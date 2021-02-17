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Новости Политика Украины
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СБУ (18682) Шарий Анатолий (220)

"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Партия Шария" формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария.

Об этом 16 февраля СБУ сообщила в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.

Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера. В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".

В СБУ отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее неформальному лидеру, - Айвазовская

"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.

Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована "партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.

Также читайте: Украинская община в Испании обратилась к властям страны из-за деятельности пропагандиста Шария: "Мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации"

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+73
ха, и тут шарий соврал своим ********
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16.02.2021 20:13
+66
Шарий-то не настоящий!
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16.02.2021 20:13
+63
Ну, так це привід скасувати реєстрацію!
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16.02.2021 20:13
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Страница 2 из 2
А что у Козака нашли? А где можно прочитать доказательства? Не домыслы, типа один СБУшник, где то сказал, и кто то слышал, "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 371 что он говорил.
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17.02.2021 01:05 Ответить
В цивилизованных странах независимый суд такие трюки решает очень даже просто.
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16.02.2021 20:18 Ответить
Як? Україні буде не зайвим такий досвід.
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16.02.2021 20:21 Ответить
Человек в суде заявляет, что это не его идея была - зарегистрировать партию, а к нему обратились, как к обладателю созвучной фамилии. Суд находит в этом умысел фиктивных действий и выносит решение, например, в месячный срок Минюсту дать возможность Толику приехать в Украину и перерегистрировать партию на себя. Толик не приезжает, и партия новым решением суда закрывается.
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16.02.2021 20:26 Ответить
Чоловік мовчить як риба об лід- які ще ідеї є?
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16.02.2021 20:39 Ответить
Тоді перевіряються фінансові стосунки його, родичів та близьких.
Безкоштовно люди такі речі не роблять...
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16.02.2021 20:43 Ответить
Це так працює правосуддя при демократії та верховенстві права? Нічосі...
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16.02.2021 21:14 Ответить
В Німеччині всі фінансові справи політиків прозорі.
Віктор Шарій політик? Голова партії? Тому це звичайне питання - звідки гроші?
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16.02.2021 21:25 Ответить
Гроші партії чи гроші Шарія? Ви хоч одне запитання без помилок сформулюйте.
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16.02.2021 21:30 Ответить
А в чём, фиктивность действий? А ви, что подумали?( Сталин) Спросите у Порошенко, на сколько бомжей оформлена земелька Украины, он знает. Это общепринятая практика ведения дел в Украине, а с волками жить , по волчьи выть. Вот если бы телеканалы на бомжа были оформлены, то и не закрыли бы. Представляете как скоро, территория Украины вся, на бомжей будет разделена, и паспорта они передадут своим хозяевам. С написанными дарственными, или генеральными доверенностями. И новым феодалам посоветовал, наловить бомжей на вокзалах и организовать охраняемые Коммуны, Владельцев земель Украинских. Вот тут и нужны тонна зелёного нала, что у Порошенко хранится, вне банка.
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17.02.2021 01:32 Ответить
Ты трусы с утра проверил,зедебильный бот.
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17.02.2021 10:19 Ответить
Немец, была запрещена только она партия это NDP да и то не во всех землях.

И в Гемании с этой партией совладать не могут уже 45 лет. ПОТОМУ ЧТО ТУТ ДЕМОКРАТИЯ.
В твоей бывшей родине этого нет!
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16.02.2021 20:55 Ответить
НДП имеет чёткую структуру, реального председателя и прозрачное финансирование.
Партией Шария, как выяснилось, руководит фиктивная личность. Финансирование тоже вызывает вопросы, т.к. Толик не может тупо свои бабки из Испании туда вбухивать...
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16.02.2021 21:23 Ответить
Дивні в нас законы про реєстрацію партій. І не вони одні.
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16.02.2021 20:20 Ответить
а не дохуа ли этих чихаухуа-шариев ??
(никакого совпадение с породой маленьких собачек (чихуахуа) нет)))
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16.02.2021 20:20 Ответить
Знаю особисто одного зі "Свободи"
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16.02.2021 20:27 Ответить
Вообще-то "чивава"....даже чиуауа. "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3668
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16.02.2021 20:27 Ответить
та да))))
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 878

