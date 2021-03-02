УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7907 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
2 614 21
Австрія (567) Крим (12757) МЗС (3560) санкції (6858) Севастополь (468)

Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС

Україна почала процедуру введення санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" та його керівництва за участь у проєктуванні оперного театру в Севастополі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" в проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - йдеться у відповіді на запит.

У МЗС зазначили, що Україна також почала введення санкцій проти компанії і її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво в спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Австрії про участь бюро Coop Himmelb(l)au в будівництві в Севастополі: Дії приватних компаній не можна розглядати як порушення політики невизнання окупації

Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb(l)au бере участь у будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання запровадження санкцій щодо бюро.

На початку грудня 2020 року прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au порядку в'їзду до Криму.

Читайте також: Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Прокуратура Відня не відкрила кримінального провадження проти архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєктах із будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі внаслідок відсутності підозри в скоєнні злочину.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
показати весь коментар
02.03.2021 16:09
+2
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
показати весь коментар
02.03.2021 16:10
+2
все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
показати весь коментар
02.03.2021 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что касается темы Хрущёва, который якобы по своему желанию передал Крым Украине. На самом деле, чтобы Крым был передан Украине, просила сама РСФСР, которая из-за своей нищеты не могла содержать эту территорию на свои средства. А русское население, которое туда перемещалось из РСФСР для заселения домов насильственно высланных крымских татар жаловалось, что не знает как обращаться с оставшимися от них виноградниками в Крыму. Именно поэтому Крым тогда передали Украине, чтобы она содержала Крым за свой счёт, и Украина вложила в обустройство, развитие Крыма огромные усилия и деньги.
показати весь коментар
02.03.2021 16:09 Відповісти
Гибридная оккупация Крыма в 2014 году - это воровская проделка бандитского гэбэшного режима во главе с ботоксным фюрером Путлером, совершённая по модели того, как вёл себя ранее подобный людоедский гитлеровский режим в Судетах. Кроме того, многие кремлёвские бандиты подобным образом сделали свои состояния. Так что, для них такие мошеннические действия - это обычное поведение.
При любом референдуме должна быть агитация за и против какого-то решения. Никакой возможности для украинских представителей проводить свою агитационную кампанию не было. Какой может быть объективный подсчёт голосов, если к тому времени уже всё контролировали зелёные человечки с автоматами.
Вывод определённый: оккупация полуострова готовилась сворой кремлёвских шовинистов уже давно. Всё делалось ими для ослабления украинской государственности и армии через своих марионеток во главе ***********
А многострадальный народ крымских татар уже второй раз подвергается геноциду очередных кремлёвских бандитов.
показати весь коментар
02.03.2021 16:10 Відповісти
Они наверное забыли что в их истории был аншлюс.
показати весь коментар
02.03.2021 16:16 Відповісти
все фигня,но театр то крут,у нас таких современных нет
показати весь коментар
02.03.2021 16:27 Відповісти
...чувак, ты в курсе, что теперь у вас на эрэфии владельцы выгребных ям не могут их использовать без сдачи экзамена по правилам безопасной эксплуатации? Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 6601 Так что это не повод приходить облегчаться на Цензор... Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4317
показати весь коментар
02.03.2021 16:38 Відповісти
чувак,что тебя гложит? то что кацапы могут построить нечто современное и крутое? я понимаю что и проектанты и строители наверняка будут из Европы,но все же кацапы платят и у них это будет,а что у нас? Инфраструктура 70х годов?
показати весь коментар
02.03.2021 16:53 Відповісти
...согласен с тобой, вася - кацапы могут построить современное и крутое (см. фото) Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5331 Ну, вам за МКАДом к инфраструктуре не привыкать, с вас и ямы в земле хватит Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 4106
Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5076

Україна почала введення санкцій проти австрійської компанії, залученої до будівництва оперного театру в окупованому Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 5137
показати весь коментар
02.03.2021 17:40 Відповісти
ЯКИМ ПРАВОМ ПРОКАЦАПСЬКА НАВОЛОЧ ВАЛЄНТІН ВЖИВАЄ СЛОВО "нам" !?
показати весь коментар
02.03.2021 18:30 Відповісти
чертами чем то Сиднейский напоминает
показати весь коментар
02.03.2021 16:29 Відповісти
Австрия - государство-шлюха, которая ищет клиента, который на данную минуту представляет угрозу, чтобы отдаться ему, как уже было с гитлером, мы здесь имеем наглядный пример, во что может превратиться липовая империя, а вторая ее половина, мадяры, отдалась комунякам.
показати весь коментар
02.03.2021 16:48 Відповісти
и с крутым Симферопольским аеропортом,и еще 2 новые ТЕЦ,вот что понастроили там кацапы за время окупации... вся боль в том что за все время независимости наши властьимущие нифига там не построили,все что было там это инфраструктура 70х годов когда кацапы оккупировали полуостров,все воровали наши нифига не вкладывали в регион
показати весь коментар
02.03.2021 17:27 Відповісти
Я повернусь до теми.Отже,ми порахували роботу австрійської фірми у Криму як карний злочин і наклали санкціі у вигляді карного провадження.Нагадаю,за карний злочин - тюрма,відсидка.Це вперше в новітній історіі санкцій,до цього часу покарання були фінансові,заборона в"їзду тощо.Тому хотілося б конкретики - хто саме розпочав карну справу,згідно якого закону,яким чином сподіваються її виконати.Я розумію що ми смішна країна якою керує смішний чоловік,але навіщо щоб той сміх лунав і за поребриком?..
показати весь коментар
02.03.2021 17:10 Відповісти
Краще б запросили цих австріяків до Києва, щоб зробили що-небудь із нашим театром на Андріївському узвозі, бо на нього боляче дивитися, а вони, судячи з проєкту, хлопці талановиті.
показати весь коментар
03.03.2021 11:58 Відповісти
 
 