Демократия хрупка, - Байден о неудачной попытке импичмента Трампа

Президент США Джо Байден прокомментировал решение Сената в деле по импичменту бывшего президента Дональда Трампа. Байден считает его напоминанием о том, что "демократия хрупка", и каждый американец обязан защищать правду.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Заявление президент США сделал через несколько часов после того, как Сенат не смог набрать две трети голосов, необходимых для импичмента Трампа.

"Эта печальная глава в нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка", - сказал Байден.

Как сообщалось, Сенат США не поддержал импичмент Трампа. В свою очередь сам Трамп назвал неудачную попытку импичмента "охотой на ведьм".

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