УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10165 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
9 499 49
санкції (6841) США (14465) Франція (1969) Північний потік (1369)

Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту

Причина виходу компанії з проєкту - санкції США.

Про вихід компанії з проєкту заявив директор з ризиків та інвестицій АХА Олбан де Мейлі Несле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Як і інші, ми вирішили відмовитися від цього проєкту", - сказав він під час представлення річного звіту компанії.

Рішення було прийнято на тлі санкцій, які ввели проти компаній-учасниць проєкту США.

Нагадаємо, 23 лютого про вихід з проєкту "Північний потік-2" заявили понад 15 компаній. 24 лютого до них приєдналася німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6100 Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5647
показати весь коментар
25.02.2021 18:43
+27
А в это время, где-то в рашке
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
25.02.2021 18:47
+12
ничо...кацапапенсионеры подстрахуют Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4630.а то привыкли жировать на закромах родины
показати весь коментар
25.02.2021 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 6100 Французская страховая компания АХА вышла из проекта "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 5647
показати весь коментар
25.02.2021 18:43 Відповісти
А в это время, где-то в рашке
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6300
показати весь коментар
25.02.2021 18:47 Відповісти
А на металолом Пуйло Північний потік 2 продавати ще не пробував?
показати весь коментар
25.02.2021 18:58 Відповісти
Кацапская алкашня растянет.
показати весь коментар
25.02.2021 19:59 Відповісти
Крабам тоже где-то жить надо.
показати весь коментар
25.02.2021 20:58 Відповісти
ничо...кацапапенсионеры подстрахуют Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4630.а то привыкли жировать на закромах родины
показати весь коментар
25.02.2021 18:51 Відповісти
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 507...
показати весь коментар
25.02.2021 18:59 Відповісти
Украинцы просто мертвой хваткой вцепились в деньги агрессора. Каждый день следят затаив дыхание. Надо просто больше просить у МВФ, тогда никакие деньги агрессора не будут нужны.
показати весь коментар
25.02.2021 18:56 Відповісти
чьто? кацап, когда долгі за газ вірньош?
показати весь коментар
25.02.2021 19:03 Відповісти
Подари дрова обитателям вЯЯликой энергетической державы.
показати весь коментар
25.02.2021 21:01 Відповісти
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4190
показати весь коментар
25.02.2021 19:02 Відповісти
dobre !
показати весь коментар
25.02.2021 19:03 Відповісти
Меняем "Северный поток-2" на Крым.
показати весь коментар
25.02.2021 19:10 Відповісти
Хто міняє,той ****** воняє ,таким як ти.Ніхто нічого не буде мінять,бо Крим то Україна,а потоку ніякого не існує. Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2454
показати весь коментар
25.02.2021 19:16 Відповісти
А чего ж раньше думали-то?
показати весь коментар
25.02.2021 19:16 Відповісти
Как жалко.
показати весь коментар
25.02.2021 19:26 Відповісти
Ты толька не плачь, коцап... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 170
показати весь коментар
25.02.2021 19:33 Відповісти
Найдёшь и сразу же сядешь на бутылку, казламордае... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9400
показати весь коментар
25.02.2021 20:08 Відповісти
Я могу тебя ещё и из калаша щёлкнуть, хочешь, паскуда ты кацапская ??? Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 4548
показати весь коментар
25.02.2021 20:10 Відповісти
На бутылку, коцап, на бутылку, мангалоид !!! Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
25.02.2021 20:08 Відповісти
Та ты уже апущенный по-жизни, вафля ты мардовская... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7470
показати весь коментар
25.02.2021 20:14 Відповісти
Гудок свой забей, казламордае... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2848
показати весь коментар
25.02.2021 20:10 Відповісти
Коцаб, вытри слёзы, будь мужчиной... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8007
показати весь коментар
25.02.2021 20:16 Відповісти
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 310 Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3992
показати весь коментар
25.02.2021 20:19 Відповісти
Ти ще що за чмо кацапське ? Захлопнув брудного рта і під шконку , на своє місьце
показати весь коментар
25.02.2021 20:18 Відповісти
а слуга кремля янєлох імпортує електроенергію із наросії.
показати весь коментар
25.02.2021 19:43 Відповісти
Тобто можна знов в них автівку страхувати???
показати весь коментар
25.02.2021 19:52 Відповісти
Какая боль, какая боль
Масоны-чекисты 1:0
показати весь коментар
25.02.2021 20:01 Відповісти
Не знаю как во Франции но в Запорожье сегодня гандбольный Мотор играл. Так там всю игру на табло крутили рекламу Северного потока-2.
показати весь коментар
25.02.2021 20:07 Відповісти
И как выглядела эта реклама?
показати весь коментар
25.02.2021 20:40 Відповісти
Надпись Nord Stream 2 и логотип рядом два круга синий и зеленый один за одним с полосами.
показати весь коментар
25.02.2021 20:48 Відповісти
В конце рекламного блока похоронный венок был? А траурная музыка играла? Если нет, тогда низачьот.
показати весь коментар
25.02.2021 20:57 Відповісти
Погуглив про походження цього "Олбан де Мейли Несле".
Французькою звучить трохи не так, - Албан де Майї Нель.
Він походить з дуже древнього французького дворянського роду де Майї. В літописах вперше згадується представник цього роду в 1003 році. Потім ще один синьйор де Майї, - Ведрік, - як відомо, був присутнім при пожертвуваннях короля Генріха I аббатству Аснон у 1058 році. Король Генріх I, хто не знає, - чоловік нашої князівни Анни Ярославни Київської. Король був неписьменним, і замість підпису ставив хрестика, на відміну від Анни, яка підписувалась "Анна Реіна", тобто "королева Анна".
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 580
показати весь коментар
25.02.2021 20:25 Відповісти
Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 8870
показати весь коментар
25.02.2021 20:36 Відповісти
Это факт.
Но и украинцы, к сожалению, тоже.
показати весь коментар
26.02.2021 00:42 Відповісти
У інтервью DW Олена Зеркаль пояснила позицію уряду ФРН приблизно так: вони не можуть заборонити будівництво бо тоді приватні компанії подадуть позови до уряду про завдані збитки. А так типу "ми тут ні до чого" це американці винні зі своїми санкціями. Тобто ситуація він-він для усіх.
Крім кремлівського щура звичайно Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 2357
показати весь коментар
25.02.2021 20:51 Відповісти
Ось уже другий чи третій день коли США ввели нові санкції проти кацапсячого СП2. Спеціально заходжу на кацапсячі сайти подивитись на реакцію. Мовчать як в рот води понабирали. Навіть на маілСру ні гу-гу. Тиша... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 6551
показати весь коментар
25.02.2021 21:25 Відповісти
A pochemu ne pishut o teh kto prisoedinalsya k project nord stream 2? Tam kagduy den' po 2-3 company.
показати весь коментар
25.02.2021 21:56 Відповісти
Потому што ты казламордый коцаб... Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 3338
показати весь коментар
25.02.2021 22:34 Відповісти
 
 