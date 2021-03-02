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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД

Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства за участие в проектировании оперного театра в Севастополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - говорится в ответе на запрос.

В МИД отметили, что Украина также начала введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Австрии об участии бюро Coop Himmelb(l)au в строительстве в Севастополе: Действия частных компаний нельзя рассматривать как нарушение политики непризнания оккупации

Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.

Также читайте: Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
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02.03.2021 16:09
+2
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
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02.03.2021 16:10
+2
все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
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02.03.2021 16:27
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Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
показать весь комментарий
02.03.2021 16:09 Ответить
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
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02.03.2021 16:10 Ответить
Они наверное забыли что в их истории был аншлюс.
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02.03.2021 16:16 Ответить
все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
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02.03.2021 16:27 Ответить
...чувак, ты в курсе, что теперь у вас на эрэфии владельцы выгребных ям не могут их использовать без сдачи экзамена по правилам безопасной эксплуатации? Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 6601 Так что это не повод приходить облегчаться на Цензор... Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4317
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02.03.2021 16:38 Ответить
чувак,что тебя гложит? то что кацапы могут построить нечто современное и крутое? я понимаю что и проектанты и строители наверняка будут из Европы,но все же кацапы платят и у них это будет,а что у нас? Инфраструктура 70х годов?
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02.03.2021 16:53 Ответить
...согласен с тобой, вася - кацапы могут построить современное и крутое (см. фото) Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5331 Ну, вам за МКАДом к инфраструктуре не привыкать, с вас и ямы в земле хватит Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4106
Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5076

Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5137
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02.03.2021 17:40 Ответить
ЯКИМ ПРАВОМ ПРОКАЦАПСЬКА НАВОЛОЧ ВАЛЄНТІН ВЖИВАЄ СЛОВО "нам" !?
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02.03.2021 18:30 Ответить
чертами чем то Сиднейский напоминает
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02.03.2021 16:29 Ответить
Австрия - государство-шлюха, которая ищет клиента, который на данную минуту представляет угрозу, чтобы отдаться ему, как уже было с гитлером, мы здесь имеем наглядный пример, во что может превратиться липовая империя, а вторая ее половина, мадяры, отдалась комунякам.
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02.03.2021 16:48 Ответить
и с крутым Симферопольским аеропортом,и еще 2 новые ТЕЦ,вот что понастроили там кацапы за время окупации... вся боль в том что за все время независимости наши властьимущие нифига там не построили,все что было там это инфраструктура 70х годов когда кацапы оккупировали полуостров,все воровали наши нифига не вкладывали в регион
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02.03.2021 17:27 Ответить
Я повернусь до теми.Отже,ми порахували роботу австрійської фірми у Криму як карний злочин і наклали санкціі у вигляді карного провадження.Нагадаю,за карний злочин - тюрма,відсидка.Це вперше в новітній історіі санкцій,до цього часу покарання були фінансові,заборона в"їзду тощо.Тому хотілося б конкретики - хто саме розпочав карну справу,згідно якого закону,яким чином сподіваються її виконати.Я розумію що ми смішна країна якою керує смішний чоловік,але навіщо щоб той сміх лунав і за поребриком?..
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02.03.2021 17:10 Ответить
Краще б запросили цих австріяків до Києва, щоб зробили що-небудь із нашим театром на Андріївському узвозі, бо на нього боляче дивитися, а вони, судячи з проєкту, хлопці талановиті.
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03.03.2021 11:58 Ответить
 
 