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Винницкая область (917) Верховный Суд (1062) Нацполиция (15727) суд (24693)

Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь

Антон Шевцов написал рапорт об увольнении в 2016 году после скандала с публикацией фото и видео, подтверждающих его участие в параде в оккупированном Крыму. Против него открывали дело о госизмене, но закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Решение восстановить Шевцова в должности Верховный Суд принял 9 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бюро судебной информации".

Судьи признали противоправным приказ Нацполиции от 14 марта 2016 года об увольнении Шевцова с должности начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области и восстановили его в должности с 29 марта 2016 года.

Шевцов также просил выплатить ему 61 ​​923,80 гривен за время вынужденного прогула, но эту часть иска отправили на новое рассмотрение в Окружной административный суд Киева.

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Свое решение Верховный Суд обосновал тем, что Шевцов был уволен с нарушениями. Он сам написал рапорт об увольнении, но не указал в документе ни причины, по которым больше не может служить в полиции, ни дату желаемого прекращения работы. Суд считает, что Шевцова не могли уволить из полиции, пока не пройдет 3 мес. со дня подачи им рапорта.

Шевцов на момент оккупации Крыма был руководителем УБОП Севастополя. В марте 2014 году он уволился из органов по собственному желанию. С июня того же года якобы проходил службу в АТО в составе батальона "Луганск-1".

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С июня 2015 года он руководил областным главком милиции, а позже - полиции Черниговской области. На должность начальника Управления нацполиции в Винницкой области был назначен 28 января 2016, однако пробыл на ней недолго - меньше трех недель.

Активисты ОО "Автомайдан-Винница", местные волонтеры и бывшие участники добробатов области требовали отставки и ареста Шевцова, поскольку нашли свидетельства того, что полицейский в 2014 году принял участие в "параде Победы" в Севастополе, на котором также присутствовал Владимир Путин.

Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь 01

Шевцов прокомментировал свое участие в параде так: "Я горжусь своим дедом Шевцовым Максимом Матвеевичем. Он для меня был и есть примером мужества и самоотдачи. В нынешнее время принято скептически относиться к подобным проявлениям, а любое действие стало политизированным. Но иногда любить свою семью и своих предков - это просто любить, оказывая им поддержку, разделяя радость и горе. Мой дед воевал в Красной Армии. Мне интересно, а разве ваши деды в другой воевали? У нас нет морального права осуждать наших предков, особенной в той страшной войне".

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После масштабных акций протеста под управлением нацполиции в Винницкой области Министр МВД Арсен Аваков 14 марта 2016 обратился к тогдашней руководительницы НПУ доме Деканоидзе с просьбой об увольнении Антона Шевцова с должности начальника областного главка. Деканоидзе вызвала Шевцова в Киев, где он написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

