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Новини Закриття каналів Медведчука
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Львівська райрада достроково припинила повноваження депутата Любицького, який продав канал медіахолдингу Медведчука

Львівська райрада достроково припинила повноваження депутата Любицького, який продав канал медіахолдингу Медведчука

Вчора, 5 березня, під час планарного засідання Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата від ВО "Свобода" Романа Любицького, який продав канал "Перший незалежний" групі кума Путіна Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ВО "Свобода" в соцмережі "Фейсбук".

Також підкреслюється, що Любицького виключили з лав об'єднання.

"На пленарному засіданні в п‘ятницю, 5 березня, Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицького, обраного від ВО "Свобода". Надалі інтереси виборців ВО "Свобода" у Львівській районній раді представлятиме Володимир Харчук", - сказано в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що співробітники каналу засуджують рішення директора Романа Любицького продати канал ТОВ "Медіахолдинг НОВИНИ" і вимагають від власників усунути його з посади.

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Співробітники каналу стверджують, що Любицький, який ухвалив рішення про його продаж, причетний до каналу "тільки юридично" і не впливає на його редакційну політику.

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"Вимагаємо від власників ТОВ "НТА - Незалежне телевізійне АГЕНТСТВО" негайної реакції і відсторонення Романа Любицького від займаної посади", - сказано в заяві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського Першого незалежного. Запуск планується у квітні, вже готові макети реклами нового телеканалу. З приводу отримання ліцензії на мовлення цей новий телеканал ще не звертався, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Львів (3069) Медведчук Віктор (1707) Свобода (255) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+51
Ось вам і Свобода. По справах їхніх впізнаєте їх, сказано в Біблії.
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06.03.2021 12:04
+33
Знову свобода обісралась.
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06.03.2021 12:07
+31
То было ясно ,после гниды Махницкого , который сотрудничал с убийцами «Майдана» и не наказал ни одного бандита , лобызался с кидаловым ! А тягнибок консерва гебнявая , обманывает патриотов
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06.03.2021 12:44
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"Свобода" така свобдна, захотів і продав телеканал московитам. А що гроші не пахнуть.
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06.03.2021 15:40 Відповісти
Глобалісти (які шифруються під патріотів) ненавидять націоналістів. Лютою ненавистю. Що й видно з обговорення цієї теми. До речі, без Свободи не було б другого Майдану, і ваш кумир сиволапий гетьман так і залишився б міністром економіки в уряді бандюковича. Згиньте, нікчемна мерзота.
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06.03.2021 15:57 Відповісти
А де Тягништовхай? Це ж його вихованець!
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06.03.2021 16:22 Відповісти
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян...."Юродивий" 1857рік Т.Шевченко. 163 роки тому написав Кобзар ці слова, а вони актуальні нині, і будуть актуальними в майбутньому.
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06.03.2021 17:55 Відповісти
"Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата Романа Любицького", а Любицький такий сидить, перераховує купу грошів від Медведчука і дуже, дуже сумує. Джерело: https://censor.net/ua/n3251839
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06.03.2021 18:00 Відповісти
"В дальнейшем интересы избирателей ВО "Свобода" во Львовском районном совете будет представлять Владимир Харчук"", а цей чим торгує, крім України? Тягнибок, що на торги виставляєте. Источник: https://censor.net/ru/n3251839
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06.03.2021 18:04 Відповісти
Одна гнида це ще не вся свобода! Свободівців найбільше в Небесній сотні, як і через війну на Донбасі пройшли чи проходять майже всі свободівці!
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06.03.2021 19:25 Відповісти
Ти знаєш звідки починає гнити риба?
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06.03.2021 20:02 Відповісти
Є різниця між простими свободівцями націоналістами, а а є ОПГ Тягнибоки, Махніцькі,Колодії!!! 80% розумних цихпокидьків вжене підтримують!!!
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06.03.2021 20:54 Відповісти
Щось не видно щоб "орли свободівці " били морду однопартійцю)), а О.Донію за то що не так проголосував і не був в їх партії, то морду били в туалеті ВР! Також не було орлів Свододівців на страйку протів підприємств Козака у Львові. Висновок один: Тягнибакс на підтанцьовці в Медведчука...
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06.03.2021 20:50 Відповісти
На танцях чи ні , але не гарно все це пахне..., щось забагато продажних
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06.03.2021 23:23 Відповісти
Ну звичайно не так , як Крим здавали, чи Логодрон..але для Галичини ....)
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06.03.2021 23:26 Відповісти
.....і це все?)) він продав патрони,щоб вбивати ними українців під час війни....майно конфіскували .чи розрушили..? Громадянства лишили..?громадяни принаймі , біля його будинку протестували?...невже патриотизм мае ціну?
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06.03.2021 23:20 Відповісти
Львівська райрада достроково припинила повноваження депутата Любицького, який продав канал медіахолдингу Медведчука

********
Правильно. Курва, білять, кацапськка...
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07.03.2021 01:33 Відповісти
До такого щє б оунівська СБ завітала б у гості.
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07.03.2021 13:36 Відповісти
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