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Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - "Укрпошта"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, -

Присвячені Сухопутним військам Збройних Сил України марки через реакцію суспільства і Генштабу презентують 14 березня, в День українського добровольця, а не 23 лютого, як планували спочатку.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"Укрпошта планувала ввести в обіг марки "Збройні сили України. Сухопутні війська" 23.02.2021. Цю дату обрали як інфопривід для привернення уваги до марок і як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому, і нам у сучасній Україні є що протиставити агресору", - сказано в повідомленні.

В "Укрпошті" підкреслюють, що жодним чином не хотіли вшанувати пам'ять радянської армії. Але визнають, що ідея випуску марок 23 лютого викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.

"Ми усвідомлюємо делікатність теми і прислухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня - День українського добровольця", - додали в "Укрпошті".

У пресслужбі нагадали, що за час російської окупації випустили понад 20 марок патріотичної тематики.

"Завтра Укрпошта випускає марку "Орден Героїв Небесної Сотні", і ми сподіваємося, що справжні патріоти України приділять таку ж увагу цьому випуску, як і випуску, присвяченому Збройним силам України", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" призначила на 23 лютого дату випуску марок, присвячених Сухопутним військам ЗСУ. Генштаб і Міноборони виступили рішуче проти цієї дати. Директор "Укрпошти" Смілянський пояснив вибір дати "тролінгом" країни-агресора.

Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - Укрпошта 01
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Топ коментарі
+8
Смєлянського 8 березня таки привітаю. А хто знає, коли день сексуальних меншин, бо хочу і в цей день його привітати?
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18.02.2021 19:06
+5
...нажаль, доведеться чекати наступного року Марки, посвященные ВСУ, выпустят не 23 февраля, а 14 марта, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 6334
Марки, посвященные ВСУ, выпустят не 23 февраля, а 14 марта, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 2469
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18.02.2021 19:25
+4
К 23 лютюго можно выпустить марки с жареными бурятами
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18.02.2021 19:20
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наконец и перша пэрэмога...
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18.02.2021 19:05 Відповісти
за умьі украинцев - так перемога. Лавров тоже перемогу сделал: влез своим свинньім рьілом в тик ток.
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18.02.2021 20:19 Відповісти
нормально так втулил армянскую лошадь в укрпочту...
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18.02.2021 20:23 Відповісти
тьі так и не понял: Лавров откррьіл свою контору в тик токе тоже по причине борьбьі за умьі, при чем очень молольіе умьі.
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18.02.2021 21:08 Відповісти
ну звыняй...где я,а где тик-ток. Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 5495
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18.02.2021 21:12 Відповісти
ВОНО І ТАК ВИДНО ДЕ ТИ.
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18.02.2021 21:18 Відповісти
та да,не ныкаюсь под прокси...
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18.02.2021 21:23 Відповісти
хаха, тобі не кажеться, що мовчки ти на вумного потягнеш?
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18.02.2021 23:46 Відповісти
нє, то хайп - найліпша форма реклами...
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18.02.2021 19:05 Відповісти
Смєлянського 8 березня таки привітаю. А хто знає, коли день сексуальних меншин, бо хочу і в цей день його привітати?
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18.02.2021 19:06 Відповісти
...нажаль, доведеться чекати наступного року Марки, посвященные ВСУ, выпустят не 23 февраля, а 14 марта, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 6334
Марки, посвященные ВСУ, выпустят не 23 февраля, а 14 марта, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 2469
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18.02.2021 19:25 Відповісти
17 травня день боротьби з гомофобиєю. але для твоїї цілей мабуть не підійде, бо ти хочеш його навпаки пофобити.
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18.02.2021 20:23 Відповісти
Хотите честно? Да пожалуйста: у нас тут, в Украине- отчетливый перебор кретинов и дегенератов, во всех сферах! Во всех, без исключения! Ну... давайте, кретины и дегенераты, подеритесь. Назначьте новую дату выпуска серии марок. Приурочьте её к какой-либо победе. Только затруднюсь назвать: к какой именно??? Откуда столько кретинов повылазило??? Тут уместна пичалька...
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18.02.2021 19:07 Відповісти
сложно запомнить число колы лысого в прыжке цёмкають...
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18.02.2021 19:13 Відповісти
и все же...если тематическая серия марок...то выпустите ее именно к этому дню - сухопутных войск? так к Дню сухопутных войск...что за проблема...? не хотите ни к чему подвязывать? просто выпустите к 1-му числу любого месяца...фсё! или нужен прецедент шоб узнали ???)))
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18.02.2021 19:13 Відповісти
Вот!!! Нужен какой-то сраный прецедент! Не могли создатели серии не знать о дате 23 февраля! Не могли, б.ядь! Но, они пошли на презентацию именно 23-го февраля. Возникает закономерный вопрос: а нах.я??? Я ранее писал: убежден, что тут есть какой-то прикол. А теперь я вижу: всё- тупо, безмерно тупо. Всё для того, чтобы мы с тобой тут о чем-то отписались... Схожу-ка я за водкой, наверное. А шо ещё делать???
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18.02.2021 19:17 Відповісти
скорее всего, шкандально хотели напомнить о такой помоечке как "укрпошта" и поддержать так свой подплинтусный рейтинг.
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18.02.2021 20:16 Відповісти
то більше звичка і страх зробити щось по-новому без пі.дюлей.
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18.02.2021 20:25 Відповісти
К 23 лютюго можно выпустить марки с жареными бурятами
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18.02.2021 19:20 Відповісти


