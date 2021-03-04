Госсекретарь Блинкен озвучил внешнеполитические приоритеты США: здравоохранение, экономика, климат и отношения с Китаем

Госсекретарь Энтони Блинкен 3 марта выступил с программной речью об основных направлениях внешней политики США при администрации президента Джо Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, Блинкен подчеркнул важность участия и лидерства США в международных делах: "Америка обладает уникальной способностью объединять страны для решения проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку".

По словам госсекретаря, Байден считает, что лучший путь для решения сегодняшних проблем - дипломатия, но в то же время необходимо поддерживать военную мощь. "Наша способность быть эффективными дипломатами в немалой степени зависит от силы нашей армии", - отметил он.

Первоочередной задачей Блинкен назвал борьбу с пандемией коронавируса и укрепление глобальной системы здравоохранения, что потребует сотрудничества между правительствами, учеными, компаниями и людьми со всего мира.

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Вторая задача - преодолеть экономический кризис и выстроить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику. "Необходимо проводить грамотные политические инициативы внутри страны, одновременно влияя на глобальную экономику, чтобы она действительно благоприятно воздействовала на американский народ. И я имею в виду не только ВВП и рост фондового рынка… Я имею в виду хорошие рабочие места, хорошие доходы и более низкие расходы на содержание домохозяйства для американских рабочих и семей".

Третья задача - возрождение демократии, которая оказалась под угрозой: "Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем призывать другие страны проводить ключевые реформы, отменять плохие законы, бороться с коррупцией и искоренять несправедливые практики. Мы будем поощрять демократическое поведение".

Четвертый пункт на повестке дня - создание гуманной и эффективной иммиграционной системы. "Один из самых важных элементов нашей национальной идентичности. В последние годы мы стали забывать об этой части себя. Необходимо ее вернуть", - подчеркнул Блинкен.

Пятый пункт - возрождение связей с союзниками и партнерами, которые госсекретарь назвал "уникальным активом". При этом он отметил: "В настоящем партнерстве бремя должны нести все. Все должны вносить свой вклад, а не только мы".

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Шестой пункт - борьба с изменением климата и развитие зеленой энергетики. "Климатический кризис создает угрозу для всех нас и с каждым месяцем обходится нам все дороже, и мы не можем решить эту проблему в одиночку", - отметил госсекретарь.

Седьмая задача - обеспечение лидерских позиций в сфере технологий. Блинкен отметил, что необходимо не только развивать технологии, но и заботиться о том, чтобы они делали мир здоровее и безопаснее и способствовали укреплению демократии. Кроме того, необходимо укреплять оборонный потенциал в сфере технологий.

Последний пункт - отношения с Китаем - Блинкен назвал "главным геополитическим испытанием XXI века". "Китай - единственная страна с мощными экономическими, дипломатическими, военными и технологическими ресурсами, способная бросить вызов стабильной и открытой международной системе".

"Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда следует, сотрудническими, когда это возможно, и враждебными, когда это необходимо. И мы будем взаимодействовать с Китаем с позиции силы", - подчеркнул госсекретарь.

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