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Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов призывает судей не бояться отказывать правоохранительным органам и прокурорам, а также коммуницировать с обществом для прояснения мотивов принятия своих решений.

"Я обращаюсь к судьям с одной простой просьбой: найдите способ коммуникации через доступные источники - сайты органов судебной власти - чтобы немного пояснить мотивы принятия решений. Общество неоднородное, общество чрезвычайно возбуждённое, общество чувствует несправедливость. С ним надо говорить", - сказал Смирнов на всеукраинском форуме в понедельник в Киеве "Украина 30. Развитие правосудия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Обращаясь к судьям Украины, замглавы Офиса президента подчеркнул: "Судьи имеют полное право сказать "нет" сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам. Не бойтесь никогда этого делать, имейте свое мнение, свою позицию, отстаивайте ее, потому что все резонансные дела не возникают из ниоткуда, их вам приносят правоохранительные органы, которые отвечают за качество, законность собранных доказательств. И фактически своими доказательствами делают суд соучастником или заложником ситуации, последствия которых вы видите почти каждый день на улицах страны".

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Он заверил, что Офис президента открыт к диалогу для результативного реформирования судебной системы.

Смирнов подчеркнул, что не разделяет мнение о том, что судебная власть является едва ли не единственной бедой в стране. "Это не так... я считаю низкоэффективной взаимодействие исполнительной власти с судебной. Такого уровня финансового обеспечения я еще не видел. И это отдельно мое обращение к представителям исполнительной власти", - добавил он.

Также замглавы ОП обратил внимание на то, что Высший совет правосудия должен отстаивать не только свои интересы, но и интересы всей судебной ветви власти.

"В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты, перспективы нет", - сказал Смирнов.

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Он резюмировал: "Реформистские призывы не должны оставаться политическими, они должны преследовать цель эффективного, качественного результативного обновления".
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Топ комментарии
+20
любой судья имеет дома, машины, земли, квартиры, которые не вписываются в эго зарплату и как отказать?
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01.03.2021 14:26
+13
мотива 2 - жадность и корысть....
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01.03.2021 14:23
+11
Смирнов - адвокат Ефремова и Лукаш

Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений - Цензор.НЕТ 2344
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01.03.2021 14:28
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мотива 2 - жадность и корысть....
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01.03.2021 14:23 Ответить
а еще так учили - в юрке - с первой сессии - плати, даже если знаешь.... потом отобьется, или плати , ведь родители пристроили не спроста - защищать в будущем интересы фирмы, защищать свои империи и жить в роскоши
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01.03.2021 14:32 Ответить
любой судья имеет дома, машины, земли, квартиры, которые не вписываются в эго зарплату и как отказать?
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01.03.2021 14:26 Ответить
В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты,На Канары ,Мальдивы и т.д.на это все с избытком. А вот на конверты???????
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01.03.2021 18:32 Ответить
все резонансные дела не возникают из ниоткуда, их вам приносят правоохранительные органы


Приносят им не столько дела, сколько бабло за нужный приговор...
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01.03.2021 14:27 Ответить
І дзвінки з офісу преЗедента від цього ж Смирнова.
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01.03.2021 14:31 Ответить
Смирнов - адвокат Ефремова и Лукаш

Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений - Цензор.НЕТ 2344
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01.03.2021 14:28 Ответить
Ага. Оце рішення нехай пояснять.

У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки.

У справі про хабар, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/1/7285117/
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01.03.2021 14:28 Ответить
Наче вони не вміють казати "нєт"? Все залежить від конверта чи торби.
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01.03.2021 14:29 Ответить
А разве они решения свои должны не по Закону принимать?
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора в соответствии с Законом после "соревнования" прокуроров и адвокатов.
Никаких других пояснений (политических и иных) быть не должно.
Только верховенство Права. Точка.
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01.03.2021 14:31 Ответить
А разве они решения свои должны не по Закону принимать?
----------------
А в ЦПК как раз и записано, что Суд, судья, принимает решения исходя из собственных убеждений!
Утрирую. Если судья считает (допустим) кражу нормальным делом, то и решение будет соответствующим. Если сам ездит пьяным за рулём, то и решения примет соответствующее. И так далее.!!!!

Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора
------------------
Как-то попадались решения по обычным гражданским делам из ЕС. В них ВООБЩЕ небыло никаких мотивов. Фактически они выглядели как "наша" краткая резулятивная часть, типа: Тебе, истец столько-то, тебе ответчик столько-то и точка.
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01.03.2021 16:30 Ответить
Я знаю такий спосіб. Явка з повною і детальний опис команд від Портнова, з ОП від Смирнова, з означенням сум у валюті та інших ніш Яків для стимулу даних рішень. Можливо тоді судді підуть, як цінні свідки і відбудуться лише пееляком.
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01.03.2021 14:32 Ответить
Пояснити мотиви рішень?
А як ти їх поясниш, якщо рішення отакі (із практики):
- виселити малолітню дитину із квартири батька у звязку із тим, що друзі батька дитини є учасниками АТО і негативно впливають на дитину (Київська апелячка, 2015 р., головуюча суддя Музичко. ВРП на скарги належно не зреагувала);
- визначити місце проживання дитини із матір'ю, яка не має житла, не має доходу, є учасником секти "біле братство" і взагалі зникла кілька років тому (усі три інстанції)?
- позбавити учасників бойових дій, учасників Революції Гідності і Героїв України законного права на звільнення від сплати судового збору (ВС 12.02.2020).
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01.03.2021 14:43 Ответить
Также замглавы ОП обратил внимание на то, что Высший совет правосудия должен отстаивать не только свои интересы, но и интересы всей судебной ветви власти.(тоесть снова свои , и таких же как они,но не интересы украинского народа)3,14стец
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01.03.2021 14:44 Ответить
До речі, а як там справа Стерненка?
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01.03.2021 14:46 Ответить
Лучше вы найдите способ заменить всех судей, всех и быстро.
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01.03.2021 14:52 Ответить
На кого? Сменить на тех кто рвётся наконец-то быстро разбогатеть? - кому до этого невезло с этим?
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01.03.2021 16:34 Ответить
Внимание сюда, паясняим:
Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень - Цензор.НЕТ 3108
Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно... (с)
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01.03.2021 14:58 Ответить
Як зрозуміти "В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты, перспективы нет"????
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01.03.2021 15:04 Ответить
К судьям ... С просьбой ... Ню, ню ...
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01.03.2021 15:44 Ответить
Ти дебіл смірний чи як? хто тобі і що буде поямнювати? читай вирок, утирок, якщо він не зрозумілий, учасник процесу має звертатись за роз/ясненням. де вас тільки таких довбонутих на всю голову вирощують та набирають?
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01.03.2021 15:51 Ответить
ще би порадив не піднімати слухавку, якщо хтось звонив із ОПи.
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01.03.2021 15:54 Ответить
Блин! На конверты нет денег. Я рыдаю! Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень - Цензор.НЕТ 5439
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01.03.2021 16:22 Ответить
Про конверты я не понял...?😂
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01.03.2021 18:41 Ответить
судей уволить всех
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01.03.2021 19:06 Ответить
Спочатку суддя має приймати правосудні рішення. Тоді в нього буде можливість комунікувати із суспільством. Але якщо президентська влада висить на гачку Татарова, А суддівська система - під керівництвом Портнова. Розмови Смірнова про це є типовою зеленою брехнею. Так само як і просторікування так званого президента про так званий "суд" у смартфоні.
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01.03.2021 20:11 Ответить
 
 