Марки, присвячені ЗСУ, випустять не 23 лютого, а 14 березня, - "Укрпошта"

Присвячені Сухопутним військам Збройних Сил України марки через реакцію суспільства і Генштабу презентують 14 березня, в День українського добровольця, а не 23 лютого, як планували спочатку.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти", інформує Цензор.НЕТ.

"Укрпошта планувала ввести в обіг марки "Збройні сили України. Сухопутні війська" 23.02.2021. Цю дату обрали як інфопривід для привернення уваги до марок і як ознаку того, що ця сторінка історії давно в минулому, і нам у сучасній Україні є що протиставити агресору", - сказано в повідомленні.

В "Укрпошті" підкреслюють, що жодним чином не хотіли вшанувати пам'ять радянської армії. Але визнають, що ідея випуску марок 23 лютого викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.

"Ми усвідомлюємо делікатність теми і прислухаємося до думки людей, тому приймаємо позицію Генерального Штабу ЗСУ перенести дату спецпогашення поштових марок "Збройні Сили України. Сухопутні війська" на 14 березня - День українського добровольця", - додали в "Укрпошті".

У пресслужбі нагадали, що за час російської окупації випустили понад 20 марок патріотичної тематики.

"Завтра Укрпошта випускає марку "Орден Героїв Небесної Сотні", і ми сподіваємося, що справжні патріоти України приділять таку ж увагу цьому випуску, як і випуску, присвяченому Збройним силам України", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" призначила на 23 лютого дату випуску марок, присвячених Сухопутним військам ЗСУ. Генштаб і Міноборони виступили рішуче проти цієї дати. Директор "Укрпошти" Смілянський пояснив вибір дати "тролінгом" країни-агресора.