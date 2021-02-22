Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ

Міністерство закордонних справ України не раз зверталося до державних органів Сінгапуру з інформацією про те, що сінгапурська компанія "Спортмайстер" працює в окупованому Криму.

Про це сказано в коментарі пресслужби СБУ, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введено на підставі інформації про роботу мережі в Криму", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначили, що ще минулого літа направили в Міністерство закордонних справ України лист про те, що мережа працює в окупованому Криму.

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"У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами в держоргани Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, "Спортмайстер" - серед юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Компанії заборонили працювати на території України, але вона продовжує діяльність і називає потрапляння до списку санкцій "неаргументованим і безпідставним".