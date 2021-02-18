Марки, посвященные ВСУ, выпустят не 23 февраля, а 14 марта, - "Укрпочта"

Посвященные Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины марки из-за реакции общества и Генштаба представят 14 марта, в День украинского добровольца, а не 23 февраля, как планировали изначально.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрпочта планировала ввести в обращение марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" 23.02.2021. Эту дату выбрали как инфоповод для привлечения внимания к маркам и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом, и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору", - сказано в сообщении.

В "Укрпочте" подчеркивают, что никоим образом не хотели почтить память советской армии. Но признают, что идея выпуска марок 23 февраля вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

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"Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального Штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" на 14 марта - День украинского добровольца", - добавили в "Укрпочте".

В пресс-службе напомнили, что за время российской оккупации выпустили более 20 марок патриотической тематики.

"Завтра Укрпочта выпускает марку "Орден Героев Небесной Сотни", и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее "Укрпочта" назначила на 23 февраля дату выпуска марок, посвященных Сухопутным войскам ВСУ. Генштаб и Минобороны выступили решительно против этой даты. Директор "Укрпочты" Смелянский пояснил выбор даты "троллингом" страны-агрессора.