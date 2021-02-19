В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

По состоянию на утро 19 февраля в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По данным издания, вакцинация стартовала в 87 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:



США – 59 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Страны ЕС – 24,3 млн доз;

Великобритания – почти 17 млн доз;

Индия – 9,8 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,06), Сейшельские острова (63,91), Объединенные Арабские Эмираты (49,99), Великобритания (25,45) и США (17,80).

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Как сообщалось, накануне вакцинация началась уже в Зимбабве. В то же время Украина в настоящий момент ожидает прибытия первой партии вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера вечером вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax.