Львовский райсовет досрочно прекратил полномочия депутата Любицкого, продавшего канал медиахолдингу Медведчука

Вчера, 5 марта, в ходе планарного заседания Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата от ВО "Свобода" Романа Любицкого, который продал канал "Перший незалежний" группе кума Путина Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВО "Свобода" в соцсети Фейсбук.

Также подчеркивается, что Любицкого исключили из рядов объединения.

"На пленарном заседании в пятницу, 5 марта, Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО "Свобода". В дальнейшем интересы избирателей ВО "Свобода" во Львовском районном совете будет представлять Владимир Харчук", - сказано в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требуют от собственников отстранить его от должности.

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Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.