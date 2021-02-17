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Новини Політика України
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СБУ (10030) Шарій Анатолій (215)

"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія Шарія формально зареєстрована не на Анатолія Шарія, якому оголосили про підозру у держзраді, а на громадянина Віктора Шарія.

Про це 16 лютого СБУ повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в спецслужбі наголошують, що про затримання Віктор Шарія не йдеться.

Так в СБУ відреагували на розміщення сьогодні на Telegram-каналі Анатолія Шарія відео з титром "Дніпро оперативний" із "затриманням" однофамільця політика і блогера. В описі під кадрами стверджувалося, що Віктора Шарія нібито затримали через те, що він "розповів, як СБУ з терористичною організацією Нацкорпус погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія".

У СБУ зауважили, що ролик не має нічого спільного з Віктором Шарієм.

Читайте також: "Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська

"Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йдеться. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", - розповіли в спецслужбі.

Нагадаємо, що Віктор Шарий - чоловік, на якого формально зареєстрована партія "Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"
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Топ коментарі
+73
ха, и тут шарий соврал своим ********
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16.02.2021 20:13
+66
Шарий-то не настоящий!
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16.02.2021 20:13
+63
Ну, так це привід скасувати реєстрацію!
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16.02.2021 20:13
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Сторінка 2 з 2
А что у Козака нашли? А где можно прочитать доказательства? Не домыслы, типа один СБУшник, где то сказал, и кто то слышал, "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 371 что он говорил.
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17.02.2021 01:05 Відповісти
В цивилизованных странах независимый суд такие трюки решает очень даже просто.
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16.02.2021 20:18 Відповісти
Як? Україні буде не зайвим такий досвід.
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16.02.2021 20:21 Відповісти
Человек в суде заявляет, что это не его идея была - зарегистрировать партию, а к нему обратились, как к обладателю созвучной фамилии. Суд находит в этом умысел фиктивных действий и выносит решение, например, в месячный срок Минюсту дать возможность Толику приехать в Украину и перерегистрировать партию на себя. Толик не приезжает, и партия новым решением суда закрывается.
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16.02.2021 20:26 Відповісти
Чоловік мовчить як риба об лід- які ще ідеї є?
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16.02.2021 20:39 Відповісти
Тоді перевіряються фінансові стосунки його, родичів та близьких.
Безкоштовно люди такі речі не роблять...
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16.02.2021 20:43 Відповісти
Це так працює правосуддя при демократії та верховенстві права? Нічосі...
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16.02.2021 21:14 Відповісти
В Німеччині всі фінансові справи політиків прозорі.
Віктор Шарій політик? Голова партії? Тому це звичайне питання - звідки гроші?
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16.02.2021 21:25 Відповісти
Гроші партії чи гроші Шарія? Ви хоч одне запитання без помилок сформулюйте.
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16.02.2021 21:30 Відповісти
А в чём, фиктивность действий? А ви, что подумали?( Сталин) Спросите у Порошенко, на сколько бомжей оформлена земелька Украины, он знает. Это общепринятая практика ведения дел в Украине, а с волками жить , по волчьи выть. Вот если бы телеканалы на бомжа были оформлены, то и не закрыли бы. Представляете как скоро, территория Украины вся, на бомжей будет разделена, и паспорта они передадут своим хозяевам. С написанными дарственными, или генеральными доверенностями. И новым феодалам посоветовал, наловить бомжей на вокзалах и организовать охраняемые Коммуны, Владельцев земель Украинских. Вот тут и нужны тонна зелёного нала, что у Порошенко хранится, вне банка.
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17.02.2021 01:32 Відповісти
Ты трусы с утра проверил,зедебильный бот.
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17.02.2021 10:19 Відповісти
Немец, была запрещена только она партия это NDP да и то не во всех землях.

И в Гемании с этой партией совладать не могут уже 45 лет. ПОТОМУ ЧТО ТУТ ДЕМОКРАТИЯ.
В твоей бывшей родине этого нет!
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16.02.2021 20:55 Відповісти
НДП имеет чёткую структуру, реального председателя и прозрачное финансирование.
Партией Шария, как выяснилось, руководит фиктивная личность. Финансирование тоже вызывает вопросы, т.к. Толик не может тупо свои бабки из Испании туда вбухивать...
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16.02.2021 21:23 Відповісти
Дивні в нас законы про реєстрацію партій. І не вони одні.
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16.02.2021 20:20 Відповісти
а не дохуа ли этих чихаухуа-шариев ??
(никакого совпадение с породой маленьких собачек (чихуахуа) нет)))
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16.02.2021 20:20 Відповісти
Знаю особисто одного зі "Свободи"
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16.02.2021 20:27 Відповісти
Вообще-то "чивава"....даже чиуауа. "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3668
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16.02.2021 20:27 Відповісти
та да))))
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 878

..
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16.02.2021 20:32 Відповісти
Красава!!!)))
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16.02.2021 20:48 Відповісти
чихуахуа, как ни странно...а Абану мы Гаваной называем, а Пекин - вынос мозга...).
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17.02.2021 09:56 Відповісти
Так, до хуа масла "Рошен"! Шарій запопадливо хоче його понадкусювати , але хрєнйому!)))
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16.02.2021 20:35 Відповісти
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7738 "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7220
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16.02.2021 20:21 Відповісти
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7623
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16.02.2021 20:25 Відповісти
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 467
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16.02.2021 20:26 Відповісти
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 5614
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16.02.2021 20:31 Відповісти
Аху***ть. И ето не мошенничество и не обман? Кто получал деньги выделенные на партию?
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16.02.2021 20:23 Відповісти
з держбюджету - кажись, ніхто.
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16.02.2021 20:25 Відповісти
Черти, вы кого в ВР хотели в ВР пропихнуть? Куда ЦВК смотрело?
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16.02.2021 20:26 Відповісти
не удивлюсь если этот виктор какойто кацап
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16.02.2021 20:36 Відповісти
обоих шариев, - на кичу...
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16.02.2021 20:29 Відповісти
ШАРАЙОБИКИ, вас обманули!!!
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16.02.2021 20:30 Відповісти
И шо? У нас нонешний президент зарегистрирован на коломойского. Так что теперь, прыгать по крышам и кричать "караул"?
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16.02.2021 20:30 Відповісти
Тобто Анатолій Шарій в партії у Віктора Шарія є ідеологічною складовою
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16.02.2021 20:33 Відповісти
Якесь червоне братство і тхне більшовизмом, що дорівнює москальні
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16.02.2021 22:44 Відповісти
І вся сенсаційна справа виявилась пшиком.Шаріку-пох,його партії-пох,але СБУ-маладци,і Зєля-патріот "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 6496
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16.02.2021 20:33 Відповісти
Ще одна аутінська шавка випливла з клоаки москальської!!!
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16.02.2021 20:34 Відповісти
Цирк, а не политика!
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16.02.2021 20:35 Відповісти
Іншого неможе бути,якщо країною керує кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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16.02.2021 20:46 Відповісти
Нарид Украины так от ШАРЫ и не отошёл "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 804
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16.02.2021 20:37 Відповісти
Нарид Украины в Жданове переименовал комбинат Ильича в комбинат Ильича, на юго востоке действует совецька смекалка
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16.02.2021 20:40 Відповісти
мож в Мариуполе все таки ?
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17.02.2021 07:18 Відповісти
Ну да в Мариупольском Уезде
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17.02.2021 07:42 Відповісти
В украине нет "сепаратистов", тех, кого вы называете таковыми являются не чем иным как - коллаборационистами.

Сепаратисты - стремятся к автономии и независимости.
А коллаборационисты - желают отторгнуть часть одного государства в пользу другого и всячески поморгают войскам агрессора.
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16.02.2021 20:44 Відповісти
Нажаль цей поц далеко не перша проблема країни.
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16.02.2021 20:44 Відповісти
А ***** грошей не жаліє на всякі там *****шарії. А от хтось же реєстрував цю партію, чого ми взнаєм про це тільки зараз? Хто приховував цю інформацію? Значить ці гниди отримали бабло. Тоді треба провести розслідування та посадити на бутилку все це кодло! "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 9030
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16.02.2021 20:45 Відповісти
О! Підрило шаройобане з кацапстана чи бульбондії вилізло? Ти з члена шарія чи ***** зліз?
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16.02.2021 20:56 Відповісти
Звідки такі глубокі познанія в єтой тємє? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3533 ПроХВєсіАНАЛ? Чи АрАл? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3533
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16.02.2021 20:58 Відповісти
То есть, чисто теоретически, если некий избиратель петушария подаст судебный иск, тк голосовал он за партию совсем другого шария, есть шанс что регистрацию партии могут отменить в судебном порядке?
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 8797
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16.02.2021 20:46 Відповісти
а нашо нам 2 Шарія?
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16.02.2021 20:48 Відповісти
Бэкап.
Запасной вариант, если первый из строя выйдет.
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17.02.2021 10:29 Відповісти
а че, так можно было? "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 7115
Мне похфиг что там за шмарии, отстегать и посодить обоих "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 1043
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16.02.2021 20:49 Відповісти
типичный "рускій мір" - кидалово даже в мелочах "Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 4663
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16.02.2021 20:51 Відповісти
Якщо не помиляюсь то має бути стаття про фіктивну діяльність з не дуже приємними наслідками. Якщо керівник підставний то це привід закривати контору. Принаймні з комерційними фірмами так чинять.
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16.02.2021 20:59 Відповісти
???? Партия регистрирована на В Шария, но тот ни член, ни учредитель, ни руководитель? Это как?
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16.02.2021 21:05 Відповісти
Просто СБУ надо арестовать все руководство ЦИК за подделку документов на предмет регистрации! Если же арестов не будет, значит СБУ занимается дезинформацией и подлежит увольнению!
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16.02.2021 22:05 Відповісти
Мало-ли в Бразилии Пэдров...
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16.02.2021 21:05 Відповісти
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, - СБУ - Цензор.НЕТ 3318
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16.02.2021 21:07 Відповісти
Вот сволота шариевская! Думала всех поиметь, а теперь нужно поиметь ее. Обязательно!
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16.02.2021 21:29 Відповісти
вообщем вся эта партия - мыльный пузырь
а его фанаты лохи по сути "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8989
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16.02.2021 21:30 Відповісти
Но голоса на президентских выборах ОПЗЖ отдадут, верно?
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17.02.2021 10:29 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6159
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16.02.2021 21:42 Відповісти
При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом.Источник: https://censor.net/ru/n3248318


