Ермака не вызывали на допрос в ГБР по делу "вагнеровцев", - ОП

В Офисе Президента утверждают, что глава ОП Андрей Ермак не был на допросе в ГБР по делу ЧВК "Вагнера", поскольку его туда не вызывали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Послушайте прямую речь Сухачева (и.о. главы ГБР. - Ред.) и все вопросы отпадут сами по себе", - заявили в ОП.

Ранее сообщалось, что и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заверяет, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

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Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

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