СБУ открыла уголовное производство по статье 111 УК Украины (государственная измена) и 19 марта 2016 года сообщила Антону Шевцову о подозрении. До этого его задержали сотрудники СБУ - уже бывший полицейский пытался бежать в Россию. Винницкий городской суд так и не смог избрать Шевцову меру пресечения - не уложился в 72 часа. Уже в мае 2016 года прокуратура Винницкой области закрыла уголовное производство за отсутствием состава преступления.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Напалм. Только так.
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12.02.2021 23:43
+30
Шевцов будучи штабним офіцером їздив в Крим 22 рази поки його батальйон воював в АТО. Фактично Шевцов тільки рахувався в батальйоні а фактично сидів в Криму і вивозив туди особисті справи бійців для ФСБ. Шевцова мають посадити разом з Порошенком, який призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області.
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12.02.2021 23:43
+23
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7775
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12.02.2021 23:48
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Напалм. Только так.
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12.02.2021 23:43 Ответить
Самий дієвий засіб проти колорадів ,це гас і вогонь !!!)))
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12.02.2021 23:56 Ответить
+++
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13.02.2021 11:28 Ответить
Шевцов будучи штабним офіцером їздив в Крим 22 рази поки його батальйон воював в АТО. Фактично Шевцов тільки рахувався в батальйоні а фактично сидів в Криму і вивозив туди особисті справи бійців для ФСБ. Шевцова мають посадити разом з Порошенком, який призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області.
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12.02.2021 23:43 Ответить
Igor L. Х**ло теж хоче посадити Порошенка. Совпаденіє ?
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13.02.2021 02:04 Ответить
Этот Ихорь Л - типичный опущенный зебильный бот, зарабатывающий копейки на таких опорожнениях.
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13.02.2021 07:59 Ответить
ну, чого ж ви так? Ляшеник (L)- мега зірка "Укравтодору", що на заслуженій пенсії після розбудови автобанів України. Гордиться "досягненнями" в ямковому ремонті. Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 1483
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13.02.2021 10:58 Ответить
Верховний Суд поновив на посаді скандального екскерівника поліції Вінниччини Шевцова, постанова Касаційного адміністративного суду від 9 лютого 2021 року. То 9 лютого 2021 року хто президент, Порошенко? Ні, пане Igor L, зараз є преЗЕдент і при ньому відбувається реванш антиукраїнських сил. Тепер, ви стверджуєте "Порошенко призначив агента ФСБ Шевцова керівником УМВС в Вінницькій області". Не знаю, хто підписував наказ про його призначення, але "На посаду начальника Управління нацполіції у Вінницькій області він був призначений 28 січня 2016 року, однак пробув на ній недовго - менше трьох тижнів". Розумієте, ТРЬОХ ТИЖНІВ ВИСТАЧИЛО, ЩОБ РОЗДИВИТИСЬ, ЩО ЦЕ ЗА ПЕРСОНА, Тоді ж СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 111 КК України (державна зрада), а 19 березня повідомила Антону Шевцову про підозру. Пане, Igor L, кримінальне провадження відкривав Зеленський? Ви щось заплутались, або просто маніпулюєте.
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13.02.2021 03:25 Ответить
До речі, якщо тоді, в 2015-2016 роках влада почула автомайданівців, які викрили зрадника Шевцова, і відкрила проти нього кримінальне провадження, то нинішня влада не просто поновлює у владі стару агентуру кремля але і вкорінює нову. А от проти автомайданівців, учасників Революції Гідності відкриває судові провадження. ВІДБУВАЄТЬСЯ РЕВАНШ АНТИУКРАЇНСЬКИХ СИЛ.
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13.02.2021 03:46 Ответить
+++
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13.02.2021 11:29 Ответить
При порохе уволили,при зеле восстановили а порох зрадник? Ззелебобы они такие ззелебобы.
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13.02.2021 05:35 Ответить
Для начала - давай скан документа, где под приказом о назначении Шевцова стоИт подпись Порошенко.

