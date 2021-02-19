РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4967 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
838 10
вакцина (3815) Зимбабве (24) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

По состоянию на утро 19 февраля в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По данным издания, вакцинация стартовала в 87 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 59 млн доз;
Китай – 40,5 млн доз;
Страны ЕС – 24,3 млн доз;
Великобритания – почти 17 млн доз;
Индия – 9,8 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

Читайте также: "Слуга народа" будет рассматривать вопрос отставки Степанова, если он провалит вакцинацию, - Верещук

Как сообщалось, накануне вакцинация началась уже в  Зимбабве. В то же время Украина в настоящий момент ожидает прибытия первой партии вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера вечером  вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зебилы победили Супрун. Вакцин нет. Зебилы молодцы...
показать весь комментарий
19.02.2021 10:03 Ответить
Зебилы победили не только Супрун, зебилы победили здравый смысл.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:11 Ответить
Зебилы - мастера спорта по обкакиванию. Поставьте им песню Queen "We Are The Champions".
показать весь комментарий
19.02.2021 10:23 Ответить
Чем ответит чемпион мира по вакцинации от ковида?
показать весь комментарий
19.02.2021 10:05 Ответить
В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6883
показать весь комментарий
19.02.2021 10:09 Ответить
Украина впереди планеты всей, только с конца
показать весь комментарий
19.02.2021 10:12 Ответить
А в Украине ********** до сих пор контролирует... У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8992
У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5182
показать весь комментарий
19.02.2021 10:21 Ответить
Короче в основном где арабы,африканцы,индусы и китайцы.
показать весь комментарий
19.02.2021 10:47 Ответить
Мы рады и что???
показать весь комментарий
19.02.2021 11:13 Ответить
Да и флаг в руки им долбням!
показать весь комментарий
19.02.2021 12:35 Ответить
 
 