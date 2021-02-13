Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь", где встречали украинских моряков, освобожденных из пиратского плена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Зеленский заявил, что "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК".

"Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - добавил он.

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Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - сказал он.

Отметим, что Окружной административный суд города Киева отличается принятием ряда резонансных и непонятных судебных решений. В частности, об отмене нового украинского правописания, а также об отмене решения о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.