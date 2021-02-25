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Французька страхова компанія АХА вийшла з проєкту "Північний потік-2"
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Причина виходу компанії з проєкту - санкції США.
Про вихід компанії з проєкту заявив директор з ризиків та інвестицій АХА Олбан де Мейлі Несле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Як і інші, ми вирішили відмовитися від цього проєкту", - сказав він під час представлення річного звіту компанії.
Рішення було прийнято на тлі санкцій, які ввели проти компаній-учасниць проєкту США.
Нагадаємо, 23 лютого про вихід з проєкту "Північний потік-2" заявили понад 15 компаній. 24 лютого до них приєдналася німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea.
Топ коментарі
+29 Виктор Ли a3db1a1b
показати весь коментар25.02.2021 18:43
+27 Oleg Youryevich
показати весь коментар25.02.2021 18:47
+12 Гыг с Вами
показати весь коментар25.02.2021 18:51
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Масоны-чекисты 1:0
Французькою звучить трохи не так, - Албан де Майї Нель.
Він походить з дуже древнього французького дворянського роду де Майї. В літописах вперше згадується представник цього роду в 1003 році. Потім ще один синьйор де Майї, - Ведрік, - як відомо, був присутнім при пожертвуваннях короля Генріха I аббатству Аснон у 1058 році. Король Генріх I, хто не знає, - чоловік нашої князівни Анни Ярославни Київської. Король був неписьменним, і замість підпису ставив хрестика, на відміну від Анни, яка підписувалась "Анна Реіна", тобто "королева Анна".
Но и украинцы, к сожалению, тоже.
Крім кремлівського щура звичайно