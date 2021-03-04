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Новости За рубежом
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Госсекретарь Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты США: здравоохранение, экономика, климат и отношения с Китаем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госсекретарь Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты США: здравоохранение, экономика, климат и отношения с Китаем

Госсекретарь Энтони Блинкен 3 марта выступил с программной речью об основных направлениях внешней политики США при администрации президента Джо Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Блинкен подчеркнул важность участия и лидерства США в международных делах: "Америка обладает уникальной способностью объединять страны для решения проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку".

По словам госсекретаря, Байден считает, что лучший путь для решения сегодняшних проблем - дипломатия, но в то же время необходимо поддерживать военную мощь. "Наша способность быть эффективными дипломатами в немалой степени зависит от силы нашей армии", - отметил он.

Первоочередной задачей Блинкен назвал борьбу с пандемией коронавируса и укрепление глобальной системы здравоохранения, что потребует сотрудничества между правительствами, учеными, компаниями и людьми со всего мира.

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Вторая задача - преодолеть экономический кризис и выстроить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику. "Необходимо проводить грамотные политические инициативы внутри страны, одновременно влияя на глобальную экономику, чтобы она действительно благоприятно воздействовала на американский народ. И я имею в виду не только ВВП и рост фондового рынка… Я имею в виду хорошие рабочие места, хорошие доходы и более низкие расходы на содержание домохозяйства для американских рабочих и семей".

Третья задача - возрождение демократии, которая оказалась под угрозой: "Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем призывать другие страны проводить ключевые реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и искоренять несправедливые практики. Мы будем поощрять демократическое поведение".

Четвертый пункт на повестке дня - создание гуманной и эффективной иммиграционной системы. "Один из самых важных элементов нашей национальной идентичности. В последние годы мы стали забывать об этой части себя. Необходимо ее вернуть", - подчеркнул Блинкен.

Пятый пункт - возрождение связей с союзниками и партнерами, которые госсекретарь назвал "уникальным активом". При этом он отметил: "В настоящем партнерстве бремя должны нести все. Все должны вносить свой вклад, а не только мы".

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Шестой пункт - борьба с изменением климата и развитие зеленой энергетики. "Климатический кризис создает угрозу для всех нас и с каждым месяцем обходится нам все дороже, и мы не можем решить эту проблему в одиночку", - отметил госсекретарь.

Седьмая задача - обеспечение лидерских позиций в сфере технологий. Блинкен отметил, что необходимо не только развивать технологии, но и заботиться о том, чтобы они делали мир здоровее и безопаснее и способствовали укреплению демократии. Кроме того, необходимо укреплять оборонный потенциал в сфере технологий.

Последний пункт - отношения с Китаем - Блинкен назвал "главным геополитическим испытанием XXI века". "Китай - единственная страна с мощными экономическими, дипломатическими, военными и технологическими ресурсами, способная бросить вызов стабильной и открытой международной системе".

"Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда следует, сотрудническими, когда это возможно, и враждебными, когда это необходимо. И мы будем взаимодействовать с Китаем с позиции силы", - подчеркнул госсекретарь.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
А что это за менторский тон - "гугли"? А не охренел ли ты, случайно забредший на этот форум ватник? Засунь себе в ухо свои "прогнозы"!
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05.03.2021 06:44
+1
бизнесы у них в Китае - продают Америку
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04.03.2021 01:53
+1
Украина в этой игре, не игрок.
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04.03.2021 08:48
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Правила форума Совет форумчан
C кем-кем отношения??? С Киатем???
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04.03.2021 01:03 Ответить
Это новая территория, которая образуется между московским княжеством и Китаем в ближайшие 10-20 лет. США, как страна с стратегическими планами на будущее, уже начинают прорабатывать свою политику с эти объединением имеющим колоссальные запасы нефти/газа и менее 10 миллионов населения.
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04.03.2021 01:21 Ответить
бизнесы у них в Китае - продают Америку
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04.03.2021 01:53 Ответить
Похоже уже, раз так выборы провели.
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04.03.2021 09:27 Ответить
Филипп Филиппович Есть такое агентство "Блумберг" (гугли), оно говорит, что к 2025 году, Китай станет единоличным лидером мировой экономики. Тут и вопрос, захочет ли Китай, на равных общаться с Америкой.
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04.03.2021 08:43 Ответить
А что это за менторский тон - "гугли"? А не охренел ли ты, случайно забредший на этот форум ватник? Засунь себе в ухо свои "прогнозы"!
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05.03.2021 06:44 Ответить
И еще, читал ли ты крайнее заявление Блинкена о том, что США отказывается от роли "мирового полицейского", и от "экспорта демократии". Мир перестает быть однополярным.
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04.03.2021 08:46 Ответить
Пересказывать путинские бредни про "многополярный мир" песдуй в "Одноглазники"
Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 8665
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05.03.2021 06:49 Ответить
К чему твой пост? Кто-то "Кмтай" написал с ошибкой? "м", и "и" рядом. Ты крайние санкции США видел? К слову, те перцы, уже по второму разу под санкции попадают, кроме ген. прокурора, его недавно назначили. Т. е. дважды санкционированные))) "Наказали" и лабораторию в Шиханах, но на ее месте уже и фундамента нет. Одна гордость, мы действуем совместно с ЕС. Но те, такие же потешные санкции ввели. Где результат?
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05.03.2021 07:20 Ответить
кацапа,шо ты еще хорохоришься?тебе сказали на бутылку-выполняй Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 4950
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05.03.2021 16:25 Ответить
А ну, а ну! Давай поподробнее про буквы которые "рядом". То, что ты дурак, было понятно по твоим первым какулькам. Но ты, оказывается, читать тоже не умеешь.
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06.03.2021 00:11 Ответить
Та який там клімат.Цього року від зими і від снігу,багато теплих країн офігіли.В Іспанії було -20.
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04.03.2021 01:17 Ответить
Это называется - глобальное потепление, не перепутайте.
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04.03.2021 09:28 Ответить
"Эффективность дипломатии зависит от силы армии" - интересный тезис, надо бы запомнить. Может и нам пригодится
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04.03.2021 01:17 Ответить
Це ще Аль Капоне говорив: "С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом."
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04.03.2021 01:46 Ответить
Украина в этой игре, не игрок.
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04.03.2021 08:48 Ответить
а мы и не играем...мы просто ***** ставим в позу крайнего удивления Держсекретар Блінкен озвучив зовнішньополітичні пріоритети США: охорона здоров'я, економіка, клімат і відносини з Китаєм - Цензор.НЕТ 4266
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05.03.2021 16:27 Ответить
про смєхдєржаву нароссію вже й не згадали. не вірять в анало говнєтні 28 махові рокети
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04.03.2021 01:42 Ответить
самое время плакать расии... забыли об ейной... а вернее, на нее болт с левой резьбой забили...
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04.03.2021 06:12 Ответить
Китай посерьезней России конечно(
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04.03.2021 07:04 Ответить
Раз в 150!
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04.03.2021 09:27 Ответить
 
 