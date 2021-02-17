"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Партия Шария" формально зарегистрирована не на Анатолия Шария, которому объявили о подозрении в госизмене, а на гражданина Виктора Шария.
Об этом 16 февраля СБУ сообщила в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
При этом в спецслужбе подчеркивают, что речь о задержании Виктор Шария не идет.
Так в СБУ отреагировали на размещение сегодня на Telegram-канале Анатолия Шария видео с титром "Днепр оперативный" с "задержанием" однофамильца политика и блогера. В описании под кадрами утверждалось, что Виктора Шария будто бы задержали по причине того, что он "рассказал, как СБУ с террористической организацией Нацкорпус угрожали ему и вынуждали подать иск на Партию Шария".
В СБУ отметили, что ролик не имеет ничего общего с Виктором Шарием.
"Сегодня СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", - рассказали в спецслужбе.
Напомним, что Виктор Шарий - человек, на которого формально зарегистрирована "партия "Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Безкоштовно люди такі речі не роблять...
Віктор Шарій політик? Голова партії? Тому це звичайне питання - звідки гроші?
И в Гемании с этой партией совладать не могут уже 45 лет. ПОТОМУ ЧТО ТУТ ДЕМОКРАТИЯ.
В твоей бывшей родине этого нет!
Партией Шария, как выяснилось, руководит фиктивная личность. Финансирование тоже вызывает вопросы, т.к. Толик не может тупо свои бабки из Испании туда вбухивать...
(никакого совпадение с породой маленьких собачек (чихуахуа) нет)))
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Сепаратисты - стремятся к автономии и независимости.
А коллаборационисты - желают отторгнуть часть одного государства в пользу другого и всячески поморгают войскам агрессора.
Запасной вариант, если первый из строя выйдет.
Мне похфиг что там за шмарии, отстегать и посодить обоих
а его фанаты лохи по сути
Ну членом то он как раз является...не партии конечно...а просто членом....
Счас я что-то замучу , но если придут брать - то я не я и партия не моя
таких хитромудрых !
в прошлогоднем тексте нема ничего про регистрацию, никаких претензий, кроме как использования фамилии, что за прикол
https://censor.net/ru/n3231614
Как сказать человеку, что он дурак, чтоб при этом не обидеть?
"Да на таких, как вы, государство держится!".
Виновные будут строго наказаны".
М. Булгаков. Собачье сердце
Виявляється, що партія Шарія зовсім не партія петуШарія, а справжній засновник не має відношення до діяльності цієї так званої партії, а тільки її зіц-прєдсєдатєль?
Чому ще не скасована реєстрація цього антиукраїнського збіговиська для хАхлятсько-малоросських тупих бурчтінок???
как и Израиль.