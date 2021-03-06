Три тисячі людей вивезуть із Буковини та Прикарпаття спецрейсами, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" виконає п'ять спеціальних рейсів 8 і 9 березня "для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу перевізника.
Уточнюється, що додаткові рейси запросило керівництво Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій, це погоджено з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.
Три рейси заплановано на 8 березня:
№043/044 "Івано-Франківськ-Київ" із виїздом з Івано-Франківська 8 березня о 21:55 та прибуттям до Києва 9 березня о 8:48;
№007/008 "Чернівці-Київ" із виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 та прибуттям до Києва 9 березня о 9:07;
№149/150 "Ворохта-Полтава" з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 та прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.
9 березня організують рейси:
№135/136 "Чернівці-Одеса" з виїздом 9 березня о 15:35 та прибуттям 10 березня о 10:01;
№117/118 "Чернівці-Київ" із відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.
Продаж квитків обіцяють розпочати найближчим часом.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на потяги в областях, які потрапляють у "червону" зону карантину. Зараз це Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто-то еще сомневается, каких недоучек мы выбрали? Ведь 3000 дебилов в лыжных шапочках с подкладкой из фольги и с лыжами в Новых Санжарах в тот санаторий не влезут. Да и как их посадить куда-то на карантин, как у них через одного фото, где они с президентом на лыжах катались - проводники должны им честь при входе в вагон отдавать. Поэтому мы и должны как мамонты, освободить лучшие в мире черноземы - не тем попали. Теперь Творец решил ошибочку подкорректировать. А может не такие они уже и тупые? Помните шо в Конституции записали - земля в Украине принадлежит народу. И широко известное: "Меньше народу - больше Чернозема в одни руки!"
У власти и у нас был вариант - обгородить Буковель колючкой и двух-недельный карантин, в тех же номерах, а тех, кто на площади в Ивано-Франковске требует себе работы - подавать еду, убирать в карантине.
Иначе, Европа от нас отделится колючкой, как от зачумленных и останемся мы один на один со старшим братом.
В общем скучная картина - хоть бы водка подешевела и марихуану разрешили...рез одного фото, где они с президентом на лыжах катались - проводники должны им честь при входе в вагон отдавать. Поэтому мы и должны как мамонты, освободить лучшие в мире черноземы - не тем попали. Теперь Творец решил ошибочку подкорректировать. А может не такие они уже и тупые? Помните шо в Конституции записали - земля в Украине принадлежит народу. И широко известное: "Меньше народу - больше Чернозема в одни руки!"У власти и у нас был вариант - обгородить Буковель колючкой и двух-недельный карантин, в тех же номерах, а тех, кто на площади в Ивано-Франковске требует себе работы - подавать еду, убирать в карантине. Иначе, Европа от нас отделится колючкой, как от зачумленных и останемся мы один на один со старшим братом.В общем скучная картина - хоть бы водка подешевела и марихуану разрешили...