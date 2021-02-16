Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Минздрав получил требование от НАБУ о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин против COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе, я думаю, все вы слышали новость о возбуждении дела Национальным антикоррупционным бюро, которая касается закупки вакцин. Сегодня утром Министерство здравоохранения получило от НАБУ требование о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин о COVID-19", - рассказал глава Минздрава.

Степанов сказал, что дал поручение по подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки в НАБУ было определено 3 дня.

"Но я думаю, в течение суток все документы будут переданы в НАБУ", - добавил министр.

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"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал Степанов и добавил, что такие действия - это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украину российскую вакцины",- отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

Ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин.

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