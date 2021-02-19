УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4770 відвідувачів онлайн
Новини За кордономЗдоров'я Коронавірус і карантин
838 10
вакцина (3528) Зімбабве (13) карантин (16095) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg

Станом на ранок 19 лютого у світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти коронавірусу.

Про це свідчать дані агентства Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За даними видання, вакцинація стартувала у 87 країнах.

Лідерами за кількістю введених доз є:

США - 59 млн доз;
Китай - 40,5 млн доз;
Країни ЄС - 24,3 млн доз;
Велика Британія - майже 17 млн ​​доз;
Індія - 9,8 млн доз.

Водночас лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Сейшельські острови (63,91), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).

Як повідомлялося, напередодні вакцинація почалася вже в Зімбабве. Водночас Україна нині чекає на прибуття першої партії вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов учора ввечері вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебилы победили Супрун. Вакцин нет. Зебилы молодцы...
показати весь коментар
19.02.2021 10:03 Відповісти
Зебилы победили не только Супрун, зебилы победили здравый смысл.
показати весь коментар
19.02.2021 10:11 Відповісти
Зебилы - мастера спорта по обкакиванию. Поставьте им песню Queen "We Are The Champions".
показати весь коментар
19.02.2021 10:23 Відповісти
Чем ответит чемпион мира по вакцинации от ковида?
показати весь коментар
19.02.2021 10:05 Відповісти
В мире сделали уже свыше 193 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6883
показати весь коментар
19.02.2021 10:09 Відповісти
Украина впереди планеты всей, только с конца
показати весь коментар
19.02.2021 10:12 Відповісти
А в Украине ********** до сих пор контролирует... У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8992
У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5182
показати весь коментар
19.02.2021 10:21 Відповісти
Короче в основном где арабы,африканцы,индусы и китайцы.
показати весь коментар
19.02.2021 10:47 Відповісти
Мы рады и что???
показати весь коментар
19.02.2021 11:13 Відповісти
Да и флаг в руки им долбням!
показати весь коментар
19.02.2021 12:35 Відповісти
 
 