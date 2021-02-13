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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Окружной админсуд Киева (390)

Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он направит в Верховную раду три законопроекта.

Об этом он сказал журналистам в аэропорту "Борисполь", где встречали украинских моряков, освобожденных из пиратского плена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Зеленский заявил, что "все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК".

"Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда", - добавил он.

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Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали - это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник", - сказал он.

Отметим, что Окружной административный суд города Киева отличается принятием ряда резонансных и непонятных судебных решений. В частности, об отмене нового украинского правописания, а также об отмене решения о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Цьому суду тільки битовуху розглядати треба, а зарплату мінімалку поставити… таргани самі розбіжаться !!! І законопроєктів ніяких не треба, ідею дарю безкоштовно
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13.02.2021 13:16
+19
А может лучше взяточников судей на скамью подсудимых пригласишь?
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13.02.2021 13:19
+14
Оно хоть поняло,что подписало?
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13.02.2021 13:14
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Оно хоть поняло,что подписало?
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13.02.2021 13:14 Ответить
Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7003
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13.02.2021 14:10 Ответить
Цьому суду тільки битовуху розглядати треба, а зарплату мінімалку поставити… таргани самі розбіжаться !!! І законопроєктів ніяких не треба, ідею дарю безкоштовно
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13.02.2021 13:16 Ответить
Окружний адміністративний суд міста Києва - суд, уповноважений, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, розглядати публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа). Тому до нього і скеровуються - за підсудністю - позови щодо резонансних імен і посад.
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13.02.2021 14:19 Ответить
Головне в тому друже , що їм зарплата непотрібна. Ловиш суть?
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13.02.2021 20:57 Ответить
А может лучше взяточников судей на скамью подсудимых пригласишь?
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13.02.2021 13:19 Ответить
Урист, ты Конституцию почитай на досуге, там про разделение властей и прочая бла-бла-бла...
Шут гороховый)
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13.02.2021 13:22 Ответить
В цьому випадку Зе діє в рамках повноважень, більше того, скоротити повноваження ОАСК хочуть навіть міжнародні партнери(МФВ, ЄС, США).
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13.02.2021 15:41 Ответить
Вот что Байден Животворящий с Вовой делает!
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13.02.2021 13:29 Ответить
****! Та це ж внєшнєє управлєніє! Байден управляє ЗЕ! Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8580
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13.02.2021 13:33 Ответить
ну а як інакше Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 703
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13.02.2021 13:46 Ответить
Імітація. Ким Вава керований він демонструє тим, що ховає від американського правосуддя мафію каломойського, боголюбова та дубинського з деркачем.
боголюбову повернув громадянство України, щоб не видавати його США, а міністр Вави Малюська допомагає дубинському ухилятись від повістки в суд США.

http://moskal.in.ua/?p=44182&fbclid=IwAR2gb0UVslaKMgn0dwmU73C332OTBHW2-YTsrfyDyMfShESNRIJ1RwgAuDc
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13.02.2021 13:48 Ответить
Правосудие по Коломойскому. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов / Результат. Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей Окружного админсуда Киева. В результате операции НАБУ и САП предъявлено подозрение в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Вовку. Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович. Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений. Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу. Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда. Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора. Окружной админсуд Киева помог российскому вору в законе Когану сохранить украинское гражданство. Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка".
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13.02.2021 13:34 Ответить
Ничего не понял?! Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9243
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13.02.2021 13:40 Ответить
Ничего не понял?!/ Что именно?/ Если кратко, то: Украиной правит еврейская мафия Коломойского.
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13.02.2021 13:45 Ответить
А неприводимость с Вовка в ВАКС снять как-то можно или нельзя? Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5726
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13.02.2021 13:36 Ответить
Что то мне подсказывает что и с этой своей очередной инициативой осел обосрется...как обычно...
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13.02.2021 13:40 Ответить
"Там три законопроекти. І буде обов'язково законопроект, на який всі чекали - це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Повинно бути в понеділок", - сказав він
І що, поверне систему формування ВРП (і ВККС), які були закладені законами, прийнятими ще з-за Порошенка в рамках ще тої судової реформи?
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13.02.2021 13:42 Ответить
Вєніславський вже розказав,що це юридично бездоганне рішення ?
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13.02.2021 13:45 Ответить
Гнати їх сцаними тряпками,разом з харантом. І всіх тих упирів,які сидять біля нього. Бо далі вже буде просто п###ць...
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13.02.2021 13:50 Ответить
і повернути тих хто все це зробив за 28 років? Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1540
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13.02.2021 13:59 Ответить
Судейский беспредел в Украине можно остановить,только неправовым методом. Какая ирония правда? Но других вариантов решения этой задачи -нет.
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13.02.2021 13:52 Ответить
Сепарский суд, вроде дбр, разогнать нахер.
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13.02.2021 13:54 Ответить
А можливо краще ліквідувати? Фізично.
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13.02.2021 14:07 Ответить
Там куча таких судов, воров садят, а не убивают.
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13.02.2021 20:22 Ответить
То не злодії. Ці в рази гірші злодіїв, так що тільки ліквідація. А то що їх багато, то не біда, головне мати час і натхнення.
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14.02.2021 06:33 Ответить
Пошли подвижки в сознании Оманского осла. А ведь еще даже с Байденом разговора не было.
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13.02.2021 14:11 Ответить
Трохи про історію "судової реформи від Зе":

