Єрмака не викликали на допит в ДБР у справі "вагнерівців", - ОП

В Офісі Президента стверджують, що глава ОП Андрій Єрмак не був на допиті в ДБР у справі ПВК "Вагнера", оскільки його туди не викликали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Послухайте пряму мову Сухачова (в.о. голови ДБР. - Ред.) і всі питання відпадуть самі по собі", - заявили в ОП.

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Нагадаємо, раніше в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевнив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитується кілька осіб, в тому числі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

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Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.