..
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16.02.2021 20:32 Ответить
Красава!!!)))
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16.02.2021 20:48 Ответить
чихуахуа, как ни странно...а Абану мы Гаваной называем, а Пекин - вынос мозга...).
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17.02.2021 09:56 Ответить
Так, до хуа масла "Рошен"! Шарій запопадливо хоче його понадкусювати , але хрєнйому!)))
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16.02.2021 20:35 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7738 "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7220
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16.02.2021 20:21 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7623
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16.02.2021 20:25 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 467
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16.02.2021 20:26 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 5614
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16.02.2021 20:31 Ответить
Аху***ть. И ето не мошенничество и не обман? Кто получал деньги выделенные на партию?
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16.02.2021 20:23 Ответить
з держбюджету - кажись, ніхто.
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16.02.2021 20:25 Ответить
Черти, вы кого в ВР хотели в ВР пропихнуть? Куда ЦВК смотрело?
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16.02.2021 20:26 Ответить
не удивлюсь если этот виктор какойто кацап
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16.02.2021 20:36 Ответить
обоих шариев, - на кичу...
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16.02.2021 20:29 Ответить
ШАРАЙОБИКИ, вас обманули!!!
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16.02.2021 20:30 Ответить
И шо? У нас нонешний президент зарегистрирован на коломойского. Так что теперь, прыгать по крышам и кричать "караул"?
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16.02.2021 20:30 Ответить
Тобто Анатолій Шарій в партії у Віктора Шарія є ідеологічною складовою
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16.02.2021 20:33 Ответить
Якесь червоне братство і тхне більшовизмом, що дорівнює москальні
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16.02.2021 22:44 Ответить
І вся сенсаційна справа виявилась пшиком.Шаріку-пох,його партії-пох,але СБУ-маладци,і Зєля-патріот "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 6496
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16.02.2021 20:33 Ответить
Ще одна аутінська шавка випливла з клоаки москальської!!!
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16.02.2021 20:34 Ответить
Цирк, а не политика!
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16.02.2021 20:35 Ответить
Іншого неможе бути,якщо країною керує кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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16.02.2021 20:46 Ответить
Нарид Украины так от ШАРЫ и не отошёл "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 804
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16.02.2021 20:37 Ответить
Нарид Украины в Жданове переименовал комбинат Ильича в комбинат Ильича, на юго востоке действует совецька смекалка
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16.02.2021 20:40 Ответить
мож в Мариуполе все таки ?
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17.02.2021 07:18 Ответить
Ну да в Мариупольском Уезде
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17.02.2021 07:42 Ответить
В украине нет "сепаратистов", тех, кого вы называете таковыми являются не чем иным как - коллаборационистами.

Сепаратисты - стремятся к автономии и независимости.
А коллаборационисты - желают отторгнуть часть одного государства в пользу другого и всячески поморгают войскам агрессора.
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16.02.2021 20:44 Ответить
Нажаль цей поц далеко не перша проблема країни.
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16.02.2021 20:44 Ответить
А ***** грошей не жаліє на всякі там *****шарії. А от хтось же реєстрував цю партію, чого ми взнаєм про це тільки зараз? Хто приховував цю інформацію? Значить ці гниди отримали бабло. Тоді треба провести розслідування та посадити на бутилку все це кодло! "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 9030
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16.02.2021 20:45 Ответить
О! Підрило шаройобане з кацапстана чи бульбондії вилізло? Ти з члена шарія чи ***** зліз?
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16.02.2021 20:56 Ответить
Звідки такі глубокі познанія в єтой тємє? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3533 ПроХВєсіАНАЛ? Чи АрАл? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3533
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16.02.2021 20:58 Ответить
То есть, чисто теоретически, если некий избиратель петушария подаст судебный иск, тк голосовал он за партию совсем другого шария, есть шанс что регистрацию партии могут отменить в судебном порядке?
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 8797
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16.02.2021 20:46 Ответить
а нашо нам 2 Шарія?
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16.02.2021 20:48 Ответить
Бэкап.
Запасной вариант, если первый из строя выйдет.
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17.02.2021 10:29 Ответить
а че, так можно было? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7115
Мне похфиг что там за шмарии, отстегать и посодить обоих "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 1043
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16.02.2021 20:49 Ответить
типичный "рускій мір" - кидалово даже в мелочах "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 4663
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16.02.2021 20:51 Ответить
Якщо не помиляюсь то має бути стаття про фіктивну діяльність з не дуже приємними наслідками. Якщо керівник підставний то це привід закривати контору. Принаймні з комерційними фірмами так чинять.
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16.02.2021 20:59 Ответить
???? Партия регистрирована на В Шария, но тот ни член, ни учредитель, ни руководитель? Это как?
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16.02.2021 21:05 Ответить
Просто СБУ надо арестовать все руководство ЦИК за подделку документов на предмет регистрации! Если же арестов не будет, значит СБУ занимается дезинформацией и подлежит увольнению!
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16.02.2021 22:05 Ответить
Мало-ли в Бразилии Пэдров...
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16.02.2021 21:05 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3318
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16.02.2021 21:07 Ответить
Вот сволота шариевская! Думала всех поиметь, а теперь нужно поиметь ее. Обязательно!
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16.02.2021 21:29 Ответить
вообщем вся эта партия - мыльный пузырь
а его фанаты лохи по сути "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8989
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16.02.2021 21:30 Ответить
Но голоса на президентских выборах ОПЗЖ отдадут, верно?
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17.02.2021 10:29 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6159
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16.02.2021 21:42 Ответить
При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.Источник: https://censor.net/ru/n3248318


Ну членом то он как раз является...не партии конечно...а просто членом....
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16.02.2021 22:00 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 9323
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16.02.2021 22:06 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 3646Да -это класика ... но все осталось!

