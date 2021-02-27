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Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом

Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, установлено, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.

В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.

Читайте также: Обнародованы фотографии с черновицкой больничной палаты, где произошла трагедия. ФОТО

В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.

Читайте также: Взрыва в больнице Черновцов не было. Произошла вспышка, вызвавшая возгорание, - Чернышов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом.Медики-воспламенился кислород при контакте изватой смоченой в спирте и еще варианты пожар от кипятильника и последняя версия озвученая на укр.нет что пациент умер еще до пожара.
Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
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27.02.2021 19:15
+1
Ото він в 77-м років, у важкій формі Ковід та з 75% опіків, вам відповість...
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27.02.2021 19:00
+1
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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27.02.2021 19:09
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Ото він в 77-м років, у важкій формі Ковід та з 75% опіків, вам відповість...
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27.02.2021 19:00 Ответить
два других ,а им нечего
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27.02.2021 19:08 Ответить
Шоу, ти не бажаєш піти вже спати? Ти й так за сьогодні тут намолотив зо три мішки гречаної вовни. Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4004
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27.02.2021 19:13 Ответить
рано еще
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27.02.2021 19:15 Ответить
От я тебе в понеділок і запитаю про те, що ти тут писав...
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27.02.2021 19:17 Ответить
только правду
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27.02.2021 19:18 Ответить
Valet Valet - яку ти правду хочеш почути, що дід сам себе спалив, чи що зелене гівно довело його до такої долі ?
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27.02.2021 19:29 Ответить
Какой валет,шестёрка максимум.
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27.02.2021 19:32 Ответить
ДАСТЬ! Олександр Матросов закрив своєю курячою грудкою фашиську амбразуру(станковий кулемет).. та так закрив, що якщо там був танк - все одно не прострелив би йому грудяку... Тому не хвилюйся, той в реанімації на останніх кроках життя, з останніх сил(як встановлено 20 зїздом партії та правительства), встав і щоб не розповсюджувати ковід підпалив його разом із собою та згодними на це товаришами... НАПРОЧЬ! і уніс цей подвиг з собою... ВІРИТЕ? Ага... я теж вірю... Йому б ще кулемет у руки і вязанку гранат... як у роки другої світової війни...
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27.02.2021 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NFbtDMchE0U

Волосся дибки: прочитав про вакцину для українців
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27.02.2021 19:09 Ответить
Меня что не штырит
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27.02.2021 19:10 Ответить
Хто ти такий і чому треба вірити тобі, троляка забугорна?
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27.02.2021 19:20 Ответить
какой канал ЗИК ? и вы смотрите эту гадость
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27.02.2021 19:33 Ответить
За таку відповідь потрапляєш до чорного списку. Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 3608
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27.02.2021 22:15 Ответить
удивительный способ свести счеты с жизнью.... если был прикован к постели то тогда кое как понять можно (условно говоря понять суицид сложно...) а если мог вставать то.. да уж.. страшно все это жутко.... может не в розуме был как знать.. теперь можем гадать сколько и как угодно печально один умер второй при смерти 75% площадь тела ожогов + Ковид +возраст + иные болячки... наверное скоро будет второй труп...
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27.02.2021 19:09 Ответить
тот кто погиб задохнулся , у него ожогов нет , выходит неудачное самоубийство
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27.02.2021 19:12 Ответить
я говорил о том кто пока в реанимации у него 75% ожоговой площади... прочитайте новость плиз...
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27.02.2021 19:22 Ответить
не учи отца ....... ,Я про того что в реанимации говорю что неудачное самоубийство
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27.02.2021 19:29 Ответить
и пользуйся иногда мозгами
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27.02.2021 19:30 Ответить
жлобный оця депил ты у тебя мозг в тпрямой кишке при дефекации срабатывает ...
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27.02.2021 19:31 Ответить
а чего ошибки делаешь ,чувствуешь свою не правоту
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27.02.2021 19:42 Ответить
МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом.Медики-воспламенился кислород при контакте изватой смоченой в спирте и еще варианты пожар от кипятильника и последняя версия озвученая на укр.нет что пациент умер еще до пожара.
Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
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27.02.2021 19:15 Ответить
Мне можна верить
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27.02.2021 19:17 Ответить
Володимир Сливка - "МЧС-вспышка трубы.МЕР-самосожжение спиртом" - БРЕХНЯ !!!
Я тільки провів сам особисто дослід. Ніякого самозаймання тим більше взриву від контакту чистокого кисню та парів чистого спирту не має.
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27.02.2021 19:35 Ответить
Я тільки константував завіряння посадових чиновників в тому числі мера міста які одні перед однми завіряли сьогодні на цензорі.
А я свою версію озвучив ще зранку що просто якиїсь пяний слюсарь дядя ваня поліз до витіку кисню із ключом від солидола.
А Ви пробували експериментувати із солидолом?
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27.02.2021 21:15 Ответить
Де там могло появитись якесь масло чи солідол? Діда годували?
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28.02.2021 08:33 Ответить
Наприклад вимащений газовій ключ або необміднений інструмент або статична напруга яка викликає іскру.Причин багато,ось чому такі роботи мають виконувати обучені люди а не сантехніки.
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28.02.2021 13:48 Ответить
Да-да....пациент виноват....
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27.02.2021 19:41 Ответить
он не выживет , 75% ожогов + КОВИД ,но я бы хотел чтоб он выжил
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27.02.2021 19:44 Ответить
В этих "спецов" на то и расчет,что не выживет - на мертвых все списать можно.
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27.02.2021 20:02 Ответить
Без паники,случился негромкий хлопок, легкое задымление, отрицательный рост, мироточение мощей Членина и могучее вставание с колен !!!

Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 4085
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27.02.2021 19:46 Ответить
так спирт горит? как думаете?
Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах - Цензор.НЕТ 7083

..
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27.02.2021 19:51 Ответить
обычно его пьют
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27.02.2021 19:55 Ответить
Да если с брандспойта его лить.
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27.02.2021 20:27 Ответить
Це тільки наслідки роботи МЧС.
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27.02.2021 21:20 Ответить
так. але ж і якби не було шо заливати - той не лили б тонами...
Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 209

...
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27.02.2021 21:30 Ответить
Бачив я на своєму віку дві чи три пожежі так в цих пожежах більше біди наробили пожежники та вода ніж сама пожежа.Хоча я пожежників не звиновачую їх завдання погасити пожежу а не максимально зберегти майно.
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27.02.2021 21:40 Ответить
Судя по всему, что данное проишествие уже не единичное, персонал и больные, пока на корону, не знают правил поведения с кислородом. Кислород тяжелее воздуха и проветривать от него надо через вытяжку у пола. Желательно ежедневно проверять газоанализатором наличие кислорода внутри палат где он используется. В воздухе кислорода 21%, если больше или утечка или забыли отключить маску.

Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
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27.02.2021 19:55 Ответить
тупой и еще тупее , сколько можна говорить - не было в палате кислорода
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27.02.2021 19:57 Ответить
Да, кислорода у них не было- потому они задыхались
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27.02.2021 20:02 Ответить
Правильный ответ адекватного человека. У нас на работе так сгорел заживо подрядчик. В скиповой яме травил кислородный краник. Подрядчик спустился, произвёл подготовку к работе, пропитался весь кислородом... А когда зажег спичку, чтобы зажечь газовую горелку, вспыхнул сам, как спичка! Этого наши медики и обыватели не знают. Они думают, что кислород-это хорошо. Это хорошо, когда его 20-22%, но не 50% или 90%!
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28.02.2021 05:52 Ответить
Так и есть. Я когда лежал сам прикидывал что с одной точки за час полкуба выбрасывается в помещение.
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28.02.2021 09:26 Ответить
Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадало во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся, - отметила Калмыкова.

https://socportal.info/ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-o-pogibshem-v-bolnitce-v-chernovtcakh/
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27.02.2021 19:59 Ответить
На стенах не видно разводки для подачи кислорода
Порушено кримінальне провадження за фактом недотримання пожежної безпеки пацієнтом "ковідної" лікарні, - Нацполіція про трагедію у Чернівцях - Цензор.НЕТ 4939
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27.02.2021 20:01 Ответить
кислород только в реанимации ,в палаты его не заводят
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27.02.2021 20:03 Ответить
Я в Словакии болела- там кислородная подача во всех палатах обязательна
По украинским старым нормам тоже вроде был обязателен ранее
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27.02.2021 20:05 Ответить
ну то ж словакія, українцям ще треба перестраювати палати і заводити туди кисень. може у яких і є, але зараз то багато палат простих передали ковідним. у них не було часу завести туди кисень.
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28.02.2021 01:24 Ответить
Я им уже битый час объясняю это ,а они - кислород кислород
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27.02.2021 20:02 Ответить
На фото нет трубопроводов - стены чистые
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27.02.2021 20:04 Ответить
може у нього був портативний прибор.
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28.02.2021 01:20 Ответить
Вот врачи и должны ответить - был или не был там кислород
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28.02.2021 01:46 Ответить
Там в лучшем случае мог стоять балон с редуктором и пластиковые прозрачные трубки. В больницах постройки 60-70 эта система делалась на медных трубках с краниками на концах. А ещё раньше применяли кислородные подушки и наполнить такую можно было в обычной аптеке.
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28.02.2021 19:10 Ответить
брехня номер 3 - видимо все таки пациент виноват...
трупу уже все равно - на него все, на него
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27.02.2021 20:13 Ответить
Вот есть предел подлости и гнусности этих зеленых тварей ? "Основная версия трагедии в Черновцах - самоподжог тяжелобольного пациента, - директор департамента здравоохранения ОГА Черный"....
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами !!!!. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию *** устраивают твари !!! (с)
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28.02.2021 00:10 Ответить
так самогубець загинув чи хто?
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28.02.2021 01:21 Ответить
спишемо на мертвого бо курив в ліжку
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28.02.2021 07:36 Ответить
 
 