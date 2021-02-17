"Партія Шарія" зареєстрована на іншого Шарія, - СБУ

Партія Шарія формально зареєстрована не на Анатолія Шарія, якому оголосили про підозру у держзраді, а на громадянина Віктора Шарія.

Про це 16 лютого СБУ повідомила в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в спецслужбі наголошують, що про затримання Віктор Шарія не йдеться.

Так в СБУ відреагували на розміщення сьогодні на Telegram-каналі Анатолія Шарія відео з титром "Дніпро оперативний" із "затриманням" однофамільця політика і блогера. В описі під кадрами стверджувалося, що Віктора Шарія нібито затримали через те, що він "розповів, як СБУ з терористичною організацією Нацкорпус погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія".

У СБУ зауважили, що ролик не має нічого спільного з Віктором Шарієм.

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"Сьогодні СБУ проводить слідчі дії із Віктором Шарієм, але про затримання мова не йдеться. Наразі співробітники спецслужби перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", - розповіли в спецслужбі.

Нагадаємо, що Віктор Шарий - чоловік, на якого формально зареєстрована партія "Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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