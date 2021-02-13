Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Менеджерам з імпічменту 45-го президента США не вдалося переконати сенаторів-республіканців у тому, що Дональд Трамп винен у підбурюванні до заколоту 6 січня, коли протестувальники проти результатів виборів увірвалися в будівлю Конгресу.

За винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, включаючи сімох республіканців, проти - 43 законодавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і як мінімум 17 республіканців.

Спостерігачі остаточно переконалися в тому, що дві третини Сенату навряд чи підтримають точку зору демократів у суботу вдень, коли лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтвердив, що він буде голосувати проти імпічменту.

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Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

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Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.

Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.