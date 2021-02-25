Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова предоставить Украине часть вакцин против коронавируса в рамках инициативы Еврокомиссии для стран Восточного партнерства.

Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече с премьером-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих", - сказал премьер-министр.

В свою очередь Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

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Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.