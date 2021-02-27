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У тяжелой формы COVID-19 есть связь с четырьмя заболеваниями, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У тяжелой формы COVID-19 есть связь с четырьмя заболеваниями, - исследование

Риск заболевания тяжелой формой коронавируса COVID-19 сильно повышается у пациентов с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в публикации американского медицинского издания Journal of American Heart Association.

В публикации отмечается, что по состоянию на 18 ноября 2020 года в США было задокументировано 906 849 госпитализаций в связи с COVID -19.

Из них примерно 30,2% больных были с общим ожирением, 26,2% - с гипертонией 20,5% - с сахарным диабетом, и 11,7% - с сердечною недостаточностью. Вместе взятые, 63,5% или 575 419 госпитализаций COVID -19 были связаны с этими заболеваниями.

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"Риск госпитализации с коронавирусной инфекцией COVID-19 прочно связан с кардиометаболическим здоровьем", - делают вывод эксперты.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

Напомним, по данным международного опроса Gallup International, две трети украинцев (65%) готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной. Отказываются это делать 30% населения.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+8
Ну да этот созданный"супергрипп" вызывает на "ковер" старые болезни,усиливая их.Но все же это грипп.Его враги чай с кизиловым варением и лимоном (2 недели по 15стаканов каждый день),а за обедом чеснок.
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27.02.2021 16:02
+7
аха!! а на вечер ещё намазать пятки солидолом!! и будет тебе счастье!! У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 1946 У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 2105
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27.02.2021 16:24
+6
У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 858
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27.02.2021 17:37
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Диабетик в опасности!
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27.02.2021 15:49 Ответить
Ну да этот созданный"супергрипп" вызывает на "ковер" старые болезни,усиливая их.Но все же это грипп.Его враги чай с кизиловым варением и лимоном (2 недели по 15стаканов каждый день),а за обедом чеснок.
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27.02.2021 16:02 Ответить
аха!! а на вечер ещё намазать пятки солидолом!! и будет тебе счастье!! У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 1946 У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 2105
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27.02.2021 16:24 Ответить
Люди тупы и ленивы! Они не хотят делать ничего , даже для себя! Даже чай себе нагреть! Легче лежать , ругать медиков, глотать таблетки! Ограничить себя в еде? Никогда в жизни! Делать физические упражнения? Одуреть! Вариации с кизилом, чесноком возможны!
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27.02.2021 16:43 Ответить
Людей специально загоняют в бедность и нищету, запирают их по домам, соответственно, увеличивается потребление углеводов и при недостаточной физактивности - сам понимаешь. Ограничить, конечно, надо, а питаться нормально - дорого. А все, шо они перечислили - это болезни, от которых и без вирусов много помирает.
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27.02.2021 17:46 Ответить
плюс ношение масок способствует кислородному голоданию, что тоже совсем не айс для организма
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27.02.2021 18:16 Ответить
У нас уже й учнів початкової школи зобов*язали їх носити цілий день.
Скоро немовлять примусять.
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27.02.2021 18:35 Ответить
Вертайтесь додому, тут з цим простіше. )))
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27.02.2021 19:05 Ответить
З цим - простіше. З рештою - аут.
Та й стрибати туди-сюди не виходить.
Життя - складніше.
У нас на 7-ме березня анонсують маніфестацію, щоб дозволили займатися спортом.
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27.02.2021 19:31 Ответить
Маска задерживает кислород?С головой все в порядке?Наверное кислородное голодание...
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28.02.2021 13:56 Ответить
Носите нормальную маску или респиратор.
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28.02.2021 14:39 Ответить
Когда у тебя горят легкие, то чай с лимоном уже не поможет
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27.02.2021 16:59 Ответить
Ты грип должен почуствовать сразу и чаи(сока варенья побольше),до горение легких не доводи.Да его создали чтоб уменьшить население земли в сговоре мировых правителей,но до такой стадии не доводи.И все равно я знаю людей которые на этих варениях вылечились без всяких систем,они не могли даже с постели встать и дойти до телефона,но лекарств не глотали( тем более их нет).Однажды эта подлость раскроется и мы все, здоровые, их- распространителей накажем.
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27.02.2021 17:20 Ответить
У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 858
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27.02.2021 17:37 Ответить
А я знаю кучу людей, які просто на 5 днів запахи перестали чути. І все. Раз на раз...
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27.02.2021 17:38 Ответить
Я кого знал(вылечился) запахи чуял и температуры почти не было.Но он всю жизнь при грипах эти чаи пил и лекарство только от головной боли( когда до 40 доходили) принимал,по утрам зарядки делал,не курил и через год в горных холодных реках купался.
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27.02.2021 17:47 Ответить
Я (47 років) був кілька днів перевтомлений потім втратив нюх на 3-4 дня, через тиждень так само "перехворіли" моя дружина (42 роки) та син (22 роки). Дочка(12 років)
взагалі не хворіла ніяк.
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27.02.2021 19:01 Ответить
А можe люди, які вилікувалися, нe тільки варeння вживали, а щe, наприклад, борщ. І амeриканськe кіно дивилися. Якщо так, то іх могли вилікувати борщ і кіно.
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27.02.2021 19:34 Ответить
Баку аул? Здесь вторая по значимости в мире древняя башня Младшего господина (АгаАз, а не Гыз-девичья башня как Кремль перевернул)
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27.02.2021 17:27 Ответить
Неуч.
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17.04.2021 13:22 Ответить
в сосіда не було діабету і ожиріння то помер, в його дружини діабет - середня важкість захворювання .
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27.02.2021 16:25 Ответить
регулярная монотонная подача какой-то сугубу специфической фигни - чтобы у быдла мозК был постоянно засран...
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27.02.2021 16:45 Ответить
Ничо не поменялось.
2/3 по прежнему за любую хрень которую им засрали в мозг.)
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27.02.2021 17:15 Ответить
Странно, при сезонном гриппе то же самое. Люди с хроническими болезнями переносят его тяжело, многие умирают. Так было всегда. Только раньше, об этом не верещали из каждого утюга и не устраивали из всего мира концлагерь.
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27.02.2021 18:13 Ответить
Ну то в всєгда, а то зараз - треба ж тренуватись робити з людей болванів без прав,
а грип він і в Африці грип, щоб там не верещали ТБ ведучі і журнашлюсти.
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28.02.2021 13:34 Ответить
Саме цікаве, читаю останню фразу статті: "Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення". Джерело: https://censor.net/ua/n3250504 Отакої! Во істину, неочікуване прозріння моно, турбо бувшої зебільшості. 65% + 30% = 95%!! То виходить, що в Україні від 75% залишилось тільки 5% !!!, тих, які ще вірять відосикам - гундосикам - мантрам величного і його слуг.
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27.02.2021 21:02 Ответить
Риск заболевания тяжелой формой коронавируса COVID-19 сильно повышается у пациентов с ожирением, гипертонией, диабетом и сердечной недостаточностью. Две трети госпитализированных уже имели эти заболевания. Источник: https://censor.net/ru/n3250504

