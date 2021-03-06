Три тысячи человек вывезут с Буковины и Прикарпатья спецрейсами, - Укрзализныця
"Укрзализныця" выполнит пять специальных рейсов 8 и 9 марта "для безопасного вывоза более 3000 пассажиров, которым критически важно уехать из карантинных зон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Уточняется, что дополнительные рейсы запросило руководство Ивано-Франковской и Черновицкой облгосадминистраций, это согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.
Три рейса запланированы на 8 марта:
№ 043/044 "Ивано-Франковск - Киев" с выездом из Ивано-Франковска 8 марта в 21:55 и прибытием в Киев 9 марта в 08:48;
№007/008 "Черновцы - Киев" с выездом из Черновцов 8 марта в 21:08 и прибытием в Киев 9 марта в 09:07;
№149/150 "Ворохта - Полтава" с выездом из Ворохты 8 марта в 13:51 и прибытием в Полтаву 9 марта в 10:38.
9 марта организуют рейсы:
№135/136 "Черновцы - Одесса" с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01;
№117/118 "Черновцы - Киев" отправлением 9 марта в 19:46 и прибытием 10 марта в 08:08.
Продажу билетов обещают открыть в ближайшее время.
Напомним, "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в областях, которые попадают в "красную" зону карантина. Сейчас это Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области.
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Кто-то еще сомневается, каких недоучек мы выбрали? Ведь 3000 дебилов в лыжных шапочках с подкладкой из фольги и с лыжами в Новых Санжарах в тот санаторий не влезут. Да и как их посадить куда-то на карантин, как у них через одного фото, где они с президентом на лыжах катались - проводники должны им честь при входе в вагон отдавать. Поэтому мы и должны как мамонты, освободить лучшие в мире черноземы - не тем попали. Теперь Творец решил ошибочку подкорректировать. А может не такие они уже и тупые? Помните шо в Конституции записали - земля в Украине принадлежит народу. И широко известное: "Меньше народу - больше Чернозема в одни руки!"
У власти и у нас был вариант - обгородить Буковель колючкой и двух-недельный карантин, в тех же номерах, а тех, кто на площади в Ивано-Франковске требует себе работы - подавать еду, убирать в карантине.
Иначе, Европа от нас отделится колючкой, как от зачумленных и останемся мы один на один со старшим братом.
В общем скучная картина - хоть бы водка подешевела и марихуану разрешили...рез одного фото, где они с президентом на лыжах катались - проводники должны им честь при входе в вагон отдавать. Поэтому мы и должны как мамонты, освободить лучшие в мире черноземы - не тем попали. Теперь Творец решил ошибочку подкорректировать. А может не такие они уже и тупые? Помните шо в Конституции записали - земля в Украине принадлежит народу. И широко известное: "Меньше народу - больше Чернозема в одни руки!"У власти и у нас был вариант - обгородить Буковель колючкой и двух-недельный карантин, в тех же номерах, а тех, кто на площади в Ивано-Франковске требует себе работы - подавать еду, убирать в карантине. Иначе, Европа от нас отделится колючкой, как от зачумленных и останемся мы один на один со старшим братом.В общем скучная картина - хоть бы водка подешевела и марихуану разрешили...