Или у тебя, как всегда у бобиков: перднул и в кусты?
Когда выложишь скан, будет следующий вопрос.
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13.02.2021 06:49 Ответить
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6800
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12.02.2021 23:45 Ответить
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7775
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12.02.2021 23:48 Ответить
шкуру залишити. на добру пям"ять наступному судді.
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12.02.2021 23:59 Ответить
Шкіру на барабан!
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13.02.2021 06:29 Ответить
янєлох-слуга крємля.
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12.02.2021 23:48 Ответить
Лялька кремлівського лялькового балагана !!!)))
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12.02.2021 23:54 Ответить
"да здравствует украинский так называемый ссуууд, самый гуманный и справедливый суд в мире" Который все время "реформируют, реформируют и перереформируют" и докладывают об этом и докладывают....
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12.02.2021 23:49 Ответить
Чим скоріше розігнати такий суд, тим швидше впаде корупція у державі
Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 6278
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13.02.2021 09:26 Ответить
Ничего удивительного
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12.02.2021 23:51 Ответить
Вселяка сепарсько-колорадська гидота відновлюється на держпосадах !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!!)))
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12.02.2021 23:52 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!))
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12.02.2021 23:53 Ответить
Хто цього ватника в погонах на посаду прилаштував в 2016 році? А суди ручні під себе хто створив? Мабуть таки не зелена пліснява, а солодка.
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13.02.2021 00:16 Ответить
Наши суды - это просто...
Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 2333
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12.02.2021 23:54 Ответить
зачетный чувачек Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 7765
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12.02.2021 23:54 Ответить
ЗЕлошари, кого ви привели до влади?
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12.02.2021 23:55 Ответить
Невдало ти свої 5 копійок всунув, це кадра твого вождя Порошенка, як і нинішні суди.
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13.02.2021 00:12 Ответить
Зможеш довести шо мій вождь Порошенко? Доведи. Інакше будеш занесений до списку тріпачів.
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13.02.2021 00:53 Ответить
Хех! Так ти вже є в цьому списку під номером Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 46755.
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13.02.2021 00:55 Ответить
Большое матерное слово пытался удержать в себе - казалось смог, но как нарочно, эта новость, вдруг появилась в новостях... №;%:?*?:№"?*() !№"+ !!!! ... фух блин....высказался !!!!!.. Суд восстановил в должности экс-начальника полиции Виннитчины Шевцова, ездившего на парад в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 6404
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12.02.2021 23:56 Ответить
пиз"ец ! Cамый честный и справедливый суд в мире !
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12.02.2021 23:58 Ответить
а на какой приговор можно рассчитывать, с учетом того, что 146% судей - ватники? Многие из них сами в РФ или в Крым ездили, и не раз
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13.02.2021 00:07 Ответить
Так шикаладний цех його звільнив, а зебанат його повернув на посаду. Лошара, відчуваєш різницю!
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13.02.2021 07:22 Ответить
Читайте уважно: Шоколадний цех його призначив, звільнився він за власним бажанням і шоколадній цех залишив йому лаз на відновлення по суду і компенсацію прогулу. Зелені ще так не вміють.
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13.02.2021 10:08 Ответить
Че то он на Татарова похож. Их шо в Расее на фабрике производят?
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12.02.2021 23:59 Ответить
это спланированая акция -сначала московитский проспект а теперь кацап этот
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13.02.2021 00:01 Ответить
это палытыческие преследования?
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13.02.2021 00:03 Ответить
Нашу судову систему виправлять лише "суди лінча"..
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13.02.2021 00:01 Ответить
наша судебная система и есть суды линча - некие мутные типы, которых никто не выбирал, выносят ничего не имеющие общего ни с законом, ни со здравым смыслом решения, по своему усмотрению, часто без никакого разбирательства, просто оглашают где-то составленное вообще непонятно кем решение. Причем решения Именем Украины, притом что судам вряд ли доверяют хотя бы четверть процента населения...
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13.02.2021 00:23 Ответить
На фабрике в Расее штампуют наших т.н. судей.
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13.02.2021 00:05 Ответить
Ну що ж, "московські" суди під наглядом кураторів медведчука, беруть владу в свої руки?
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13.02.2021 00:09 Ответить
Ще довго буде нудити українців від "реформ" ерзац-гетьмана.
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13.02.2021 00:10 Ответить
