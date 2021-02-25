Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
Литва готова надати Україні частину вакцин проти коронавірусу в межах ініціативи Єврокомісії для країн Східного партнерства.
Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі з прем'єром-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти із 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих", - сказав прем’єр-міністр.
Зі свого боку Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Першим вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.
Будь ласка, зачекайте...
"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человекИсточник: https://censor.net/ru/n3249941»
литовцы молодцы
Граждан Литвы где-то 1,5 млн человек.
Остальную вакцину надо передать Украине
А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
у каждого своя зеленка в голове...
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/laikinai-sustabdytas-skiepijimas-vienos-siuntos-biontech-ir-pfizer-vakcina-papildyta
Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», - пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.
---------
видимо эту вакцину и пришлют.
Как вроде кто в тот пузырек нассал...
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429