Разрешения на специальные досудебные расследования делают дела Майдана вечными, - следователь ГБР Яблонский

Чтобы привлечь к ответственности за преступления, совершенные во время Революции Достоинства, тех, кто сбежал из Украины, необходимо вносить изменения в законодательство. Потому что судьи не всегда однозначно трактуют норму Уголовного процессуального кодекса, которая регулирует вопрос заочного осуждения.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель начальника Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований Артем Яблонский.

"Мы отошли от практики, что только Интерпол выполняет международный розыск, и начали получать разрешения на специальное расследование. Если повезет и суд встанет на нашу сторону, то надеюсь, что за год мы направим в суд значительное количество обвинительных актов по специальной процедуре", - отметил Яблонский".

По его словам, на данный момент по делам Майдана объявлено в розыск 87 человек.

"Законодательство так выписано, что в Украине разрешение на задержание надо получать каждые полгода. С этим были проблемы. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла функцию следствия. А дела мы получили только в январе 2020. Мы массово пошли в суд получать новые разрешения на задержание. Представьте, что было бы, если бы не получили? Если следователь через полгода не получает разрешения, подозреваемый может въезжать в Украину, сам идти в суд или к следователю и говорить: вот я прибыл, у вас нет разрешения, вы не можете ничего со мной сделать, а я такой хороший, что сам приехал, сам хочу, привлекайте меня к ответственности. И никто не может его задержать. И только разрешения на заочную стражу, которые мы получаем сейчас - они бессрочные. И эти разрешения на специальные досудебные расследования делают дела Майдана вечными. Пройдут годы, срок следствия не идет, заочная стража бессрочная. Человек через 10 лет приезжает, все равно его задерживают, все равно везут в суд для применения меры пресечения и ответственность все же наступит. Если мы еще направим в суд акты и получим приговоры по заочной процедуре, то тогда, когда человек приедет в Украину, его под стражей повезут отбывать наказание. И на этом этапе мы можем говорить, что справедливость будет достигнута", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 17 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2164 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". В парламенте рассчитывают до июля рассмотреть документ во втором чтении. Об этом рассказал в комментарии журналистам председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа").