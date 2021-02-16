Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями
Новости Цензор.НЕТ Общество
Минздрав получил требование от НАБУ о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин против COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе, я думаю, все вы слышали новость о возбуждении дела Национальным антикоррупционным бюро, которая касается закупки вакцин. Сегодня утром Министерство здравоохранения получило от НАБУ требование о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин о COVID-19", - рассказал глава Минздрава.
Степанов сказал, что дал поручение по подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки в НАБУ было определено 3 дня.
"Но я думаю, в течение суток все документы будут переданы в НАБУ", - добавил министр.
"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал Степанов и добавил, что такие действия - это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.
"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украину российскую вакцины",- отметил Степанов.
Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.
Ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин.
Пожалуйста, подождите...
Вот начали прививать учителей
Украинцы даже реально не понимают на каком уровне страна - нищая третьего мира
В ЄС та США вони попадуть під санкціїї, а в оманах, еміратах ні.
Недарма Дубінеску розпродавав свої автівки. Не під матрасом же зберігати мільйони та мільярди.
с*ка, не позорься уже аж настолько, миллионерчег?
Типо - а че у нас генерал шо убег из Иловайска,
я - так это его зе назначил
тот
- а зато Зе борется с коррупцией.
я
- (о б*же) наливай, больше я зарекаюсь спорить с ТАКИМ...... контингентом.
я не то шо за кого-то, но те шо заЗе - это та же вата, только в профиль
Степашку давно пора в отставку
24 - 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. - Из работы «Как организовать соревнование?»)2. «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)актуальны в Украине.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена.
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)
Мы агентам НАБУ носки дорогие покупали - пусть работают 😀😀😀
Чем !? Тем, что компетентные органы хотят проверить ЗАКОННОСТЬ !?
ТОЛЬКО МУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БОЯТСЯ ПРОВЕРКИ... А раз они мутные - нахера они нам нужны !?