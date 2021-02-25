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санкции (10615) США (23182) Франция (3076) Северный поток (1428)

Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французская страховая компания АХА вышла из проекта

Причина выхода компании из проекта - санкции США.

О выходе из компании из проекта заявил директор по рискам и инвестициям АХА Олбан де Мейли Несле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Как и другие, мы решили отказаться от этого проекта", - сказал он во время представления годового отчета компании.

Решение было принято на фоне санкций, которые ввели против компаний-участниц проекта США.

Напомним, 23 февраля о выходе из проекта "Северный поток-2" заявили более 15 компаний. 24 февраля к ним присоединилась немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea.

Также на Цензор.НЕТ: В Конгрессе США настаивают на санкциях против "Северного потока-2": Он никогда не должен быть завершен

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6100 Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5647
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25.02.2021 18:43
+27
А в это время, где-то в рашке
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6300
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25.02.2021 18:47
+12
ничо...кацапапенсионеры подстрахуют Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4630.а то привыкли жировать на закромах родины
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25.02.2021 18:51
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Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6100 Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5647
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25.02.2021 18:43 Ответить
А в это время, где-то в рашке
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6300
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25.02.2021 18:47 Ответить
А на металолом Пуйло Північний потік 2 продавати ще не пробував?
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25.02.2021 18:58 Ответить
Кацапская алкашня растянет.
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25.02.2021 19:59 Ответить
Крабам тоже где-то жить надо.
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25.02.2021 20:58 Ответить
ничо...кацапапенсионеры подстрахуют Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4630.а то привыкли жировать на закромах родины
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25.02.2021 18:51 Ответить
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 507...
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25.02.2021 18:59 Ответить
Украинцы просто мертвой хваткой вцепились в деньги агрессора. Каждый день следят затаив дыхание. Надо просто больше просить у МВФ, тогда никакие деньги агрессора не будут нужны.
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25.02.2021 18:56 Ответить
чьто? кацап, когда долгі за газ вірньош?
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25.02.2021 19:03 Ответить
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4190
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25.02.2021 19:02 Ответить
dobre !
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25.02.2021 19:03 Ответить
Меняем "Северный поток-2" на Крым.
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25.02.2021 19:10 Ответить
Хто міняє,той ****** воняє ,таким як ти.Ніхто нічого не буде мінять,бо Крим то Україна,а потоку ніякого не існує. Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2454
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25.02.2021 19:16 Ответить
А чего ж раньше думали-то?
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25.02.2021 19:16 Ответить
Как жалко.
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25.02.2021 19:26 Ответить
Ты толька не плачь, коцап... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 170
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25.02.2021 19:33 Ответить
Найдёшь и сразу же сядешь на бутылку, казламордае... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9400
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25.02.2021 20:08 Ответить
Я могу тебя ещё и из калаша щёлкнуть, хочешь, паскуда ты кацапская ??? Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4548
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25.02.2021 20:10 Ответить
На бутылку, коцап, на бутылку, мангалоид !!! Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6912
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25.02.2021 20:08 Ответить
Та ты уже апущенный по-жизни, вафля ты мардовская... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7470
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25.02.2021 20:14 Ответить
Гудок свой забей, казламордае... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2848
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25.02.2021 20:10 Ответить
Коцаб, вытри слёзы, будь мужчиной... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8007
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25.02.2021 20:16 Ответить
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 310 Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3992
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25.02.2021 20:19 Ответить
Ти ще що за чмо кацапське ? Захлопнув брудного рта і під шконку , на своє місьце
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25.02.2021 20:18 Ответить
а слуга кремля янєлох імпортує електроенергію із наросії.
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25.02.2021 19:43 Ответить
Тобто можна знов в них автівку страхувати???
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25.02.2021 19:52 Ответить
Какая боль, какая боль
Масоны-чекисты 1:0
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25.02.2021 20:01 Ответить
Не знаю как во Франции но в Запорожье сегодня гандбольный Мотор играл. Так там всю игру на табло крутили рекламу Северного потока-2.
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25.02.2021 20:07 Ответить
И как выглядела эта реклама?
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25.02.2021 20:40 Ответить
Надпись Nord Stream 2 и логотип рядом два круга синий и зеленый один за одним с полосами.
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25.02.2021 20:48 Ответить
В конце рекламного блока похоронный венок был? А траурная музыка играла? Если нет, тогда низачьот.
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25.02.2021 20:57 Ответить
Погуглив про походження цього "Олбан де Мейли Несле".
Французькою звучить трохи не так, - Албан де Майї Нель.
Він походить з дуже древнього французького дворянського роду де Майї. В літописах вперше згадується представник цього роду в 1003 році. Потім ще один синьйор де Майї, - Ведрік, - як відомо, був присутнім при пожертвуваннях короля Генріха I аббатству Аснон у 1058 році. Король Генріх I, хто не знає, - чоловік нашої князівни Анни Ярославни Київської. Король був неписьменним, і замість підпису ставив хрестика, на відміну від Анни, яка підписувалась "Анна Реіна", тобто "королева Анна".
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 580
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25.02.2021 20:25 Ответить
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8870
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25.02.2021 20:36 Ответить
Это факт.
Но и украинцы, к сожалению, тоже.
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26.02.2021 00:42 Ответить
У інтервью DW Олена Зеркаль пояснила позицію уряду ФРН приблизно так: вони не можуть заборонити будівництво бо тоді приватні компанії подадуть позови до уряду про завдані збитки. А так типу "ми тут ні до чого" це американці винні зі своїми санкціями. Тобто ситуація він-він для усіх.
Крім кремлівського щура звичайно Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2357
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25.02.2021 20:51 Ответить
Ось уже другий чи третій день коли США ввели нові санкції проти кацапсячого СП2. Спеціально заходжу на кацапсячі сайти подивитись на реакцію. Мовчать як в рот води понабирали. Навіть на маілСру ні гу-гу. Тиша... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6551
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25.02.2021 21:25 Ответить
A pochemu ne pishut o teh kto prisoedinalsya k project nord stream 2? Tam kagduy den' po 2-3 company.
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25.02.2021 21:56 Ответить
Потому што ты казламордый коцаб... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3338
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25.02.2021 22:34 Ответить
 
 