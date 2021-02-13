Повноваження ОАСК буде скорочено, я підписав три законопроєкти, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього він направить до Верховної Ради три законопроєкти.

Про це він сказав журналістам в аеропорту "Бориспіль", де зустрічали українських моряків, звільнених із піратського полону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зеленський заявив, що "всі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК".

"Я вже підписав подання законопроєкту. Там не зовсім скасування. Там у межах чинного законодавства. Те, що я можу, ми заберемо всі ті повноваження, завдяки яким раніше деякі судді ОАСК могли робити ті, мені здається, несправедливі, неправильні речі, через які суспільство незадоволене діями суддів цього суду", - додав він.

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Зеленський повідомив, що законопроєкти стосуються судової гілки влади. І в понеділок, 15 лютого, вони мають стати публічними.

"Там три законопроєкти. І буде обов'язково законопроєкт, на який всі чекали . Це про Вищу раду правосуддя. Я все це підписав. Має бути в понеділок", - сказав він.

Зазначимо, що Окружний адміністративний суд міста Києва вирізняється прийняттям низки резонансних і незрозумілих судових рішень. Зокрема, про скасування нового українського правопису, а також про скасування рішення щодо перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.