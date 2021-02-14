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Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа

Президент США Джо Байден прокоментував рішення Сенату у справі щодо імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Байден вважає його нагадуванням про те, що "демократія крихка" і кожен американець зобов'язаний захищати правду.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заяву президент США зробив через кілька годин після того, як Сенат не зміг набрати дві третини голосів, необхідних для імпічменту Трампа.

"Ця сумна глава в нашій історії нагадала нам, що демократія крихка", - сказав Байден.

Як повідомлялося, Сенат США не підтримав імпічмент Трампа.  Трамп, зі свого боку, назвав невдалу спробу імпічменту "полюванням на відьом".

Читайте також: З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден
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Топ коментарі
+19
Шкода що не вийшло заколоти рудого кабанчика....
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14.02.2021 08:09
+16
А що поганого в Трампі?
Санкції на паРашу та друзів ху йла, санкції на Північний потік 2, Джавеліни та інша військова допомога Україні, боротьба з фєйковим макароновірусом та Deep State ...
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14.02.2021 08:28
+14
И какие у него преступления?
Не начинал каждое утро с отсасывания неграм и геям?
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14.02.2021 08:21
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Шкода що не вийшло заколоти рудого кабанчика....
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14.02.2021 08:09 Відповісти
А що поганого в Трампі?
Санкції на паРашу та друзів ху йла, санкції на Північний потік 2, Джавеліни та інша військова допомога Україні, боротьба з фєйковим макароновірусом та Deep State ...
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14.02.2021 08:28 Відповісти
Не трудитесь, не поймут. Разве что в спам, от собственной тупости, запихнут.
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14.02.2021 08:34 Відповісти
Да ну? Байден уже успел договор по РСМД заключить Трамп послал РФ как ни как, а Байден первое что сделал. Тебе напомнить кто традиционно считается враждебным к РФ? да, это не демократы. Обама это доказал
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14.02.2021 08:39 Відповісти
Угу. Республиканцы тоже традиционно - антимосковитские. Но вот Трумп оказался нетрадиционной ориентации.
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14.02.2021 16:33 Відповісти
Він злив кацапам усе що зміг.
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14.02.2021 08:39 Відповісти
Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9385 конкретніш що саме "усе що міг"? Чи це з серії "варофкаукрафшаянашефсё"?
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14.02.2021 09:17 Відповісти
О, я так зрозумів ти ще й хванат варофкі. Все гімно до кучі.
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14.02.2021 10:39 Відповісти
ой не бреши про санкції, були такі назвали "санкціями з пекла"
Госдепартамент США потребовал от Сената смягчить законопроект "санкций из ада". В администрации Дональда Трампа боятся, что эта инициатива может вызвать бурю на мировых рынках и нанесет ущерб американскому бизнесу.
Администрация США предприняла еще одну попытку заставить Сенат отказаться от обсуждения проекта "Закона о защите безопасности США от агрессии Кремля" (DASKA-2019).
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14.02.2021 08:42 Відповісти
Окей, Байден при власти, когда будут санкции из ада?
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14.02.2021 08:43 Відповісти
в держдепі вже все сказали
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14.02.2021 08:47 Відповісти
издеть не мешки ворочать
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14.02.2021 08:48 Відповісти
ну от коли закінчать розслідувати напад на електронні системи та замовлення військових от тоді і кізді, а то виходить навпаки, такі як ти тут киздять, за місяць їм санкціїї тепер подавай
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14.02.2021 08:51 Відповісти
все ці розслідування роками йдуть, потрібна політична воля. Більшість в конгресі у демократів так що не кизди
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14.02.2021 08:54 Відповісти
ти готовий відрізати собі язика та засунути у дупу пукіну якщо все таки будуть підписані Байденом санкції DASKA-2019 які підписувати трампон відмовився?
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14.02.2021 08:58 Відповісти
твоя віра похвальна, але мені потрібні дії, і твій підгорілий пукан
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14.02.2021 09:01 Відповісти
точи ножа Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 335 пукан
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14.02.2021 09:03 Відповісти
відкрию шампанське
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14.02.2021 09:04 Відповісти
Действительно, не трудитесь, если не понимаете, что всё перечисленное вами,это заслуга не Дональда Ивановича Трампова и его будёновки с балалайкой, а Конгресса США.
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14.02.2021 08:47 Відповісти
Лично Трамп был против предоставления Джавелинов Украине.
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14.02.2021 09:02 Відповісти
Так и я про то. Данальд Иванович Трампов-Иванов в своей будёновке и игрой по ночам на балалайке всегда был на стороне Параши и если бы не Сенат с Конгрессом, слил бы и Украину и Прибалтику московитам.
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14.02.2021 09:20 Відповісти
абсолютно правильно.
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14.02.2021 09:38 Відповісти
В Україні слід поставити три військові американські, чи НАТівські бази (одну - наземних сил, другу - морських, третю - космічну) і тоді раптово Путін "скисне" ... Та й всьому світу легше стане дихати.

Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...

Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...

А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"

Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...

Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!

Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!

Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!

Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
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14.02.2021 14:34 Відповісти
Демократія повинна бути з кувалдою.
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14.02.2021 08:09 Відповісти
З мізками, а не з язиком.
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14.02.2021 08:16 Відповісти
Уже есть пример "управляемой" демократии. Вам мало обезьяны с кувалдой по соседству?
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14.02.2021 08:36 Відповісти
Вона, падлюка, не тільки з кувалдою, а і з гранатою.
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14.02.2021 11:13 Відповісти
Америка, всё у Вас будет хорошо! Россия как она сейчас есть ,такой она уже не будет, потому кремлёвская власть знает это и сейчас всему Миру делает гадости. Демократия хрупка, - Байден о неудачной попытке импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 681
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14.02.2021 08:11 Відповісти
Не треба зциклюватись на Трампі.
Він вже в минулому.
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14.02.2021 08:13 Відповісти
Есть и у нас, на которых не нужно зцыклюватысь. Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9143
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14.02.2021 09:11 Відповісти
Всё только начинается!
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14.02.2021 12:54 Відповісти
Настав час вигадувати щось краще за демократію і не таке тендітне.
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14.02.2021 08:15 Відповісти
Вот Байден и занялся этим.
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14.02.2021 08:24 Відповісти
Престиж США важнее импичмента рыжему дуремару. Все верно - не тронь говно, вонять не будет. Да и не хотят америкосы, как говорится, выносить сор из избы
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14.02.2021 08:16 Відповісти
Поставьте в Украине две военные американские базы и тогда всему Миру легче станет дышать. Демократия хрупка, - Байден о неудачной попытке импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 8196 Вообще умом непонятное образование ,под названием Расия, нужно обнести по периметру военными базами, чтобы это образование не смердiло.
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14.02.2021 08:16 Відповісти
Тих баз мало було на Ближньому Сході- і сильно надихалися?
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14.02.2021 08:18 Відповісти
Ну тохда сдахвайтесь, они вас будут много стрелять, много вешать. Хочешь Мира ,готовься к войне,в Украине этого не видно, видно только что власть хочет с Украинской "контрактной" армии, сделать прежнюю советскую Украинскую армию с Генштабом в Мацкве.
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14.02.2021 08:28 Відповісти
Трамп поимел всех!
Помиловал себя за все предыдущие преступления и очистился в сенате.
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14.02.2021 08:17 Відповісти
И какие у него преступления?
Не начинал каждое утро с отсасывания неграм и геям?
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14.02.2021 08:21 Відповісти
его еврейская семья отсасывала Израилю каждое утро, поэтому после его отстранения там в шоке Демократия хрупка, - Байден о неудачной попытке импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 5252
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14.02.2021 08:23 Відповісти
"демократи" теж саме роблять, бо що ними, що республіканцями заправляють єврейські банкіри.
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14.02.2021 11:56 Відповісти
Все преступления до-президетнства.
Можно заработать миллиард не нарушив ни одного закона?
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14.02.2021 08:31 Відповісти
Смоктав путіну, так само, як це робить нинішній преЗЕдент України
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14.02.2021 12:28 Відповісти
Зато он это успешно делал у Ким Чен Ына и *****. Лучше бы у своих негров сосал.
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14.02.2021 13:56 Відповісти
Можно констатировать факт: первый залп Байдена- недолет.
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14.02.2021 08:26 Відповісти
дедуля напрягся шобы показать "кузькину мать", но вышел только пук с подливой.
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14.02.2021 11:47 Відповісти
Дед, пописывай санкции! А Лохматое Чмо сажай за не уплату налогов. Кстати, почему не открыли налоговые деларации его до сих пор?
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14.02.2021 08:28 Відповісти
Если в Америке хрупка,то что уже говорить о нас.В идеале нужно арестовывать всех регионалов с комуняками и олигархами.- Прямыми угрозами демократии.А их имущество пускать на оборону и защиту. - Мы далеко не Америка,чтобы так рисковать свободой.
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14.02.2021 08:31 Відповісти
А песіков? Там же не тількі регіонали обітають (та ще й які матьорі типу Льошик, Артурчик), але й САМ! засновник регіоналів!
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14.02.2021 09:23 Відповісти
100%!
