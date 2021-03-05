Ермака не вызывали на допрос в ГБР по делу "вагнеровцев", - ОП
В Офисе Президента утверждают, что глава ОП Андрей Ермак не был на допросе в ГБР по делу ЧВК "Вагнера", поскольку его туда не вызывали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
"Послушайте прямую речь Сухачева (и.о. главы ГБР. - Ред.) и все вопросы отпадут сами по себе", - заявили в ОП.
Ранее сообщалось, что и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
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https://censor.net/ru/news/3251201/gbr_razoblachilo_vrane_op_ofitsialno_priznav_proval_spetsoperatsii_po_vagnerovtsam_butusov
Сегодня я объявляю о публичном присвоении статуса олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе в использовании своего политического влияния и официальной власти его личная выгода. Хотя это назначение основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего.
Это обозначение сделано в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо Игоря Коломойского, я публично назначаю следующих членов ближайших родственников Игоря Коломойского: его жену Ирину Коломойская, его дочь Анжелика Коломойская и его сын Израиль Цви Коломойский. Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США.
Это назначение подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые являются ключевыми на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с .
Взять то же дело Шеремета. Люди больше года сидят без единого доказательства вины и вообще без суда! Аваков черт! Венедиктова чума! Зеленский их назначил - он тоже в ответе!
9 марта требуем реформ судебной системы и силовиков-фальсификаторов!
А потім вже, само-собою, вимагай силовиків фальсифікаторів. І міркую не варто чекати 9 березня. Сьогодні увечері стартуй...
Як раз суд і іде.
Значит, при попітке к бегству...
1. Березін Максим Юрійович
2. Боблях Андрій Ростиславович
3. Бородін Владислав Валерійович
4. Бужанський Максим
5. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
6. Демченко Сергій Олексійович
7. Дунда Олег Андрійович
8. Зуєв Максим Сергійович
9. Касай Костянтин Іванович
10. Куницький Олександр Олегович
11. Ляшенко Анастасія Олексіївна
12. Матусевич Олександр Борисович
13. Мовчан Олексій Васильович
14. Нестеренко Кирилл Олександрович
15. Прощук Едуард Петрович
16. Рубльов Вячеслав Володимирович
17. Северин Сергій Сергійович (
18. Трухін Олександр Миколайович
19. Фріс Ігор Павлович
20. Чорний Дмитро Сергійович
21. Швець Сергій Федорович 22. Яременко Богдан Васильович
Ну, і міністр Олександр Ткаченко
А Дубинському уже не варто боятися, бо він уже ...
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…
Я то звичайно не вірю. З яких то пір Мертвеччук юзає слово "муйня". ******* ті "джерела" прикрасити реальність...
Вы бы, ребятки, монетку кинули бы что-ли: ходил Ермак на допросы или не ходил.
А то получится, что если и ходил, то не Ермак.
А если Ермак и ходил, то не ножками.
И не на допросы, а в ресторан "Велюр".
И не один, а с "бубочкой".