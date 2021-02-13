Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.
Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь", где встречали украинских моряков, освобожденных из пиратского плена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Зеленский заявил, что "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК".
"Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - добавил он.
Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.
"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - сказал он.
Отметим, что Окружной административный суд города Киева отличается принятием ряда резонансных и непонятных судебных решений. В частности, об отмене нового украинского правописания, а также об отмене решения о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.
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Шут гороховый)
боголюбову повернув громадянство України, щоб не видавати його США, а міністр Вави Малюська допомагає дубинському ухилятись від повістки в суд США.
http://moskal.in.ua/?p=44182&fbclid=IwAR2gb0UVslaKMgn0dwmU73C332OTBHW2-YTsrfyDyMfShESNRIJ1RwgAuDc
І що, поверне систему формування ВРП (і ВККС), які були закладені законами, прийнятими ще з-за Порошенка в рамках ще тої судової реформи?
"Як відомо, 16 жовтня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт Зеленського щодо діяльності органів суддівського управління. Однак в березні 2020-го КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними. Зокрема, мова йшла про: ліквідацію Верховного Суду України;зміну кількісного складу ВС і розміру винагороди судді цього суду;статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;діяльність комісії з питань доброчесності та етики;процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВСП дисциплінарного провадження щодо судді.
Конституційний суд рекомендував Раді невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями. Рішення КСУ підтримала і Венеціанська комісія.
22 червня Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт №3711 про судову реформу, яким пропонувалося усунути всі недоліки.
5 листопада 2020р Верховна рада України не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про зміни в закон «Про судоустрій і статус суддів». Законопроєкт підтримали тільки 22 нардепи. Депутати вирішили відправити документ на доопрацювання - за це проголосували вже 239 депутатів".
"Наприкінці січня ц.р. Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив зміни у тексті законопроєкту № 3711, в якому, зокрема, йдеться про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Формувати її зможе Вища рада правосуддя попри те, що міжнародні партнери України закликали цього не робити. «Комітет з правової політики повністю схвалив переписаний під ВРП текст законопроєкту № 3711 про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Депутатів не зупинило те, що текст законопроєкту повністю суперечить Меморандуму України з МВФ, висновку Венеційської комісії, рекомендаціям послів G7 та ЄС», ㅡ повідомив Михайло Жернаков, голова правління фундації DEJURE, та «Центр протидії корупції»".
Детальніше, як це він "просуває - у матеріалах:
- Симуляція реформи: що пропонує Зеленський робити із судовою системою?
- Посли ЄС і Канади розкритикували законопроєкти Зеленського з реформ судової влади і прокуратури
- Чергова "судова реформа" Зеленського: імітація і консервування проблем
- Судова система України затиснута у лещатах корупції та політизації. Що треба зробити, щоб розблокувати процес призначення суддів в Україні, і чому судова реформа рухається повільно, в інтерв'ю DW розповіла почесна президентка Венеціанської комісії Ганна Сухоцька.
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