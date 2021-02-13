Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної Ради три законопроєкти.
Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль", де зустрічали українських моряків, звільнених із піратського полону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зеленський заявив, що "всі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК".
"Я вже підписав подання законопроєкту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, завдяки яким раніше деякі судді ОАСК могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду", - додав він.
Зеленський повідомив, що законопроєкти стосуються судової гілки влади. І в понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними.
"Там три законопроєкти. І буде обов'язково законопроєкт, на який всі чекали . Це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Має бути в понеділок", - сказав він.
Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва вирізняється прийняттям низки резонансних і незрозумілих судових рішень. Зокрема, про скасування нового українського правопису, а також про скасування рішення щодо перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.
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Шут гороховый)
боголюбову повернув громадянство України, щоб не видавати його США, а міністр Вави Малюська допомагає дубинському ухилятись від повістки в суд США.
http://moskal.in.ua/?p=44182&fbclid=IwAR2gb0UVslaKMgn0dwmU73C332OTBHW2-YTsrfyDyMfShESNRIJ1RwgAuDc
І що, поверне систему формування ВРП (і ВККС), які були закладені законами, прийнятими ще з-за Порошенка в рамках ще тої судової реформи?
"Як відомо, 16 жовтня 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт Зеленського щодо діяльності органів суддівського управління. Однак в березні 2020-го КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними. Зокрема, мова йшла про: ліквідацію Верховного Суду України;зміну кількісного складу ВС і розміру винагороди судді цього суду;статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;діяльність комісії з питань доброчесності та етики;процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВСП дисциплінарного провадження щодо судді.
Конституційний суд рекомендував Раді невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями. Рішення КСУ підтримала і Венеціанська комісія.
22 червня Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт №3711 про судову реформу, яким пропонувалося усунути всі недоліки.
5 листопада 2020р Верховна рада України не змогла ухвалити у першому читанні законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про зміни в закон «Про судоустрій і статус суддів». Законопроєкт підтримали тільки 22 нардепи. Депутати вирішили відправити документ на доопрацювання - за це проголосували вже 239 депутатів".
"Наприкінці січня ц.р. Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив зміни у тексті законопроєкту № 3711, в якому, зокрема, йдеться про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Формувати її зможе Вища рада правосуддя попри те, що міжнародні партнери України закликали цього не робити. «Комітет з правової політики повністю схвалив переписаний під ВРП текст законопроєкту № 3711 про формування Вищої кваліфкомісії суддів. Депутатів не зупинило те, що текст законопроєкту повністю суперечить Меморандуму України з МВФ, висновку Венеційської комісії, рекомендаціям послів G7 та ЄС», ㅡ повідомив Михайло Жернаков, голова правління фундації DEJURE, та «Центр протидії корупції»".
Детальніше, як це він "просуває - у матеріалах:
- Симуляція реформи: що пропонує Зеленський робити із судовою системою?
- Посли ЄС і Канади розкритикували законопроєкти Зеленського з реформ судової влади і прокуратури
- Чергова "судова реформа" Зеленського: імітація і консервування проблем
- Судова система України затиснута у лещатах корупції та політизації. Що треба зробити, щоб розблокувати процес призначення суддів в Україні, і чому судова реформа рухається повільно, в інтерв'ю DW розповіла почесна президентка Венеціанської комісії Ганна Сухоцька.
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