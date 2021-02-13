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Новини Політика України
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Зеленський (17406) Окружний адмінсуд Києва (377)

Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної Ради три законопроєкти.

Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль", де зустрічали українських моряків, звільнених із піратського полону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зеленський заявив, що "всі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК".

"Я вже підписав подання законопроєкту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, завдяки яким раніше деякі судді ОАСК могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду", - додав він.

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Зеленський повідомив, що законопроєкти стосуються судової гілки влади. І в понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними.

"Там три законопроєкти. І буде обов'язково законопроєкт, на який всі чекали . Це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Має бути в понеділок", - сказав він.

Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва вирізняється прийняттям низки резонансних і незрозумілих судових рішень. Зокрема, про скасування нового українського правопису, а також про скасування рішення щодо  перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
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Топ коментарі
+26
Цьому суду тільки битовуху розглядати треба, а зарплату мінімалку поставити… таргани самі розбіжаться !!! І законопроєктів ніяких не треба, ідею дарю безкоштовно
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13.02.2021 13:16
+19
А может лучше взяточников судей на скамью подсудимых пригласишь?
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13.02.2021 13:19
+14
Оно хоть поняло,что подписало?
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13.02.2021 13:14
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Оно хоть поняло,что подписало?
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13.02.2021 13:14 Відповісти
Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7003
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13.02.2021 14:10 Відповісти
Цьому суду тільки битовуху розглядати треба, а зарплату мінімалку поставити… таргани самі розбіжаться !!! І законопроєктів ніяких не треба, ідею дарю безкоштовно
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13.02.2021 13:16 Відповісти
Окружний адміністративний суд міста Києва - суд, уповноважений, згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, розглядати публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа). Тому до нього і скеровуються - за підсудністю - позови щодо резонансних імен і посад.
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13.02.2021 14:19 Відповісти
Головне в тому друже , що їм зарплата непотрібна. Ловиш суть?
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13.02.2021 20:57 Відповісти
А может лучше взяточников судей на скамью подсудимых пригласишь?
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13.02.2021 13:19 Відповісти
Урист, ты Конституцию почитай на досуге, там про разделение властей и прочая бла-бла-бла...
Шут гороховый)
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13.02.2021 13:22 Відповісти
В цьому випадку Зе діє в рамках повноважень, більше того, скоротити повноваження ОАСК хочуть навіть міжнародні партнери(МФВ, ЄС, США).
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13.02.2021 15:41 Відповісти
Вот что Байден Животворящий с Вовой делает!
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13.02.2021 13:29 Відповісти
****! Та це ж внєшнєє управлєніє! Байден управляє ЗЕ! Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8580
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13.02.2021 13:33 Відповісти
ну а як інакше Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 703
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13.02.2021 13:46 Відповісти
Імітація. Ким Вава керований він демонструє тим, що ховає від американського правосуддя мафію каломойського, боголюбова та дубинського з деркачем.
боголюбову повернув громадянство України, щоб не видавати його США, а міністр Вави Малюська допомагає дубинському ухилятись від повістки в суд США.

http://moskal.in.ua/?p=44182&fbclid=IwAR2gb0UVslaKMgn0dwmU73C332OTBHW2-YTsrfyDyMfShESNRIJ1RwgAuDc
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13.02.2021 13:48 Відповісти
Правосудие по Коломойскому. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов / Результат. Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей Окружного админсуда Киева. В результате операции НАБУ и САП предъявлено подозрение в создании преступной организации и захвате власти главе ОАСК Вовку. Пойманная на взятке судья Окружного админсуда Киева Власенкова заявила, что взяткодателя к ней направил судья ВС Смокович. Решение ОАСК по Сытнику - попытка заблокировать работу Бюро и расследование многомиллиардных коррупционных злоупотреблений. Судья ОАСК Мазур оставила в силе запрет ВСУ переходить на новое питание по каталогу. Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда. Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора. Окружной админсуд Киева помог российскому вору в законе Когану сохранить украинское гражданство. Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка".
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13.02.2021 13:34 Відповісти
Ничего не понял?! Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9243
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13.02.2021 13:40 Відповісти
Ничего не понял?!/ Что именно?/ Если кратко, то: Украиной правит еврейская мафия Коломойского.
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13.02.2021 13:45 Відповісти
А неприводимость с Вовка в ВАКС снять как-то можно или нельзя? Полномочия ОАСКа будут сокращены, я подписал три законопроекта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5726
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13.02.2021 13:36 Відповісти
Что то мне подсказывает что и с этой своей очередной инициативой осел обосрется...как обычно...
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13.02.2021 13:40 Відповісти
"Там три законопроекти. І буде обов'язково законопроект, на який всі чекали - це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Повинно бути в понеділок", - сказав він
І що, поверне систему формування ВРП (і ВККС), які були закладені законами, прийнятими ще з-за Порошенка в рамках ще тої судової реформи?
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13.02.2021 13:42 Відповісти
Вєніславський вже розказав,що це юридично бездоганне рішення ?
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13.02.2021 13:45 Відповісти
Гнати їх сцаними тряпками,разом з харантом. І всіх тих упирів,які сидять біля нього. Бо далі вже буде просто п###ць...
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13.02.2021 13:50 Відповісти
і повернути тих хто все це зробив за 28 років? Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1540
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13.02.2021 13:59 Відповісти
Судейский беспредел в Украине можно остановить,только неправовым методом. Какая ирония правда? Но других вариантов решения этой задачи -нет.
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13.02.2021 13:52 Відповісти
Сепарский суд, вроде дбр, разогнать нахер.
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13.02.2021 13:54 Відповісти
А можливо краще ліквідувати? Фізично.
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13.02.2021 14:07 Відповісти
Там куча таких судов, воров садят, а не убивают.
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13.02.2021 20:22 Відповісти
То не злодії. Ці в рази гірші злодіїв, так що тільки ліквідація. А то що їх багато, то не біда, головне мати час і натхнення.
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14.02.2021 06:33 Відповісти
Пошли подвижки в сознании Оманского осла. А ведь еще даже с Байденом разговора не было.
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13.02.2021 14:11 Відповісти
Трохи про історію "судової реформи від Зе":

