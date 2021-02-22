Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ
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Міністерство закордонних справ України не раз зверталося до державних органів Сінгапуру з інформацією про те, що сінгапурська компанія "Спортмайстер" працює в окупованому Криму.
Про це сказано в коментарі пресслужби СБУ, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введено на підставі інформації про роботу мережі в Криму", - сказано в повідомленні.
В СБУ зазначили, що ще минулого літа направили в Міністерство закордонних справ України лист про те, що мережа працює в окупованому Криму.
"У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами в держоргани Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування", - додали в спецслужбі.
Нагадаємо, "Спортмайстер" - серед юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Компанії заборонили працювати на території України, але вона продовжує діяльність і називає потрапляння до списку санкцій "неаргументованим і безпідставним".
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Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.
Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, среди которых компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур). Согласно Единого реестра юридических лиц, эта компания владеет 99% "Спортмастер". Срок санкций - 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере".
а по факту - нікчемні санкції проти маловідоміх помійок взагалі не чіпаючих ніякого мєртвєчуковсього бізнесу
У Харкові не шанують 15-річного героя Дідіка, але дбають про гопника Кернеса. Маємо пам'ятати!
И мы спросим.
Еще спросим - почему мудак с доказаной терористической деятельностью заседает в ВР?
Какая то избирательная и сильно запаздывающая реакция государства. Но, хорошо что начали реагировать и надеюсь, что это только начало!
"Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, вона намагалася вийти на ринок Китаю, а в другій половині 2019 року оголосила про купівлю великих торговельних мереж спорттоварів у Польщі та Данії."
Це чудо української підприємливості , і нам тільки тішитися та заявити - що не треба нам кредитів - самі спроможні?
Чи тут чимось іншим пахне ?
Ааа, "Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!"