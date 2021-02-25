Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"

Причина виходу компанії з проєкту - санкції США.

Про вихід компанії з проєкту заявив директор з ризиків та інвестицій АХА Олбан де Мейлі Несле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Як і інші, ми вирішили відмовитися від цього проєкту", - сказав він під час представлення річного звіту компанії.

Рішення було прийнято на тлі санкцій, які ввели проти компаній-учасниць проєкту США.

Нагадаємо, 23 лютого про вихід з проєкту "Північний потік-2" заявили понад 15 компаній. 24 лютого до них приєдналася німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea.

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