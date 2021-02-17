"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія Шарія формально зареєстрована не на Анатолія Шарія, якому оголосили про підозру у держзраді, а на громадянина Віктора Шарія.
Про це 16 лютого СБУ повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
При цьому в спецслужбі наголошують, що про затримання Віктор Шарія не йдеться.
Так в СБУ відреагували на розміщення сьогодні на Telegram-каналі Анатолія Шарія відео з титром "Дніпро оперативний" із "затриманням" однофамільця політика і блогера. В описі під кадрами стверджувалося, що Віктора Шарія нібито затримали через те, що він "розповів, як СБУ з терористичною організацією Нацкорпус погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія".
У СБУ зауважили, що ролик не має нічого спільного з Віктором Шарієм.
"Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йдеться. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", - розповіли в спецслужбі.
Нагадаємо, що Віктор Шарий - чоловік, на якого формально зареєстрована партія "Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Будь ласка, зачекайте...
Безкоштовно люди такі речі не роблять...
Віктор Шарій політик? Голова партії? Тому це звичайне питання - звідки гроші?
И в Гемании с этой партией совладать не могут уже 45 лет. ПОТОМУ ЧТО ТУТ ДЕМОКРАТИЯ.
В твоей бывшей родине этого нет!
Партией Шария, как выяснилось, руководит фиктивная личность. Финансирование тоже вызывает вопросы, т.к. Толик не может тупо свои бабки из Испании туда вбухивать...
(никакого совпадение с породой маленьких собачек (чихуахуа) нет)))
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Сепаратисты - стремятся к автономии и независимости.
А коллаборационисты - желают отторгнуть часть одного государства в пользу другого и всячески поморгают войскам агрессора.
Запасной вариант, если первый из строя выйдет.
Мне похфиг что там за шмарии, отстегать и посодить обоих
а его фанаты лохи по сути
Ну членом то он как раз является...не партии конечно...а просто членом....
Счас я что-то замучу , но если придут брать - то я не я и партия не моя
таких хитромудрых !
в прошлогоднем тексте нема ничего про регистрацию, никаких претензий, кроме как использования фамилии, что за прикол
https://censor.net/ru/n3231614
Как сказать человеку, что он дурак, чтоб при этом не обидеть?
"Да на таких, как вы, государство держится!".
Виновные будут строго наказаны".
М. Булгаков. Собачье сердце
Виявляється, що партія Шарія зовсім не партія петуШарія, а справжній засновник не має відношення до діяльності цієї так званої партії, а тільки її зіц-прєдсєдатєль?
Чому ще не скасована реєстрація цього антиукраїнського збіговиська для хАхлятсько-малоросських тупих бурчтінок???
как и Израиль.