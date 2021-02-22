Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины не раз обращалось в государственные органы Сингапура с информацией о том, что сингапурская компания "Спортмастер" работает в оккупированном Крыму.
Об этом сказано в комментарии пресс-службы СБУ, которым располагает Цензор.НЕТ.
"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму", - сказано в сообщении.
В СБУ отметили, что еще прошлым летом направили в Министерство иностранных дел Украины письмо о том, что сеть работает в оккупированном Крыму.
"В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования", - добавили в спецслужбе.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Спортмастер" уверяет, что продолжает работать в Украине, несмотря на санкции СНБО
Напомним, "Спортмастер" - среди юридических лиц, попавших под санкции СНБО 19 февраля. Компании запретили работать на территории Украины, но она продолжает деятельность и называет попадание в санкционный список "неаргументированным и безосновательным".
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Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.
Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, среди которых компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур). Согласно Единого реестра юридических лиц, эта компания владеет 99% "Спортмастер". Срок санкций - 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере".
а по факту - нікчемні санкції проти маловідоміх помійок взагалі не чіпаючих ніякого мєртвєчуковсього бізнесу
У Харкові не шанують 15-річного героя Дідіка, але дбають про гопника Кернеса. Маємо пам'ятати!
И мы спросим.
Еще спросим - почему мудак с доказаной терористической деятельностью заседает в ВР?
Какая то избирательная и сильно запаздывающая реакция государства. Но, хорошо что начали реагировать и надеюсь, что это только начало!
"Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, вона намагалася вийти на ринок Китаю, а в другій половині 2019 року оголосила про купівлю великих торговельних мереж спорттоварів у Польщі та Данії."
Це чудо української підприємливості , і нам тільки тішитися та заявити - що не треба нам кредитів - самі спроможні?
Чи тут чимось іншим пахне ?
Ааа, "Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!"