Счас я что-то замучу , но если придут брать - то я не я и партия не моя "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 4990
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 7915таких хитромудрых !
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17.02.2021 01:46 Ответить
на синьора шмария
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16.02.2021 22:16 Ответить
Ого, петушарик попал еще на одну статью. Ведь по факту это чистой воды кидалово избирателей. Мусора должны открыть уголовное дело, а цвк аннулировать регистрацию этой говнопартии.
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16.02.2021 22:25 Ответить
тут как раз никакого кидалова. партия на шмария оформлена? на шмария. т.е. партия как раз шмария, а что другого шмария, так это уже нюансы. в названии же не пишется, что партия толика шмария.
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17.02.2021 09:40 Ответить
так второй петушарий даже не член сей говнопартии "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8717,вот интересно как єто можеть бьіть "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 5972(куда смотрели при регистрации)
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17.02.2021 17:51 Ответить
бляха, це просто розрив мозку, от уявіть, що БПП чи БЮТ зробив би щось подібне. Та це політичне самогубство. Але шарікови все гівно схавають і ще добавки попросять.
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16.02.2021 22:41 Ответить
То надо второго Шария проверить на право на партию. Подозреваю что и там не на него. А на третьего Шарика, или Бобика, или Тобика, или Тузика! А Полкан пока в будке---стережёт очередь!
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16.02.2021 22:45 Ответить
Лохторат голосовал за бомжа подзаборного, какой позор😁😁😁😁
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16.02.2021 22:53 Ответить
А хіба цей другий Шарій, Віктор не є співучасником злочину? Ним прикривався перший шарій щоб творити злочин. А Віктор це знав, і навіть більше, він дав свою згоду на використання свого імені. Тобто діяв свідомо.
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16.02.2021 23:19 Ответить
Угу. На кремлевского
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16.02.2021 23:22 Ответить
падажжите, это еще один Виктор Шарий или тот же самый чел, который в прошлом году просил запретить партию из-за схожести фамилии?
в прошлогоднем тексте нема ничего про регистрацию, никаких претензий, кроме как использования фамилии, что за прикол "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6149
https://censor.net/ru/n3231614
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17.02.2021 00:05 Ответить
а у нього завжди було це прізвище? вони знайшли цього мужика з таким прізвищем і за бабло зареєстрували на нього партію чи він адепт?
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17.02.2021 01:35 Ответить
Шарий за допомогою другого Шария накосив бабла. Де ще таке може бути, як не в нас. Оце шара.
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17.02.2021 05:09 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 896
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17.02.2021 08:28 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 5072
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17.02.2021 09:04 Ответить
Анекдот
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6694

Как сказать человеку, что он дурак, чтоб при этом не обидеть?
"Да на таких, как вы, государство держится!".
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17.02.2021 10:16 Ответить
Вот это поворот!

"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 2124
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17.02.2021 10:22 Ответить
"Слухи о марсианах в Обуховском переулке распущены торговцами с сухаревки.
Виновные будут строго наказаны".

М. Булгаков. Собачье сердце
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17.02.2021 10:23 Ответить
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8247
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17.02.2021 10:23 Ответить
І це тільки зараз виявляється? А чим до цього займалась СБУ?

Виявляється, що партія Шарія зовсім не партія петуШарія, а справжній засновник не має відношення до діяльності цієї так званої партії, а тільки її зіц-прєдсєдатєль?

Чому ще не скасована реєстрація цього антиукраїнського збіговиська для хАхлятсько-малоросських тупих бурчтінок???
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17.02.2021 10:46 Ответить
А теперь внимательно смотрите за ногами и колесами А. Шария, расия своих не выдает,
как и Израиль.
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17.02.2021 10:58 Ответить
Партия Коломойского зарегистрирована на Зеленского.
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17.02.2021 11:08 Ответить
В общем, это партия "Не того шария") фиктивная контора, и все тут)
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17.02.2021 12:07 Ответить
Цікаво, ті хто голосував за Шарія - знали за кого вони голосують?)
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17.02.2021 15:16 Ответить
за кого сказали, за того и проголосовали
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17.02.2021 16:18 Ответить
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