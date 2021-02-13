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Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сенат США не підтримав імпічмент Трампа

Менеджерам з імпічменту 45-го президента США не вдалося переконати сенаторів-республіканців у тому, що Дональд Трамп винен у підбурюванні до заколоту 6 січня, коли протестувальники проти результатів виборів увірвалися в будівлю Конгресу.

За винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, включаючи сімох республіканців, проти - 43 законодавці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і як мінімум 17 республіканців.

Спостерігачі остаточно переконалися в тому, що дві третини Сенату навряд чи підтримають точку зору демократів у суботу вдень, коли лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл підтвердив, що він буде голосувати проти імпічменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден

Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі був оголошений імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп має намір дати письмові свідчення на процесі про імпічмент, - NBC News

Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.

Наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування щодо законності цієї процедури. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 - протизаконним. При цьому тільки п'ять республіканців висловилися за законність імпічменту.
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Топ коментарі
+27
ну ничего - посадят путинскую шлюху Трампа по уголовной статье. Очередь уже выстроилась привлечь мошенника к уголовной ответственности.
Там он не отвертится... И нашим гнидам не так спокойно будет житься.
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13.02.2021 23:42
+20
Трампа тролять по-чорному))
Сенат США не поддержал импичмент Трампа - Цензор.НЕТ 8104
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13.02.2021 23:41
+12
Знаєте, є чудова порада - дивитися на позицію інтелігенції!
******
Українська інтелігенція (Грушевський, Винниченко) у 1917-1920 роках мала категорично соціалістичні погляди і вважала своїми союзниками кацапських більшовиків. На противагу Скоропадському. Чим це все закінчилося дуже добре відомо.
Не творіть собі кумирів.
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14.02.2021 01:46
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Замах на злочин - теж злочин, навіть якщо не вдалось довести його до кінця.
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14.02.2021 09:03 Відповісти
Що таке "замах на злочин"?
Злочин, або є, або його нема!
Покажіть мені, кого засудили у нормальних країнах за "замах на злочин"?
Це абсолютно порівнювано з принципом західного судочинства, - "нема тіла, - нема діла". Тобто, без тіла жертви неможливо судити когось за ймовірне вбивство.
"Замах на злочин", - цілковитий совок! Тіпа, - "Прізнаніє, - царіца доказатєльств" (с) Вишинський
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07.03.2021 05:13 Відповісти
Офигенно "оправдан" ! Рашистские кретины-пропагандоны с евронюшки каждые четверть часа подают новость -"Трамп олправдан!". И это все потому что когда используется слово "оправдан" вроде бы позитивно отзываются о чем то. Но на самом деле,"оправдание Трампа" совершено 43 голосами из 100! То есть,это выглядит так,как будто,когда какому нибудь гавкающему кретину Цензоре,из числа оправдывающих дурака с рыжим чубчиком,говорят "Ты безмозглый кретин!",а он в ответ говорит:-Это не правда! Я умный,потому что меня считают безмозглым кретином всего лишь 57% присутствующих на Сайте! Вот такое "оправдание" !
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14.02.2021 05:29 Відповісти
...на Цензоре...
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14.02.2021 05:30 Відповісти
теперь ждем встречного импичмента байдену от трампа так же провалится, но как грится, ложечки нашлись, а осадочек то остался
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14.02.2021 06:32 Відповісти
Пример для любителей лжи запредельного уровня.
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14.02.2021 07:11 Відповісти
Так, увесь "наратив" і "дискурс" дєрьмократів-глобалістів - це ложЬ запрєдєльного уровня. ілля еренбург відпочиває.
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14.02.2021 07:28 Відповісти
Республиканская партия превратилась в пуйлотрамповскую подстилку.
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14.02.2021 07:45 Відповісти
Теперь неплохо бы закопать эту рыжую пуйлоаскую гниду на сто лет в тюрягу, а за что, там поводов выше крыши.
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14.02.2021 07:50 Відповісти
Дебильным трампофанам пофиг, что их кумир - рыжая белка выслуживался перед пуйлом в ущерб Америке.
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14.02.2021 08:01 Відповісти
А їх Америка не цікавить, вони ж всі з расєі-матушкі.
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14.02.2021 09:04 Відповісти
100% - жоден із коментаторів із американським прапором не зміг відповідсти на мої прості питання англійською. Лайфхак: хто знає інгліш - трольте трампофанів англійською!
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14.02.2021 10:56 Відповісти
Лайф-фак. А як правильно - Inglish чи Eanglish? Чи, може, Eeenglish? Просто притомні люди не хотіли зв'язуватися з ботом глобалістів, який випадково знайшов у гугєлі англійський транслятор. Ти і тобі подібна сволота прикидається українськими патріотами, але ви палитеся на одному питанні: на ставленні до націоналістів. Американські глобалісти ненавидять націоналіста Трампа, а тутешні глобалісти ненавидять лютою ненавистю націоналістів з ВО Свобода і Нацкорпусу. І так само, як Трампа, звинувачуєте їх у роботі на кремль. І на картинку для *******. Які ж ви убогі.
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14.02.2021 14:54 Відповісти
Я підтримую свободівця Семеніхіна, наприклад! Він чудовий мер. І Кошулинського теж...
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14.02.2021 15:54 Відповісти
Ned Stark На виборах у парламент,їх ніхто не підтримує.Вони раз були у парламенті і то маленьким відсотком.В місті Хмельницький,також мер свободівець.Його дуже хвалять.Також в місті Кам'янець Подільський,став мером свободівець.А це друге місто області за населенням.
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14.02.2021 18:15 Відповісти
І у Франику, і в Тернополі...
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14.02.2021 18:31 Відповісти
А Ярош, між іншим, покладає великі надії на президентство Байдена - я на нього в ФБ підписаний...
І причому тут гугл-транслейт, я дійсно fluent in English, бо в мене робота без цього неможлива. І я читаю американські ЗМІ - від Фокса до CNN!
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14.02.2021 16:11 Відповісти
Ned Stark Якщо ти читаєш закордоні змі і соціальні мережі.Ти повинен був бачити,що щось не так з антіфа і блм.І хто їх підфінансовує? Ну кажуть,що москалі.Але чому їх демократичні змі і самі демократи покривали.Ти ж повинен був бачити важкі злочини у соц мережах.Де ці всі покидьки людей ногами в м'ясо забивали.Вони йшли в приватний сектор і підпалювали будинки з сплячими людьми.Хто за це покарання поніс? Всі ті антіфи і блмщики,мали прапори комуністичні.Демократи.що підтримують комуняк? Ці самі демократи дуже хотіли влади і на все йшли.Чому в республіканських штатах,не було таких погромів? Це вже не демократія.І раніше ці демократи,такими не були.Захоплення Капітолію,якщо порівняти з тими багатомісячними злочинами,то взагалі ніщо.І то була інформація,що в Капітолії була провокація.
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14.02.2021 18:27 Відповісти
Республіканці також раніше були іншими - такими, як МакКейн чи Шварценегер... І мені республіканська ідеологія (до Трампа) подобалася більше. Але Байден - якраз із класичних старих демократів, це не лівак, як Сандерс!

