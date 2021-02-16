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НАБУ (4031) вакцина (3815) Минздрав (4828) Степанов Максим (2061)

Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Минздрав получил требование от НАБУ о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин против COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе, я думаю, все вы слышали новость о возбуждении дела Национальным антикоррупционным бюро, которая касается закупки вакцин. Сегодня утром Министерство здравоохранения получило от НАБУ требование о предоставлении информации о переговорах со всеми производителями вакцин о COVID-19", - рассказал глава Минздрава.

Степанов сказал, что дал поручение по подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки в НАБУ было определено 3 дня.

"Но я думаю, в течение суток все документы будут переданы в НАБУ", - добавил министр.

Читайте: Степанов о расследовании НАБУ по поводу закупки COVID-вакцин: Минздрав заключает любые контракты абсолютно прозрачно

"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал Степанов и добавил, что такие действия - это попытка срыва вакцинальной кампании в Украине.

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция - не допустить на рынок Украину российскую вакцины",- отметил Степанов.

Министр считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

Ранее сообщалось, что НАБУ начало расследование по поводу закупки COVID-вакцин.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о НАБУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2824
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16.02.2021 10:26
+28
Ау Степашка! А закупка китайской фуфловакцины через фирму прокладку Богатырёвой, это информационная война?
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16.02.2021 10:26
+23
Цей Стєпанав просто відверто сцить всім в очі!!!! Виорбники вимагають продемонструвати прозорість закупок! Як вже дістала ця згахабіла маланота в Україні!!!
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16.02.2021 10:29
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та панятна Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 4283
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16.02.2021 10:25 Ответить
Вглубь смотри. Степашка ищет на что бы списать провал вакцинации.
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16.02.2021 10:47 Ответить
Да канєшна!)))
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16.02.2021 10:25 Ответить
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2824
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16.02.2021 10:26 Ответить
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2041
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16.02.2021 10:33 Ответить
Ау Степашка! А закупка китайской фуфловакцины через фирму прокладку Богатырёвой, это информационная война?
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16.02.2021 10:26 Ответить
Зачем ви нагавагиваете? Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 2873
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16.02.2021 10:30 Ответить
Де початок вакцинації 15 лютого, клоун? Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 5694
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16.02.2021 10:27 Ответить
То есть вымогать откаты негативно не влияло?)
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16.02.2021 10:27 Ответить
Влияло на немцев и американцев. На китайцев - не влияло. В Китае коррупция процветает, китайцы к откатам привычные.
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16.02.2021 10:36 Ответить
Степашка балабол якого ще пошукати треба.
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16.02.2021 10:28 Ответить
Цей Стєпанав просто відверто сцить всім в очі!!!! Виорбники вимагають продемонструвати прозорість закупок! Як вже дістала ця згахабіла маланота в Україні!!!
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16.02.2021 10:29 Ответить
это же хорошо) все равно говном никто не станет прививаться
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16.02.2021 10:29 Ответить
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 111
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16.02.2021 10:29 Ответить
Превратили слуги Украину в Африку
Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 7736
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16.02.2021 10:34 Ответить
В Словакии уряд хотел открыть школы для младших классов , но санэпидемилогичесая служба не разрешила - ПОКА НЕ ПРИВЬЮТ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ 2 раза
Вот начали прививать учителей
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16.02.2021 10:39 Ответить
Какой вакциной, какого производителя?
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16.02.2021 10:49 Ответить
Не хочу защищать слуг , но в Африку Украину превращали все президенты КРОК ЗА КРОКОМ
Украинцы даже реально не понимают на каком уровне страна - нищая третьего мира
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16.02.2021 10:41 Ответить