"Як відомо, 16 жовтня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт Зеленського щодо діяльності органів суддівського управління. Однак в березні 2020-го КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними. Зокрема, мова йшла про: ліквідацію Верховного Суду України;зміну кількісного складу ВС і розміру винагороди судді цього суду;статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;діяльність комісії з питань доброчесності та етики;процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВСП дисциплінарного провадження щодо судді.
Конституційний суд рекомендував Раді невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями. Рішення КСУ підтримала і Венеціанська комісія.
22 червня Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт №3711 про судову реформу, яким пропонувалося усунути всі недоліки.
5 листопада 2020р Верховна рада України не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про зміни в закон «Про судоустрій і статус суддів». Законопроєкт підтримали тільки 22 нардепи. Депутати вирішили відправити документ на доопрацювання - за це проголосували вже 239 депутатів".

"Наприкінці січня ц.р. Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив зміни у тексті законопроєкту № 3711, в якому, зокрема, йдеться про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Формувати її зможе Вища рада правосуддя попри те, що міжнародні партнери України закликали цього не робити. «Комітет з правової політики повністю схвалив переписаний під ВРП текст законопроєкту № 3711 про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Депутатів не зупинило те, що текст законопроєкту повністю суперечить Меморандуму України з МВФ, висновку Венеційської комісії, рекомендаціям послів G7 та ЄС», ㅡ повідомив Михайло Жернаков, голова правління фундації DEJURE, та «Центр протидії корупції»".
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13.02.2021 14:14 Відповісти
Короче: Вища кваліфкомісія нині - розпущена, професійні якості суддів нині оціює ВРП (а мала би ВККС); ВРП мала би оцінювати моральні якості суддів і їх дисциплінарні проступки (так було відповідно реформи "з-за Пороха"); і бубочка нині вперто просуває положення в законодавстві про судоустрій, які не схвалюють ні МВФ, ні Венеціанка.
Детальніше, як це він "просуває - у матеріалах:

- Симуляція реформи: що пропонує Зеленський робити із судовою системою?
- Посли ЄС і Канади розкритикували законопроєкти Зеленського з реформ судової влади і прокуратури
- Чергова "судова реформа" Зеленського: імітація і консервування проблем
- Судова система України затиснута у лещатах корупції та політизації. Що треба зробити, щоб розблокувати процес призначення суддів в Україні, і чому судова реформа рухається повільно, в інтерв'ю DW розповіла почесна президентка Венеціанської комісії Ганна Сухоцька.
Почитайте, цікаво "на любителя"
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13.02.2021 14:25 Відповісти
Проще отстранить и проверить этих судей и их родственников на доходы и расходы. И все станет на свои места.
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13.02.2021 14:25 Відповісти
Этот убогий суд им просто необходим. Без этого суда - они подвержены на себе испытывать многие удары от радикально настроенных украинцев. За счет этого суда, они будут держать всю украинскую оппозицию в перманентном напряжении. Посему, агент, этот бастиарий попросту немножко при садит, - но не больше. Он им нужен. И судья волк и эта волчица, которая проспект переименовала.
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13.02.2021 14:29 Відповісти
Якщо Зе підпише цей закон, то ОАСК стане звичайнісіньким судом.
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13.02.2021 15:39 Відповісти
ви згадайте як призначали цього вовка 13 років назад. сірожа кивалов(підрахуй) вирішив працевлаштувати свого помічника вовка. Портков, пашинський, ще один гривастий депутат -тоді адвокат Харкова, зайшли в кабінет голови, побили його, заставили написати заяву "по собственному", відзвітували шефині Юлі і пропустили через верховну раду. І всі проковтнули. Роботу ВККС хочуть відновити лише тоді, коли порткова висунуть в члени, а потім на голову від наукової громадськості. Два місця зарезервовано другом андрім ще в травні 2019 року, коли був скасований указ Порошенка про призначення двох членів. першой крок Порткова не вдався, студенти юрфаку застивили ректора Губернського відмінити наказ про прийняття на роботу "професора" порткова, Пішли іншим шляхом,шкарлет вже заклав перший камінь в призначення порткова. А у ВРП, як і у КСУ необхідно законодавчо відмінити всі дроблення комісії на палати, департаменти тощо. Саме це дітище порткова, богдана, тупицького і заважає приймати рішення відповідно до регламенту роботи. Вони цю практику устаканюють ще з 2011 року, з моменту створення вищих спеціалізованих судів. в понеділок побачимою. і цей значимий факт і фігурує ( вбудь якій інтерпретації) основним звинуваченням вовка.
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13.02.2021 17:18 Відповісти
все що ти підписав , вова, то все до сріки.
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13.02.2021 14:38 Відповісти
В цьому випадку правильно робить, що позбавляє ОАСК частину повноважень.
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13.02.2021 15:43 Відповісти
Хай ГОЛОВЮРИСТ почитає про СУД НАШОЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ!!! - там, прилюдно і ВИРОК ВИНОСИЛИ!!! - іновірців не питали!
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13.02.2021 19:35 Відповісти
А просто ліквідувати цей суд? Нє?
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13.02.2021 21:22 Відповісти
 
 