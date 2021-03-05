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Єрмака не викликали на допит в ДБР у справі "вагнерівців", - ОП

Єрмака не викликали на допит в ДБР у справі

В Офісі Президента стверджують, що глава ОП Андрій Єрмак не був на допиті в ДБР у справі ПВК "Вагнера", оскільки його туди не викликали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Послухайте пряму мову Сухачова (в.о. голови ДБР. - Ред.) і всі питання відпадуть самі по собі", - заявили в ОП.

Також читайте: ДБР викрило брехню ОП, офіційно визнавши провал спецоперації щодо "вагнерівців", - Бутусов

Нагадаємо, раніше  в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевнив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитується кілька осіб, в тому числі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Дивіться також: Більшість "слуг народу" пішли з обговорення петиції про ТСК щодо "вагнерівців", комісію не створили. ВIДЕО

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ДБР (3481) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+31
ОП - основное место обитания врагов Украины
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05.03.2021 14:27
+15
У цій суцільній зеленій брехні, що від ДБР, що від ОП знайти правду, напевно, неможливо.
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05.03.2021 14:38
+11
ТАТАРОВ 2 ТАТАРОГЕЙД КАКОЙ ТО ля бубочка тебя скоро повесят за обрезанный твой орган ублюдок прикрываешь а может сам Зеля доложил и предал Украину???? а что поверю и даже более чем... поверю в такой расклад....
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05.03.2021 14:47
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ОП - основное место обитания врагов Украины
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05.03.2021 14:27 Відповісти
Брешут.
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05.03.2021 14:32 Відповісти
Кто из них? Или Вы вообще?
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05.03.2021 14:38 Відповісти
ТАТАРОВ 2 ТАТАРОГЕЙД КАКОЙ ТО ля бубочка тебя скоро повесят за обрезанный твой орган ублюдок прикрываешь а может сам Зеля доложил и предал Украину???? а что поверю и даже более чем... поверю в такой расклад....
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05.03.2021 14:47 Відповісти
КОГДА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ВРУТ НАЛЕВО И НАПРАВО И ЛОЖ СТАЛО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ ПОВЕДЕНИЕ ТО ИЗВИНИТЕ О КАКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЫ ГОВОРИМ и О КАКОМ ДОВЕРИИ НАРОДА ВИДЯ ЭТОТ БАЛАГАН ПИНОКИО
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05.03.2021 14:37 Відповісти
Головним критерієм підбору кадрів в ОП являється особиста лояльність до пр. Зеленського. (с) О.Арестович
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05.03.2021 15:01 Відповісти
И ненависть ко всему украинскому и Украине.И еще обязательно способность врать.
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05.03.2021 15:17 Відповісти
У цій суцільній зеленій брехні, що від ДБР, що від ОП знайти правду, напевно, неможливо.
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05.03.2021 14:38 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3251201/gbr_razoblachilo_vrane_op_ofitsialno_priznav_proval_spetsoperatsii_po_vagnerovtsam_butusov
https://censor.net/ru/news/3251201/gbr_razoblachilo_vrane_op_ofitsialno_priznav_proval_spetsoperatsii_po_vagnerovtsam_butusov
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05.03.2021 14:40 Відповісти
Може то був не допит, а прийшов Єрмак в ДБР і каже: На кого ви батон крошите, чєрті!
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05.03.2021 15:02 Відповісти
Я не в курсе. Спроси у автора.
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05.03.2021 15:09 Відповісти
а чому?
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05.03.2021 14:53 Відповісти
Потому что лошадь старая ,ты выбрал президентом клоуна.
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05.03.2021 15:19 Відповісти
mozno podumaty chto nikto ne znaet pochemu !
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Тобто, ДБР збрехало, а у ОП вже вигадали відмазку для єрмака. Ну, взагалі то, очікувано...
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05.03.2021 15:01 Відповісти
xto breshe ? DBR 4i OP ?
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05.03.2021 15:23 Відповісти
щойно Ентоні Блінкен оголосив, що США ввели санкції проти І.Коломойського і його найближчих родичів та бізрес-партнерів. Повідомлення про санкції розміщено на порталі Держдепу.
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05.03.2021 15:25 Відповісти
Публичное обозначение олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского в связи с причастностью к крупной коррупции

