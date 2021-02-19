В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
По состоянию на утро 19 февраля в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
По данным издания, вакцинация стартовала в 87 странах.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 59 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
Страны ЕС – 24,3 млн доз;
Великобритания – почти 17 млн доз;
Индия – 9,8 млн доз.
При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).
Как сообщалось, накануне вакцинация началась уже в Зимбабве. В то же время Украина в настоящий момент ожидает прибытия первой партии вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера вечером вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.
Пожалуйста, подождите...