Ну і Байден потрібен хоча б для того, щоб помститися зеленим за справи проти його сина і за плівки Деркача!
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14.02.2021 18:35 Відповісти
Ned Stark Шварценеггер зараз став вже фактично демократом.І він актор.Республіканці не так змінилися,як деми.Президент США не може мститися.Він обраний керувати,найпотужнішою країни світу.
Сандерс там є однією з ключових постатей.Я проти партії,де є комуністи.
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14.02.2021 19:22 Відповісти
Ярош покладає надії на байдена. Порошенко покладає надії на байдена. Це їхнє право, їхні розрахунки та міркування. Вони роблять українську справу і якщо зможуть задіяти байдена в позитивному для України процесові - то Дай Бог щоб так і сталося як гадалося. Я поважаю і Яроша і Порошенка за вклад в Незалежність. І вас поважаю за український патріотизм. Стосовно оцінки американських реалій ми розходимось, але то таке. Звичайна справа для тих хто має власну точку зору. А для українців тим більш. Це ж не перекреслює повагу до України.
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14.02.2021 21:07 Відповісти
Розумієте, якби серед республіканців був кандидат типу Рейгана, Ейзенхауера, МакКейна чи хоча б Діка Чейні - питань не було б... Мені конкретно Трамп не до вподоби, а республіканців загалом я вважаю ближчими українцям, аніж демократів.
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14.02.2021 21:17 Відповісти
А я зробила висновки і переглянула свою позицію після кількамісячного обливання нечистотами українців Канади та Штатів.
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15.02.2021 02:28 Відповісти
are you for real?
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14.02.2021 15:38 Відповісти
Ви перший, якщо чесно...
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14.02.2021 16:12 Відповісти
А Меланія йому точно вже об*явила "імпічмент"?
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14.02.2021 08:18 Відповісти
Трамп кинул своих фанатов!
Вечно он не доводит дело до конца.
Сенат США не підтримав імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 9977
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14.02.2021 08:29 Відповісти
Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января - и ему импичмент... А тот, кто устроил беспорядки в нескольких Штатах , требует для Трампа этого импичмента.
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14.02.2021 10:49 Відповісти
пэця плачет (
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14.02.2021 19:23 Відповісти
а кацап кудахче
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14.02.2021 22:18 Відповісти
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