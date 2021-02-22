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Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти

Міністерство закордонних справ України не раз зверталося до державних органів Сінгапуру з інформацією про те, що сінгапурська компанія "Спортмайстер" працює в окупованому Криму.

Про це сказано в коментарі пресслужби СБУ, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введено на підставі інформації про роботу мережі в Криму", - сказано в повідомленні.

В СБУ зазначили, що ще минулого літа направили в Міністерство закордонних справ України лист про те, що мережа працює в окупованому Криму.

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"У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами в держоргани Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, "Спортмайстер" - серед юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Компанії заборонили працювати на території України, але вона продовжує діяльність і називає потрапляння до списку санкцій "неаргументованим і безпідставним".
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Топ коментарі
+14
где вы ввели?на словах или бумаге? он работает до сих пор и сама ихняя директорша сказала что нас не обходит мы работаем как обычно
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22.02.2021 19:16
+14
Кого волнует, с россии, Франции или с Гондураса? Вопрос почему компания торгует на подсанкционной территории? Даже российские структуры боятся в Крыму открываться. Ашан должен попасть под санкции так же, как и спортмастер, пока не закроют последние магазины в Крыму
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22.02.2021 19:54
+13
В Крыму работает Prostor. Ашан. Аптеки из Днепра. Синево ит д
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22.02.2021 19:18
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Несмотря на санкции СНБО, в Харькове продолжает работать "Спортмастер"

Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.

Магазин российской сети на проспекте Науки в понедельник, 22 февраля, работает в штатном режиме.
Как сообщает корреспондент МГ "Объектив", администрация магазина не пожелала общаться с журналистами.
"Мы отказываемся от комментариев", - заявила администратор.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля ввел санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, среди которых компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" (Сингапур). Согласно Единого реестра юридических лиц, эта компания владеет 99% "Спортмастер". Срок санкций - 3 года. Они предусматривают полный запрет торговых операций в "Спортмастере".
Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 2912
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22.02.2021 19:15 Відповісти
Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 9565 проте скільки розголосу - "бубачка - мощньій чувак, уввєл санкции против кума куйла"!
а по факту - нікчемні санкції проти маловідоміх помійок взагалі не чіпаючих ніякого мєртвєчуковсього бізнесу
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22.02.2021 19:31 Відповісти
Харьков всегда отличался умом и сообразительностью.
У Харкові не шанують 15-річного героя Дідіка, але дбають про гопника Кернеса. Маємо пам'ятати!
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22.02.2021 19:34 Відповісти
где вы ввели?на словах или бумаге? он работает до сих пор и сама ихняя директорша сказала что нас не обходит мы работаем как обычно
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22.02.2021 19:16 Відповісти
В Крыму работает Prostor. Ашан. Аптеки из Днепра. Синево ит д
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22.02.2021 19:18 Відповісти
Ашан - це французька сітка, вони й по всій расісі працюють
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22.02.2021 19:29 Відповісти
Кого волнует, с россии, Франции или с Гондураса? Вопрос почему компания торгует на подсанкционной территории? Даже российские структуры боятся в Крыму открываться. Ашан должен попасть под санкции так же, как и спортмастер, пока не закроют последние магазины в Крыму
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22.02.2021 19:54 Відповісти
Заказывайте товары в том инет магазине на Нову Почту и не забирайте товар.
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22.02.2021 19:18 Відповісти
Очковтирательство! Баканов 🤢😈 долго чешется , а мертвечуку санкции хотели смягчить
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22.02.2021 19:20 Відповісти
Вот никогда не был ,и не жалею,хотя пробежки делаю в Асиксах.Карательные органы саботируют Указы СНБО.
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22.02.2021 19:21 Відповісти
только узнали? на седьмом году строжайших санкций. Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 278
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22.02.2021 19:24 Відповісти
так это русский магазин
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22.02.2021 19:25 Відповісти
какие санкции? - справшивала сегодня ихняя директриса.
И мы спросим.
Еще спросим - почему мудак с доказаной терористической деятельностью заседает в ВР?
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22.02.2021 19:25 Відповісти
з нетерпінням чекаю санкцій до кварталу-95 за співпрацю з російськими контрагентами
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22.02.2021 19:27 Відповісти
А какая разница если все равно не могут закрыть. А вообще их совсем не жаль. Фартушняки и компания это банда мошенников которые годами бегают от налогов по оффшорам. Граждане Мальты и Швейцарии которые после панамского скандала видимо сбежали в Азию. В Украине есть Спортландия? Это тоже их сеть, и еще куча других. Все надо закрывать.
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22.02.2021 19:31 Відповісти
Как там в Корее?
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22.02.2021 19:35 Відповісти
Может взятку занесли кому надо. Я читал про их связи с сельхоз-императором Косюком.
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22.02.2021 19:51 Відповісти
Там один "Спортмастер" работает в оккупированном Крыму!? Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 6618
Какая то избирательная и сильно запаздывающая реакция государства. Но, хорошо что начали реагировать и надеюсь, что это только начало!
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22.02.2021 19:32 Відповісти
Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4577
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22.02.2021 19:34 Відповісти
Контроль исполнения решений не помешал бы. Причём жёсткий, без соплей. А то грош цена этим санкциям будет по итогу.
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22.02.2021 19:35 Відповісти
Эти "санкции"- одна сплошная фикция. И магазины под санкциями "пашут в поте лица", и нефтепродуктопровод отпускает продукцию. И никакого тебе ни спецназа ДБР, ни НАБУ, ни полицейского оцепления или банальной двойки охранников. НИ-КО-ГО! Так что это за санкции, если фигурантам не вручили подозрение и активы продолжают работать на владельца и приумножать его миллионы?!!
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22.02.2021 19:44 Відповісти
Санкции против "Спортмастера" ввели из-за работы в оккупированном Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 6537
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22.02.2021 19:46 Відповісти
Ахаха. Зеля диктатор у которого не стоит.)
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22.02.2021 19:49 Відповісти
Попердели и обосрались с этими санкциями. Даже магазин не могут закрыть. Что за никчемные лохи.
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22.02.2021 19:48 Відповісти
А можешь не прятаться за чужим флагом?😂🌷
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22.02.2021 19:54 Відповісти
Вы против закрытия спонсора террористов?
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22.02.2021 19:57 Відповісти
Я против коцапских проксенышей.Ты коцап?😂🌷
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22.02.2021 19:58 Відповісти
Я вьетнамец. Не видно что-ли.
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22.02.2021 19:59 Відповісти
Стыдно?😂🌷
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22.02.2021 20:00 Відповісти
Сильно хочется писать на украинском сайте?😂🌷
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22.02.2021 20:03 Відповісти
свинорус, пшел нах со своей "страной"
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22.02.2021 20:15 Відповісти
Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3383Хлопаки з Кривого Рогу (найбільше з міст України, які не є обласним центром) , компанія з Сінгапуру , громадянство Мальти , жителі Швейцарії ...

