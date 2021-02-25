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Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Причина выхода компании из проекта - санкции США.
О выходе из компании из проекта заявил директор по рискам и инвестициям АХА Олбан де Мейли Несле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Как и другие, мы решили отказаться от этого проекта", - сказал он во время представления годового отчета компании.
Решение было принято на фоне санкций, которые ввели против компаний-участниц проекта США.
Напомним, 23 февраля о выходе из проекта "Северный поток-2" заявили более 15 компаний. 24 февраля к ним присоединилась немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea.
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+29 Виктор Ли a3db1a1b
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Масоны-чекисты 1:0
Французькою звучить трохи не так, - Албан де Майї Нель.
Він походить з дуже древнього французького дворянського роду де Майї. В літописах вперше згадується представник цього роду в 1003 році. Потім ще один синьйор де Майї, - Ведрік, - як відомо, був присутнім при пожертвуваннях короля Генріха I аббатству Аснон у 1058 році. Король Генріх I, хто не знає, - чоловік нашої князівни Анни Ярославни Київської. Король був неписьменним, і замість підпису ставив хрестика, на відміну від Анни, яка підписувалась "Анна Реіна", тобто "королева Анна".
Но и украинцы, к сожалению, тоже.
Крім кремлівського щура звичайно