E. Mock@Ih_Bi_Bi 2 ч

Здається, 23 лютого - всесвітній день кастрації (ветеринарів свято))
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18.02.2021 21:48 Відповісти
Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 2525
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18.02.2021 22:34 Відповісти
Ця влада хоч щось проукраїнське робить, без чарівного пенделя?
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18.02.2021 19:22 Відповісти
23 февраля, это день памяти тех кто служил (воевал) в Советской армии, (не в российской), а нас в Украине миллионы. И прежде чем вякать, этому бездарному руководству ВСУ, попытались бы достичь уровня подготовки той армии, за 6 лет не спланировали и не провели ни одного боя, (наступательного или оборонительного), не говоря уже за сражение или операцию. Можете только воровать, пьянствовать и мародерствовать, посмотрите на внешний вид военных возле ГШ, бомжи и мешочники, можно представить, что в войсках делается.
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18.02.2021 19:32 Відповісти
Нах, зі своєю «армією». Був я в ній! Про яку підготовку ти тут триндиш!? ХБ із кірзаками і онучами!? Іди в жопу, дебіл!
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18.02.2021 19:38 Відповісти
Як згадаю тих «офіцерів» в фуражках, хромових чоботах і портупєях!-клоуни, а не вояки!)))) вперше так звану «експеременталку» видавали виключно військовим в Афганістані.
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18.02.2021 19:45 Відповісти
Слушай меня, Володя. Я не служил, но проходил офицерскую стажировку в бригаде ОВРА Севастополя. Это тральщики, малые противолодочные корабли(корветы) и один минный заградитель. Та вот, я там провел 45 дней, в Стрелецкой бухте. Я видел всякое, но такого мерзкого запредела, который был в ВМФ СССР- не было, я убежден- даже по отношению к гребцам на галерах! Короче: в процессе моих 45 дней там повесились двое матросов первогодков. Сами, б.ядь! Повесились, б.лядь! Потому, о степени боевой готовности ЧФ, например, я бы таки не болтал. Это было болото. Мерзость. Беспредел.
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18.02.2021 19:40 Відповісти
А він швидше за все і не служив в РА! Це один із тих дебілів, котрі тужать за союзом і не жили в ньому! Називати РА підготовленою може тільки брехун, котрий не знає про до говорить! Я ДМБ 89.
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18.02.2021 19:48 Відповісти
"23 фєвраля" це взагалі невідомо що. Випадкова вигадана дата. Ще й "23 фєвраля" за старим стилем це "8 марта" за новим. Радянська армія це концентроване свинство.
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18.02.2021 19:48 Відповісти
Тре було б 8 - го, - але ж це вже булінг?
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18.02.2021 19:48 Відповісти
"8 марта" це "23 фєвраля" за старим стилем. Цей день в Україні офіційне свято, можна завуальовано поздоровляти і тих хто святкує заборонене "23 фєвраля" не викликая підозр. Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - "Укрпошта" - Цензор.НЕТ 3485
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18.02.2021 20:06 Відповісти
А чья Укрпочта ,кто в курсах?
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18.02.2021 21:14 Відповісти
Та 20.02.2021 саме то, щоб у москальні пукани стартували.
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18.02.2021 23:34 Відповісти
 
 