У тяжелой формы COVID-19 есть связь с четырьмя заболеваниями, - исследование
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Риск заболевания тяжелой формой коронавируса COVID-19 сильно повышается у пациентов с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в публикации американского медицинского издания Journal of American Heart Association.
В публикации отмечается, что по состоянию на 18 ноября 2020 года в США было задокументировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID -19.
Из них примерно 30,2% больных были с общим ожирением, 26,2% - с гипертонией 20,5% - с сахарным диабетом, и 11,7% - с сердечною недостаточностью. Вместе взятые, 63,5% или 575 419 госпитализаций COVID -19 были связаны с этими заболеваниями.
"Риск госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 прочно связан с кардиометаболическим здоровьем", - делают вывод эксперты.
Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.
Напомним, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.
Пожалуйста, подождите...
Скоро немовлять примусять.
Та й стрибати туди-сюди не виходить.
Життя - складніше.
У нас на 7-ме березня анонсують маніфестацію, щоб дозволили займатися спортом.
взагалі не хворіла ніяк.
2/3 по прежнему за любую хрень которую им засрали в мозг.)
а грип він і в Африці грип, щоб там не верещали ТБ ведучі і журнашлюсти.
ЗРОЗУМІЛИ, ЗРОЗУМІЛИ - КОВІД ЦЕ СНІД 21 СТОРІЧЧЯ І
ПРЕЗЕРВАТИВИ ВЖЕ НЕ ВРЯТУЮТЬ. Інщі захворювання
самолівідувались від заздрощів короновірусу
Мои размышления опираются на те статьи, в которых исследовали появление СПИДа.
Раньше, в наших организмах были вирусы, бактерии, палочки разных осп, холер, тифа, коклюша... Это достаточно сильные (вирусы, палочки, бактерии). Когда их, из наших организмов выбили массовыми вакцинациями, то их место как раз и заполнили более слабые грипп, Ковид-19 и прочее.
Я не считаю, что я прав, но ведь Природа действительно не любит пустоты.
Раньше, от страшных болезней массово умирали дети. Из 10 родившихся даже в богатых семьях, зачастую до взрослого возраста доживало только двое.
Нынешние заразы не так сильны, но и население планеты выросло. Поезда, автобусы, самолеты, пассажирские суда - население мигрирует по планете.
Так что хотим мы этого или не хотим, но Человечество кажется вступило в эпоху таких панэпидемий.
Значит надо всем научиться соблюдать чистоту. Украина ПОКА имеет сильно развитую фармакологическую промышленность - фабрикам надо помочь и страна станет на этом хорошо зарабатывать. Нужно открывать НИИ и лаборатории.
А маска, это не страшно. Врачи привыкают ходить в масках, и мы привыкнем. Привыкнем ради здоровья своего и своих близких.
А ещё, я бы санэпидемслужбу сделал военизированной госструктурой, одел бы в погоны и дал соответствующее финансирование с окладами.