Ну членом то он как раз является...не партии конечно...а просто членом....
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16.02.2021 22:00 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 9323
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16.02.2021 22:06 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 3646Да -это класика ... но все осталось!

Счас я что-то замучу , но если придут брать - то я не я и партия не моя "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 4990
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 7915таких хитромудрых !
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17.02.2021 01:46 Відповісти
на синьора шмария
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16.02.2021 22:16 Відповісти
Ого, петушарик попал еще на одну статью. Ведь по факту это чистой воды кидалово избирателей. Мусора должны открыть уголовное дело, а цвк аннулировать регистрацию этой говнопартии.
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16.02.2021 22:25 Відповісти
тут как раз никакого кидалова. партия на шмария оформлена? на шмария. т.е. партия как раз шмария, а что другого шмария, так это уже нюансы. в названии же не пишется, что партия толика шмария.
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17.02.2021 09:40 Відповісти
так второй петушарий даже не член сей говнопартии "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8717,вот интересно как єто можеть бьіть "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 5972(куда смотрели при регистрации)
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17.02.2021 17:51 Відповісти
бляха, це просто розрив мозку, от уявіть, що БПП чи БЮТ зробив би щось подібне. Та це політичне самогубство. Але шарікови все гівно схавають і ще добавки попросять.
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16.02.2021 22:41 Відповісти
То надо второго Шария проверить на право на партию. Подозреваю что и там не на него. А на третьего Шарика, или Бобика, или Тобика, или Тузика! А Полкан пока в будке---стережёт очередь!
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16.02.2021 22:45 Відповісти
Лохторат голосовал за бомжа подзаборного, какой позор😁😁😁😁
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16.02.2021 22:53 Відповісти
А хіба цей другий Шарій, Віктор не є співучасником злочину? Ним прикривався перший шарій щоб творити злочин. А Віктор це знав, і навіть більше, він дав свою згоду на використання свого імені. Тобто діяв свідомо.
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16.02.2021 23:19 Відповісти
Угу. На кремлевского
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16.02.2021 23:22 Відповісти
падажжите, это еще один Виктор Шарий или тот же самый чел, который в прошлом году просил запретить партию из-за схожести фамилии?
в прошлогоднем тексте нема ничего про регистрацию, никаких претензий, кроме как использования фамилии, что за прикол "Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6149
https://censor.net/ru/n3231614
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17.02.2021 00:05 Відповісти
а у нього завжди було це прізвище? вони знайшли цього мужика з таким прізвищем і за бабло зареєстрували на нього партію чи він адепт?
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17.02.2021 01:35 Відповісти
Шарий за допомогою другого Шария накосив бабла. Де ще таке може бути, як не в нас. Оце шара.
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17.02.2021 05:09 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 896
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17.02.2021 08:28 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 5072
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17.02.2021 09:04 Відповісти
Анекдот
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 6694

Как сказать человеку, что он дурак, чтоб при этом не обидеть?
"Да на таких, как вы, государство держится!".
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17.02.2021 10:16 Відповісти
Вот это поворот!

"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 2124
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17.02.2021 10:22 Відповісти
"Слухи о марсианах в Обуховском переулке распущены торговцами с сухаревки.
Виновные будут строго наказаны".

М. Булгаков. Собачье сердце
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17.02.2021 10:23 Відповісти
"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ - Цензор.НЕТ 8247
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17.02.2021 10:23 Відповісти
І це тільки зараз виявляється? А чим до цього займалась СБУ?

Виявляється, що партія Шарія зовсім не партія петуШарія, а справжній засновник не має відношення до діяльності цієї так званої партії, а тільки її зіц-прєдсєдатєль?

Чому ще не скасована реєстрація цього антиукраїнського збіговиська для хАхлятсько-малоросських тупих бурчтінок???
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17.02.2021 10:46 Відповісти
А теперь внимательно смотрите за ногами и колесами А. Шария, расия своих не выдает,
как и Израиль.
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17.02.2021 10:58 Відповісти
Партия Коломойского зарегистрирована на Зеленского.
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17.02.2021 11:08 Відповісти
В общем, это партия "Не того шария") фиктивная контора, и все тут)
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17.02.2021 12:07 Відповісти
Цікаво, ті хто голосував за Шарія - знали за кого вони голосують?)
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17.02.2021 15:16 Відповісти
за кого сказали, за того и проголосовали
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17.02.2021 16:18 Відповісти
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