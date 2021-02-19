У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg

Станом на ранок 19 лютого у світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти коронавірусу.

Про це свідчать дані агентства Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За даними видання, вакцинація стартувала у 87 країнах.

Лідерами за кількістю введених доз є:

США - 59 млн доз;

Китай - 40,5 млн доз;

Країни ЄС - 24,3 млн доз;

Велика Британія - майже 17 млн ​​доз;

Індія - 9,8 млн доз.

Водночас лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Сейшельські острови (63,91), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).

Як повідомлялося, напередодні вакцинація почалася вже в Зімбабве. Водночас Україна нині чекає на прибуття першої партії вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов учора ввечері вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

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