ЗРОЗУМІЛИ, ЗРОЗУМІЛИ - КОВІД ЦЕ СНІД 21 СТОРІЧЧЯ І

ПРЕЗЕРВАТИВИ ВЖЕ НЕ ВРЯТУЮТЬ. Інщі захворювання
самолівідувались від заздрощів короновірусу У важкої форми COVID-19 є зв'язок із чотирма захворюваннями, - дослідження - Цензор.НЕТ 5913
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28.02.2021 13:32 Ответить
Я не врач, не эпидемиолог, но вот что я думаю.
Мои размышления опираются на те статьи, в которых исследовали появление СПИДа.

Раньше, в наших организмах были вирусы, бактерии, палочки разных осп, холер, тифа, коклюша... Это достаточно сильные (вирусы, палочки, бактерии). Когда их, из наших организмов выбили массовыми вакцинациями, то их место как раз и заполнили более слабые грипп, Ковид-19 и прочее.

Я не считаю, что я прав, но ведь Природа действительно не любит пустоты.
Раньше, от страшных болезней массово умирали дети. Из 10 родившихся даже в богатых семьях, зачастую до взрослого возраста доживало только двое.
Нынешние заразы не так сильны, но и население планеты выросло. Поезда, автобусы, самолеты, пассажирские суда - население мигрирует по планете.

Так что хотим мы этого или не хотим, но Человечество кажется вступило в эпоху таких панэпидемий.
Значит надо всем научиться соблюдать чистоту. Украина ПОКА имеет сильно развитую фармакологическую промышленность - фабрикам надо помочь и страна станет на этом хорошо зарабатывать. Нужно открывать НИИ и лаборатории.
А маска, это не страшно. Врачи привыкают ходить в масках, и мы привыкнем. Привыкнем ради здоровья своего и своих близких.

А ещё, я бы санэпидемслужбу сделал военизированной госструктурой, одел бы в погоны и дал соответствующее финансирование с окладами.
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28.02.2021 14:51 Ответить
 
 