Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс

Литва готова надати Україні частину вакцин проти коронавірусу в межах ініціативи Єврокомісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі з прем'єром-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти із 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих", - сказав прем’єр-міністр.

Зі свого боку Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

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Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Першим вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.