Украина начала введение санкций против австрийской компании, привлеченной к строительству оперного театра в оккупированном Крыму, - МИД

Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" и его руководства за участие в проектировании оперного театра в Севастополе.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", - говорится в ответе на запрос.

В МИД отметили, что Украина также начала введение санкций против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

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Напомним, австрийский архитектор Вольф Прикс в интервью изданию Süddeutsche Zeitung сообщил, что архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au участвует в строительстве оперного театра в Севастополе. Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что Киев в связи с этим рассматривает вопрос введения санкций в отношении бюро.

В начале декабря 2020 года прокуратурой АР Крым и Севастополя было открыто уголовное производство по факту нарушения представителями австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядка въезда в Крым.

Прокуратура Вены не стала открывать уголовное производство против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за его участие в проектах по строительству оперного театра в оккупированном Россией Севастополе вследствие отсутствия подозрения в совершении преступления.

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