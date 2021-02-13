Сенат США не поддержал импичмент Трампа
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Менеджерам по импичменту 45-го президента США не удалось убедить сенаторов-республиканцев в том, что Дональд Трамп виновен в подстрекательстве к мятежу 6 января, когда протестующие против результатов выборов американцы ворвались в здание Конгресса.
За вынесение обвинительного приговора Трампу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.
Наблюдатели окончательно убедились в том, что две трети Сената навряд ли поддержат точку зрения демократов в субботу днем, когда лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл подтвердил, что он будет голосовать против импичмента.
Напомним, 13 января палата Представителей Конгресса США проголосовала на двухпартийной основе за импичмент Трампа, сделав его первым президентом, которому дважды был объявлен импичмент.
По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.
Палата представителей Конгресса США 26 января официально передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Бывшего президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу при захвате протестующими Капитолия. Ожидается, что судебное разбирательство начнется после 8 февраля.
В конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование относительно законности этой процедуры. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.
Пожалуйста, подождите...
Злочин, або є, або його нема!
Покажіть мені, кого засудили у нормальних країнах за "замах на злочин"?
Це абсолютно порівнювано з принципом західного судочинства, - "нема тіла, - нема діла". Тобто, без тіла жертви неможливо судити когось за ймовірне вбивство.
"Замах на злочин", - цілковитий совок! Тіпа, - "Прізнаніє, - царіца доказатєльств" (с) Вишинський
І причому тут гугл-транслейт, я дійсно fluent in English, бо в мене робота без цього неможлива. І я читаю американські ЗМІ - від Фокса до CNN!
Ну і Байден потрібен хоча б для того, щоб помститися зеленим за справи проти його сина і за плівки Деркача!
Сандерс там є однією з ключових постатей.Я проти партії,де є комуністи.
Вечно он не доводит дело до конца.