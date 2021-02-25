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Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс

Литва готова надати Україні частину вакцин проти коронавірусу в межах ініціативи Єврокомісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі з прем'єром-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти із 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих", - сказав прем’єр-міністр.

Зі свого боку Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Також читайте: У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Першим вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
У литовців нормальна влада, нормальний уряд, потурбувалися загодя, щоб без відкатів законтрактувати для себе вакцини, причому - за запасом. Тепер надлишок розпродують...
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
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25.02.2021 01:37
+5
в Литве люди живут... - спасибо!
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
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25.02.2021 01:38
+2
Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 8079
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25.02.2021 10:07
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«
"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человекИсточник: https://censor.net/ru/n3249941»
литовцы молодцы
Граждан Литвы где-то 1,5 млн человек.

Остальную вакцину надо передать Украине
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25.02.2021 01:34 Відповісти
о 22-х млн-х, это уже слова украинского премьера. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
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25.02.2021 02:20 Відповісти
Точно Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 8426
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25.02.2021 02:24 Відповісти
готовы передать готовы готовы! когда же мы получим уже эту ваксыну?! когда же вы уже наконец будете готовы в дыхало вас?!!
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25.02.2021 05:03 Відповісти
Истеричка,можешь кольнуться индийским шмурдяком и успокоиться.Навсегда.
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25.02.2021 10:14 Відповісти
да нет..сначала ты маму свою шырни ей больше надо
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25.02.2021 18:21 Відповісти
У литовців нормальна влада, нормальний уряд, потурбувалися загодя, щоб без відкатів законтрактувати для себе вакцини, причому - за запасом. Тепер надлишок розпродують...
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
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25.02.2021 01:37 Відповісти
в Литве люди живут... - спасибо!
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
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25.02.2021 01:38 Відповісти
Я извиняюсь, речь идёт о пфайзере? Если - да, то "это нога - у кого надо, нога" (с)
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25.02.2021 01:49 Відповісти
В Литве приостановили вакцинацию от коронавируса одной партией препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Причина в нарушении технического регламента хранения средства. Об этом сообщил Минздрав Литвы.
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/laikinai-sustabdytas-skiepijimas-vienos-siuntos-biontech-ir-pfizer-vakcina-papildyta

Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», - пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.
---------
видимо эту вакцину и пришлют.
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25.02.2021 01:59 Відповісти
Kakuju etu?Ispolzivali ejio uze gde isportilas uze davno.
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25.02.2021 08:32 Відповісти
Астрзеника скорее всего. В Германии тоже никак не могут использовать 2млн доз. Никто её не хочет колоть.
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25.02.2021 04:30 Відповісти
сейчас у ублюдка-марадера степанова удар случится Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 3556
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25.02.2021 01:53 Відповісти
Слепая кишка глаз покажет.
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25.02.2021 02:07 Відповісти
Фотка подобрана со вкусом
Как вроде кто в тот пузырек нассал...
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25.02.2021 02:06 Відповісти
да уж СКОЛЬКО ТОЛЬКО ДОБРА ЭТИ МАЛЕНЬКИЕ ГОСУДАРСТВА НАМ ПОМОГЛИ,ПОДАРИЛИ И ДАЛИ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЬНО, А И ПОЛИТИЧЕСКИ, ОСОБЕННО ЛИТВА! ЭТО ЧТО ТО....ВОТ КТО НАШИ НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ В ЭТОМ МИРЕ И ЖИЗНИ! НЕОШИБУСЬ ЗНАЮ ТОЧНО ЧТО ЕСЛИ Я ОТ ВСЕГО АДЭКВАТНОГО НАРОДА УКРАИНЫ ПОБЛАГОДАРЮ ИХ ЗА ВСЁ ТО ЧТО ОНИ НАМ ПОМОГЛИ И ПОМОГАЮТ В ЭТИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ,ПРОТИВ АГРЕСИИ *********.НАДЕЮСЬ НИ ОДНА ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ НЕЗАБУДЕТ ЭТОГО НИКОГДА! Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 7569 Литва готова предоставить Украине вакцины от COVID-19, - глава МИД Ландсбергис - Цензор.НЕТ 1594
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25.02.2021 07:18 Відповісти
Литовцы -Люди..
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25.02.2021 09:54 Відповісти
С миру по нитке. Дожились.
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25.02.2021 07:28 Відповісти
Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 8079
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25.02.2021 10:07 Відповісти
Litva zakazala vsego okolo 4 milionov Pfizer,Primerno pol miliona Moderna.Interesno vot tolko vcera dopolnitelno pocti 1 milion pfizer.Gde to 200000 uze polucila pfizer
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25.02.2021 08:30 Відповісти
чомусь все йде не так, як воно декларує
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
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25.02.2021 09:20 Відповісти
Щиро вдячні Литві за допомогу.
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25.02.2021 10:09 Відповісти
 
 