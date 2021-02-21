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Новости Коронавирус и карантин
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Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V"

Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом

В Черногории началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Первым дозу препарата получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет местная газета Vijesti.

Вакцинированный призвал граждан не бояться вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

"Я считаю, что граждане не должны бояться вакцины, потому что это наш шанс победить вирус", - сказал он.

Прививку российской вакциной также сделали два сотрудника медицинского центра. Один из них рассказал, что за день дозу препарата смогут получить 79 человек.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

Позже правительство опубликовало постановление о запрете экстренной регистрации по ускоренной процедуре российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"

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Топ комментарии
+18
У вас нема гімну. то перероблений гімн СРСР з якого ви першими втікли.
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21.02.2021 13:09
+17
Будущие дети Черногории
Черногория начала вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" - Цензор.НЕТ 2126
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21.02.2021 13:02
+15
Братушкі вижили з розуму, бо поміняли притому владу на прокацапську і "Спутнік-V" буде для них розплатою.
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21.02.2021 12:56
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И не только Черногория и Венгрия, ещё Хорватия и Словения на подходе а потом и остальная Европа, а тут екцперды рассказывали на цензоре что никто фуфломицын брать не будет, а кацапы на нем кучу бабла заработают, а наши в то время будут стоять и по программе covax для нищих ждать вакцину...
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21.02.2021 14:57 Ответить
Мои соболезнования жителям Черногории...
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21.02.2021 19:27 Ответить
это хорошо. скоро узнаем точные данные об эффективности и всё встанет на свои места.
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21.02.2021 21:43 Ответить
Чорногорія почала вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" - Цензор.НЕТ 9218
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22.02.2021 08:23 Ответить
КУДА ЕС СМОТРИТ !!!???
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22.02.2021 13:57 Ответить
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