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Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Менеджерам по импичменту 45-го президента США не удалось убедить сенаторов-республиканцев в том, что Дональд Трамп виновен в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда протестующие против результатов выборов американцы ворвались в здание Конгресса.

За вынесение обвинительного приговора Трампу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.

Наблюдатели окончательно убедились в том, что две трети Сената навряд ли поддержат точку зрения демократов в субботу днем, когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл подтвердил, что он будет голосовать против импичмента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США вновь проголосовал за то, чтобы признать процесс импичмента Трампа конституционным

Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.

В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование относительно законности этой процедуры. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Также читайте: Республиканцы планируют создать в США новую "антитрамповскую" партию, - Reuters

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
ну ничего - посадят путинскую шлюху Трампа по уголовной статье. Очередь уже выстроилась привлечь мошенника к уголовной ответственности.
Там он не отвертится... И нашим гнидам не так спокойно будет житься.
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13.02.2021 23:42
+20
Трампа тролять по-чорному))
Сенат США не поддержал импичмент Трампа - Цензор.НЕТ 8104
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13.02.2021 23:41
+12
Знаєте, є чудова порада - дивитися на позицію інтелігенції!
******
Українська інтелігенція (Грушевський, Винниченко) у 1917-1920 роках мала категорично соціалістичні погляди і вважала своїми союзниками кацапських більшовиків. На противагу Скоропадському. Чим це все закінчилося дуже добре відомо.
Не творіть собі кумирів.
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14.02.2021 01:46
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Замах на злочин - теж злочин, навіть якщо не вдалось довести його до кінця.
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14.02.2021 09:03 Ответить
Що таке "замах на злочин"?
Злочин, або є, або його нема!
Покажіть мені, кого засудили у нормальних країнах за "замах на злочин"?
Це абсолютно порівнювано з принципом західного судочинства, - "нема тіла, - нема діла". Тобто, без тіла жертви неможливо судити когось за ймовірне вбивство.
"Замах на злочин", - цілковитий совок! Тіпа, - "Прізнаніє, - царіца доказатєльств" (с) Вишинський
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07.03.2021 05:13 Ответить
Офигенно "оправдан" ! Рашистские кретины-пропагандоны с евронюшки каждые четверть часа подают новость -"Трамп олправдан!". И это все потому что когда используется слово "оправдан" вроде бы позитивно отзываются о чем то. Но на самом деле,"оправдание Трампа" совершено 43 голосами из 100! То есть,это выглядит так,как будто,когда какому нибудь гавкающему кретину Цензоре,из числа оправдывающих дурака с рыжим чубчиком,говорят "Ты безмозглый кретин!",а он в ответ говорит:-Это не правда! Я умный,потому что меня считают безмозглым кретином всего лишь 57% присутствующих на Сайте! Вот такое "оправдание" !
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14.02.2021 05:29 Ответить
...на Цензоре...
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14.02.2021 05:30 Ответить
теперь ждем встречного импичмента байдену от трампа так же провалится, но как грится, ложечки нашлись, а осадочек то остался
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14.02.2021 06:32 Ответить
Пример для любителей лжи запредельного уровня.
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14.02.2021 07:11 Ответить
Так, увесь "наратив" і "дискурс" дєрьмократів-глобалістів - це ложЬ запрєдєльного уровня. ілля еренбург відпочиває.
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14.02.2021 07:28 Ответить
Республиканская партия превратилась в пуйлотрамповскую подстилку.
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14.02.2021 07:45 Ответить
Теперь неплохо бы закопать эту рыжую пуйлоаскую гниду на сто лет в тюрягу, а за что, там поводов выше крыши.
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14.02.2021 07:50 Ответить
Дебильным трампофанам пофиг, что их кумир - рыжая белка выслуживался перед пуйлом в ущерб Америке.
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14.02.2021 08:01 Ответить
А їх Америка не цікавить, вони ж всі з расєі-матушкі.
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14.02.2021 09:04 Ответить
100% - жоден із коментаторів із американським прапором не зміг відповідсти на мої прості питання англійською. Лайфхак: хто знає інгліш - трольте трампофанів англійською!
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14.02.2021 10:56 Ответить
Лайф-фак. А як правильно - Inglish чи Eanglish? Чи, може, Eeenglish? Просто притомні люди не хотіли зв'язуватися з ботом глобалістів, який випадково знайшов у гугєлі англійський транслятор. Ти і тобі подібна сволота прикидається українськими патріотами, але ви палитеся на одному питанні: на ставленні до націоналістів. Американські глобалісти ненавидять націоналіста Трампа, а тутешні глобалісти ненавидять лютою ненавистю націоналістів з ВО Свобода і Нацкорпусу. І так само, як Трампа, звинувачуєте їх у роботі на кремль. І на картинку для *******. Які ж ви убогі.
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14.02.2021 14:54 Ответить
Я підтримую свободівця Семеніхіна, наприклад! Він чудовий мер. І Кошулинського теж...
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14.02.2021 15:54 Ответить
Ned Stark На виборах у парламент,їх ніхто не підтримує.Вони раз були у парламенті і то маленьким відсотком.В місті Хмельницький,також мер свободівець.Його дуже хвалять.Також в місті Кам'янець Подільський,став мером свободівець.А це друге місто області за населенням.
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14.02.2021 18:15 Ответить
І у Франику, і в Тернополі...
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14.02.2021 18:31 Ответить
А Ярош, між іншим, покладає великі надії на президентство Байдена - я на нього в ФБ підписаний...
І причому тут гугл-транслейт, я дійсно fluent in English, бо в мене робота без цього неможлива. І я читаю американські ЗМІ - від Фокса до CNN!
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14.02.2021 16:11 Ответить
Ned Stark Якщо ти читаєш закордоні змі і соціальні мережі.Ти повинен був бачити,що щось не так з антіфа і блм.І хто їх підфінансовує? Ну кажуть,що москалі.Але чому їх демократичні змі і самі демократи покривали.Ти ж повинен був бачити важкі злочини у соц мережах.Де ці всі покидьки людей ногами в м'ясо забивали.Вони йшли в приватний сектор і підпалювали будинки з сплячими людьми.Хто за це покарання поніс? Всі ті антіфи і блмщики,мали прапори комуністичні.Демократи.що підтримують комуняк? Ці самі демократи дуже хотіли влади і на все йшли.Чому в республіканських штатах,не було таких погромів? Це вже не демократія.І раніше ці демократи,такими не були.Захоплення Капітолію,якщо порівняти з тими багатомісячними злочинами,то взагалі ніщо.І то була інформація,що в Капітолії була провокація.
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14.02.2021 18:27 Ответить
Республіканці також раніше були іншими - такими, як МакКейн чи Шварценегер... І мені республіканська ідеологія (до Трампа) подобалася більше. Але Байден - якраз із класичних старих демократів, це не лівак, як Сандерс!