"Загалом мережа "Спортмастер" представлена майже 500 магазинами в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, вона намагалася вийти на ринок Китаю, а в другій половині 2019 року оголосила про купівлю великих торговельних мереж спорттоварів у Польщі та Данії."

Це чудо української підприємливості , і нам тільки тішитися та заявити - що не треба нам кредитів - самі спроможні?
Чи тут чимось іншим пахне ? Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 5609
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22.02.2021 21:08 Відповісти
У Криму працюють Ашан, Metro, Novus, Сільпо, Фора, АТБ (під назвою ПУД).... http://www.kuresh.info/merezha-magaziniv-silpo-v-okupovanomu-krimu-**********-svoyu-diyalnist.htm Що залишається? Екомаркет, Варус, Кишеня, Велмарт, Мегамаркет. І все! (якщо брати Київ) Значить, можна спокійно продовжувати карантин по всій материковій Україні аж до повної деокупації півострова
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22.02.2021 21:09 Відповісти
Торгуют они, в общем то, говном. Да еще и по несуразным ценам. Так что большой потери для потребителя не будет...
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23.02.2021 07:00 Відповісти
да это не музеи осадой брать Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 9857
Санкції проти "Спортмайстра" ввели через роботу в окупованому Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 6592
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23.02.2021 08:30 Відповісти
А почему на Ашан санкции не накладывают? Они ж тоже в Крыму торгуют.
Ааа, "Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!"
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23.02.2021 10:38 Відповісти
А в государственные органы Франции не обращались по поводу Ашана в Крыму?
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23.02.2021 13:54 Відповісти
03.03.2021 - спортмастер под санкциями СНБО как работал в Харькове, так и работает! Это все, что нужно знать о вертикали власти....
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03.03.2021 16:59 Відповісти
 
 