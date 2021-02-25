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Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис

Литва готова предоставить Украине часть вакцин против коронавируса в рамках инициативы Еврокомиссии для стран Восточного партнерства.

Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече с премьером-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих", - сказал премьер-министр.

В свою очередь Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД Литвы сравнили покупку российской вакцины "Спутник V" с финансированием агрессии против Украины

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
У литовців нормальна влада, нормальний уряд, потурбувалися загодя, щоб без відкатів законтрактувати для себе вакцини, причому - за запасом. Тепер надлишок розпродують...
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
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25.02.2021 01:37
+5
в Литве люди живут... - спасибо!
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
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25.02.2021 01:38
+2
Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 8079
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25.02.2021 10:07
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«
"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человекИсточник: https://censor.net/ru/n3249941»
литовцы молодцы
Граждан Литвы где-то 1,5 млн человек.

Остальную вакцину надо передать Украине
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25.02.2021 01:34 Ответить
о 22-х млн-х, это уже слова украинского премьера. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
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25.02.2021 02:20 Ответить
Точно Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 8426
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25.02.2021 02:24 Ответить
готовы передать готовы готовы! когда же мы получим уже эту ваксыну?! когда же вы уже наконец будете готовы в дыхало вас?!!
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25.02.2021 05:03 Ответить
Истеричка,можешь кольнуться индийским шмурдяком и успокоиться.Навсегда.
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25.02.2021 10:14 Ответить
да нет..сначала ты маму свою шырни ей больше надо
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25.02.2021 18:21 Ответить
У литовців нормальна влада, нормальний уряд, потурбувалися загодя, щоб без відкатів законтрактувати для себе вакцини, причому - за запасом. Тепер надлишок розпродують...
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
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25.02.2021 01:37 Ответить
в Литве люди живут... - спасибо!
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
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25.02.2021 01:38 Ответить
Я извиняюсь, речь идёт о пфайзере? Если - да, то "это нога - у кого надо, нога" (с)
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25.02.2021 01:49 Ответить
В Литве приостановили вакцинацию от коронавируса одной партией препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Причина в нарушении технического регламента хранения средства. Об этом сообщил Минздрав Литвы.
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/laikinai-sustabdytas-skiepijimas-vienos-siuntos-biontech-ir-pfizer-vakcina-papildyta

Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», - пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.
---------
видимо эту вакцину и пришлют.
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25.02.2021 01:59 Ответить
Kakuju etu?Ispolzivali ejio uze gde isportilas uze davno.
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25.02.2021 08:32 Ответить
Астрзеника скорее всего. В Германии тоже никак не могут использовать 2млн доз. Никто её не хочет колоть.
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25.02.2021 04:30 Ответить
сейчас у ублюдка-марадера степанова удар случится Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3556
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25.02.2021 01:53 Ответить
Слепая кишка глаз покажет.
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25.02.2021 02:07 Ответить
Фотка подобрана со вкусом
Как вроде кто в тот пузырек нассал...
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25.02.2021 02:06 Ответить
да уж СКОЛЬКО ТОЛЬКО ДОБРА ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ГОСУДАРСТВА НАМ ПОМОГЛИ,ПОДАРИЛИ И ДАЛИ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНО, А И ПОЛИТИЧЕСКИ, ОСОБЕННО ЛИТВА! ЭТО ЧТО ТО....ВОТ КТО НАШИ НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ В ЭТОМ МИРЕ И ЖИЗНИ! НЕОШИБУСЬ ЗНАЮ ТОЧНО ЧТО ЕСЛИ Я ОТ ВСЕГО АДЭКВАТНОГО НАРОДА УКРАИНЫ ПОБЛАГОДАРЮ ИХ ЗА ВСЁ ТО ЧТО ОНИ НАМ ПОМОГЛИ И ПОМОГАЮТ В ЭТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ,ПРОТИВ АГРЕСИИ *********.НАДЕЮСЬ НИ ОДНА ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ НЕЗАБУДЕТ ЭТОГО НИКОГДА! Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 7569 Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 1594
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25.02.2021 07:18 Ответить
Литовцы -Люди..
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25.02.2021 09:54 Ответить
С миру по нитке. Дожились.
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25.02.2021 07:28 Ответить
Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 8079
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25.02.2021 10:07 Ответить
Litva zakazala vsego okolo 4 milionov Pfizer,Primerno pol miliona Moderna.Interesno vot tolko vcera dopolnitelno pocti 1 milion pfizer.Gde to 200000 uze polucila pfizer
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25.02.2021 08:30 Ответить
чомусь все йде не так, як воно декларує
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
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25.02.2021 09:20 Ответить
Щиро вдячні Литві за допомогу.
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25.02.2021 10:09 Ответить
 
 