Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис
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Литва готова предоставить Украине часть вакцин против коронавируса в рамках инициативы Еврокомиссии для стран Восточного партнерства.
Об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис на встрече с премьером-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих", - сказал премьер-министр.
В свою очередь Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Литва готова предоставить Украине часть вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первым вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
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"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человекИсточник: https://censor.net/ru/n3249941»
литовцы молодцы
Граждан Литвы где-то 1,5 млн человек.
Остальную вакцину надо передать Украине
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/laikinai-sustabdytas-skiepijimas-vienos-siuntos-biontech-ir-pfizer-vakcina-papildyta
Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», - пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.
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видимо эту вакцину и пришлют.
Как вроде кто в тот пузырек нассал...
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429