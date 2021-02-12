Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь
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Антон Шевцов написал рапорт об увольнении в 2016 году после скандала с публикацией фото и видео, подтверждающих его участие в параде в оккупированном Крыму. Против него открывали дело о госизмене, но закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Решение восстановить Шевцова в должности Верховный Суд принял 9 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".
Судьи признали противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об увольнении Шевцова с должности начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области и восстановили его в должности с 29 марта 2016 года.
Шевцов также просил выплатить ему 61 923,80 гривен за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправили на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.
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Свое решение Верховный Суд обосновал тем, что Шевцов был уволен с нарушениями. Он сам написал рапорт об увольнении, но не указал в документе ни причины, по которым больше не может служить в полиции, ни дату желаемого прекращения работы. Суд считает, что Шевцова не могли уволить из полиции, пока не пройдет 3 мес. со дня подачи им рапорта.
Шевцов на момент оккупации Крыма был руководителем УБОП Севастополя. В марте 2014 году он уволился из органов по собственному желанию. С июня того же года якобы проходил службу в АТО в составе батальона "Луганск-1".
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С июня 2015 года он руководил областным главком милиции, а позже - полиции Черниговской области. На должность начальника Управления нацполиции в Винницкой области был назначен 28 января 2016, однако пробыл на ней недолго - меньше трех недель.
Активисты ОО "Автомайдан-Винница", местные волонтеры и бывшие участники добробатов области требовали отставки и ареста Шевцова, поскольку нашли свидетельства того, что полицейский в 2014 году принял участие в "параде Победы" в Севастополе, на котором также присутствовал Владимир Путин.
Шевцов прокомментировал свое участие в параде так: "Я горжусь своим дедом Шевцовым Максимом Матвеевичем. Он для меня был и есть примером мужества и самоотдачи. В нынешнее время принято скептически относиться к подобным проявлениям, а любое действие стало политизированным. Но иногда любить свою семью и своих предков - это просто любить, оказывая им поддержку, разделяя радость и горе. Мой дед воевал в Красной Армии. Мне интересно, а разве ваши деды в другой воевали? У нас нет морального права осуждать наших предков, особенной в той страшной войне".
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После масштабных акций протеста под управлением нацполиции в Винницкой области Министр МВД Арсен Аваков 14 марта 2016 обратился к тогдашней руководительницы НПУ доме Деканоидзе с просьбой об увольнении Антона Шевцова с должности начальника областного главка. Деканоидзе вызвала Шевцова в Киев, где он написал рапорт об увольнении по собственному желанию.
СБУ открыла уголовное производство по статье 111 УК Украины (государственная измена) и 19 марта 2016 года сообщила Антону Шевцову о подозрении. До этого его задержали сотрудники СБУ - уже бывший полицейский пытался бежать в Россию. Винницкий городской суд так и не смог избрать Шевцову меру пресечения - не уложился в 72 часа. Уже в мае 2016 года прокуратура Винницкой области закрыла уголовное производство за отсутствием состава преступления.
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Или у тебя, как всегда у бобиков: перднул и в кусты?
Когда выложишь скан, будет следующий вопрос.
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Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь
Объясняю.
Безусловно, его поступок не совместим ни только с пребыванием в должности начальника полиции (т.е. со службой а государственной милитаризированной организации), но и вообще с занятием любой государственной или выборной должности. Вопрос в другом: какова некомпетентность начальников и специалистов кадровых органов главка: они, бл..., даже заявление об увольнении не могут правильное отобрать, и правильно оформить увольнение!!! За что они вообще жалование получают?
И суд его восстановил не потому, что он сам ишак кировобадский, а судья - строфокамил и испытывает к нему родственные чувства Суд его восстановил потому, что его уволили неправильно...
Слава народному преЗЕденту!
у продажних ідіотів в мандіях з купленими дипломами інстинкт самозбереження, у їхньому паралельному всесвіті, зовсім атрофований..
як тут не згадати поодинокі (поки що) випадки з різкою зміною здоров"я, аж до летального, їхніх колег по "щастю"..