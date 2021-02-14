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Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа
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Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Байден вважає його нагадуванням про те, що "демократія крихка" і кожен американець зобов'язаний захищати правду.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.
"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.
Як повідомлялося, Сенат США не підтримав імпічмент Трампа. Трамп, зі свого боку, назвав невдалу спробу імпічменту "полюванням на відьом".
Топ коментарі
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Госдепартамент США потребовал от Сената смягчить законопроект "санкций из ада". В администрации Дональда Трампа боятся, что эта инициатива может вызвать бурю на мировых рынках и нанесет ущерб американскому бизнесу.
Администрация США предприняла еще одну попытку заставить Сенат отказаться от обсуждения проекта "Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019).
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
Він вже в минулому.
Помиловал себя за все предыдущие преступления и очистился в сенате.
Не начинал каждое утро с отсасывания неграм и геям?
Можно заработать миллиард не нарушив ни одного закона?
Вони розраховують на утримання свого тупого виборця?
Але чим його будуть годувати? Наступні вибори для них будуть останніми .
Чи Х-ло знову допоможе?
Ох и сказочники же эти "демократы".
"Когда твои враги делают ошибки, не надо им мешать !" (с)
Будучи посаженным в тюрьму, хоть и на незначительный срок, он - политический и финансовый труп.
Любая попытка преследования Трампа даст GOPaм на ближайших выборах ещё 10 миллионов голосов.
Я тут за нашим очередным локдауном в штате Виктория немного отвлеклась от мировых событий, так я ничего не пропустила?
Уже отбомбились или только начали?
Це - про змонтований ролик дем.обвинувачення ?