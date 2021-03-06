РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9267 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
15 842 115

Львовский райсовет досрочно прекратил полномочия депутата Любицкого, продавшего канал медиахолдингу Медведчука

Львовский райсовет досрочно прекратил полномочия депутата Любицкого, продавшего канал медиахолдингу Медведчука

Вчера, 5 марта, в ходе планарного заседания Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата от ВО "Свобода" Романа Любицкого, который продал канал "Перший незалежний" группе кума Путина Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВО "Свобода" в соцсети Фейсбук. 

Также подчеркивается, что Любицкого исключили из рядов объединения.

"На пленарном заседании в пятницу, 5 марта, Львовский районный совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий депутата Романа Любицкого, избранного от ВО "Свобода". В дальнейшем интересы избирателей ВО "Свобода" во Львовском районном совете будет представлять Владимир Харчук", - сказано в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что сотрудники канала осуждают решение директора Романа Любицкого продать канал ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ" и требуют от собственников отстранить его от должности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ

Сотрудники канала утверждают, что Любицкий, который принял решение о его продаже, причастен к каналу "только юридически" и не влияет на его редакционную политику.

"Требуем от владельцев ООО "НТА - Независимое телевизионное АГЕНТСТВО" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкое от занимаемой должности", - сказано в заявлении.

Также на Цензор.НЕТ: Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Автор: 

Львов (4582) Медведчук Виктор (1789) Свобода (2752) телевидение (897)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
Ось вам і Свобода. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
показать весь комментарий
06.03.2021 12:04
+33
Знову свобода обісралась.
показать весь комментарий
06.03.2021 12:07
+31
То было ясно ,после гниды Махницкого , который сотрудничал с убийцами «Майдана» и не наказал ни одного бандита , лобызался с кидаловым ! А тягнибок консерва гебнявая , обманывает патриотов
показать весь комментарий
06.03.2021 12:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Свобода" така свобдна, захотів і продав телеканал московитам. А що гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
06.03.2021 15:40 Ответить
Глобалісти (які шифруються під патріотів) ненавидять націоналістів. Лютою ненавистю. Що й видно з обговорення цієї теми. До речі, без Свободи не було б другого Майдану, і ваш кумир сиволапий гетьман так і залишився б міністром економіки в уряді бандюковича. Згиньте, нікчемна мерзота.
показать весь комментарий
06.03.2021 15:57 Ответить
А де Тягништовхай? Це ж його вихованець!
показать весь комментарий
06.03.2021 16:22 Ответить
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян...."Юродивий" 1857рік Т.Шевченко. 163 роки тому написав Кобзар ці слова, а вони актуальні нині, і будуть актуальними в майбутньому.
показать весь комментарий
06.03.2021 17:55 Ответить
"Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицького", а Любицький такий сидить, перераховує купу грошів від Медведчука і дуже, дуже сумує. Джерело: https://censor.net/ua/n3251839
показать весь комментарий
06.03.2021 18:00 Ответить
"В дальнейшем интересы избирателей ВО "Свобода" во Львовском районном совете будет представлять Владимир Харчук"", а цей чим торгує, крім України? Тягнибок, що на торги виставляєте. Источник: https://censor.net/ru/n3251839
показать весь комментарий
06.03.2021 18:04 Ответить
Одна гнида це ще не вся свобода! Свободівців найбільше в Небесній сотні, як і через війну на Донбасі пройшли чи проходять майже всі свободівці!
показать весь комментарий
06.03.2021 19:25 Ответить
Ти знаєш звідки починає гнити риба?
показать весь комментарий
06.03.2021 20:02 Ответить
Є різниця між простими свободівцями націоналістами, а а є ОПГ Тягнибоки, Махніцькі,Колодії!!! 80% розумних цихпокидьків вжене підтримують!!!
показать весь комментарий
06.03.2021 20:54 Ответить
Щось не видно щоб "орли свободівці " били морду однопартійцю)), а О.Донію за то що не так проголосував і не був в їх партії, то морду били в туалеті ВР! Також не було орлів Свододівців на страйку протів підприємств Козака у Львові. Висновок один: Тягнибакс на підтанцьовці в Медведчука...
показать весь комментарий
06.03.2021 20:50 Ответить
На танцях чи ні , але не гарно все це пахне..., щось забагато продажних
показать весь комментарий
06.03.2021 23:23 Ответить
Ну звичайно не так , як Крим здавали, чи Логодрон..але для Галичини ....)
показать весь комментарий
06.03.2021 23:26 Ответить
.....і це все?)) він продав патрони,щоб вбивати ними українців під час війни....майно конфіскували .чи розрушили..? Громадянства лишили..?громадяни принаймі , біля його будинку протестували?...невже патриотизм мае ціну?
показать весь комментарий
06.03.2021 23:20 Ответить
Львівська райрада достроково припинила повноваження депутата Любицького, який продав канал медіахолдингу Медведчука

********
Правильно. Курва, білять, кацапськка...
показать весь комментарий
07.03.2021 01:33 Ответить
До такого щє б оунівська СБ завітала б у гості.
показать весь комментарий
07.03.2021 13:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 