Сегодня я объявляю о публичном присвоении статуса олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе в использовании своего политического влияния и официальной власти его личная выгода. Хотя это назначение основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего.
Это обозначение сделано в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо Игоря Коломойского, я публично назначаю следующих членов ближайших родственников Игоря Коломойского: его жену Ирину Коломойская, его дочь Анжелика Коломойская и его сын Израиль Цви Коломойский. Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США.
Это назначение подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые являются ключевыми на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с .
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05.03.2021 15:42 Відповісти
)))))))))) ждем результатов расследование Беллингкэт и роль малоПИД,,роского, нарко-Дурак и его кремлевской Крысы ермака и пора ставить точку над этим ******** цирком.....
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05.03.2021 15:37 Відповісти
Вова, после Белингкэта все резко зачешуться и отмазка "не мешайте работать" уже не проканает! ферштейн зи?
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05.03.2021 16:43 Відповісти
Серьезно? И что же, по твоему, произойдет после расследования Белингкэта?
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05.03.2021 16:46 Відповісти
Вова, целкой не прикидуйся, объяснять придется украинцам - было или не было, когда, кто, зачем, почему, как, по какой причине? ты что не понял что если украинцам ранее говорили что это дело выдумала рашистская пропаганда то и.о. главы ГБР в своем интервью признал что да дело такое есть и расследуется! ты же не будешь отрицать что если расследуется то значит есть объект расследования?
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05.03.2021 16:54 Відповісти
А, "объяснять придеться" - это да! Это серьезно. Предатели прямо обосрались от страха. Вот прямо кинулись чемоданы в Ростов собирать, пока ролик Белингкэта не вышел. Даже если пофантазировать и предположить, что кому-то и вправду придется "объясняться", то что? Что за этим последует? Возможно ты забыл главный принцип наших "объяснятелей"? Так я напомню: "Идите на йух. Не мешайте работать".
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05.03.2021 17:31 Відповісти
Вова, твой сарказм мне не совсем понятен? "придется объяснять" предполагает назначение козла отпущения и фраза "я ничего не знал" со стороны гарантика тоже не проканает. раз украинцам пытались глаза гавном замазывать с криками такого не было этотрашистская пропаганда, значит таки "обосрались от страха". ты про санкции госдепа против изи каломыйского читал? такое же и с участниками вагнергейта будет! ведь тут даже не о коррупции и не о бабках речь идет а о предательстве и работе на пользу врага рашистского! вот тебе и не мешайте работать. объяснять всеравно придется! иначе может кирдык-майдан случится. во-вторых наступает момент когда гаранту надо наконец определятся с какими политическими силами он! сидение одной попой сразу на многих стульях приводит к печальным последствиям. пример - янукович.
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05.03.2021 18:23 Відповісти
Правильно ли я тебя понял, что под "придется объяснять" ты подразумеваешь санкции со стороны госдепа США или даже "кирдык-майдан"?
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06.03.2021 09:07 Відповісти
это будут уже последующие шаги (если , как ты пишешь, украинцев пошлют на х.. с лозунгом "работать надо"). а первый шаг - объяснение почему такое произошло гарант будет давать именно украинцам (читай патриотам). может в чем то и в каких то деталях я ошибаюсь, но мне видится именно так. в чём я не прав?
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06.03.2021 10:29 Відповісти
У нас хоть одно дело могут довести до логического конца?
Взять то же дело Шеремета. Люди больше года сидят без единого доказательства вины и вообще без суда! Аваков черт! Венедиктова чума! Зеленский их назначил - он тоже в ответе!
9 марта требуем реформ судебной системы и силовиков-фальсификаторов!
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05.03.2021 16:00 Відповісти
...ти... туйво...попий водички, заспокойся.
А потім вже, само-собою, вимагай силовиків фальсифікаторів. І міркую не варто чекати 9 березня. Сьогодні увечері стартуй...
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05.03.2021 18:26 Відповісти
Що значить "без суда " ??
Як раз суд і іде.
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05.03.2021 19:04 Відповісти
Вони просто сміються з нас всіх. Дивляться прямо в очі,і сміються. Задоволені,зе-дебіли?
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05.03.2021 16:06 Відповісти
Ахха...
Значит, при попітке к бегству...
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05.03.2021 16:08 Відповісти
Что ермак, что зелепуп - одни брехуны, веры никакой нет.
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05.03.2021 16:19 Відповісти
ну чего вы так возбудились? главное что глава ГБР признал, что такое дело существует и расследуется. раньше ведь нам вообще твердили что это происки рашистской пропаганды и в частности газеты комсомольская правда. а оказалось что таки да, существует дело с вагнеровцами и его очень боится ермак и его ОП. подождите немного , во второй половине марта Белингкэт обещал оприлюднить своё расследование и даже показать по этому поводу какой то док. фильм. вот тогда некоторым долго оправдфваться придётся или тикать в растов.....
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05.03.2021 16:41 Відповісти
Бе!Команда у Верховній раді напружилася

