Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений
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Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов призывает судей не бояться отказывать правоохранительным органам и прокурорам, а также коммуницировать с обществом для прояснения мотивов принятия своих решений.
"Я обращаюсь к судьям с одной простой просьбой: найдите способ коммуникации через доступные источники - сайты органов судебной власти - чтобы немного пояснить мотивы принятия решений. Общество неоднородное, общество чрезвычайно возбуждённое, общество чувствует несправедливость. С ним надо говорить", - сказал Смирнов на всеукраинском форуме в понедельник в Киеве "Украина 30. Развитие правосудия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Обращаясь к судьям Украины, замглавы Офиса президента подчеркнул: "Судьи имеют полное право сказать "нет" сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам. Не бойтесь никогда этого делать, имейте свое мнение, свою позицию, отстаивайте ее, потому что все резонансные дела не возникают из ниоткуда, их вам приносят правоохранительные органы, которые отвечают за качество, законность собранных доказательств. И фактически своими доказательствами делают суд соучастником или заложником ситуации, последствия которых вы видите почти каждый день на улицах страны".
Он заверил, что Офис президента открыт к диалогу для результативного реформирования судебной системы.
Смирнов подчеркнул, что не разделяет мнение о том, что судебная власть является едва ли не единственной бедой в стране. "Это не так... я считаю низкоэффективной взаимодействие исполнительной власти с судебной. Такого уровня финансового обеспечения я еще не видел. И это отдельно мое обращение к представителям исполнительной власти", - добавил он.
Также замглавы ОП обратил внимание на то, что Высший совет правосудия должен отстаивать не только свои интересы, но и интересы всей судебной ветви власти.
"В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты, перспективы нет", - сказал Смирнов.
Он резюмировал: "Реформистские призывы не должны оставаться политическими, они должны преследовать цель эффективного, качественного результативного обновления".
Пожалуйста, подождите...
Приносят им не столько дела, сколько бабло за нужный приговор...
У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки.
У справі про хабар, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/1/7285117/
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора в соответствии с Законом после "соревнования" прокуроров и адвокатов.
Никаких других пояснений (политических и иных) быть не должно.
Только верховенство Права. Точка.
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А в ЦПК как раз и записано, что Суд, судья, принимает решения исходя из собственных убеждений!
Утрирую. Если судья считает (допустим) кражу нормальным делом, то и решение будет соответствующим. Если сам ездит пьяным за рулём, то и решения примет соответствующее. И так далее.!!!!
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора
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Как-то попадались решения по обычным гражданским делам из ЕС. В них ВООБЩЕ небыло никаких мотивов. Фактически они выглядели как "наша" краткая резулятивная часть, типа: Тебе, истец столько-то, тебе ответчик столько-то и точка.
А як ти їх поясниш, якщо рішення отакі (із практики):
- виселити малолітню дитину із квартири батька у звязку із тим, що друзі батька дитини є учасниками АТО і негативно впливають на дитину (Київська апелячка, 2015 р., головуюча суддя Музичко. ВРП на скарги належно не зреагувала);
- визначити місце проживання дитини із матір'ю, яка не має житла, не має доходу, є учасником секти "біле братство" і взагалі зникла кілька років тому (усі три інстанції)?
- позбавити учасників бойових дій, учасників Революції Гідності і Героїв України законного права на звільнення від сплати судового збору (ВС 12.02.2020).
Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно... (с)