Ну і Байден потрібен хоча б для того, щоб помститися зеленим за справи проти його сина і за плівки Деркача!
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14.02.2021 18:35 Ответить
Ned Stark Шварценеггер зараз став вже фактично демократом.І він актор.Республіканці не так змінилися,як деми.Президент США не може мститися.Він обраний керувати,найпотужнішою країни світу.
Сандерс там є однією з ключових постатей.Я проти партії,де є комуністи.
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14.02.2021 19:22 Ответить
Ярош покладає надії на байдена. Порошенко покладає надії на байдена. Це їхнє право, їхні розрахунки та міркування. Вони роблять українську справу і якщо зможуть задіяти байдена в позитивному для України процесові - то Дай Бог щоб так і сталося як гадалося. Я поважаю і Яроша і Порошенка за вклад в Незалежність. І вас поважаю за український патріотизм. Стосовно оцінки американських реалій ми розходимось, але то таке. Звичайна справа для тих хто має власну точку зору. А для українців тим більш. Це ж не перекреслює повагу до України.
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14.02.2021 21:07 Ответить
Розумієте, якби серед республіканців був кандидат типу Рейгана, Ейзенхауера, МакКейна чи хоча б Діка Чейні - питань не було б... Мені конкретно Трамп не до вподоби, а республіканців загалом я вважаю ближчими українцям, аніж демократів.
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14.02.2021 21:17 Ответить
А я зробила висновки і переглянула свою позицію після кількамісячного обливання нечистотами українців Канади та Штатів.
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15.02.2021 02:28 Ответить
are you for real?
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14.02.2021 15:38 Ответить
Ви перший, якщо чесно...
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14.02.2021 16:12 Ответить
А Меланія йому точно вже об*явила "імпічмент"?
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14.02.2021 08:18 Ответить
Трамп кинул своих фанатов!
Вечно он не доводит дело до конца.
Сенат США не підтримав імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 9977
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14.02.2021 08:29 Ответить
Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января - и ему импичмент... А тот, кто устроил беспорядки в нескольких Штатах , требует для Трампа этого импичмента.
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14.02.2021 10:49 Ответить
пэця плачет (
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14.02.2021 19:23 Ответить
а кацап кудахче
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14.02.2021 22:18 Ответить
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