1. Березін Максим Юрійович
2. Боблях Андрій Ростиславович
3. Бородін Владислав Валерійович
4. Бужанський Максим
5. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
6. Демченко Сергій Олексійович
7. Дунда Олег Андрійович
8. Зуєв Максим Сергійович
9. Касай Костянтин Іванович
10. Куницький Олександр Олегович
11. Ляшенко Анастасія Олексіївна
12. Матусевич Олександр Борисович
13. Мовчан Олексій Васильович
14. Нестеренко Кирилл Олександрович
15. Прощук Едуард Петрович
16. Рубльов Вячеслав Володимирович
17. Северин Сергій Сергійович (
18. Трухін Олександр Миколайович
19. Фріс Ігор Павлович
20. Чорний Дмитро Сергійович
21. Швець Сергій Федорович 22. Яременко Богдан Васильович

Ну, і міністр Олександр Ткаченко
А Дубинському уже не варто боятися, бо він уже ...
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05.03.2021 17:12 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/u-arestovicha-problemy-s-ermakom.html Источники сообщают что Алексей Арестович имел в Офисе президента крайне неприятный разговор со своим боссом Андреем Ермаком. Суть разговора сводилась к фразе: «Хоть иногда думай, что ты несешь!»
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…
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05.03.2021 18:20 Відповісти
Джерела повідомляють, що Петро Порошенко мав в офісі Мертвеччука вкрай неприємну розмову з оним. Суть розмови зводилась до фрази кума хубла: "Пєтя, шо за муйня? Ти же абєщал мнє камфортниє условія. Мне аднаму, грит, "вишака" брать скучна. Єслі нє захочет дружок Пэтро єго атбіть, он с чістай душой всєх атдаст"
Я то звичайно не вірю. З яких то пір Мертвеччук юзає слово "муйня". ******* ті "джерела" прикрасити реальність...
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05.03.2021 18:37 Відповісти
Н-да ... Це якщо Арестович реально отримує ЗП у Єрмака ?
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05.03.2021 19:11 Відповісти
Агент агента вряд ли будет на допрос вызывать.Хозяева не поймут...
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05.03.2021 18:31 Відповісти
Наоборот - это ермак допрашивал ГБР
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05.03.2021 18:40 Відповісти
...щось забагато ляпів останнім часом. Ну якщо хто розуміє про що я.
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05.03.2021 18:42 Відповісти
Дерьмо сам себе яйца отрежет?
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05.03.2021 19:05 Відповісти
ну не отрежет, а побреет, шо тоже подвиг.
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06.03.2021 05:20 Відповісти
Тут буде усе просто - у кінці скажуть "Це було політичне рішення".
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05.03.2021 19:12 Відповісти
Одні трясуться, інші чекають. То думають що розсосеться. Чи ху"ло здохне..
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06.03.2021 05:06 Відповісти
Кто-то очень сильно врет.

Вы бы, ребятки, монетку кинули бы что-ли: ходил Ермак на допросы или не ходил.
А то получится, что если и ходил, то не Ермак.
А если Ермак и ходил, то не ножками.
И не на допросы, а в ресторан "Велюр".
И не один, а с "бубочкой".
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06.03.2021 09:21 Відповісти
 
 