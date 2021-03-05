Єрмака не викликали на допит в ДБР у справі "вагнерівців", - ОП
В Офісі Президента стверджують, що глава ОП Андрій Єрмак не був на допиті в ДБР у справі ПВК "Вагнера", оскільки його туди не викликали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".
"Послухайте пряму мову Сухачова (в.о. голови ДБР. - Ред.) і всі питання відпадуть самі по собі", - заявили в ОП.
Нагадаємо, раніше в.о. директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов запевнив, що справа про зрив операції щодо "вагнерівців" активно розслідується, допитується кілька осіб, в тому числі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Цензор.НЕТ відновив хронологію подій, з якою можна ознайомитися за посиланням.
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https://censor.net/ru/news/3251201/gbr_razoblachilo_vrane_op_ofitsialno_priznav_proval_spetsoperatsii_po_vagnerovtsam_butusov
Сегодня я объявляю о публичном присвоении статуса олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе в использовании своего политического влияния и официальной власти его личная выгода. Хотя это назначение основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего.
Это обозначение сделано в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо Игоря Коломойского, я публично назначаю следующих членов ближайших родственников Игоря Коломойского: его жену Ирину Коломойская, его дочь Анжелика Коломойская и его сын Израиль Цви Коломойский. Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США.
Это назначение подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые являются ключевыми на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с .
Взять то же дело Шеремета. Люди больше года сидят без единого доказательства вины и вообще без суда! Аваков черт! Венедиктова чума! Зеленский их назначил - он тоже в ответе!
9 марта требуем реформ судебной системы и силовиков-фальсификаторов!
А потім вже, само-собою, вимагай силовиків фальсифікаторів. І міркую не варто чекати 9 березня. Сьогодні увечері стартуй...
Як раз суд і іде.
Значит, при попітке к бегству...
1. Березін Максим Юрійович
2. Боблях Андрій Ростиславович
3. Бородін Владислав Валерійович
4. Бужанський Максим
5. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
6. Демченко Сергій Олексійович
7. Дунда Олег Андрійович
8. Зуєв Максим Сергійович
9. Касай Костянтин Іванович
10. Куницький Олександр Олегович
11. Ляшенко Анастасія Олексіївна
12. Матусевич Олександр Борисович
13. Мовчан Олексій Васильович
14. Нестеренко Кирилл Олександрович
15. Прощук Едуард Петрович
16. Рубльов Вячеслав Володимирович
17. Северин Сергій Сергійович (
18. Трухін Олександр Миколайович
19. Фріс Ігор Павлович
20. Чорний Дмитро Сергійович
21. Швець Сергій Федорович 22. Яременко Богдан Васильович
Ну, і міністр Олександр Ткаченко
А Дубинському уже не варто боятися, бо він уже ...
Причина: заявление Арестовича, мол операцию по наемникам-«вагнеровцам» Москве слил Петр Порошенко. Все бы хорошо, но советника главы ОП слушают еще и умные люди, которые знают, что Петр Порошенко с мая 2019 г. не имеет соотвествующего уровня доступа.
А это означает, что Арестович одним махом родтвердил и возможность утечки информации из ОП, и то что операция по «вагнеровцам» действительно была. Это в то время, как все СМИ забиты цитатами того самого Арестовича, мол такой операции не было и быть не могло. PS: movie_camera: Фильм от Billingcat ждать нужно с дня на день. Как на него реагировать - в ОП себе не представляет никто. А тут еще и Арестович со своими выходками…
Я то звичайно не вірю. З яких то пір Мертвеччук юзає слово "муйня". ******* ті "джерела" прикрасити реальність...
Вы бы, ребятки, монетку кинули бы что-ли: ходил Ермак на допросы или не ходил.
А то получится, что если и ходил, то не Ермак.
А если Ермак и ходил, то не ножками.
И не на допросы, а в ресторан "Велюр".
И не один, а с "бубочкой".