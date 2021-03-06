Три тисячі людей вивезуть із Буковини та Прикарпаття спецрейсами, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" виконає п'ять спеціальних рейсів 8 і 9 березня "для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу перевізника.

Уточнюється, що додаткові рейси запросило керівництво Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій, це погоджено з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.

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Три рейси заплановано на 8 березня:

№043/044 "Івано-Франківськ-Київ" із виїздом з Івано-Франківська 8 березня о 21:55 та прибуттям до Києва 9 березня о 8:48;

№007/008 "Чернівці-Київ" із виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 та прибуттям до Києва 9 березня о 9:07;

№149/150 "Ворохта-Полтава" з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 та прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.

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9 березня організують рейси:

№135/136 "Чернівці-Одеса" з виїздом 9 березня о 15:35 та прибуттям 10 березня о 10:01;

№117/118 "Чернівці-Київ" із відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.

Продаж квитків обіцяють розпочати найближчим часом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на потяги в областях, які потрапляють у "червону" зону карантину. Зараз це Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.

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