Тут вопрос не в том что мы будем делать с ездившим в Крым подонком из украинской полиции, а в судье это дело оправдавшем.
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13.02.2021 00:26 Ответить
Треба писати "Реформований ПОП суд".
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13.02.2021 10:10 Ответить
Зетвари , хуже не будет ?
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13.02.2021 00:27 Ответить
Після чиїх "реформ" суди такими стали? А може ці суди посадили тисячі колаборантів в часи правління "гетьмана всєя України"? Що, жодного? Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 6081 Так ото ж.
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13.02.2021 00:34 Ответить
А скільки калаборантів посадили за два роки правління зелупи? татаров, дєрьмак, бенедиктова, бужанський, дубінський - і це тільки невелика частина посадок на держ посади зеленським калаборантів.
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13.02.2021 07:25 Ответить
Я не понимаю , как можно выполнять такие решения! По моему пора объявлять акцию гражданского неповиновения этой власти , этим судам ,прокурорам, мусорам, и т.д. до тех пор, пока не будет полностью реформирована вся система снизу вверх , и все эти морды , скомпроментировавшие себя и нагло улыбаясь говорящие нам - да я ворую , а вы докажите в суде , не будут выкинуты с государственной службы и не сядут в тюрьмы!
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13.02.2021 02:06 Ответить
Нєхєр було ходити на вибори по-приколу. Тепер хавайте результати. Вас попереджали про це ще 2 роки тому
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13.02.2021 07:26 Ответить
Да вопрос-то не в этом (как выполнять такие решения - решение-то правильное).
Объясняю.
Безусловно, его поступок не совместим ни только с пребыванием в должности начальника полиции (т.е. со службой а государственной милитаризированной организации), но и вообще с занятием любой государственной или выборной должности. Вопрос в другом: какова некомпетентность начальников и специалистов кадровых органов главка: они, бл..., даже заявление об увольнении не могут правильное отобрать, и правильно оформить увольнение!!! За что они вообще жалование получают?
И суд его восстановил не потому, что он сам ишак кировобадский, а судья - строфокамил и испытывает к нему родственные чувства Суд его восстановил потому, что его уволили неправильно...
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13.02.2021 09:08 Ответить
Из серии ..".Я вас не продал, я вас просто сдал", в стране где коррупция на первом месте, на первом месте и обычное предательство, которое не считается предательством, потому что для некоторых Украина является для того, чтобы пожрать и по с рать
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13.02.2021 05:21 Ответить
Таких паскуд треба тільки відстрілювати, продажне правосуддя нічого не робить і не хоче робити.
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13.02.2021 06:38 Ответить
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация поменялась!
Слава народному преЗЕденту! Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 5896
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13.02.2021 09:05 Ответить
когда этих судей вешать начнут????????
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13.02.2021 09:14 Ответить
Українські судді корупціонери і сепаратисти. Більшість з них має сидіти не у мантіях, а у в'язниці з великими термінами, а власність їх має бути конфіскована.
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13.02.2021 09:17 Ответить
скоро і наша ючитай відкрие свое лічико.. вийде зеленський со своим офісом і слугами під власовсь кою тряпкою і з тими колорадськими ленточками..маемо президента предателя..дякуем за це ідіотам замбованим фсб...
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13.02.2021 09:30 Ответить
Суддів на шибеницю,а цього упиря- на палю! Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 4909 Бо по іншому ніяк...
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13.02.2021 10:54 Ответить
..до сраки такі блдскі суди
у продажних ідіотів в мандіях з купленими дипломами інстинкт самозбереження, у їхньому паралельному всесвіті, зовсім атрофований..
як тут не згадати поодинокі (поки що) випадки з різкою зміною здоров"я, аж до летального, їхніх колег по "щастю"..
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13.02.2021 11:25 Ответить
вот в этом вся суть нашего беззубого государства, тьфу. представить такое в раше или в сша просто невозможно
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13.02.2021 11:57 Ответить
Очень даже и возможно и там, и там (правда, по разным причинам и с разными последствиями)
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13.02.2021 12:44 Ответить
какие бы не были пути к достижению цели но государство должно отстаивать свои интересы
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13.02.2021 17:22 Ответить
Государство, являясь абстракцией, никому ничего не должно Суд поновив на посаді ексначальника поліції Вінниччини Шевцова, який їздив на парад до окупованого Севастополя - Цензор.НЕТ 2811
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13.02.2021 20:04 Ответить
сучье
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13.02.2021 13:53 Ответить
Пропащая страна..
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13.02.2021 20:08 Ответить
Нормуль, чергова перемога судової влади від квартальної сволоти над ***********. Цікаво, за який Х...Й УКРАЇНСЬКА держава платить зарплатню цій суддівсьуій 3,14здоті, за який Х,,,Й гинули і гинуть українці у Криму та на Сході, якого Х,,Я і де наш недойо...к гідрант?
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13.02.2021 23:01 Ответить
 
 