тебе и пфизер
показать весь комментарий
18.02.2021 13:43 Ответить
Удачного полета!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 15:38 Ответить
И лапти им в руки!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 16:04 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2127 яке чудове самогубство!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 16:24 Ответить
Класс!
Скоро трындеж на закарпатье весьма уменьшится.
показать весь комментарий
12.02.2021 15:39 Ответить
это кацапам гуманитарная помощь, от некоторых членов Евросоюза Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
12.02.2021 16:16 Ответить
Результат подождем пару дней
показать весь комментарий
12.02.2021 15:39 Ответить
******* почали самоліквідацію Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7807
показать весь комментарий
12.02.2021 15:39 Ответить
Тут наверняка треба паспортизувати ковідних спутників.
показать весь комментарий
12.02.2021 15:40 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9503Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3081
показать весь комментарий
12.02.2021 15:41 Ответить
давно пора ,чомусь запізнюються Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5622
показать весь комментарий
12.02.2021 15:42 Ответить
Вакцинуйтесь! Земля вам бетоном циганва кацапська!
показать весь комментарий
12.02.2021 15:43 Ответить
Угорське питання вирішено. Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 660
показать весь комментарий
12.02.2021 15:44 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8434
показать весь комментарий
12.02.2021 15:44 Ответить
"Дебіли,б###дь!" (с)
показать весь комментарий
12.02.2021 15:45 Ответить
через месяц выйдет из ес и войдет в еаэс
показать весь комментарий
12.02.2021 15:47 Ответить
Так там почти все свадили по развитым странам
показать весь комментарий
12.02.2021 15:52 Ответить
!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 15:47 Ответить
Каждому привитому флакон Боярышника и лапти в подарок.
показать весь комментарий
12.02.2021 15:48 Ответить
бельіе
показать весь комментарий
12.02.2021 15:52 Ответить
Все логічно! Мадьяри кровні родичі мешканців Залісся. В Європі є ще серби, то ці брати по розуму москалів.
показать весь комментарий
12.02.2021 15:51 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 5944 а може вакцинация поможет мадьярам вспомнить калбасу по 2.20 , а заодно и вооруженное восстание против правительства коммунистов в октябре-ноябре 1956 года, подавленное совком, вооруженным путём ?
показать весь комментарий
12.02.2021 15:51 Ответить
Это же отлично . Основные побочки спутника Ху:
-анафилактический шок;
-температура за 40°;
-сыпь.
- превращения в скрепного мышебрата .
показать весь комментарий
12.02.2021 15:52 Ответить
Кацапы вакцинируют в торговых центрах.

Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
12.02.2021 15:54 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 8991
показать весь комментарий
12.02.2021 15:55 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9114
показать весь комментарий
12.02.2021 16:03 Ответить
Перину в .опу и попутный ветер в спину.
показать весь комментарий
12.02.2021 15:55 Ответить
как по мадярски :"*******,v dobry put" ?
показать весь комментарий
12.02.2021 15:56 Ответить
Все пафосные заявление лидеров стран об ударной вакцинации всех и вся обернулись феерическим провалом. Оказалось что вакцины никому не хватает, да и население срало на своих вождей-спасителей, и не спешить вакцинироваться.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:02 Ответить
"Об этом заявила главный врач страны Сесилия Мюллер"

ну, вполне закономерно. не удивлюсь, если главный эпидимиолог окажется д-р Менгеле. Объяснить настойчивость, с которой руководство Венгрии навязывает своему народу эту бурду, иначе как лагерным экспериментом в духе 3-го рейха, я не могу.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:04 Ответить
Welcome to ад цигане! Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 608
показать весь комментарий
12.02.2021 16:08 Ответить
Чья бы корова мычала ! Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в среду заявил о возможности производства на немецкой территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщает газета Die Zeit.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:38 Ответить
Не думайте что венгры такие уж дурные, как бы там не говорили но российская вакцина работает. Я уже упоминал тут что Евросоюз имеет намерения её сертифицировать.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:09 Ответить
ты упоминал в последний раз
показать весь комментарий
12.02.2021 16:12 Ответить
А сбегай-ка, дружок, нахрен.
показать весь комментарий
12.02.2021 20:47 Ответить
На хера мучить себя, надо было б сразу вакцинироваться новичком
показать весь комментарий
12.02.2021 16:12 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2338
показать весь комментарий
12.02.2021 16:20 Ответить
Из различных стран Евросоюза один за другим начали поступать сообщения о готовности не только применять, но и выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". В минувшие выходные с такими заявлениями выступили канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Словакии Игор Матович. До этого министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) рассказал, что немецкое правительство по просьбе России посредничает при поиске производственных мощностей в ФРГ и в целом в ЕС.
Почему политики ЕС проявляют интерес к российской вакцине
А пресс-секретарь премьер-министра восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа (Reiner Haseloff) уже даже пообещал господдержку фармацевтической компании IDT Biologika в городе Дессау, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС". Тем самым было официально подтверждено, что эта фирма получила соответствующий запрос из Москвы.

https://www.dw.com/ru/proizvodstvo-sputnik-v-v-frg-moglo-by-nachatsja-letom/a-56500491
показать весь комментарий
12.02.2021 16:21 Ответить
лом, цитировать здесь руцкие гавно сайты = верх неприличия....
показать весь комментарий
12.02.2021 16:23 Ответить
Это Deutsche Welle. Немецкая "Радио Свобода". А не руцкий гавно сайт.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:36 Ответить
Deutsche Welle? Н-ну Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9228

https://www.dw.com/RU
показать весь комментарий
12.02.2021 17:22 Ответить
После публикации исследования журнала «Lancet», и начала вакцинации в 10 странах, вакцину уже нельзя назвать "не прошедшей испытания". А вакцинация от короновируса сейчас нужна всем.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:40 Ответить
Просто уж очень газу обещанного Ху...лом хочется
показать весь комментарий
12.02.2021 16:21 Ответить
Дуже радий Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2547 Бажаю,аби й Новичком!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 16:26 Ответить
Мадяри почнуть фіксувати значне зростання невиліковних захворювань, викликаних автоімунною агресією.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:41 Ответить
"По ее словам, в первом раунде применения российской вакцины будет использовано около 2 600 доз, которые получат люди в Центральном госпитале Южного Пешта, госпиталях Св. Имре и Св. Иоанна в Будапеште, а также в Медицинском центре Венгерской армии."
===========
Ничего Венгрия пока не начала - это испытание шмурдяка на добровольцах, оплаченные из бюджета РФ.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:44 Ответить
Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7347
показать весь комментарий
12.02.2021 16:52 Ответить
Орбану нас.ать на своих мадяр, бес путлер уже давно купили держит за мошонку продажных комуняк, но он сам будет вакцинироваться европейской вакциной.
показать весь комментарий
12.02.2021 17:02 Ответить
яка чудова новина!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 17:22 Ответить
Земля вам пухом.
показать весь комментарий
12.02.2021 18:34 Ответить
Циклон-Б, спутник-В, операция Ы, Весельчак У, кива...
Кто продолжит ассоциативный ряд?
показать весь комментарий
12.02.2021 18:36 Ответить
да и хрен с ними...) каждый решает сам за себя!
показать весь комментарий
12.02.2021 19:10 Ответить
США також почали ру.ширкою штрикатись. Докази там жеж.
показать весь комментарий
12.02.2021 19:43 Ответить
я уже привился, так что иду на точку за самагонкой вечером Венгрия начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7424 отныне я неуязвим
показать весь комментарий
18.02.2021 13:54 Ответить
 
 