На Зеленского работает ботоферма, атакующая его оппонентов, это начало диктатуры, - Княжицкий

В социальных сетях создана специальная сеть ботов, которая работает против оппонентов Владимира Зеленского и всячески хвалит его самого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.

Парламентарий отметил, что по данным журналистского расследования объектами атак "ботофермы" является пятый Президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, народный депутат Гео Лерос, бывший узник Кремля Олег Сенцов и другие.

"Это разные люди. Среди них Петр Порошенко, пятый Президент Украины. Но не только он. Среди них и председатель Верховной Рады Разумков, и бывший руководитель Офиса Президента Богдан, оппозиционный сейчас депутат Гео Лерос, Арсений Яценюк, узник Кремля Олег Сенцов и многие другие", - рассказал Княжицкий.

"Есть один человек, которого хвалят эти ботовские социальные сети - это Владимир Зеленский", - подчеркнул нардеп.

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Он отметил, что социальные сети осуждают подобные практики во всем мире: "Но впервые мы имеем случай, когда власть через социальные сети, через ботов средствами неизвестного происхождения борется с оппозицией. Кто платит за это? Мы, налогоплательщики".

По словам парламентария, "такие подходы и такая работа против оппозиции, где ложь распространяется сотнями тысяч за народные деньги в социальных сетях", свидетельствует о начале диктатуры.

"Есть только одна страна, которая позволяет себе это делать, и эта страна на Востоке. Эта страна-агрессор Россия, где оппозицию бросают в тюрьмы, унижают через средства массовой информации. И так где так, как сейчас украинская власть, тратят миллионы их рублей на то, чтобы унижать лидеров оппозиции", - добавил Княжицкий.

"Давайте остановимся, потому что когда советник руководителя Офиса президента Подоляк говорит, что пора подумать, чтобы закрыть оппозиционный канал "Прямой" и не стыдится этого, то завтра они не будут стеснятся того, чтобы закрыть каждого из вас", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что на Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов.

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