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14.02.2021 09:26 Відповісти
Обкакался деменционный джо, теперь приходится как то весь этот цирк объяснять, но дедушка старый, ему все равно.
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14.02.2021 08:32 Відповісти
Ну не вышло размазать республиканцев, да да именно республиканцев не трампа. Удар этот прежде всего по республиканцам. Жаль Маккейн умер
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14.02.2021 08:33 Відповісти
У республіканців була можливість відвести від себе удар. Тепер вони його отримають, але вже ближче до виборів. І удар буде через голосні судові справи, і медійний осуд.
Вони розраховують на утримання свого тупого виборця?
Але чим його будуть годувати? Наступні вибори для них будуть останніми .
Чи Х-ло знову допоможе?
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14.02.2021 08:40 Відповісти
да ну? Тупий виборець у демократів коли валили пам'ятник джоржу вашингтону. Демократи як не як.
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14.02.2021 08:52 Відповісти
Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 4408 угу...Раніше кубло песіков лаяло, що їх вожак з політичного клану маклаудів та усіх пабєділ...
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14.02.2021 09:29 Відповісти
Демократия хрупка, а вот юстиция может оказаться гораздо крепче.
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14.02.2021 08:51 Відповісти
Eщё как хрупка ! Кандидат, на митинги которого приходили по 200 человек максимум, "победил" кандидата на митинги которого приходили миллионы людей.
Ох и сказочники же эти "демократы".
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14.02.2021 08:54 Відповісти
Зря они этот импичмен затеяли, адвокаты Трампа разнесли всех на этом ппоцессе, что демы быстро свернули процесс, Трамп только добавил себе политические очки.
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14.02.2021 08:59 Відповісти
Значит, не зря ! Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 7258
"Когда твои враги делают ошибки, не надо им мешать !" (с)
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14.02.2021 09:03 Відповісти
Политичекие очки Трампа треснувшие и непрозрачные.
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14.02.2021 09:06 Відповісти
Предполагаю, что за трампом числится немало криминала.
Будучи посаженным в тюрьму, хоть и на незначительный срок, он - политический и финансовый труп.
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14.02.2021 09:06 Відповісти
Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 3387 Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 5495 "Предполагаю"...Викладіть свої "предположенія" у амеріканьку прокуратуру - там за таку інфу отримаєте нагороду "чавунний орден на усю спину 1 -ї стадії"...
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14.02.2021 09:38 Відповісти
Про орден это круто,,,
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14.02.2021 19:25 Відповісти
Анти-трамписты - ужасно смешная публика.
Любая попытка преследования Трампа даст GOPaм на ближайших выборах ещё 10 миллионов голосов.
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14.02.2021 09:49 Відповісти
Так они даже не знают ща что они его преследуют. Мозгов то нет, всё отнекивается какими то поверхностными фразами, взятыми в основном из СМИ, даже не пытаясь докопаться до истины.
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14.02.2021 10:38 Відповісти
Суд идет по сыну Байдена *(очень серьезные обвинен) и суды по фальсификациям выборов. Где вы берете свою информацию?
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14.02.2021 12:59 Відповісти
Даже в США как оказалось нет методов против условного " кости сапрыкина" ( известного персонажа из фильма " Место встречи изменить нельзя") Жаль.
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14.02.2021 10:05 Відповісти
Мне тут криворожские на форуме неоднократно обещали, что Байден, как только инаугурируется, так Кремль сразу бомбить начнет.
Я тут за нашим очередным локдауном в штате Виктория немного отвлеклась от мировых событий, так я ничего не пропустила?
Уже отбомбились или только начали?
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14.02.2021 10:42 Відповісти
"дайте ему еще 100 дней"!
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14.02.2021 11:50 Відповісти
Демократия всегда к сожалению будет хрупка.И Маркс об зтом в своих работах намикал не раз.И выхода из этого не видел.А потом Черчилль произнёс знаменитую фразу.*демократия ужасна.но человечество лучше ничего не предложила*(за не точность,звыпяйты).Это из-за того, что капитал ведёт к прогрессу общества,но при этом периодично загневая,на короткий срок переходит на рельсы социума,который ведёт к ухудшению бытия и с новой силой с новыми технологиями и открытиями расширяет свои границы.А демократия всегда является регулятором выполнения запроса общества на смену обстановки.Отсюда и организация выборов.И демократия-это диктатура большинства.И она направлена против угнетения человека.Поэтому человек всегда должен быть ответственным и осознано делать свой выбор и никогда не стремится из-за животных чувств в рабство.
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14.02.2021 10:52 Відповісти
Вот идиоты, Трамп уже бывший президент, какой может быть импичмент.
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14.02.2021 11:02 Відповісти
Актрису Джину Карано выгнали из "Звездных войн" за сравнение Америки и с нацисткой Германией, где людей преследуют за другое мнение.

Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9985
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14.02.2021 11:33 Відповісти
ну так все правильно сказала.
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14.02.2021 11:50 Відповісти
Так потому и страшно, что за такое выгнали!
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14.02.2021 13:04 Відповісти
Тупые даже не поняли, что выгоняя ее, они лишний раз подтвердили ее слова.
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14.02.2021 12:54 Відповісти
и правильно сделали
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14.02.2021 15:38 Відповісти
за плевок в сторону Америки
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14.02.2021 15:39 Відповісти
Люди роблять героїв абсолютно не по демократичним канонам...В одному році померло дві знані у світі жінки - Мати Тереза і принцеса Діана...Перша прославилась тим,що все життя безкорисно допомогала людям,вчила дітей,створювала притулки...Друга була високопоставленою курвою,шльондралась з ким попало і загинула в автокатастрофі,роблячи мінет черговому коханцеві...І всі з жалістю і співчуттям згадують саме Діану,а про Терезу давно забули...Отак і Байден з Трампом...Трамп направду старався зробити Штати сильними,вільними від захламних емігрантів і "велферних" негрів,а от пристаркуватий Байден Америку зажене в глухий кут...Чому ми боїмось сказати,що ми підтримуємо Байдена саме по цій причині?..Придумуємо що той любить Україну,а той - ні...Обом на Україну чхати...
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14.02.2021 11:49 Відповісти
про Трампа ты 100% прав, но про мать Терезу... Кхм... почитай побольше информации, это редкая тварь была.
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14.02.2021 11:52 Відповісти
Демократия хрупка, поэтому демократы объявили диктатуру.
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14.02.2021 12:13 Відповісти
чем больше будет в сша диктаторов, тем крепче будет демократия Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9645Начали с того, что озаботились проблемой нарушения прав ЛГБТ...как будто это самая важная мировая проблема...Я вообще не понимаю, а в чем собственно эти права нарушаются? Разумеется этих людей нельзя убивать, сажать или как-то еще наказывать, но я считаю, что любой натурал имеет право испытывать неприязнь к ЛГБТ и не иметь с ними никаких дел.
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14.02.2021 12:50 Відповісти
Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 7634 Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 7634 Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 47TRUMP Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9230 Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 7634 Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 7634
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14.02.2021 12:58 Відповісти
Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 6621MAGA Демократія крихка, - Байден про невдалу спробу імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 6621
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14.02.2021 12:59 Відповісти
"Демократия хрупка, - сказал Байден, - но не настолько, как хотелось бы."
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14.02.2021 13:00 Відповісти
Импичмент Трампа принёс бы Америке больше вреда чем пользы. И дал бы тему трепачам из параши чесать язык. А так лёгкий осадок и фиксация случившегося.
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14.02.2021 13:13 Відповісти
Теперь Зеленский уже не так зол на Трампа, а вскоре скажет что журналист это провокатор
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14.02.2021 13:25 Відповісти
... и каждый американец обязан защищать правду.Источник: https://censor.net/ru/n3247830

Це - про змонтований ролик дем.обвинувачення ?
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14.02.2021 17:34 Відповісти
 
 