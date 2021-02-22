Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ

Министерство иностранных дел Украины не раз обращалось в государственные органы Сингапура с информацией о том, что сингапурская компания "Спортмастер" работает в оккупированном Крыму.

Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, которым располагает Цензор.НЕТ.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что еще прошлым летом направили в Министерство иностранных дел Украины письмо о том, что сеть работает в оккупированном Крыму.

"В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования", - добавили в спецслужбе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Спортмастер" уверяет, что продолжает работать в Украине, несмотря на санкции СНБО

Напомним, "Спортмастер" - среди юридических лиц, попавших под санкции СНБО 19 февраля. Компании запретили работать на территории Украины, но она продолжает деятельность и называет попадание в санкционный список "неаргументированным и безосновательным".