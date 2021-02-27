Возбуждено уголовное производство по факту несоблюдения пожарной безопасности пациентом "ковидной" больницы, - Нацполиция о трагедии в Черновцах
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Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара в Городской клинической больнице №1 в Черновцах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По данным правоохранителей, установлено, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.
Как сообщалось, днем 27 февраля в городской больнице №1 в Черновцах произошло ЧП. В ОГА заявили о взрыве.
В свою очередь в ГСЧС заявили, что ЧП произошло в результате вспышки кислородной трубы. Также по данным спасателей 1 человек погиб, 1 пострадал вследствие происшествия. Позже мэр города Роман Кличук заявил, что версия о взрыве кислородного баллона не подтвердилась.
В Нацполиции официально заявили, что в настоящее время устанавливают причины возгорания.
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Так кому же верить?
На мой взгляд самая реальная версия от МЧСников тем более что они пришли первыми и видели реальную картину а трубопроводы из кислородом проходят только в реанимацийные палати где больной неможет даже пошевелится.Но почему-то все остальные упорно хотят списать вину на погибшего и прикрыть свои дупы в том числе и полиция проинструктированая мером.
Я тільки провів сам особисто дослід. Ніякого самозаймання тим більше взриву від контакту чистокого кисню та парів чистого спирту не має.
А я свою версію озвучив ще зранку що просто якиїсь пяний слюсарь дядя ваня поліз до витіку кисню із ключом від солидола.
А Ви пробували експериментувати із солидолом?
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Если в закрытом помещении где много кислорода зажечь спичку, то она быстро и ярко сгорит сама, а потом начнут гореть ваши пальцы. Наличие кислорода и огня это основная причина подобных возгораний.
https://socportal.info/ru/news/stali-izvestny-podrobnosti-o-pogibshem-v-bolnitce-v-chernovtcakh/
По украинским старым нормам тоже вроде был обязателен ранее
трупу уже все равно - на него все, на него
В больнице даже нет специалиста по работе с этими аппаратами !!!!. Техобсуживание на какой то левой фирме. Взрывом оторвало навинчивающийся разъем узла распределения газобалонной установки. Так они все вынесли и фотосессию *** устраивают твари !!! (с)