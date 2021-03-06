Львівська райрада достроково припинила повноваження депутата Любицького, який продав канал медіахолдингу Медведчука

Вчора, 5 березня, під час планарного засідання Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата від ВО "Свобода" Романа Любицького, який продав канал "Перший незалежний" групі кума Путіна Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ВО "Свобода" в соцмережі "Фейсбук".

Також підкреслюється, що Любицького виключили з лав об'єднання.

"На пленарному засіданні в п‘ятницю, 5 березня, Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицького, обраного від ВО "Свобода". Надалі інтереси виборців ВО "Свобода" у Львівській районній раді представлятиме Володимир Харчук", - сказано в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що співробітники каналу засуджують рішення директора Романа Любицького продати канал ТОВ "Медіахолдинг НОВИНИ" і вимагають від власників усунути його з посади.

Також читайте: Проросійські телеканали в Україні працюють як засоби масового знищення, - Данілов

Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику.

Читайте також: Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

"Вимагаємо від власників ТОВ "НТА - Незалежне телевізійне АГЕНТСТВО" негайної реакції і відсторонення Романа Любицького від займаної посади", - сказано в заяві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.