"Як відомо, 16 жовтня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт Зеленського щодо діяльності органів суддівського управління. Однак в березні 2020-го КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними. Зокрема, мова йшла про: ліквідацію Верховного Суду України;зміну кількісного складу ВС і розміру винагороди судді цього суду;статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;діяльність комісії з питань доброчесності та етики;процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВСП дисциплінарного провадження щодо судді.
Конституційний суд рекомендував Раді невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями. Рішення КСУ підтримала і Венеціанська комісія.
22 червня Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт №3711 про судову реформу, яким пропонувалося усунути всі недоліки.
5 листопада 2020р Верховна рада України не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про зміни в закон «Про судоустрій і статус суддів». Законопроєкт підтримали тільки 22 нардепи. Депутати вирішили відправити документ на доопрацювання - за це проголосували вже 239 депутатів".

"Наприкінці січня ц.р. Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив зміни у тексті законопроєкту № 3711, в якому, зокрема, йдеться про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Формувати її зможе Вища рада правосуддя попри те, що міжнародні партнери України закликали цього не робити. «Комітет з правової політики повністю схвалив переписаний під ВРП текст законопроєкту № 3711 про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Депутатів не зупинило те, що текст законопроєкту повністю суперечить Меморандуму України з МВФ, висновку Венеційської комісії, рекомендаціям послів G7 та ЄС», ㅡ повідомив Михайло Жернаков, голова правління фундації DEJURE, та «Центр протидії корупції»".
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13.02.2021 14:14 Ответить
Короче: Вища кваліфкомісія нині - розпущена, професійні якості суддів нині оціює ВРП (а мала би ВККС); ВРП мала би оцінювати моральні якості суддів і їх дисциплінарні проступки (так було відповідно реформи "з-за Пороха"); і бубочка нині вперто просуває положення в законодавстві про судоустрій, які не схвалюють ні МВФ, ні Венеціанка.
Детальніше, як це він "просуває - у матеріалах:

- Симуляція реформи: що пропонує Зеленський робити із судовою системою?
- Посли ЄС і Канади розкритикували законопроєкти Зеленського з реформ судової влади і прокуратури
- Чергова "судова реформа" Зеленського: імітація і консервування проблем
- Судова система України затиснута у лещатах корупції та політизації. Що треба зробити, щоб розблокувати процес призначення суддів в Україні, і чому судова реформа рухається повільно, в інтерв'ю DW розповіла почесна президентка Венеціанської комісії Ганна Сухоцька.
Почитайте, цікаво "на любителя"
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13.02.2021 14:25 Ответить
Проще отстранить и проверить этих судей и их родственников на доходы и расходы. И все станет на свои места.
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13.02.2021 14:25 Ответить
Этот убогий суд им просто необходим. Без этого суда - они подвержены на себе испытывать многие удары от радикально настроенных украинцев. За счет этого суда, они будут держать всю украинскую оппозицию в перманентном напряжении. Посему, агент, этот бастиарий попросту немножко при садит, - но не больше. Он им нужен. И судья волк и эта волчица, которая проспект переименовала.
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13.02.2021 14:29 Ответить
Якщо Зе підпише цей закон, то ОАСК стане звичайнісіньким судом.
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13.02.2021 15:39 Ответить
ви згадайте як призначали цього вовка 13 років назад. сірожа кивалов(підрахуй) вирішив працевлаштувати свого помічника вовка. Портков, пашинський, ще один гривастий депутат -тоді адвокат Харкова, зайшли в кабінет голови, побили його, заставили написати заяву "по собственному", відзвітували шефині Юлі і пропустили через верховну раду. І всі проковтнули. Роботу ВККС хочуть відновити лише тоді, коли порткова висунуть в члени, а потім на голову від наукової громадськості. Два місця зарезервовано другом андрім ще в травні 2019 року, коли був скасований указ Порошенка про призначення двох членів. першой крок Порткова не вдався, студенти юрфаку застивили ректора Губернського відмінити наказ про прийняття на роботу "професора" порткова, Пішли іншим шляхом,шкарлет вже заклав перший камінь в призначення порткова. А у ВРП, як і у КСУ необхідно законодавчо відмінити всі дроблення комісії на палати, департаменти тощо. Саме це дітище порткова, богдана, тупицького і заважає приймати рішення відповідно до регламенту роботи. Вони цю практику устаканюють ще з 2011 року, з моменту створення вищих спеціалізованих судів. в понеділок побачимою. і цей значимий факт і фігурує ( вбудь якій інтерпретації) основним звинуваченням вовка.
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13.02.2021 17:18 Ответить
все що ти підписав , вова, то все до сріки.
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13.02.2021 14:38 Ответить
В цьому випадку правильно робить, що позбавляє ОАСК частину повноважень.
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13.02.2021 15:43 Ответить
Хай ГОЛОВЮРИСТ почитає про СУД НАШОЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ!!! - там, прилюдно і ВИРОК ВИНОСИЛИ!!! - іновірців не питали!
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13.02.2021 19:35 Ответить
А просто ліквідувати цей суд? Нє?
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13.02.2021 21:22 Ответить
 
 