Расследование изнасилования негативно влияет на потерпевшую. И ничего что насильник останется на воле. Совковая догма. Хищение неучтенного дефицита плохо отражается на производителе Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 6898. Вот на кого рассчитан этот Степановский треп Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9613?
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16.02.2021 10:30 Ответить
на зебилов. тупых обоссанных зебилов...
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16.02.2021 10:34 Ответить
вор степанов должен воровать, и проверять его низзя, бо єто негативно повлияет.
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16.02.2021 10:32 Ответить
Следы поведут на самый верх. Степашкин сам не замутил бы схему по воровству такого масштаба. Поэтому шобла срочно активизировалась по Сытнику, нужно вместо него поставить кого-то нулячего в юриспруденции и одновременно послушного, как Венедиктова.
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16.02.2021 10:32 Ответить
Всім цим керує найвеличніший і має від цього свою долю.
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16.02.2021 10:36 Ответить
Не виключено, що в ОАЕ відвезли на зберігання гроші, вкрадені бенінсько-рашистською мафією в українців.
В ЄС та США вони попадуть під санкціїї, а в оманах, еміратах ні.
Недарма Дубінеску розпродавав свої автівки. Не під матрасом же зберігати мільйони та мільярди.
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16.02.2021 10:47 Ответить
Бубачка теж все порозпродував. Совпадєніє?
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16.02.2021 10:52 Ответить
От повезло же мудаку с производителями! Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741 Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741 Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями - Цензор.НЕТ 9741
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16.02.2021 10:33 Ответить
Я обосрался, но виновата туалетная бумага, которую я не нашел в сортире, но потом заказал - **** нету "биде", ибо я хотел бассейн с подмывом хлебалища, а не привезли, но не то и не здесь и не сразу, и вообще, иду читать Букварь, вы все п134, а я - Крут.
с*ка, не позорься уже аж настолько, миллионерчег?
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16.02.2021 10:35 Ответить
Он не обосрался, он ПРОВОРОВАЛСЯ. Обосрались те, кто за них голосовал.
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16.02.2021 10:49 Ответить
Вони думали шо хуже нібудіт.
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16.02.2021 10:54 Ответить
Старик, я было, постарался спорить с чуваком, который "зазе".... это ..... данунаПутина. такую ....... нес.
Типо - а че у нас генерал шо убег из Иловайска,
я - так это его зе назначил
тот
- а зато Зе борется с коррупцией.
я
- Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 1909 (о б*же) наливай, больше я зарекаюсь спорить с ТАКИМ...... контингентом.
я не то шо за кого-то, но те шо заЗе - это та же вата, только в профиль
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16.02.2021 11:01 Ответить
У меня таких знакомых то же хватает. Я просто перестал тратить на них слова, доводы и силы. Столбу бетонному или дубу лесному скорее можно пояснить, что они наворотили, чем этим умственно отсталым в своём развитии избирателям ЗЕ.
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16.02.2021 11:07 Ответить
В принципе я вот Лещенко слушаю и Степаненко, критикуют немного, но епПутина - такого же бы не было при ПАП-е. хотя там 314-ц как хватает всего, но хотя бы солдики не тряслись - сдаст-не-сдаст. то
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16.02.2021 11:40 Ответить
Как они боятся НАБУ 😀😀😀
Степашку давно пора в отставку
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16.02.2021 10:35 Ответить
Степашку давно пора на парашку.
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16.02.2021 10:36 Ответить
😀😀😀
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16.02.2021 10:45 Ответить
Товарисч чЛенин был конечно редчайшей гнидой, но его высказывания сейчас очень 1. «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом "зелёных" (мы потом на них свалим) пройдём на 10-20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»
24 - 27 декабря 1917 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204. - Из работы «Как организовать соревнование?»)2. «Война не на жизнь, а на смерть богатым и прихлебателям, буржуазным интеллигентам… с ними надо расправляться, при малейшем нарушении… В одном месте посадят в тюрьму… В другом - поставят их чистить сортиры. В третьем - снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами… В четвертом - расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…»
3 июня 1918 г. (Волкогонов Д.А. Ленин. Политический портрет. Ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну)актуальны в Украине.
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16.02.2021 10:36 Ответить
Диктатура пролетар"ята.(голодранців)
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16.02.2021 10:39 Ответить
Да нет, не о диктатуре разговор. Об актуальности момента.
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена.
22 августа 1918 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 165).
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16.02.2021 10:43 Ответить
@tZEinform

По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" 1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок. 2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке. 3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 % 4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца. де тут политика ? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ)
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16.02.2021 10:38 Ответить
Та вы просто посмотрите на этого Степашку. Оно же от природы дебильноватое, как и все ЗЕбилы
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16.02.2021 10:38 Ответить
Он школу в налоговой инспекции проходил. Как вы думаете, чему он там научился ?
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16.02.2021 10:46 Ответить
скот с липкими руками
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16.02.2021 10:39 Ответить
Тебя пасодют(пусть и папизже). А ты не воруй.
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16.02.2021 10:42 Ответить
Если кабмин тронет НАБУ - кабмин тогда на Гиляку всем составом плюс портняжку !!!

Мы агентам НАБУ носки дорогие покупали - пусть работают 😀😀😀
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16.02.2021 10:43 Ответить
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 9107
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16.02.2021 11:53 Ответить
Степанову надо чтобы воровство его было шито-крыто, а тут НАБУ на божий свет выносит.
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16.02.2021 10:45 Ответить
НАБУ має вжарити Стєпашку!
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16.02.2021 10:48 Ответить
"Не мешайте работать" - любимая мантра всех коррупционеров, когда их ловят на горячем.
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16.02.2021 10:49 Ответить
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 5177
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16.02.2021 10:51 Ответить
Из речи степанова, на 200% можно гарантировать, степашка получил откат, причем кинул китайских комуняк, раз они не дают товар, по другому сделки не делают.
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16.02.2021 11:06 Ответить
Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества",- производителям глубоко н,,,ть ,почему НАБУ интересуется деятельностью Степанова.В европейских странах ,США никто не делает государственной тайны из закупок вакцины,
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16.02.2021 11:38 Ответить
негативно влияет цена 18 вместо 3-7 баксов за дозу
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16.02.2021 11:57 Ответить
Степанов!!Надо поменьше воровать вместе с зеленским и тогда против вас не будут возбуждать уголовные дела!! Что?? Поставка вакцины через фирму -воровку Богатырёвой, такая у острая необходимость!! Этот миллион доз вакцин из дебильного Китая ничего на решает для наше Украины!! Нам надо 40-60 млн. доз и хорошей качественной вакцины , ане фуфломецин из Китая или Россиии! Вы же лично , с Зеленским на пару обосрались на пару, не заказав вакцину вовремя, в июле 2020 года, потому ,что вам надо было наворовать достаточно много на строительстве дорог, куда и ухайдокали весь ковидный фонд!!!! Придурки и не доумки и воры!!
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16.02.2021 12:10 Ответить
Ничего! Производители расследование переживут, а вот Степанов с Крадуцким - как сказать...
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16.02.2021 12:17 Ответить
Степанов одной рукой вышиванку поправляет "патриот" же, а второй рукой схемы рисует. Прикрываясь патриотизмом воровать у своих, это как называется?! Репутацию разрушают такие как ты, ну те которые воруют у своих (щур), недоверие к государству из-за тебя, так как с производителями вакцины государства договариваются, а не прокладки типа "Лекхим", и это не информационная война против гражданина Степанова и МОЗ, а против ваших воровских схем.
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16.02.2021 14:41 Ответить
Негативно повлияет на сотрудничество с ПОДЕЛЬНИКАМИ!
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16.02.2021 15:53 Ответить
Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: Негативно вплине на співпрацю з виробниками - Цензор.НЕТ 6304
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16.02.2021 16:02 Ответить
Україна вже давно втратила довіру не лише виробників вакцин,а й до слів та обіцянок високопосадовців від Президента,до Міністрів!Источник: https://censor.net/ru/n3248166
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16.02.2021 16:20 Ответить
"Украина уже теряет доверие от производителей вакцин" - ??
Чем !? Тем, что компетентные органы хотят проверить ЗАКОННОСТЬ !?
ТОЛЬКО МУТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ БОЯТСЯ ПРОВЕРКИ... А раз они мутные - нахера они нам нужны !?
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16.02.2021 16:41 Ответить
Наркодиллер о деле о себе - НАЛИТЕ МЕНЯ!
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16.02.2021 18:56 Ответить
 
 